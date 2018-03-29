Gakkoş ve Aziz Diyarı Elazığ

Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit YANILMAZ ile röportaj yaptık.

23 plaka kodlu ve zengin bir yerel kültüre sahip olan Elazığ, zengin mutfağı, kültürü, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmayacak anlar yaşatıyor.

Tarihi Harput Kalesi'nin bulunduğu tepede kurulan Elazığ; Harput yöresiyle birlikte, kendine has geleneksel kıyafetlerinden Çayda Çıra oyununa, ayakta durmayı başaran tarihi yapılardan müziğe. Eğri minareli Ulucami’den içinde batık bir kent saklayan Hazar Gölü’ne. Kışın sıcak ve yazın serin olan Buzluk Mağarası’ndan bölgede yaşamış olan kavimlerin yaşantılarını günümüze kadar getiren Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne. Dünyanın en genç şelalesi olma özelliğini elinde tutan Çırçır Şelalesi’nden kış turizmini canlandıran Hazarbaba Kayak Merkezi’ne ve nehirlerden kaplıcalarına varıncaya kadar pek çok güzelliği dünyanın beğenisine sunuyor.

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Kültürlerin, Sanatçıların ve Edebiyatçıların Yurdu; Harput

Tarihin hemen her döneminde idari bir merkez olan Harput, kültür, sanat ve edebiyat alanında da bu özelliğini sürdürmüştür.

Geçmişten günümüze olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile ifade etme, kurallar çerçevesinde, estetik yazı veya etkili söz söyleme sanatı olan ve özellikle son birkaç yüzyılda, moderniteyle beraber, önemli bir kültür unsuru olarak benimsenen edebiyat, insan hayatındaki yeri büyük önem taşımaktadır. Çünkü insan, yapısı gereği sadece maddi olanaklar ve beklentiler içerisinde yaşayan bir varlık değildir. Yani insanı diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biri; insan temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra devreye eğlence, sanat ve edebiyat gibi kişinin manevi ihtiyaçlarının girmesidir. Ancak canlılar aleminin en üstünde yer alsa da insan, diğer canlılardan kendini üstün görme, haklarını çiğneme veya yok sayma hakkına sahip demek değildir. Bilakis diğer canlılara yardım etmek ve onları korumakla yükümlüdür. Bu önemli süje ile ilgili her insanın bilgi sahibi olması gerektiğini kısaca hatırlatarak, esas konumuza geri dönelim.

Anadolu'da 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren medreselerde yetişen ve Türk Edebiyatı, Fars Edebiyatını iyi bilen Türk aydınlarımız edebiyatımızı Türkçe olarak söylemeye başlamışlar. Türk Edebiyatı, Harput ve çevresinde de bu tarihlerde doğmuş demek mümkün olduğu söyleniyor. Fakat edebiyat araştırmacılarının değerlendirmesine göre; eserleri ve isimleri günümüze ulaşan Türk aydınlarımızın hemen hepsi 19. ve 20. yüzyıllarda yetişmiş ve ikinci derece şiir yazan birçok şâir bu dönemde ismini duyurmuştur. Bu ünlü şairlerimizden birisi de, kaynaklarda ilk tahsilini Harput’ta yapmış, 18. yüzyılın sonlarında vefat eden Harputlu Ebubekir Nusret Efendi’nin şarihliği ve tıp kitabı yazarlığı edebiyat ile dil araştırmacıları tarafından inceleme konusu olmuştur.

Osmanlı topraklarının önemli kültür merkezlerinden biri ve Türk kültür tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Harput, geçmişte her biri bir değer olan çok sayıda alim, şair ve edip yetiştirmekle kalmamış, günümüz Edebiyatı Cumhuriyet döneminde de içinde yetişmiş ve hala yetişmekte olan birçok önemli isimlere yurt olmaya devam etmektedir.

