Fikret Dedeoğlu hiç susmasın 

Fikret Bey Merhaba nasılsınız? Nasıl geçiyor yaz günleri?

İyiyim ve yoğunum Elif ‘ciğim. Havalar çok sıcak fakat biz 2. Albüm hazırlığında olduğumuz için günler çok yoğun geçiyor. Tatil bile yapamadım. Maalesef :(

Geçtiğimiz senelerde ilk albümünüz olan “Hoş Geldin Ayrılık”ı bizlerle buluşturdunuz. 12 şarkılık bu albümdeki şarkıların 11'inin söz ve müziği size aitti değil mi? Albümden çok kısa bahseder misiniz?

Evet, 11 şarki vardı ve sadece 1 şarkının sözü müziği arkadaşlarıma aitti. Gerisini ben yaptım. Konsept bir albümdü tamamen akustik kendi tarzımı yansıtan ve büyük bölümü “ayrılık” şarkılarından oluşan bir albümdü.

İlk çıkarttığınız "Haklısın" şarkınız önce sosyal medyada ardından her yerde dinlenen hit parçalardan biri oldu. Peki, bu şarkının bir hikayesi var mı?

Şarki bana albüm bittikten sonra geldi hatta bana gelmedi ofise geldi. Sürekli ofise bir sürü şarki geliyor dinlemek isteyen sanatçılar dinleyip havuzdan şarkı seçebiliyorlar. “Haklısın” da öyle bir şarkıydı aslında Elif. Başkası yükselmemişti şarkıya. Ben demo halini bile dinlediğim an son hali kafamda oluşmuştu ve şarkıyı alıp stüdyoya girdim. Bu kadar patlamasındaki sebepler öncelikle aranjmandaki müzikalite. Sonra klipteki fikir ve sıcaklık. Her şey birleştiğinde doğallık ve müzik harika bir başarı getirdi.

İlk klibinizi de "Haklısın" hangi şarkınıza çekmiştiniz. Çok renkli bir klip görmüştük. İstanbul'un değerli semtlerini klipte yansıttınız. Ne söyleyeceksiniz?

Klip tamamen prodüktörüm Polat Yağcı’nın fikriydi. “Elinize kamerayı alin çıkın sokak sokak gezip insanlara bu şarkıyı söyletin dans ettirin parmak şaklattırın” dedi. Biz de yaptık. Harika bir iş çıktı ortaya

Diğer klipler hangi şarkılara geldi?

“Elveda”ya klip geldi ve en son Yıldız Tilbe ile olan düetim “Unutamazsın”a geldi.

Albümünüzde bulunan “Unutamazsın” şarkınızda Türk Pop Müziği’nin en önemli isimlerinden Yıldız Tilbe eşlik etmişti. Bu fikir nasıl ortaya çıkmıştı? Geri dönüşlerle ilgili neler söylersiniz?

Yıldız ablanın eski şarkılarından okumak istedim albümde. O da “sen önce kendi şarkılarını bana yolla” dedi yolladım. “Biz bu ‘Unutamazsın’ okuyalım” dedi ve hemen stüdyoya girdik okuduk :) benim en büyük uğurum oldu. Zaten başarısı da ortada şarkının. Bütün listelerde 1 numarayı gördü.

Yıldız Tilbe ile çalışmanın güzel ve zor yanları nelerdir?

Onunla çalışmanın zor yanı çok titiz olması diyebilirim. Sahnede tamamen onu çalmanızı istemesidir. Müzisyenlerin ona çalması için bütün egolarını bırakıp tamamen ona ve onun müziğine odaklanması lazım. Gerisini o çok büyük ustalıkla hallediyor zaten. En önemlisi de sizi sevmesi lazım. Sevmezse asla onunla çalışamazsınız

Albüme baktığımızda adı bile "Hoş Geldin Ayrılık". Albüm de neden ayrılıklar, aldatmalar ve aşk acısı çok yoğun?

Bu tamamen benim psikolojimle alakalı Hareketli şarkılarda yazıyorum. Yakın zamanda başka dostlarımdan dinleyeceksiniz. Yalnız şu an beni yansıtan müzik; aşk ve ayrılık şarkıları Bir albüm daha böyle şarkılar yazıp söyleyeceğim. Sonra daha hareketli şarkılar sevenlerimi bekliyor.

