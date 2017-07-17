Gökhan Kırdar Skygen Müzik ile mucizeye imza atıyor!

Röportaj: Dilek Köroğlu

Şu anda gündemde olan yeni bir projeniz var; SkyGen Müzikle İyileşme. SkyGen ne anlama geliyor, neyi ifade ediyor?

SkyGen, ‘OQ’ artist markasıyla yayına sunmaya başladığım uluslararası bir müzikle iyileşme projesi. Tanım olarak; göklerin, uzayın, evrenin, kısaca GELECEĞİN JENERASYONU kavramını ifade ediyor. Bu proje kapsamında hazırladığım eserlerin hepsi, müziğin titreşim enejisini kullanarak eterik bedenlerimizin onarılması ve sağlıklı bir şekilde titreşimi hedefiyle hazırlandı. Aslına bakarsanız müzikle iyileşme yeni bir kavram değil, temeli binlerce yıl öncesine dayanıyor. SkyGen projesi ile geçmişin bilgisini geleceğin bilgisi ile buluşturuyorum.

Peki, SkyGen projesi nasıl oluştu, bize biraz projenin oluşum sürecinden bahseder misiniz?

1995 yılında, üniversitede müzikoloji eğitimi almaya başladığımda müzikle iyileşme konusunu derinlemesine inceleme fırsatı buldum ve bu konuda ilk denemelerimi hem kendi üzerimde hem de yakın çevrem üzerinde yapmaya başladım ama projelendirip sunuşum Lüksemburg’da bir etkinliğe tasarımcı olarak katılışımla oldu. Davet edildiğim bu tasarım sergisi kapsamında, Tüür- Yağmur Duası (Tüür-Prayer For Rain) projesiyle kökleri Asya’ya kadar uzanan etnik enstrümanları elektronik, rock ve senfonik enstrümanlarla harmanlayarak müziğin iyileştiren bilgisini albüm formatında sunmuştum . 2003 yılında bu projeyi yayınladığımda insanlar henüz bu bilgilere hazır değillerdi ama şimdi artık ilgili olduklarını düşünüyorum. Bunun sonucu olarak da 'SkyGen' projesi ortaya çıktı. SkyGen projesini, 'Tüür-Yağmur Duası' ile tohumları atılan müzikle iyileşme çalışmalarımın hasadı gibi düşünebilirsiniz.

SkyGen projesinin hedef kitlesi kimdir? Bu çalışma ile kimlere ulaşmayı hedefliyorsunuz?

SkyGen projesinin hedefi uzay jenerasyonunun tanımını ve insanlara davetini gerçekleştirmek. İnsanların yaşadıkları hayatlar onları strese sokarak, sağlıksız ortamlarda yaşamaya zorlayarak, doğadan uzaklaştırarak hastalandırıyor ama sunduğum estetik ve sanatsal bilgiyle insanlar kendi öz enerjilerini kullanmaya başlıyorlar. SkyGen’in hedefi hastalanmadan yaşamayı seçen, kendi özlerindeki enerjinin değerini bilerek yaşamayı benimseyen tüm insanları aramıza davet ediyor diyebilirim.

SkyGen eserlerini dinleyerek rahatsızlıklarında iyileşme gözlemleyen takipçileriniz var mı?

Müzikle iyileşme, fiziksel ve ruhsal, her türlü hastalığın tedavi sürecinde kullanılabilir. Biliyorsunuz, fiziksel hastalıklarımızın temeli de zihinsel sebeplere dayanıyor; dolayısı ile ikisini birbirinden ayırmak çok doğru değil. Nisan ayından bu yana oluşturduğumuz özel grup içinde eserleri düzenli ve aksatmadan dinleyen kişilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu kişilerin içinde, asansör korkusunu yenen de var, sırt ağrılarından kurtulan da. Birçoğu çok daha kaliteli bir uyku uyuyabildiklerini ve dolayısı ile kendilerini daha zinde hissettiklerini belirtiyorlar. İşlerindeki verimliliklerinin arttığını, yaratıcı yönlerinin çok daha aktif olarak çalışmaya başladığı konusunda geri bildirim yapanlar da var.

Eserlerinizi sosyal medya platformu üzerinden takipçilerinizle paylaşıyorsunuz değil mi?

Evet, SkyGen eserlerini her gece, düzenli olarak, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyorum. Kendileri müzikleri dinledikten sonra yaşadıkları deneyimleri yine grup üyeleri ile paylaşıyorlar. Arzu eden katılımcılarla yine çevrimiçi olarak bireysel iyileşme çalışmaları da yapıyoruz.

SkyGen projesinin canlı performanslarına da başladınız. İlk gala 9 Temmuz’da İstanbul’da yapıldı? Eserlerinizi canlı dinleme şansına sahip olan kişilerin yorumları ne oldu?

Evet, ilk canlı gala 9 Temmuz dolunay gecesinde oldu. Gala etkinlikleri için genellikle ayın döngülerini takip ediyoruz. Neden ayın döngüleri? Dünyaya en yakın gök cismi; “Ay” ve biz Ay’dan çok fazla etkileniyoruz. Bedenimizdeki su oranından, duygularımıza, düşünce sistemimize ve hareketlerimize kadar her alanda Ay’ın etkisinde olduğumuzu baz alıyoruz. O nedenle, özellikle canlı performans atölye çalışmalarını ve konserleri dolunay ya da yeni ay haftalarında yapıyoruz.

Eserleri canlı dinlemek ile kulaklıktan dinlemek arasında çok büyük frekans kaybı oluşuyor. Canlı performans alanlarında kullanılan müzik sistemleri, katılımcıların frekansları çok daha kayıpsız ve en sağlıklı modelde dinlemelerine olanak sağlıyor. İlk Gala gecemize katılan kişilerin tamamı da bu bilgiyi doğrulamış oldular. Katılımcıların çoğu yaklaşık olarak üç aydır, çevrimiçi olarak eserleri dinleyen üyelerimizdi ve hepsi canlı dinlediklerinde müziğin etkisini çok daha fazla hissettiklerini belirttiler. Evde kulaklıkla dinlemenin etkisi bir birim ise, canlı performanslara katılmanın etkisi 7 birim diyebiliriz.

Canlı perfomans sergileyeceğiniz SkyGen gala etkinlikleri devam edecek mi?

Canlı performanslarımız ve atölye çalışmalarımız devam edecek. Yaz dönemi ve sonrasında İstanbul’da ve farklı şehirlerde her ay düzenli olarak etkinlik yapmayı planlıyoruz. Ayrıca İzmir, Antalya, Ankara, Gazinatep gibi şehirlerde de SkyGen gala geceleri yapılacak.

Bu etkinliklerin tarihleri belli mi?

Ağutos’ta İzmir, Eylül’de Antalya, Ekim’de Ankara ve Gaziantep gibi bir tur programı üzerine çalışıyoruz.

Yurt dışında planladığınız etkinlikler var mı?

SkyGen henüz çok yeni hayata geçmiş bir proje. Minik bebek adımları ile yavaş yavaş ilerlemeyi tercih ediyoruz ama elbette ki, yurt dışı festival ve atölye çalışmalarına katılma hedefimiz var.

Müzikle İyileşme sürecinde nasıl bir süzgeçten geçmek gerekiyor? SkyGen eserlerini dinlerken özellikle yapılması gereken şeyler var mı?

SkyGen eserlerini ilk kez dinleyecek olan kişilere, 21 gün boyunca aksatmadan müzikleri deneyimlemelerini öneriyorum. Genelde uykuya geçmeden önceki saatlerde dinlemelerinin başlangıç olarak doğru olacağını ama alıştıktan itibaren diledikleri saatte çalışabileceklerini vurguluyorum. Konsantrasyonun oluşabilmesi için eserleri tabii ki gözleri kapalı, loş bir ortamda dinlemelerini istiyorum. Bütün bunların dışında bir de, eserleri dinlemeye başlamadan önce bol su –mümkünse filtre edilmiş- içmelerini öneriyoruz. Daha önce hiç bu tarz bir müzik deneyimi olmayanlar kök manyetik alanla başladığımız için ilk başta kendilerini tedirgin hissedebiliyorlar çünkü kök sağlıksız devirde ise korkuların merkezine dönüşür ama kararlılıkla ve aksatmadan eserleri dinlemeye devam ettiklerinde tüm endişe ve sorgulamalarından uzaklaşıyorlar ve bu sefer kök arzuların merkezine dönüşmüş oluyor.

SkyGen müzik projenizle ilgili bir TV Programı yapmak gibi bir çalışmanız var mı?

Şu anda gündemde olan böyle bir proje yok ama neden olmasın…

Sizi takip eden takipçilerinize neler söylemek istersiniz?

Özellikle projenin hayata geçişinden bugüne kadar benimle birlikte olan tüm hayranlarıma ve sevenlerime çok teşekkür ederim. Grubumuza yeni katılacak olan tüm yeni kalplere de teker teker teşekkür ederim. Dilerim ki, bir gün hiç kimsenin kolay kolay sağlık sorunları yaşamadığı bir dünyada yaşıyor olabiliriz. Hastalanmadan yaşamanın sırları doğru müzikleri dinlemekte gizli. İyileştiren gücün, eserlerimi dinledikçe, içimizde saklı olduğunu biliyoruz. İyileştiren müziklerim, sonsuza dek bize eşlik edebilen ve sağlıkla yaşatan yardımcı yöntemimiz olabilir...Aşk’la