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23. haftamızda, Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit YANILMAZ’I daha yakından tanımak, mevcut çalışmaları ile birlikte yeni projelerinden haberdar olmak ve A’dan Z’ye Elazığ ilimizin tüm özelliklerini öğrenmeye hazırsak eğer röportajımıza geçelim!

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Sizi basından ve yaptığınız güzel projelerinizden tanıyoruz ama yine de bizlere özel kendinizi tanıtır mısınız Sayın Başkanım?

1961 Palu/Elazığ doğumluyum.

İlk ve Ortaokulu Elazığ'da, İmam Hatip Lisesini Diyarbakır’da okudum. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun oldum.

Elazığ ve İstanbul Yem Fabrikalarında İşletme Mühendisi olarak çalıştıktan sonra Yem Sanayi Türk A. Ş. Genel Müdürlüğü Atölyeler Müdürlüğü görevine atandım.

1991-1994 tarihleri arasında TBMM’de danışman, akabinde Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla Doğalgaz Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak görev yaptım.

EGO Spor Kulüp Başkanlığı, Teknik Elemanlar Derneği Genel Başkanlığı başta olmak üzere MGV, MTTB, Akıncılar Derneği, İlim Yayma Vakfı’nın farklı kademelerinde görev aldım. Bununla birlikte birçok vakıf, STK ve siyasi partilerde üst düzey görevlerde bulundum.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum.

2014 Mart ayında yapılan yerel seçimlerinde Elazığ Belediye Başkanı seçildim.

Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmekteyim.

Elazığ’da göreve başladığınızda ilk gayeniz neydi, kendinize nasıl bir hedef belirlediniz?

Mart 2014’te hemşehrilerimizden aldığımız güç ve ‘Marka Şehir Elazığ’ hedefi doğrultusunda göreve başladığımız günden itibaren tek gayemiz, bu aziz şehri en değerli hizmetlerle daha ileri düzeye taşımaktır. Bu gaye doğrultusunda hiçbir kimseyi, hiçbir mahalleyi ötekileştirmeden, ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışla, bu şehirde yaşayan herkesin belediye başkanı olarak adil, eşit ve şeffaf hizmet sunmayı kendimize ilke edindik.

Bizim şehircilik ve belediyecilik anlayışımızda özne insandır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini düstur edindik.

Hep şunu ifade ettik. Biz hep birlikte bir gücüz ve gücümüzü bu şehrin çıkarları noktasında kullanacağız.

Elazığ’da göreve başladığınız ilk gün ilimizin en temel sorunu neydi, şu ana kadar hangi sorunları çözebildiniz?

Halkımıza daha verimli bir şekilde hizmet götürmek için ilk olarak yönetim sisteminde yeniden yapılanmaya giderek, bütün birimleri aktif ve daha verimli bir hale getirdik.

Göreve başladığımız ilk gün yaptığımız ilk icraat belediyede çalışan personelimize ilişkin çalışmalardır. Personelimize kurumsal kimlik kazandırdık. Böylece saygın bir kurumsal yapı oluşturduk.

Bizim için kurumsal disiplin çok önemlidir. Bizim yönetimimizde birimler, birbirini destekleyen unsurlar olduklarının inancı içinde çalışmaya başladılar, birlikte yönetim anlayışını ortaya koyan bir yapı oluşturduk.

Yine göreve geldikten sonra personelimizin birikmiş borçlarını hepsini ödedik. Bugün Elazığ Belediyesi’nden bir tek kuruş alacağı olan personelimiz yoktur.

Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Belediyenin gelirlerini arttırmanın, giderlerini de azaltmanın mücadelesini verdik. Gelirlerimizi artırırken, vatandaşımıza yük olacak hiç bir konuda zam yapmadık. Belediyenin gelirlerinin yükünü, vatandaşların sırtına dayayalım demedik. Vatandaşımızı birebir ilgilendiren konularda hep ucuzlattık. Belediyenin bir tek kuruşunu dahi kimsede bırakmadık. Bunun neticesidir ki Elazığ Belediyesi'nden alacağı olan esnafımızın bütün alacaklarını ödedik. Elazığ Belediyesi'nden hiçbir esnafımızın tek kuruş alacağı kalmadı. Dolayısıyla bu durum şehre ekonomik bir canlılık getirdi.

