Göksu Öngören Özgür ile Spikerlik ve Medya Dünyası Üzerine

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Subay bir ailenim ikinci çocuğuyum doğduğum yer Diyarbakır ama kendi kişiliğimi harmanladığım yer başkent Ankara aslen İstanbullu olsak da memleketimize ancak babam emekliği olduğunda geldik abim ve ben üniversiteyi burada okuduk sonra hem memleket sevdası hem de sektör bizi burada kalmaya zorladı iyi ki böyle olmuş şu an İstanbul deyince medya deyince akan sular duruyor bende.



Neden Medya?

Her an aktif bir meslek ne gecesi ne gündüzü ne inişi ne çıkışı bitiyor yapı olarak da hareketli heyecanlı sabırsız biriyim benim yapıma en uygun meslek buydu daha farklı bir sektörde düşünemiyorum kendimi her gün farklı bir gündemle uyanıyoruz her gün farklı umutlarla güne başlıyoruz bu yoğun temposu bazen yorsa da onsuz olmaz diyorsunuz kendi kendinize ee birde çocukluk hayalim olunca medya benim için vazgeçilmez



Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

Üniversite 1. sınıftaydım zaten istediğim bir bölümü okudum sonra okula gidip gelirken küçük bir televizyon gördüm birkaç kere kafamda tarttım derken kapısından içeri girdim stajyer olarak alır mısınız dedim öyle öyle her gün okul çıkışı oraya gittim bir gün Ana Haber spikeri bir anda istifasını verince kendimi ekran önünde buldum ekranda o an benim için başlamıştı



Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Medya çalışmıyor olsaydım ya veteriner olurdum ya da tiyatrocu



Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de rekabet var elbette bence rekabet hırs azim zaten olmazsa olmazı hayatın ama dozu olmalı çevrene ve kendine zarar vermemeli yoksa insan gelişimine olumlu yönde katkıları var



Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir ?

Eğitim olmazsa olmaz sunuculuk için önce diksiyon olmalı sonra alt bellek insanın kendini geliştirmesi ve bu gelişim her dakika olmalı her zaman devam etmeli.



Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk yapılabilir mi ?

Hayır yapılamaz sesi güzel tonlaması güzel ama içi boş kendini geliştirmemiş bir kişi ekranda eğrelti durur insan önce okuduğunu anlamalı sonra aktarmalı bilmeden konuşmak bir yerde tökezletir ve izleyici inanın bunu anlar

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Gazete internet zaten olmazsa olmazlarımız işyerinde bütün bilgisayar başında gündem takibindeyiz okuyoruz dinliyoruz televizyon ise akşamları eve gittiğimde anca fırsatım oluyor diğer kanalları rakiplerimi sıklıkla bu aracılıkla takip edebiliyorum sosyal medyaya gelince çağın hem bir numaralı hastalığı hem de olmazsa olmazı toplu dedikodu mekanizması ülkede dünyada ne olmuşsa hızla yayılıyor ve bazen inanın gündemi sosyal medya belirliyor



Tv Em ’deki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Tv Em’de 5 yıldır çalışıyorum haber servisindeydim hamile kaldığımda işler biraz değişti bebeğimi elime alana kadar ve Aden biraz büyüyene kadar sağlık programını sundum sonrasında habere geri döndüm ve sevdiğim işi yapıyorum her akşam Ana haberi sunuyorum ama sağlığı da sevmedim dersem yalan olur bir yandan bir elimde hala orda hafta sonları da sağlık programını sunuyorum



Ana Haber bültenini sunuyorsunuz. Tv EM Ana Haberin ayırt edici özellikleri neler?

Tarafsız olması bir numaralı özelliği bir yere bağlı kalmıyoruz birçok noktadan haber akışı olabiliyor önce ekip olarak kendi içimizde değerlendiriyoruz sonra izleyicilere aktarıyoruz



İyi spikerliği nasıl tarif edersiniz?

Çok okumalı iyi dinlemeli sürekli araştırmalı.



Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Spikerliğin stresli yanları neler?

Elbette böyle bir kere başta zamanla yarışıyorsunuz işe geçme kalma gibi bir lüksünüz yok yayın saati saniye bile kaçamaz ilk temposu bu noktada başlıyor yorgun bile olamazsanız ekranda inanın bu bile belli olur mutsuzsanız izleyici onu da anlıyor sürekli suratınızda bir maske ile dolaşıyorsunuz bu bile insanın kendini yormasına yeterli haber başlı başına tempolu yorucu siyaset işin temeli olsa da eğlence ekonomi sağlık magazin vs her şeyden vakıf olmalısınız ben bilmiyorum görmedim okumadım gibi lüksleriniz olmamalı bazen sağlık eğlence veya magazin en manşet haberiniz olabiliyor



Her şeyin başı sağlık programınızdan bahseder misiniz?

Her hafta cumartesi pazar doktorlarla sağlığa dair her şeyi konuşuyoruz tedavi yöntemleri hastalıkların korunması ve belirtileri gibi her açıdan dolu dolu yararlı bir program geçiyor

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı?

Hayır güzellik görecelidir bu soru bile zor bana göre güzel size göre olmayabilir ama eğitim akıl beceri sabittir ve ekranda en öncelikli şey başarıdır gelişimdir.

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek?

Olabilir çağ ilerliyor teknoloji gelişiyor ve insanlar buna adapte oluyor eskiden gazete mi vardı internet mi iletişimimizi sağladığımız bir takım unsurlar kaybolabiliyor bu internet haberciliği olmayacak diye bir kuralda yok herkesin elinde akıllı telefonlar var bazı gazeteler internet üzerinden saat başı haber veriyor internet televizyonculuğuna doğru yavaş yavaş geçiyoruz bile



Sağlık programı yapan bir isim olarak Sağlık programlarının çoğalmasını neye bağlıyorsunuz? Sizce iyi sağlık programının özellikleri nelerdir?

İyi bir sağlık programı izleyici ile buluşmaktır beklentiyi karşılayabilmektir... insanlar sağlık programlarını seviyor ve izliyor çünkü artık bireyler kendilerine önem veriyorlar bilinçli toplum olmaya başladıkça herkes önce sağlığına önem veriyor bu nedenle de sağlık programlarında bilgi edinebiliyorlar herkeste kendi doktoru olabiliyor bu sayede.



Haber ve sağlık dışında bir program yapmayı ister misiniz?

Şimdilik düşünmüyorum olursa siyasi bir program olabilir haftada bir kaç gün gündemi değerlendirebilmek açısından.



Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kızımla vakit geçiriyorum aileme vakit ayırıyorum aile hayatın olmazsa olmazı ne zaman izine çıksam ailemle değerlendirmeye çalışırım işin yoğunluğundan onları atlamamaya çalışırım eğer vaktim varsa spor yaparım ruhumu ancak öyle dinlendirebiliyorum insanın negatif enerjisi bence sadece sporla atılabiliyor.



KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

Bizim sektörde meslektaşlarımızı tanıyabileceğimiz çok güzel bir mecra başarılarınızın devamını dilerim

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Herkesin hedefleri hayalleri vardır ben hiç bir zaman burası harika diyemedim hep daha iyisini daha yükseğini hayal ettim hep de mesleğe yeni başlamışım gibi hissettim 10 yılı geride bırakmış olsam da bence daha yolun başındayım daha ileri daha ileri diyorum.



Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Çalışmak bence dünyada ki en özel şeylerden biri ama herkes sevdiği işi yapmalı para kazanmak ikinci planda olmalı sevdiğin işi yaparsan hobi olarak bakarsan ayakların hiçbir zaman geri geri gitmez hep daha ileri gider ve sevdiğin işi yapmak daima başarıyı getirir herkes sevdiği işi yapsın hayatın en önemli altın kuralı bu.

Röportaj : Cengizhan KAYA