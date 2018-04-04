Gamze Yıldız ile Müzik Dünyası Üzerine

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba, Ben Gamze Yıldız 03.07.1987 Ankara doğumluyum. Aslen Amasyalıyım, uzun yıllar Ankara’da yaşadım. Çocukluğumun bir dönemi orada geçti diyebilirim. Gazi üniversitesi Atatürk Meslek Yüksek Okulu “Bilgisayar” bölümü mezunuyum.2004 yılında TRT İstanbul radyosunun sınavlarına girip. Uzun yıllar orada sözleşmeli olarak çalışmaya başladım.2009 yılında “Dilden Dile” adlı karma bir albümde “Zalim Yârim” adlı şarkıyı seslendirdim. Bu arada Şarkının ‘Burak Yeter’ remix versiyonu da çıktı. 2017 yılında “Tıpış Tıpış” adlı şarkımla “Burak Yeter” aranjörlüğünde ilk single İle piyasaya bir merhaba dedim.

Neden müzik ?

Kendimi gerçek anlamda ifade edebildiğim tek şey “müzik” sahne, şarkılar. Şarkı söylediğimde kendimi bir nevi deşarj ediyorum, karşımdaki insanların, dinleyicilerimin ruhuna dokunmayı çok seviyorum. Sahnede insanların beni keyifle mutlulukla dinlediklerini gördüğümde her zaman şükrediyorum.

Müziğe ilk adımı nasıl attınız?

Sanırım 5.sınıftayım, o zamanlar okulda korolar vardı.10 kasım günü Atatürk’ü anma töreni yapılıyor. Atatürk’ün sevdiği şarkılardan bende birini okudum. ”Havada bulut yok bu ne dumandır.” Sınıftan bir arkadaşımda Ankara Büyük Şehir belediyesinin Türk Sanat Müziği çocuk korosuna gidiyor ve beni de koroya dahil etmek istedi. Sınavlarına girdim ve müzik serüvenim böylelikle başlamış oldu.

Müzik dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Müzik dışında, okuldan mezun olduktan sonra bir çok İşte çalıştım. Mesleğim adına fakat bana göre olmadığını gördüm bende tekrar müziğe yöneldim. Şu anda müzik dışında hiçbir şey yapmak istemiyorum. Onun dışında belki oyunculuk olabilir bir dönem dizilerde oynadım. Okul olduğu zamanlarımda cebime harçlık girsin diye. Şimdi profesyonel anlamda tabi ki ‘eğitimini’ aldıktan sonra oyunculuğu düşünebilirim.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rekabetlik anlamında kimseyi kendime rakip olarak görmüyorum. Fakat zaman geçtikçe müzik sektörünün pekte iyi gitmediğini düşünüyorum. Olduğu Yeri hak etmeyen bir çok isim var. Daha önce hiç şarkı söylemeyen, müziğin m sini bilmeyen bir çok kişi albüm, single çıkarıyor. Bu da bizim gibi emek harcayan insanları zorluyor

Müzik dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Sadece dönemin 90’lı yıllardaki gibi olması için. Elimden geleni yapardım. Müziğe ve sanatçıya o zamanlar daha çok önem veriliyordu.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce konservatuar mezunu olmak gerekli midir ?

Ben konservatuar okumadım ama yıllarca cemiyetlerde, TRT’de müzik eğitimi ve musiki eğitimi aldım. İllaki bir eğitim almak şart değil tabi ki. Eğitimini almadan bu işi yapan insanlar çok. Aslında bu yetenek ve Allah vergisi ses İle oluyor. Tabi birde yanında şans olacak.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Kendimle alakalı hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim. Çünkü, neler yaşadıysak ve yaşıyorsak, tüm yaşananlar birer hayat tecrübesidir. Tecrübelerimi değiştirmek istemiyorum.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Zaman buldukça televizyon izliyor, haberleri de internet üzerinden takip ediyorum. Artık hayatımız internet ve sosyal medya oldu. Sosyal medyayı bende işim gereği çok sık kullanıyorum özellikle İnstagram ve Twitter da her daim aktif olmak gerekiyor.

Sahne çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Şu anda aktif olarak sahne aldığım bir yer yok. Extra işler geldiği sürece sahneye çıkıyorum. Önümüzdeki eventler Kıbrıs, Antalya, İzmir ve Edremit var.İstanbul içinde de yeni bir mekan İle anlaşma sağlayacağım.