Şehirlerin saygın ve ekonomik açıdan güçlü olması, altyapının modernize edilmesi, çevresel kirliliği gidermeye yönelik önlemler, trafik sorununa alternatif çözümler gibi birçok parametrelerle doğru orantılıdır. Bu hedef doğrultusunda projelerimizi başlattık. Bugün Elazığ şükürler olsun ki çok önemli aşamalar kaydetti. Elazığ 2014’ten bu yana bambaşka bir şehir oldu.

Elazığ’da sizin döneminizde başlayan ve halen devam eden diğer çalışmalarınız nelerdir?

Belediyecilik bir on yıl öncesinden artık çok daha kapsamlı ve farklı bir anlam kazanmıştır. Yol yapmak, kaldırım yapmak, temizlik çalışmaları belediyecilik çalışmalarının yanısıra sosyal belediyecilik ve şehrin ekonomik hayatına değer katan yön veren çalışmalar da belediyecilik tanımı içerisinde yer almıştır.

Elazığ Belediyesi olarak 2014 yılından itibaren şehri geleceğe hazırlarken, şehir ekonomisini canlandıracak girişimler, ekonomik değer taşıyan projeler önceliğimiz oldu. Şehrimizin markalaşması adına önemli adımlar attık. Elazığ Belediyesi olarak hem fiziki, hem, sosyal, hem de şehrin gelişimine değer katan projelerimizi bir bir hayata geçirdik.

Şehrin merkezinde 180 bin metrekarelik bir alana sahip Kültür Park’ı sosyal, sportif donatılarla bir yaşam merkezi olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Başlattığımız çalışmalarla şehir insanı için adım mesafesinde olan 160.000 metrekare alana sahip Elazığ Belediyesi Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı, 10 ayda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, oturma üniteleri, barbeküleri, kır lokantası, kır kahvesi, spor sahası, fitness alanları, çocuk oyun alanları, macera parkı, bay-bayan mescitleri, sıhhi tesis kompleksi, biyofiltre sistemine sahip göletleri, çeşmeleri, bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları ile şehrin yeni sosyal yaşam merkezi olarak şehre kazandırıldı.

Yine şehrimizin en büyük dinlenme ve piknik alanı olarak düzenlenen 1 milyon 524 bin metrekarelik alana sahip Cip Barajı Mesire Alanı kameriyeleri, piknik masaları, koşu, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık alan fitnes sahaları, futbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, yapay şelale, doğal amfi tiyatrosu, gezinti alanları, seyir alanları, otopark ve mescidiyle tam donanımlı dinlenme alanı olarak düzenlendi.

Modern kent yaşamının temel göstergesi yollarımızdır. Bu doğrultuda şehrimizi ilk kez altı şeritli caddelerle tanıştırdık, tek şeritli birçok yolumuzu çift şerit olarak düzenledik. Şehrimizi kuzey, güney ve doğu cephelerinden çepeçevre kuşatan bulvarlar, Orduevi Katlı Kavşağı, İstasyon Kavşağı Altgeçidi, Bosna Hersek Bulvarı Altgeçidi gibi mega çalışmalarla gelecek on yıllara bugünden hazırladık.

Şehrimize çok değerli bir hizmeti daha getiriyoruz. Şehir içi ulaşımda Türkiye’de bir ilk olan 18 metre uzunluğunda 15 adet bataryalı çevre dostu ve oldukça konforlu olan elektrikli otobüs ELBÜS’ler için artık geri sayım başladı. Toplu ulaşıma yeni bir soluk getirecek olan bataryalı otobüslerimiz şu anda üretim bandında yerini aldı. ELBÜS’ler 23 Nisan 2018 tarihinde şehir trafiğinde yerini alacak ve konforlu ve lüks yolcu taşımacılığını şehrimize kazandırmış olacağız.

