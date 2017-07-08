Genç kalemlerden dev bir antoloji

Röportaj: Aziz Karataş

Zaman, yeniden şiire teslim.

Ve biz geldik yeniden.

Dostluklar kurmaya,

Edebi yolda, ebedi bir aşkla…

Bugüne kadar şiire ve edebiyata değer veren tüm çalışmalara elimden geldiğince destek vermeye gayret ettim. Bu yolda olmanın bile büyük bir şeref olduğu düşüncesini hiç kaybetmeden bugüne kadar dört adet Genç Kalemler Antolojisi kitabını Alican Sofu ile birlikte çıkardık. Bu kitaplarda birbirinden farklı şehirlerden onlarca dost edindik ve hep birlikte duygudaş olduk.

Genç Kalemler Antolojisi Projesi Nedir?

Bu proje, henüz bir kitapta yer almamış veya kalem gücünü arttırmak, sesini duyurmak isteyen genç şair ve yazarlarımızın kendilerini geliştirmeleri adına 2013 yılında ben ve Alican Sofu tarafından başlatıldı. Projeye katılan herkes 6’şar sayfa şiir - düzyazı türlerinde özgün eserlerini veriyor. Ardından bu eserlerin tamamı alfabetik olarak kitaba ekleniyor. Kitabın redaksiyon, mizanpaj, dizgi, kapak tasarımı, ISBN - Bandrol alımı işlemleri gerçekleştiriliyor ve matbaada baskısı yapılıyor.

Böylelikle ortaya birçok kişinin katıldığı bir yasal kitap çıkıyor. Kitaba katılan herkes en az 55 TL olmak üzere bir ücret ödüyor. Bu ücret, bahsettiğim yayın öncesi hizmetler ve matbaa baskısı için kullanılıyor ve her katılımcıya ödediği ücrete göre de belli bir sayıda kitap gönderiliyor.

Amacım, kalem işçiliği ve sanatkârlığı ile iştigal eden genç - yaşlı demeden herkese destek olmak. Bu uğurda Alican Sofu başlatmış olduğumuz projemizin 5. kitabını 50 değerli şair - yazar ile yapmış olmanın haklı gururunu yaşıyorum.

Antolojilerimizde yer almak veya ''İki Dost Yayınları'' olarak hizmet veren yayınevimizden uygun fiyatlarda kitap çıkarmak isteyen kalem gönüllüleri aşağıya eklediğim instagram hesabından benimle iletişime geçebilir.

Yazmak emek ister ve her emek kendini göstermek, hak ettiği değeri bulmak ister…

Sanatla kalın…

Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

Ben Dr. Enes Başak, İlk görev yerim olan Şırnak’ın Silopi ilçesinin ardından Çorum’un Ortaköy ilçesinde aile hekimi olarak görevime devam etmekteyim.

Şuan yapmakta olduğunuz projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şuan farklı mecralarda olan birçok projemiz mevcut.

''Genç Kalemler Antolojisi'' projesi ile gençleri edebiyata teşvik etmeye çalışıyoruz.

''Köy Okulları Yardımlaşma Platformu'' ile köy okullarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz, bu proje ile bugüne kadar 20’nin üzerinde okula yardım malzemesi ulaştırdık.

İnstagramda yer alan @drenesbasak hesabım üzerinden ücretsiz ''YGS-LYS-KPSS çalışma programları ve soru çözümleri'' yapıyoruz, bugüne kadar 700’ün üzerinde gencimize ders çalışma programı verdik. Bu kardeşlerimizden tıp fakültelerine yerleşenler dahi oldu.

Yakın tarihte başladığımız ve yine @drenesbasak İnstagram sayfamızdan yürüttüğümüz ''Ücretsiz Sağlık Danışmanlığı'' projemiz ile de insanların sağlık sorunlarını dinliyor ve gerekli bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri yapıyoruz.

Gazetemizde yer alan Genç Kalemler Antolojisi projesi nasıl ortaya çıktı?

Bir edebiyat sitesinde kendisi ile tanışmış olduğum Alican SOFU, benim bir şiirimi ücretsiz olarak stüdyoda seslendirmişti. Kitap çıkarmanın maharetli ve meşakkatli olduğunu ikimiz de biliyorduk. Ancak benden daha fazla tecrübesi olan Alican’ın yönlendirmesi ile ''yazan ve emek veren herkesin bir kitap sahibi olması gerektiğini'' düşünerek bizim gibi gençlerin yer alacağı bir proje yapma fikri doğdu. Bu fikirle 2012 yılında başlayan Genç Kalemler Antolojisi, üzerinden geçtiğimiz 5 yılın ardından 5. kitabına ulaştı.

Beşinci kitabına ulaştığınız bu projenin geleceği hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Çıkardığımız her kitapta birbirinden değerli insanlarla tanışma fırsatı elde ediyoruz. Duygudaş olduğumuz bu insanlar kitabın çıkmasının ardından da yalnız bırakmadan onların geleceğine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kitabın hazırlanma sürecinde katılımcıların eserlerini en az 4-5 defa okuyarak yoğun bir editöryal işlemden geçiriyoruz. Böylece katılımcıların eksiklerini görmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Kitabın yayınlanmasının ardından da tüm katılımcılarla şahsi kitap görüşmeleri yapıyoruz. Şahsi kitap çıkarmak isteyenlere ücretsiz yönlendirmeler ve örnek mizanpajlar hazırlıyoruz. Bugüne kadar antolojilerimizde yer almış ve yine bizden şahsi kitabını çıkarmış birçok arkadaşımız var. Ayrıca yönlendirmelerini yaptığımız ama başka yerlerde kitap çıkaranlar da var. Bizim için önemli olansa kişinin yazarlık yolunda hedeflerine ulaşıyor olmasıdır. Bu nedenle bu proje her zaman devam edecek ve ileride birçok kişinin şahsi kitap çıkarmadan önce yazarlığını test ettiği bir mecra haline gelecek…

Gençlere kitap çıkarmaları noktasında ne gibi yardımlarda bulunuyorsunuz?

