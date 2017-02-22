Gelinlik denilince akla gelen model: Simge Ünal 

Röportaj : Cengizhan KAYA

Neden Modellik ?

Aslında modelliğe hobi olarak başlamıştım ancak daha sonra karşıma çıkan fırsatlar bunu profesyonel olarak yapmamı sağladı. Bu şekilde mesleğim haline geldi

Modellikle ilgili yakın zamanda önemli çalışmalar yaptınız bize son günlerdeki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Geçtiğimiz aylarda özellikle İzmir’de katalog çekimlerim oldu. defile anlamındaysa tabii ki İstanbul. bu ayki planlarım arasında da İstanbul’daki önemli modacıların defileleri var

Özellikle Gelinlik firmalarının favori modelisiniz sizce bunun nedeni nedir ?

Modelliğe İzmir’de başladığım için İzmir’de de gelinlik çekimleri yoğun olduğu için bu şekilde gelişiyor diye düşünüyorum. sanırım gelinliğin bana yakıştığını düşünüyorlar.

Gelinlik giyerken neler hissediyorsunuz ?

Gelinlik giyerken bir şey hissetmiyorum açıkçası. Benim için diğer kıyafetlerden bir farkı yok. seviyorum gelinlik çekimlerini ancak defilelerde onlarla yürümek diğer kıyafetlerden çok daha zor

Sık sık yurtdışı ziyaretleriniz ve çalışmalarınız oluyor Paris’teki gözlemleriniz nedir ? İstanbul ve Paris’i karşılaştırdığınızda moda ve modelliğe dair neler söylersiniz ?

Yurt dışına daha çok tatil amaçlı gidiyorum. kültürel gezi diyelim. izleme fırsatı bulduğun defileleri çok beğeniyorum. ancak ülkemizde de aynı kalitede defileler oluyor zaten

Türkiye’de modelliği nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Türkiye’de modelliği meslek olarak gören de var görmeyip oyunculuğa yönelen de var. modelliğin bir basamak olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum

İyi modelliği nasıl tarif edersiniz ?

İyi modeli de kaliteli defilelere çıkan model olarak tarif edebilirim

Türkiye’deki en formda modellerden birisiniz formunuzu nasıl koruyorsunuz ?

Formunu aslında metabolizma hızıma borçluyum diyebilirim. kilo almıyorum. ancak spora devam ediyorum tabii ki. aslında her şey dengeyle ilgili. mesela o gün canım çikolata istiyorsa yerim ama akşam yemeğe yemem.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Boş zamanlarımı da genellikle spora ayırıyorum. onun dışında yabancı dizileri izlemeyi seviyorum ve tabi ki yurt dışı tatillerini.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Öyle hayatımı değiştirdi diyebileceğim film veya kitap yok aslında. Dizi olarak house of cards çok sevmiştim

KırmızıTürk- spiker dünyası hakkında neler söylersiniz ?

Kırmızı türkün kaliteli bir yayın olduğunu düşünüyorum.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Bulunduğum yerden memnunum . çalışmak istediğim nerdeyse bütün modacılarla çalıştım. bu şekilde ilerlemeye devam etmek istiyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Son olarak sosyal medyadan güzel mesajlar gönderen herkese teşekkürler.