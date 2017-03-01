Gaye Kaya ile Spikerlik Üzerine 

Gaye Kaya 15 Temmuz Gecesi Mecliste Yaşadıklarını Anlattı!

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan Kaya

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

1984 Karabük doğumluyum. Memleketimin yerel televizyonlarında medyaya ilk adımımı attım.. Üniversite’yi kazanınca Ankara’ya yerleştim burada da kaldım. Üniversite birinci sınıfta özel bir kanalda (art) gece haberlerini sunmaya başladım. Özetle kendimi bildim bileli hem okudum hem medya sektöründe durmadan çalıştım. 7 sene özel kanal deneyimimin ardından Meclis tv’ye transfer oldum ve 5 yıldır Trt ekranında haber sunmaya devam ediyorum. Aynı zamanda sayın cumhurbaşkanımızdan başbakanımıza bakanlarımıza, çok sayıda ulusal ve uluslar arası sayısız toplantı, kongre ve etkinliklerde sunuculuk yaptım, mesleğime ilk günkü aşkla devam ediyorum.

Neden spikerlik?

İlk kamera karşına geçtiğimde çocuktum.. Ve bugünlerde geldiğimizde, kamera ile ışığından kablolarına yaşadığım aşk, mesleğime bağlılığımın bir gün bile azalmadı. Spikerlik ve sunuculuk benim hayatımdaki en büyük gücüm ve vazgeçemeyeceğim tutkumdur.

Medyaya ilk adımınızı nasıl attınız ?

Babam Halim Kaya, Anadolu basının emektarlarından, Batı Karadenize ilk yerel televizyonu kuran çok değerli bir gazetecidir. 3 kız kardeşiz, babam en azından birimizin medya sektöründe olmasını çok istemiş, ortanca kardeş olarak ben sivrilmişim ) çocukluğum kamera karşında geçti. İlk canlı yayınımı 10 yaşımda , çocuk programı sunarak yaptım. O yıllarda yerel televizyonların çok fazla imkanları yoktu. Ancak Trt’nin çocuk programlarına taş çıkartacak içerikte programlar hazırlar ve sunardım. Hafta sonu tv’de elektrik kesilip, yayın yapamadığımda oturur saatlerce ağlardım. O zamanlar tek hayalim Trt ekranında olmaktı.

ilk, orta ve lise öğrenimi Karabük’te tamamlarken hafta sonları da çeşitli aktüel, haber programları yaparak, memleketimin yerel televizyonlarında kendimi yetiştirdim ve üniversiteyi kazandıktan sonra da Ankara’ya yerleştim.

Örnek aldığınız isimler var mı ?

Mesleğimizde çok değerli duayen isimler var, ancak ben bu soruya güzel ve etkili konuşma, diksiyon eğitimi aldığım, yakından tanıma imkanı bulduğum ve çok sevdiğim hocalarımı anarak cevap vermek isterim. Kendimi örnek aldığım Trt’nin gülen yüzü Fulin Arıkan, Erdoğan Arıkan ve Tunç Tuncel örnek aldığım isimlerdir.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı ?

Hacettepe üniversitesi sosyal hizmet bölümünden mezun oldum. Alanda uzman olarak hiç çalışamamış olsam da gönüllüsü olduğum kadın ve demokrasi derneği( kadem), bipolar yaşam derneği ve engelli çocuklarımız yararına yapılan tüm projelerde gönüllü olarak yer alıyorum.

Mesleğinizde rekabet ?

Mesleğimizde özel televizyon kanal sayısının artması ve radyo ve televizyonların etkisiyle oluşan müthiş bir rekabet ortamı var. Medya sektöründe tutunmak, bir yer edinebilmek hiç kolay değil. Ben de bu nedenle yüksek öğrenimimi başka bir alanda tamamladım. Bu seçimi yaparken küçük bir Anadolu kentinde yetişip büyük şehirde ulusal bir kanalda sürekliliği olan bir işe sahip olmamaktan korkuyordum. Ancak rekabetin başarının sürekliliğini sağladığını düşünüyorum. Her zaman herkesten daha iyisi, daha güzeli vardır. Ama siz her şeyden önce inançlı olacaksın. Sabırlı olup, Allah’a olan inancınızla hayal ettikleriniz için fedakarlık yaparak çok çalışırsanız tüm rakiplerinizi tek tek elediğinizi görebilirsiniz. Medya sektöründe tutunmanın sırrı budur belki.