Neredeyse 17 yıldır aktif bir şekilde müzik hayatının içindesiniz. Volkan Konak, Fuat Saka, Selçuk Balcı ve Yıldız Tilbe gibi birçok ünlü isimle çalıştınız. Bu sevilen isimlerin size getirdiği artılar neler oldu?

Öncelikle hepsine teşekkür etmek istiyorum Elif, çünkü onlar sayesinde sahne tozu yuttum. Onlar sayesinde sahne ne demek gördüm. Büyük sahnelerin stresini heyecanını yaşadım. Halkla ilgilenmenin ne demek olduğunu onlarla nasıl ilişki kurulması gerektiğini bu sanatçılar sayesinde öğrendim.

Bir Volkan Konak hayranıyken şimdi kendisiyle iş arkadaşı oldunuz. Bu nasıl bir duygu, onunla çalışırken neler hissediyorsunuz?

Biz Volkan abiyle iş arkadaşı değiliz ben hala onun hayranıyım. Aynı firmada iş yapıyor olmamız bir şeyi değiştirmez. Hem Karadeniz’in hem de Türkiye’nin en büyük değerlerinden biri o. Her zaman hayranlıkla izlemeye devam edeceğim.

Şarkılarınızın kliplerinde de yer alıyorsunuz buradan yola çıkarak sizce oyunculuk teklifi gelse ne dersiniz?

Şimdilik hayır derim. Çünkü şu an müzikal kimliğimi insanlara kabul ettirmeye balistiğim bir dönem. Her şey yoluna girdiğinde neden olmasın. Tabi böyle bir yeteneğimin olduğunu düşünürsem.. Yoksa asla bulaşmam.

Çok küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyuyorsunuz ve eğitim hayatınızı da müzik öğretmeni olarak tamamladınız. Peki, neden öğretmenlik değil de müzisyenlik?

Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Birine birşey öğretip bir çocuğu bir genci yetiştirmek büyüleyici birşey. Ben birini eğitmek yerine kendimi eğitmeyi ve müziğimi geliştirip insanlara sunmayı seçtim. Öğretmenliği seçseydim bunları yapmak için zamanım olmayacaktı. Belki de ilerleyen yıllarda sahneleri bırakırsam öğretmenliğe dönebilirim.

Fikret nasıl bir çocuktu?

Fikret anne babadan dolayı çok terbiyeli, saygılı bir çocuktu fakat çok yaramazdı.. Yara izim çoktur :) ama çok mutlu bir çocuktum. Sokaktan eve kolayına girmediğim için tam bir çocukluk yaşadım. Sokak hayatını iyi bilirim. Bilmediğim oyun yaşamadığım çocukluk macerası yok. O yüzden kendimi çok şanslı hissederim.

"Hülya Avşar bence Türkiye’nin en güzel kadını"

Bir röportajınızda Sibel Can ve Hülya Avşar'a ilgi duyduğunuzdan bahsetmiştiniz. İleride kendileriyle proje yapma fırsatınız olsa nasıl hissedersiniz kendinizi?

Yani çocukken hayran olduğunuz sanatçılar diye sormuştular bir an aklıma onlar gelmişti. Hülya Avşar hala Türkiye’nin bence en güzel kadınıdır. Sibel Can mükemmel bir yorumcu. Onlarla bir projede olmayı kim istemez!

Sizi iş ve özel hayatta nasıl tanımlamalıyız? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

İş hayatımda inanılmaz titizim. Küçücük bir hata bile beni çok düşürebiliyor. O yüzden tüm işlerim eksiksiz olsun isterim. Genelde her işim tamamen bitene kadar gerginimdir. Hep biraz rahat ol her şey yolunda deseler de rahat olamam :) mükemmeliyetçiyim çünkü :) özel hayatımda tamamen ise duygusal daha çok mutlu olmanın yollarını arayan sakin evcimen bir adamım.