Şehrimizin 40 yıllık sorunu olan ve hiç kimsenin çözülebileceğine inanmadığı Şorşor Deresi sorununu çözüme ulaştırdık.38.5 kilometrelik kolektör yapım çalışmaları ve 32.49 kilometrelik açık kanal çalışmaları ileŞorşor Deresi sorun olmaktan çıktığı gibi yapılacak çevre düzenlemeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile geçtiği noktalara değer katacak.

Ameliyathanesi, poliklinikleri, hasta hayvan bakım yerleri ve revirleriyle dünya standartlarında örnek nitelikte bir tesis olan Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi'ni şehrimize kazandırdık. 30 dönüm arazi üzerinde kurulan tesiste, sahipsiz hayvanlar denetim altına alınarak, her türlü sağlık ihtiyaçları (aşılama, kısırlaştırma, küpeleme ve cerrahi müdahale gibi) uzmanlar denetiminde sağlanıyor.

Şehrimizin çöplerini dahi ekonomik değere dönüştürdük. 2015 yılında faaliyete geçirdiğimiz Çöpten Elektrik Enerjisi Üretme Tesisimizde 10.000 konutun enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz.

Tarihi Harput en değerli mirasımızdır. Geçmişi geleceğe taşımak, Harput’un sahip olduğu misyonuna ulaşması için çalışmalarımız sürüyor. Binlerce yıllık ilim, irfan, kültür ve sanat merkezi Harput’ta bir yandan restorasyona yönelik çalışmalarımız devam ederken, bir yandan da son kazı çalışmalarıyla 7 bin yıllık bir maziye sahip olduğu belirlenen bu saklı hazinemizin UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine alınmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Belediye çalışmalarınız ile geleceğe yönelik projeleriniz nelerdir?

Şehrimize prestij kazandıracak bir proje olan nikah ve kongre salonu yapımına bu yıl başlayacağız. Daha önceki bir çok çalışmamızda olduğu gibi bir kez daha ‘birlikte yönetim’ ilkemizin bir tezahürü olarak nikah ve kongre salonu projelerini bir anketle hemşehrilerimizin beğenisine sunduk Hemşehrilerimizin beğenisini kazanan projeyi,3 bin 500 metrekare alan üzerinde hayata geçireceğiz. Yine bugünün ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda yeni alt ve üst geçit, mega bulvar çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bugüne kadar gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri adına okullarımıza fiziki çalışmalarla katkı sağladık. Bu yıl biraz daha kapsamlı çalışarak, talepte bulunan ve fiziki koşulları uygun olan okullarımıza futbol ve basketbol sahaları ile kütüphane ve mescit kazandıracağız.

Sosyal ve kültürel alanda çalışmalarınız nelerdir?

Her çalışmamızın odağına ‘insanımızı’ yerleştirdik ve sosyal dokumuza katkı sağlayan ALO 188 ücretsiz cenaze hizmeti ve havayoluyla ücretsiz cenaze nakil hizmetini hayata geçirerek, en zor günlerinde hemşehrilerimize destek sağlıyoruz.

Bu şehirde ihtiyaç sahibi hiç kimse kalmasın dedik ve ‘veren elle, alan eli buluşturan’ Hayır Çarşı’mızı hizmete sunduk. Hayır Çarşımızda hemşehrilerimizin de desteğiyle ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerinde tebessüm oluşturmaya, bir olmaya ve kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyoruz.