Yukarıda antolojilerimizde yer alan kişilere yaptığımız yardımlardan söz ettim. Antolojilerimizde yer almayan kişilere de aynı şekilde ücretsiz yönlendirmeler yapıyoruz. Örnek bir mizanpaj ve dizgi hazırlıyoruz. Ardından bazı eserlerin kritiğini yapıyoruz. Bizim tek hedefimiz, edebiyatı değil kazandığı parayı ön planda tutan yüzlerce yayınevinden farklı olarak, bu pırıl pırıl gençlere hayallerine ulaşmalarında onlara yardımcı olmak. Şahsi kitabını çıkardığımız bir arkadaşımızın ailesi ve kitabıyla birlikte çektirdiği mutlu bir fotoğrafa şahit olmuştum. İnanın bu duyguya ve mutluluğa ortak olmak ve bu fotoğrafların sayısını olabildiğince arttırmak bizim tek isteğimiz…

Yürütmekte olduğunuz sosyal sorumluluk projeleri var mı?

Elimizden geldiğince hayatın farklı noktalarına temas etmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan yapmış olduğumuz: ''Köy Okulları Yardımlaşma Platformu'', ''YGS-LYS-KPSS Çalışma Programları'' ve ''Ücretsiz Sağlık Danışmanlığı'' projeleri bizim için çok değerli. Bunlardan yukarıda ayrıntılı olarak bahsetmiştim.

Bunların dışında tıp fakültelerinde yapmış olduğumuz ''Hekimliğe İlk Adım'' konferansları mevcut. Son 1,5 yılda yaklaşık 15 farklı üniversitede yaptığımız bu konferanslarda tıp öğrencilerine meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunları anlatarak mesleğe hazır hale gelmelerinde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Toplum olarak daha iyi bir geleceğe ulaşabilmek adına fert olarak ne gibi şeyler yapabiliriz?

Hangi mesleği yapıyor olursak olalım, hiçbir dini ve ideolojik fikirle sınırlandırılamayacak olan ''iyi insan olmanın gerekliliklerini'' yerine getirelim. Çalıştığımız yerde mevcut olan sorunlara gücümüz, ilmimiz yettiğince çözümler sunalım. Ulaşabildiğimiz tüm coğrafyalara sevgi ve emek götürelim. Çünkü hayat, uğruna emek verildikçe güzelleşir, değer kazanır.

Ve nasıl bir toplum istiyorsak (ahlak, sevgi, saygı, vs) bu değişimi önce kendimizde yapalım.

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Bizim için en temel ölçüt ulaşabildiğimiz kişi ve bu kişilerden hayallerine ulaşanların sayısı ve mutluluğudur. Bugüne kadar 5 kitapla toplam 90 farklı kişiye ulaştık. Onlara yasal bir kitapta yer almanın mutluluğunu yaşattık. Bu kişilerden 10 tanesinin şahsi kitaplarını çıkardık. İşte bunlar bizim için en değerli unsurlardır. Gelecekte ise ulaşabildiğimiz ve şahsi kitabını çıkardığımız kişi sayısını olabildiğince arttırmak ve hayallerine ulaşmalarında onlara destek olmak istiyoruz.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Sanırım, maddi eksenin daha ön planda olduğu günümüz yayıncılık sektörüne güzel bir cevap olurdu. Akabinde de yazarlık yoluna nasıl devam edeceğini bilmeyen gençlerin sürekli birlikte toplanıp duygularını paylaştığı bir duygu meclisi meydana getirmek olurdu.

Yazarların toplumdaki görevleri nelerdir?

Bence edebiyat sanatı iki yönlü işlemekte. Bunlardan ilki, kişinin salt duygularını paylaştığı ''sanat, sanat için vardır'' düşüncesini ayakta tutan yön. Diğeri ise ''öğreticiliğin daha ön planda olduğu'' yön. İşte bu ikinci kesim bizim için çok önemli. Düşünün ki kitabımızı okuyacak kişi, o hayalini kurduğumuz mükemmel toplumsal geleceğe ulaşmamızda gerekli tüm bilgileri bizden öğrenebiliyor. Bu durumda bizler birer roplum işçisi konumunda oluruz. Yazarlar, toplumun şekillenmesinde ve inşasında önemli görevler üstelenen ve üstlenmek zorunda olan fikir erbaplarıdır. Onların en temel vazifesi toplumsal ve insansal iyilik ve güzelliği en iyi şekilde okuyucuya sunmak ve o mükemmel geleceğe giden yolda üzerine düşen kadar tuğla döşemektir.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bizleri, kitabımızı, projelerimizi ve düşüncelerimizi paylaşmamızda yardımcı olan başta Eylül Ayça Karakuş hanımefendi olmak üzere sizlere ve gazetenizde yer alan tüm çalışanlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Umarım hakkında iyi yâd edilen insanlar olabiliriz…

Dünyayı iyilik ve güzellik kurtaracak…

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…