Türkiye’deki en güçlü ses Tan Taşçı

Sosyal Medya’da Tan Taşçı ile çok samimi dostluğunuz olduğu görülüyor. Tan Taşçı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Öncelikle Tan Taşçı duruşuyla mükemmel bir adam! Müziğine gelince zaten başarısı ortada inanılmaz şarkılar kazandırdı bize. Onu tanıyor olmak onunla müzik konuşabilmek ya da müzik yapabilmek benim için büyük şans. Türkiye’deki en güçlü en büyük seslerden bir Tan’dır. İleride onunla da bir projede beraber olacağız inşallah.

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindiniz ve ben şahsım adına söylüyorum çok sevildiğinizi düşünüyorum. Bunun siz de farkında mısınız?

Kesinlikle hissediyorum bunu. Özellikle konserlerimdeki kalabalık ve sarkıllarımı beraber söyleyebilmek paha biçilmez bir mutluluk Elif :)

Türkiye’de en başarılı bulduğun sanatçı kimdir?

Erkek popçu olarak Tan Taşçı. Kadın olarak ise Sıla.

Birlikte çalışmaktan çekindiğiniz biri var mı?

Müzik yapmaktan çekindiğim kimse yok.

Fikret Dedeoğlu asla nasıl bir albümle karşımıza çıkmaz?

Böyle yaz şarkılarıyla dolu 130 bpm şarkılarla asla dinleyicilerimin karşısına çıkmam.

Her zaman dile getirdiğiniz Müslüm Gürses hayranlığınız nereden geliyor?

Bence Türkiye’ye daha büyük bir yorumcu gelmedi. Müslüm Gürses büyük bir ses, büyük bir yorum. Onun gibisi çok az gelir. Rahmetle anıyorum kendisini…

Hayalleriniz arasında çok ütopik bir hayaliniz var mı?

Hayaller kurup biriktirip başarabildiğimi başarmak huyum değildir. Sırayla hayal kurarım ve gerçekleştirdiğimde yeni hayalimi kurar ona başlarım. Şimdilik ütopik bir şey yok.

İleride projelerinizi yurt dışına taşımayı düşünür müsünüz?

Kesinlikle düşünüyorum. Hatta yurtdışımdaki müzisyenlerle ortak bir proje yapmak isterim.

Mega Star Tarkan “10” adında bir albüm çıkardı ve 10 gün boyunca Harbiye’de konser verdi. Siz gidebildiniz mi? Albümü nasıl buldunuz?

Yani açık konuşmak gerekirse albümü çok da beğenmedim. Sebebi ise ondan çok daha fazla şeyler bekliyor olmamız :) Ona doymuyoruz istiyoruz ki en iyisi Tarkan olsun :) Ama is sahne performansına gelince o gerçekten bizim tek starımız Harbiye’de ya da başka sahnede fark etmez. Sallar geçer :)

Peki sizce bu ülkenin tek Mega Starı Tarkan mı? Yerini alabilecek bir sanatçı var mı? Tan Taşçı'nın da olabileceği konuşuluyor bu konuda sizin fikriniz nedir?

Şu an star Tarkan. Tan ile tarzlarını çok benzetmiyorum tan bambaşka bir kafa. O da kendi tarzında zaten star.

Geçtiğimiz günlerde Harun Kolçak’ı kaybettik. Ne diyeceksiniz?

Büyük bir acı. Hele ki hastalıktan kurtulduğunu düşünürken... Onunda yeri dolmaz. Şarkılarını sahnelerimizden eksik etmeyeceğiz hiç.

Konserler nasıl gidiyor?

Konserler harika gidiyor. Yaz olmasına rağmen çok yoğun diyebilirim.

Yakın tarihte nelerle sevenlerinizin karşısında olacaksınız?

Yakın zamanda Kocaeli, Ankara, İstanbul, Samsun, Adana ve Trabzon’a gideceğiz.

Peki, son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Olabildiğince kaliteli ve günlük olmayan müzik yapmaya çalışıyoruz bu yüzden bizi dinlemeye, takip etmeye, destek vermeye devam etsinler…

Doğum tarihi: 31.01.1986

Burcu: Kova

En sevdiği huyu: Merhametli olmam

En sevmediği huyu: Çok sinirli olmam

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Çarşamba

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jerry

En sevdiği söz: Allah büyük

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Zeynep Aydın