Genco Ecer herkesi “VUR”du

Bizler de bu kadar çok özelliği kendisinde bulunduran Genco Ecer ile bir araya geldik. Hem hayatına hem de şarkılarına dair tüm samimiyetiyle konuşan Genco Ecer şimdi sizlerle…

Merhaba, hoş geldiniz. Keyifler nasıl?

Size de merhaba Elif Hanım. Keyifler süper :) En keyifli dönemlerimden birini yaşıyorum.

Güzel bir şarkı olan "Vur" ile karşımıza çıktınız. Başarılı bir single olmuş. “Vur”un bir hikâyesi var mı?

“Vur”un hikâyesi yok. Bir çok bestemde olduğu gibi bir anda ilham geldi. Ağzımdan ilk çıkan kelime "Vur" oldu besteye başlarken ve sonucunda parça bitti.

Klip aksiyon filmi gibi olmuş. Klip detayı verir misiniz?

Klibin yönetmeni Gülşen Aybaba. Klip bir günde çekildi. Şişli’de bir plaza da çekildi. Çekime plazanın bodrum katındaki park yerinden başladık, orta katlardaki ofisi kullanarak en son terasa çıktık ve bitirdik. Klipte benimle oynayan kişi Kıbrıs'tan bir arkadaşım. Kendisine klibim çıkarsa onu oynatacağım için söz vermiştim. Ve sözümü yerine getirdim. Şarkının da adından esinlenerek klip vurdulu kırdılı başladı :) biraz dayak yiyorum, şiddete maruz kalıyorum :) sonra kovalamaca başlıyor ama klipin sonu benim için hüsran. Kızı bir türlü yakalayamıyorum:)

Klip demişken Vin Diesel'a çok benzetiliyorsunuz, sizin fikriniz nedir?

Vin Diesel, Soner Sarıkabadayı… kısaası dazlak kim varsa benzetiyorlar :) Hatta internetten de baya mesaj alıyorum. "Bizi çok benzetiyorlar", "Herkes beni sana benzetiyor", "Ne kadar çok benziyoruz" diye ve meraktan girip fotoğraflarına bakıyorum insanların "acaba gerçekten benziyor muyuz" diye. Hepsi dazlak ya da kel ve kirli sakallı ama alakamız yok:) Vin Diesel'a da benzediğimi pek düşünmüyorum.

Bir oyunculuk teklifi gelse tepkiniz ne olur?

Güzel bir duygu olsa gerek. Sevinirim sanırım:) ama kabul eder miyim bilmiyorum. Sonuçta oyunculuk, benim vakıf olduğum bir dal değil.

Soner Sarıkabadayı, "2017'nin erkek pop yıldızı Genco Ecer" dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?

Soner Sarıkabadayı, öngörüsü yüksek, çok zeki bir sanatçı, yapımcı. O yüzden eğer Soner Sarıkabadayı beni işaret etmişse bir bildiği vardır.

Hem söz hem de beste yazdığınız doğru mu? Beste verdiğiniz kimseler var mı?

Evet, birçok bestem var. Bende şöyle bir sorun var. Bestelerimi birine veremiyorum. Sanırım bestelerime çok bağlanıyorum. “Tamam, bu besteyi sana vereceğim” deyip de veremediğim şarkıcı arkadaşlara da buradan özür diliyorum.

Beğendiğiniz ya da örnek aldığınız isim var mı?

Ajda Pekkan, Kayahan, Sezen Aksu gibi isimleri herkes gibi bende severek dinliyorum. Ama takip ettiğim kimse yok yarışım kendimle.

18 yaşında Kıbrıs’tan Türkiye'ye gelmişsiniz nasıl oldu o süreç?

Kafama koyduğumu her zaman yapmışımdır hayatımın her döneminde. O zamanlar üniversiteye yeni başlamıştım. Aslında müzik yerine derslerimle daha çok ilgilenmem gereken bir dönemdi fakat ben müziği, derslerimin önüne çoktan koymuştum bile. Tabi günün sonunda okulumu bitirdim, mimar oldum. Ama o dönemde verdiğim İstanbul'a gitmem gerek kararı, hayallerim uğruna attığım ilk adım oldu.

Nasıl bir çocuktunuz?

Yaramazmışım der annem hep. Oysa ki ben çocukluğumu hiç öyle hatırlamıyorum. Hafızamdaki çocuk Genco, akıllı uslu bir çocuk.

“Müzik yaşamını seçiyorum” dediğinizde ailenizin tepkisi ne oldu?

Ailem en başından beri tam destek oldular. Yeri geldi, benden daha çok heyecan yaptılar. Onların desteği olmasaydı her şey daha zor olurdu benim açımdan.

Kıbrıs'ta büyümüş biri olarak Türkiye ile ne tür farklılıklar var?

Her ne kadar hepimiz Türk olsak da, kültür farkı var iki ülke arasında. Şive farkını da unutmayalım:)

Vücudunuz ve tarzınız çok beğeniliyor. Bakım ve spor sizin için ne kadar önemli? Bunun için ne yapıyorsunuz?

Spor, hayatımın olmazsa olmazı. İlkokuldan beri profesyonel olarak sporun birçok dalıyla uğraştım. Beslenmeme o dönemlerden beridir dikkat ediyorum. Benim için sağlıklı yaşam, güzel görünmekten fit bir vücuttan daha önemli. Tarzıma gelecek olursak, kıyafetlerim benim ruhumu yansıtıyor. Ne giyeceğime karışılmasını hiç sevmedim.

"Herhangi bir ünlüyle geçen ilk aklınıza gelen anınız" desem neyi benimle paylaşırsınız?

Chris Brown'nun Güney Kıbrıs konserinden sonra, privite party’sine katıldım. Aynı anda tuvaletimiz gelmiş:) ben kapıdan içeri girerken elimdeki içkiyi ayakkabısına döktüm yanlışlıkla ve bana küfretti:)) inanın aklıma şuan bu anı geldi :)

Sosyal medyayı aktif kullanıyor musunuz ve şuan ki teknoloji hakkında ne söylersiniz?

Evet, sosyal medyada özellikle instagram da baya aktifim. Şu anki teknoloji hakkında şunu söyleyebilirim. Teknoloji, sanalalem, günümüzün en büyük bağımlılığı ve hemen hemen hepimiz bağımlıyız.

Yakın gelecekte ne tür projeler var?

Sırada yeni single’lar var. Şu anda müziğime full konsantreyim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Hayallerinizin peşinden yürümeyin, koşun. Ben öyle yapıyorum. Beni takip etmeyi sakın unutmayın:)

Doğum Tarihi:13.12. 1988

Burcu: Yay

En sevdiği huyu: Sabır taşı oluşum:)

En sevmediği huyu: Deli sinirim.

Uğurlu sayısı:7

Uğurlu rengi: Gri

En sevdiği çizgi film: Ninja turtles

En sevdiği söz: Barışa bir şans tanı

Röportaj: Elif Günay