Sizce bu işi yapabilmek için iletişim mezunu olmak şart mı ?

araştırmalara göre spikerlerin sadece % 12 si iletişim fakültelerinden mezun , geri kalan spikerlerin % 75 i spikerlik kursu mezunu. İletişim mezunu olmanın şart olamadığını düşünmekle birlikte , mutlaka mesleki eğitim alması gerektiğini söylemek isterim.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz ?

Üniversite yıllarımda öğrenim hayatım ile özel televizyonda yoğun çalışma tempom paralel devam etti. Gece geç saatlere kadar çalıştığım için sabah derslerinde uyuklardım. Orta ve lisede başarılı iken, üniversitede çalışma hayatıma hiç ara veremediğim için zorlanarak mezun oldum. Okul arkadaşlarım gibi üniversitemizin sunduğu yurt dışında bir iki dönem de olsa okuma imkanlarından yararlanamadım. Yurt dışında yüksek lisans yapmayı çok isterdim. Şimdi çok geç gibi geliyor. Geriye dönüp baktığımda keşke üniversite hayatımın hakkını vererek yaşasaydım diyorum. Ama o dönemler o kadar yoğun çalışmasa idim belki bu günüm daha farklı olurdu kim bilir.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Medya sektöründe olunca iletişim araçlarından bağımsız yaşamak mümkün değil. Bir haber spikeri iseniz öncelikle gündeme hakim olmanız gerekir. İşe gelir gelmez gazeteleri ve köşe yazarlarını tarar gün boyu iş yerinde ve evimde de haber kanallarını, tartışma programlarını takip ederim. Spikerlik sadece güzel haber okumak, ekranda güzel bir duruş demek değildir. Okuduğuna hakim olmak, extrem durumlarda yayını sahip olduğunuz bilgilerle devam ettirebilmektir. Sosyal medya’yı da elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Sosyal medya hesaplarımı genelde yayın günlerimi ve sunuculuğunu yaptığım toplantı ve etkinliklerin duyurusu için kullanıyorum.

Meclis Tv’deki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

TBMM tv, milli iradenin temsilcisi, ülkemizin en saygın kurumlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin faaliyetlerini yansıtmak amacıyla 1994 yılında kurulmuş. Televizyonumuz, parlamento çalışmalarını canlı olarak yayınlamakla beraber aynı zamanda görüntüleri kayıt altına alıyor, mecliste grubu bulunan siyasi partilerimizin grup toplantılarını da canlı olarak yayınlıyor. Haber bültenleriyle de parlamentodaki yasama çalışmalarından, meclis başkanımızın temaslarına, milletvekillerinin düzenlediği basın toplantılarından , TBMM’de düzenlenen etkinliklerden haberleri halka ulaştırıyor.. Ben de 2011 yılından bu yana ekran yüzüyüm. Genel kurulun çalışma günleri olan salı, çarşamba ve perşembe günleri haber spikerliği yapıyorum. Bütçe görüşmeleri ya da yetişmesi gereken kanunlar olağanüstü durumlarda hafta sonu dahil mesaimiz devam edebiliyor.

15 Temmuz günü Meclis için de olağanüstü bir gündü ve bu gecede meclis tv’de de çok önemli gelişmeler yaşandı. Bunların bir kısmı da basına yeterince yansımadı..O gece yaşananları ve yaşadıklarınızı bize aktarır mısınız ?

Milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan hain darbe girişiminden en büyük zararı ve tahribatı gören kurumlardan birisidir meclis. 2. Kez gazi unvanını aldığı o geceyi hayatım boyunca unutmayacağım. Cuma akşamı mesaimiz yoktu ben de evimde herkes gibi tv’den neler olduğunu anlamaya çalışırken meclis başkanımız İsmail Kahraman’ın meclise gittiğini ve hain darbe girişimine direnişini, meclisi açık tutacağını haberlerden izleyince evde duramadım.. Türk bayrağı renklerinde bir kıyafet giydim, annem telefon açtı . ‘ korkuyorum kızım gitme, sana bir şey olmasın dedi’, anne gidicem, benim orda olmam lazım yayın yapıcam ’ dedim.. Türk bayrağı renlerinde bir ceket giyip giyip hemen meclise geldim.. Bu arada hemen yanı başımızdaki genelkurmayda hareketlilik devam ediyordu kapılar kapalı idi ve meclise girişim oldukça zor oldu. İçeri girebilen az sayıda mesai arkadaşım ve haber müdürüm ile nasıl bir yayın yapacağımızı değerlendirirken meclis’e ilk bomba atıldı. Maalesef meclis tv olarak yayın yapamadık. Bombalar nedeni ile geceyi meclis başkanımız, bakanlarımız ve milletvekillerimizle birlikte sığınakta geçirdik. Meclis defalarca bombalandı, tarandı.. Hain terör örgütü Fetö’nün askerlerini taşıyan helikopter meclis’e inmeye çalıştı. Meclis polisimiz saatlerce kahramanca çatıştı. . Sığınakta bekleyişimiz sürerken dakikalar geçtikçe cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokağa dökülen demokrasisine sahip çıkan halkın, meclis’e bizi korumaya geldi, darbe girişimi milletimiz, gerçek Türk askeri ve polisinin kahramanca direnişi ile püskürtüldü. sabaha karşı sığınaktan çıktığımda üzerimde büyük emekleri olan yakından tanıdığım ve çok sevdiğim Erol Olçok beyin ve 16 yaşındaki oğlunun Boğaziçi köprüsünde şehit olduğu haberini aldım. Hem o gece yaşadığım korku hem bu acı haber ile günlerce kendime gelemedim. Ona, savunmasız 16 yaşındaki oğluna kıyanlara her gün lanet ediyorum, tüm 15 şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum, onları minnetle anıyorum.. Çok şükür o gecenin sabahında millet kazandı ve darbeler tarihine nokta kondu..15 temmuzun canlı şahitlerinden biri olarak duam odur ki Allah bir kez daha güzel ülkemize böylesi bir gece daha yaşatmasın.

İyi spikerliği nasıl tarif edersiniz ?

iyi bir spiker mesleğine aşk ile bağlıdır. Diksiyonunuz ve beden diliniz önemlidir. Sunduğunuz programın ya da haberin konusuna hakim olmalısınız. Dolayısıyla genel kültürünüzü geliştirmelisiniz. Kitap okumak ve diğer programları takip etmek yararlı olabilir. Giyiminize ve makyajınıza da özen göstermelisiniz. Seyirciye saygı duyduğunuz oranda izlenirsiniz. Ve tabiki ekranda samimi ve güler yüzlü olmalısınız.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Spikerliğin yanında sunuculuk için sık seyahatlerim oluyor. Yoğun bir çalışma temposuna yetişmeye çalıştığım için boş zamanlarımda dinlenmeye özen gösteririm. Çünkü uykusuz kaldığımda dilim sürçer, yorgunluğum ekrana ve sahneye hemen yansır. Protokol sunuculuğu da yaptığım için işimiz çok dikkat istiyor. Yanlış kuracağınız bir cümle bile telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir. Her bayan gibi ben de alışverişi seviyorum. Mesleğimiz iyi görünmeyi gerektiriyor. Bu nedenle boş zamanlarımda kozmetik ve kıyafet alışverişi yapıyorum. Sporu hayatımın bir parçası haline getirmeye özen gösteriyorum ve bir süredir işte benim sporum dediğim kick boks dersleri alıyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Hayatımın filmi , the Shawshank Redemption – esaretin bedeli, hayatımın kitabı baş ucumda müzik -Kürşat Başar, okumayan izleyemenlere şiddetle tavsiye ederim.

Kırmızı Türk hakkında neler söylersiniz?

Kırmızı Türk’e , takipçilerine ve siz değerli Cengizhan beye, bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Mesleğimizin tanıtımına katkılarınız, bizim sesimiz oluşunuz tüm spikerler arkadaşlarımız için çok kıymetli. Ailenizde dikkatinizde olmak da benim için büyük mutluluk. Yolumuz açık olsun.. Teşekkürler..

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA