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Gizem Giraygil ile Voleybol Üzerine 

Cengizhan KAYA'nın röportajı için tıklayınız...

Gizem Giraygil ile Voleybol Üzerine 

Cengizhan KAYA'nın röportajı için tıklayınız...

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:28
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Gizem Giraygil ile Voleybol Üzerine 

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

8 Mayıs 1986 Ankara doğumluyum 11 yasından beri voleybol oynuyorum yani 20 yıldır… voleybola Ankara da başladım sonrasında Türkiye’de her şehirde bulundum İzmir bursa İstanbul Ankara geçen yıl Trabzon. Bir de yurtdışı tecrübem oldu Azerbaycan Lokomotif Bakü Takımında oynadım voleybolu çok seviyorum. Ayrıca Çankırı üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum ama voleybol sevgisinden dolayı o tarafa yönelemedim kendi mesleğimi yapamadım.

Özellikle uzun yıllardır voleybol oynadığın için belki genç voleybolculara da olayla ilgili bilgiler aktarmak adına başlama süreci nasıldı? Bu süreçte neler yaptınız?

Sporcu bir aileye sahibim babam eski milli atlet sırıkla atlama Türkiye rekortmeni Ömer Giraygil böyle olunca sporun içinde doğdum kısa bir dönem basketbol da oynadım ortaokulda ama voleybol sevgisi ağır bastı.  Türkiye’de sporla eğitimin bütünselleşmesiyle ilgili birtakım sıkıntılar var. Sporu tercih eden insanların eğitimiyle ilgili birtakım aksaklıklar oluyor ya da tersi.

Genel anlamda genç nüfusa sahibiz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özellikle erkekler okulda futbol, basketbol oynuyorlar ama kızları spora hiç yönlendirmiyorlar okullarda olanlar da çok şanslı bir azınlıkta. Tabi bu Avrupa’da böyle değil. Büyük bir nüfusa sahibiz buna rağmen sporcu sayımız çok az. Aynı zamanda aileler de eğitimle sporun yürümeyeceği kanısındalar ama gayet güzel yürüten sporcular var. Bu hem aile hem karakterle alakalı ama maalesef ki bir yerden sonra ya okul ya spor olarak ülkemizde seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Ben bu konuda kendimi şanslı görüyorum. Güzel bir eğitim aldım ve süreyi uzatmadan mezun olabildim. Sporlar arasında özellikle takım sporları anlamında da voleybol uzunca bir zamandır hem milli takım düzeyinde hem kulüp düzeyinde istikrarlı olarak başarılı olduğumuz alanlardan bir tanesi.

Belki diğer pek çok sporla ilgili de zaman zaman başarılar olsa da aslında bu düzeyde daha istikrarlı başarılar elde edilmiyor bu alanda voleybol çok daha istisna bir örnek siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Spor yapmak isteyen küçük kızları genelde voleybol a yönlendiriyorlar o yüzden voleybola başlayan kişi daha fazla. Kızlarda bu yüzden bayan voleybol u daha çok seviliyor daha seyir zevki olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bu konuda da fazla yatırım yapılıyor bayan voleyboluna.  Peki uzun yıllardır voleybolun içindesiniz onları gözlemleme anlamında da şu an Türkiye de bayanlar anlamında voleybola ilgi de var hatta yaz okulları belli dönemlerde en fazla olan branşlardan biri voleybol. Ama yine de o düzeyde altyapıdan sporcu yetişmesi anlamında bazı sıkıntılar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?  Voleybol eğiticilerine yapılan yatırım da yetersiz. Aslına bakarsanız en iyi antrenörleri a takımlarının başına değil altyapı takımlarının basına en azından birebir ilgilenmese bile koordine etmesi açısından getirilebilir. Federasyonumuz bununla ilgili güzel çalışmalar yapıyor. Gençler liginin puanlarının a takımlarının puanlarına eklenmesi gibi ama o da haksız rekabet doğuruyor.  Özellikle Türkiye’de sizin de dahil olduğunuz filenin sultanları başarısıyla beraber medyada da daha fazla yer almaya başladı voleybol. Yayında sıkıntılar olsa da hemen hemen lig karşılaşmaları da yer alıyor.

Medyadaki voleybol ilgisini de göstermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeterli değil ama giderek iyiye gidiyor bence bu konudaki çalışmalar da fayda veriyor. Keşke daha çok şey yapabilsek. Ulusal kanallarımız Türkiye ligi ve dünya ligleri den de maçlar verebilse. Mesela NBA maçları izlenebiliyor ve takip edilebiliyor. Başarı gelince ilgi artıyor artınca yatırım ve bu işe harcanan paralar artıyor böyle olunca başarı geliyor. Böyle böyle katlanarak artacak bir şey aslında.

Yurtdışı deneyimine de sahipsiniz orayla karşılaştırdığınızda voleybol acısından nasıl bir gözleminiz var?

Oradaki takımların o zaman maddi imkanları iyiydi dolayısıyla para vererek dünyanın en iyi sporcularını birkaç sezin boyunca kendi liglerinde tuttular. Ama takım sayısı azdı bir sezon 5-6 takım gidip geldi. Türkiye den de gidip oynayan arkadaşlarımız oldu antrenörlük yapanlar oldu ama tabi Türkiye ligi daha kaliteli. Az takım olunca doğal olarak lig daha kısa, maç temposu daha düşük ama Avrupa kupasında gösterilen performans daha etkili oluyor. 

Son dönemde geleneksel medyanın yanında yani radyo tv ve gazetenin yanında sosyal medya ve internet hayatın bir parçası haline geldi. İnsan tek tek yaptıklarını sosyal medya üzerinden aktarıyor. siz nasıl kullanıyorsunuz sosyal medyayı?

Ben biraz daha özel tutmaya çalışıyorum reklam amaçlı çok kullanmıyorum. Ama isimizin büyük bir parçası haline geldi İnsanların ilgisini arttırmak ve gençleri de bu işe yöneltmek açısından sorumlu hissediyorum kendimi. Elimizden geldiğince orada güzel mesajlar vermeye insanlarla iletişimde olmaya, küçükleri heveslendirmeye çalışıyoruz.

Geriye dönüp baktığınızda geçen yıllar içinde pek çok karşılaşma pek çok andan ilk aklınıza gelen farklı olan an hangisi olur?

Kazanılmış olan her başarı her maç benim için aynı derecede önemli. Bazı kötü yer eden şeyler var 2 çok önemli sakatlık geçirdim ve ikisi de maçta oldu. Bunun sonunda büyük hayal kırıklıkları oluyor. Ama sonrasında bu işe daha çok dört elle sarılıyorsunuz. Ben 2 olaydan sonra işimi ne kadar çok sevdiğimi anladım . farkındalığım arttı. Bundan sonra sahaya ayak bastığım her anın keyfini çıkarmaya başladım.  Spor hedefler üzerine kurulu hem kişisel hem takım anlamında.

Sizin geleceğe dönük hedefleriniz neler?

Geçen sene Beşiktaştaydım 1. Ligde şampiyon olup süper lige çıkmayı hedefleyen THY ile anlaştık onlara elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Şu an 31 yasındayım voleybol hayatım sınırlı ama pasör olduğum için avantajlıyım hatta bu yaşlarda daha çok keyfini çıkarmaya başladım.

Gelecekte spikerlik ister misiniz?

Bu konuyla ilgili bir çalışmam yok , eğitim ve adımım da yok ama çok isterim. Sporun içinde kalmayı çok isterim. Yönetimsel olabilir basın kısmında olabilir babam da TRT’den emekli onun tarafından da aşinayım bu işlere Neler ilave etmek istersiniz? Ailelerin anlayışlı olup gençleri teşvik etmesi gerekir. Ben ailemden büyük destek gördüm. Hiçbir zaman beni strese sokmadılar ben de onun karşılığında derslerimde de çok başarılı oldum. Küçük yaşlarda spora başlamak güzel bir hayata yönlendiriyor özveride bulunuyoruz ama başka türlü olmuyor, her şeyi planlamak gerekir. İstanbul’da burs da veriliyor bunun diğer şehirlerde de yapılması lazım

Röportaj : Cengizhan KAYA 



 

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Gizem GiraygilVoleybol Üzerine
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