Tıpış tıpış şarkısı çok beğenildi şarkıyla ilgili neler söylersiniz ?

Tıpış Tıpış şarkım evet beğenildi. Fakat dahada iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Yapmış olduğum seçimler başta çalıştığım yanlış insanlar. Şarkının gidişatını kötüledi. Bunları ilk başta yaşamış olmak benim için bir nevi iyi oldu. Şimdi daha dikkatli ve özverili bir şekilde doğru insanlarla çalışıyorum.

İyi şarkıcılığı nasıl tarif edersiniz ?

İyi şarkıcı diye bir şey yok aslında. İşini iyi yapan, iyi şarkı söyleyen şarkıcı vardır. Dinleyicilere istediğini verirsen ve kendini sevdirirsen zaten iyisindir.

Yeni single çalışması olacak mı , ne zaman ?

Evet yeni çalışmalarım var. Bu 14 şubatta çıkarmayı düşünüyordum. Fakat bazı aksilikler oldu başka tarihe ertelemek durumunda kaldım. Önümüzdeki mart ayında yeni bir tekli çalışmam çıkacak. Ardından albüm için stüdyoya gireceğim, hepimizin seveceği eski nostaljik tadında güzel şarkılarla karşınıza çıkacağım.

Son dönemde şarkıcılar tv programı sunucusu oluyor siz bunla ilgili ne düşünüyorsunuz ? Böyle bir düşünceniz var mı ?

Aslında sunuculuğa sıcak bakıyorum. Katıldığım bir, iki Tv programlarından, kanallardan program teklifleri aldım. İlerleyen zamanlarda bunları değerlendireceğim. Şimdi öncelik müzik.

Geçmişte albüm satışları üzerinden ilerleyen Müzik sektörü artık youtube internet platformları ve buralardaki izlenme oranlarına göre ilerliyor.. sizce müzik sektörü gelecekte ne yönde ilerleyecek ?

İleride Dijital ortam Dijital pazarlama dediğimiz olay daha çok geliştikçe bizlerinde o kadar zorlanacağını düşünüyorum. Her şey internete bağlı, kısaca internette ne kadar fenomenseniz o kadar iş yapıyorsunuz. Kimse sizin yaptığınız işe müziğe bakmıyor. Müzik piyasasını bu şekilde öldürdüler.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genelde evde zaman geçiriyorum. Yemek yaparım, kitap okurum, yeni bir film çıktığında sinemaya giderim. Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok severim.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Hayatımın kitabı değil ama okuduktan sonra beni değiştiren kitap Uğur Koşar’ın “Allah De Ötesini Bırak”. Film olarak da tüm sinema filmlerini severim yerli, yabancı ama Türk sinemasında “Neşeli Günler” hiç bıkmadan tekrar tekrar izleyebileceğim bir film.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Sizden özür dileyerek, bu sitenin var olduğunu henüz yeni öğreniyorum. İnceledim ve gayet başarılı, verimli bir medya, haber sitesi olduğunu düşünüyorum. İçerikleri ve paylaşımlarıyla bir çok kişiye hitap ediyor. Kırmızı Türk ailesini ve emeği geçen tüm ekibi, canı gönülden tebrik ediyorum.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Tabi ki istediğim konumda değilim, her insan gibi bende bir takım zorluklar yaşıyorum. Sektörde az da olsa yol kat ettiğimi düşünüyorum. Emek vermeden yemek olmuyor ne yazık ki. Daha çok çalışıp daha iyi yerlere geleceğime canı gönülden inanıyorum. Bu sektörde ben kalıcı olmak istiyorum, biranda yükselip kaybolanlardan olmak istemiyorum. O yüzden emin adımlarla ilerlediğimi düşünüyorum. Yakın zaman da ismimin çok duyulacağından hiç şüphem yok.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Bu güzel röportaj için öncelikle size çok teşekkür ederim. Bana çok güzel bir fırsat sundunuz. Beni takip eden, destekleyenlere ve fanlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İleride çok güzel şarkılarla, daha iyi bir “Gamze” görecekler bunun için elimden geleni yapacağım. Herkesi ayrı ayrı selamlıyor ve sevgilerimi iletiyorum.



Röportaj : Cengizhan KAYA