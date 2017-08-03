Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107106
ALTIN
143.946
DOLAR
3.5440
STERLİN
4.6841
EURO
4.1976
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz
Büyük hedeflerle yeni bir sezona...
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat etti
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat...
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale

Gizem Güneş: ‘Kanatsız Kuşlar’ izleyiciye samimi geldi

ATV’de yayınlanan ‘Kanatsız Kuşlar’ dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Gizem Güneş, sorularımızı yanıtladı…

Gizem Güneş: ‘Kanatsız Kuşlar’ izleyiciye samimi geldi

ATV’de yayınlanan ‘Kanatsız Kuşlar’ dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Gizem Güneş, sorularımızı yanıtladı…

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:38
0 Okunma
Gizem Güneş: ‘Kanatsız Kuşlar’ izleyiciye samimi geldi

Biraz kendinden bahseder misin? Gizem Güneş kimdir, neler yapar, ilgi alanları neler?

21 yaşında hayallerinin peşinden koşan bir kızım. Şu an Marmara Üniversitesi'nde Fransızca Öğretmenliği okuyorum, son sınıf öğrencisiyim. İngilizce’nin haricinde bu sıralar Almanca da öğrenmeye başladım. Küçüklüğümden beri oyunculuk ve dans, hayatımda önemli bir yer kaplıyor. Bu yüzden bu zamana kadar çeşitli eğitimler aldım. İTÜ konservatuvar kursunda dört sene klasik bale eğitimi aldım. Daha sonra güzel sanatlar oyuncuları adında bir müzikal ekibine katıldım. Orada iki yıl boyunca müzikal oyunculuğu ve modern dans eğitimi aldım. Aynı zamanda Üç Çocuk Müzikali’nde başrol oynadım. İlk reklamımı 5 yaşında çektim. İlk dizi projem Binbir Gece oldu. Daha sonra Her Şey Yolunda Merkez ve İçimdeki Fırtına dizilerinde rol aldım. Şimdi ise Kanatsız Kuşlar’da Cemre karakterini canlandırıyorum.

Canlandırdığın Cemre karakteriyle ilgili neler söylemek istersin?

Cemre, çok dişli bir karakter. Büyük hayalleri olan bulunduğu durumdan hoşlanmayan, her zaman daha iyisini isteyen genç bir kız. İsyankar yapısına rağmen ailesine bir tehlike geldiği anda onlara kol kanat geriyor. Oynaması çok keyifli diyebilirim. Dizi yaz döneminin en beğenilen işleri arasında.

Rating sonuçlarında da hep üst sıralarda yer alıyor. Yakaladığı başarıyı bekliyor muydun?

Yakaladığı başarıyı bekliyordum çünkü; yazın genelde eğlenceli diziler yapılıyor. Fakat bizim dizimiz dram ağırlıklı. Ve Türk insanını bu noktada kendine çekti. Dizide yaşananlar da hayatın içinden, bu yüzden insanlara samimi geldi.

Sette zaman nasıl geçiyor, set aralarını nasıl değerlendirirsin?

Sette çok güzel vakit geçiriyorum ekiple kimyalarımız uyuştu. Çok eğlenceli bir set ortamı var. Set aralarında yapacak birçok şey buluyoruz. Mesela masa tenisi oynuyoruz. (gülüyor) Hatta ben sette olmayı o kadar çok seviyorum ki, uzun bir set aram varken reji asistanlığı yapıp, kamera kullanmayı bile öğrendim.

Yoğun çalışma temposu seni nasıl etkiledi? Neler değişti hayatında?

Yoğun çalışma temposunda vaktimi en değerli şekilde kullanmayı öğrendim. Artık üşengeçlik yapamıyorum, işlerimi hemen hallediyorum. Zaten boş durmaktan pek hoşlanmam bu yüzden bu yoğunluk beni mutlu ediyor. 

Hangi tür filmlerde, hangi yönetmenlerle çalışmak istersiniz? Hayalin var mı bu yönde?

Komedi, aksiyon ve bilim kurgu filmlerinde yer almak isterdim. Sinema yapmayı çok istiyorum umarım bir gün bunu deneyimleyebilirim…

Röportaj: Kıvanç Terzioğlu

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gizem GüneşKanatsız KuşlarAtvDiziTvTelevizyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berrin Direk ile Oyunculuk Üzerine 
Berrin Direk ile Oyunculuk Üzerine 
Hande Aydınalp ile Spikerlik ve Sunuculuk Üzerine 
Hande Aydınalp ile Spikerlik ve Sunuculuk Üzerine 
Türk Kadınının Güçlü ve Başarılı En Büyük Örneklerinden Biri: ‘AFİTAP DEĞERMENCİ’
Türk Kadınının Güçlü ve Başarılı En Büyük Örneklerinden Biri: ‘AFİTAP DEĞERMENCİ’
Lale KARACA ile Medya Dünyası Üzerine
Lale KARACA ile Medya Dünyası Üzerine
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Habib Aytekin yeni başlayacak televizyon dizisinde...
Habib Aytekin yeni başlayacak televizyon dizisinde...
Adana’dan Zanzibar’a Bir Beyaz Yakalı Hikayesi
Adana’dan Zanzibar’a Bir Beyaz Yakalı Hikayesi
“Hayatımın şimdisini yaşıyorum…”
“Hayatımın şimdisini yaşıyorum…”
Ankara Havasında Güçlü Bir Ses ‘ANKARALI İCLAL’
Ankara Havasında Güçlü Bir Ses ‘ANKARALI İCLAL’

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