Toplumun temeli olan ailelerimizi güçlendirmek adına Aile Danışma ve Eğitim Merkezimizi hizmete sunduk. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlayan çalışmalarımız sürüyor. Çağın gereksinimleri doğrultusunda annelerimizin donanımlarını artırmayı amaçlayan Anne Üniversitesi’ni, Ankara, İzmir, İstanbul ve Gaziantep'ten sonra şehrimizde hizmete sunduk. Üniversite hocalarımızın desteğiyle anne ve anne adaylarımız üniversiteli olmanın heyecanını yaşıyorlar. El Emeği Göz Nuru Çarşımızda kadınlarımız el emeği göz nuru ürünlerini satarak, ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

EBEGEM bünyesinde gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve engellilerimize yönelik gelişimlerini destekleyici eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor.Gençlerimizin iş hayatına atılmaları noktasında eğitim desteği sağlıyoruz.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda eğitim alarak, gelişimlerine katkı sağlamak üzere bu yıl 3. Düzenlediğimiz Mahalleler Arası Futbol Turnuvalarında toplam 23 bin çocuğumuza ulaşırken, 6-13 yaş aralığında ücretsiz taekwondo kursularımız, yüzme ve basketbol kurslarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Engellerin sevgiyle aşıldığı DownCafe gibi daha nice sosyal projelerimizle şehrimizde yeni ufuklar açıyoruz.

Belediyeciliğin bir diğer ayağı da kültür-sanat çalışmalarıdır. 2014’ten bu yana 733 kültür-sanat programı düzenledik. 2018 yılını şehrimiz için kültür-sanat yılı ilan ettik. 2018 yılında bir kültür-sanat şehri olan Elazığ’ımızda, kültür ve sanata dair tüm renkleri daha bir coşkuyla yaşayacağız. Amacımız sahip olduğumuz tüm değerleri bugünde yaşamak ve geleceğe taşımaktır, amacımız yaşlı-genç, kadın erkek çocuk demeden tüm hemşehrilerimizin daha kaliteli ve verimli zaman geçirmelerine katkı sağlamaktır.

Kısacası tüm ekibimizle birlikte, bu şehri geleceğe taşımak adına çok gayretli bir çalışmanın içindeyiz. Ve her çalışmamızı aşkla, bu şehre beslediğimiz sevdayla hayata geçiriyoruz.

Elazığ denilince akla ilk gelen nedir?

Binlerce yıllık kültür-sanat şehri, medeniyetler merkezi, alim ve ulemalarıyla yüzlerce yıldan bugüne ışık tutan huzur adası, kardeşlik diyarıdır Elâzığ. Güçlü tarihi ve kültürel mirasıyla gelecek vizyonunu oluşturmuş bir şehirdir Elazığ. Tarihi birikimi, doğal güzellikleri, gastronomi kültürüyle bir turizm şehri; yetiştirdiği alim, ulemalarıyla bir ilim irfan merkezi; musikisi, edebi şahsiyetleri ile bir sanat şehri; dünyada bir eşi daha bulunmayan ve dünyanın en prestijli mekanlarını süsleyen Vişne Mermeri başta olmak üzere yeraltı zenginlikleriyle ekonomik potansiyeli her geçen güçlenen bir şehir ve elbette mert, dürüst, vatanına, milletine ve bayrağına sevdalı insanıyla geleceğin şehridir Elazığ.

Elazığ’ın turistik yerlerini tanıtır mısınız?

Elazığ, binlerce yıllık kültür ve medeniyeti, tarihi, yemekleri ve doğal güzellikleriyle bütünleşmiş, kendisiyle bir kez tanıştığınızda bir daha unutamayacağınız özel bir şehir.

Binlerce yıla meydan okuyan ve efsanelere göre sütten inşa edildiği anlatılagelen Harput Kalesi namı-değer Süt Kalesi, yaz mevsiminde buz gibi soğuk, kış mevsiminde sıcak olan doğa harikası Buzluk Mağarası, zamanı harmanlayan kültürel mirası, ülke genelinde bilinen ve yüzyıllardır bozulmayan naaşıyla Arap Baba Türbesi, 12.yy’da Artuklular döneminde inşa edilen ve eğri minaresiyle üne sahip olan ve bu ünüyle Pisa Kulesi’ni geride bırakan Ulu Camii, 15 yy’da Akkoyunlular döneminde inşa edilen Sarahatun Camii, hamamları, Anadolu’nun en eski kiliselerinden Meryem Ana Kilisesi, Kızıl Kilise, geçmişi bugünde yaşatan konakları, alim ve ulemalara yaptığı ev sahipliği ile pek çok medeniyetin izlerini bağrında taşıyan ve adeta bir açık hava müzesi olan Harput;

Keban ilçemizdeki Keban Barajı ve Türkiye’nin doğal en genç şelalesi olan Çırçır Şelalesi;

Sivrice ilçemizde bulunan Türkiye'nin en büyük tektonik göllerinden olan ve dünyanın en güzel yakamozunun izlendiği aynı zamanda su sporlarına da ev sahipliği yapan tam bir doğa harikası olan Hazar Gölü;

Beyaz ve mavinin kucaklaştığı eşsiz bir görsel şölene sahip olan 1300 rakımlı Hazarbaba Kayak Merkezi gibi nice güzellikleri yaşatan bir şehirdir Elazığ.

Elazığ’ın Yöresel Yemekleri ve Özelikleri Nelerdir?

Elazığ sahip olduğu bu güçlü birikime paralel olarak çok zengin bir mutfağa da sahiptir.

Gaziantep’ten sonra Türkiye’nin en zengin ikinci mutfağıdır. Elazığ denilince ilk akla gelen pek çok yerde yapılan fakat lezzetiyle fark oluşturan içli köftemiz ve yine kendine has lezzetiyle Harput köftemiz sofralarımızın baş tacıdır. Sırını, gömbesinin yanında baklavanın rakibi dolanger tatlımız tadılması gereken bir lezzettir. Pestil kavurmasını başka yerde tadamazsınız. Eşsiz bir aromaya sahip tam bir şifa kaynağı olan Çedene kahvemiz tadılması gereken lezzetlerimizden bazılarıdır. Yine Elazığ deyince akla ilk gelenler arasında Keban ilçemizde yetiştirilen alabalık gelir. Ve lezzet denilince de Türkiye’nin her yerinde birkaç çeşidi yapılmasına karşın Elazığ’da 23 çeşidiyle fark oluşturan alabalık lezzetlerini de unutmamız gerekir. Ve son olarak orcik. Nasıl bir lezzet olduğunu bilmek isteyenleri şehrimize bekliyoruz.

Son olarak okuyucularımıza ne söylemek istersiniz Sayın Başkanım?

Başta Harput’umuz olmak üzere bütünüyle Elazığ, kıymetli bir hazinedir. Yüzyıllardır huzurun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin simgesi olmuşuz. Sizlere teşekkür ediyor, tüm okuyucularımızı hayatlarında unutamayacakları bir sayfa açmak için Elazığ’ımıza bekliyorum.

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Sayın Başkanım, ben de kendim ve okuyucularımız adına sizlere sonsuz teşekkür eder, başarılarınızın devamını diliyorum.

23 Elazığ



Maziyi bir tek, Gakkoşların diyarında ararım.

Harput’u görmeden geçmiş kültürden yoktu haberim,

Ulu Cami minaresinde, yüzden çoktu notlarım,

Deftere değil, bu kadarı ancak zihinde yazarım.



Hazar Gölü’nde su sporuyla keyifli atlamalar,

Sessiz akar Fırat Nehri, dersin bir yıldız kayması.

Güz kamaştırır deredeki altın renkli balıklar,

Kenar boyu yemyeşil, gerçek bir doğa harikası.



Her adımda vardır mütevazi bir fasıl sefası,

Kulağın pasını giderir nameler, Musiki’si.

İnsanında var, Anadolu’mun huyu, terbiyesi,

Dünyaya örnek olmuş, bu bir tabiatın ilkesi.



Ölçülmez değerde, öyle ağır dağ gibi bir il ki,

Doğu’nun gülü, asalet simgesi kendisi sanki.

Anlayacağımız nettir, özenme bilmez buradaki,

Elazığ kendine özgü pozuyla zengin bir mevki.

Hande Hamdiye Ağırman