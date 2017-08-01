Faruk K İle 'Hep Beraber'iz

Merhaba Faruk Bey hoş geldiniz nasılsınız?

Merhaba, hoş bulduk Elif’ciğim. Çok iyiyim sen de umarım iyisindir.

Yaz mevsimi sizin için nasıl geçiyor?

Yaz mevsimi bu yıl biraz geç geldi ama tam geldi. Büyük enerji ile başladım güzel yoğun ve sıcak geçiyor.

"Hep Beraber" adında renkli mi renkli bir şarkıyla karşımıza çıktınız. Hayırlı olsun. Nasıl oluştu bu şarkı bir hikayesi var mı?

İki yıl önce sevgili Murat Güneş’i, rüyamda gördüm. O dönem yeni single için şarkı hazırlığındaydım ancak istediğim enerjide bir şarkı yapamıyordum. Murat rüyamda onu seslendirdiğim şarkıyı beğenmedi. Ertesi gün uyanınca ilk işim Murat’ı aramak oldu. Bana elindeki şarkıları yolladı ancak yine bana uygun bir şarkı çıkmadı. O sene yeğenim Sinan Yıldız, İskender Paydaş ile bir şarkı çalışıyordu. Ve Sinan Amerika’da bir okul kazanıp gitmeye karar verdi. Bana da bu hazırladığı şarkıyı “sen yorumlar mısın” dedi. Aynı hafta Murat’ı yine rüyamda gördüm ve ertesi gün bu şarkıyı Murat’a yolladım. Murat şarkının sözlerini yeniden yazarak melodisine katkıda bulundu ve “Hep Beraber” şarkısı ortaya çıktı. Yeğenim Sinan Yıldız’ın enerjisi ve öncülüğü ile hep beraber şarkısı dinleyici ile buluşmuş oldu.

Şarkının sözleri sevgili Murat Güneş'e aranjesi de sevgili İskender Paydaş'a ait değil mi? Kimleri emeği var bu şarkıda?

Sözler Murat Güneş, müzik Sinan Yıldız ve Murat Güneş düzenleme; İskender Paydaş, müzik direktörlüğü Serkan Balkan’a ait.

Şarkıya rengarenk bir klip geldi. Klip çekimleri nasıl geçti detay verir misiniz?

Şöyle söyleyebilirim Elif’ciğim, geçen yıl Amerika’da düzenlenen “Türk Günü Festivali”ne misafir sanatçı olarak davet edildim. 21 günlük müthiş bir serüvendi. Yanımda yönetmen arkadaşım Serdar Ener vardı. Gelmişken hadi klip çekelim olduk. 7 gün günde 5 saat New York’un en özel yerlerinden izin alarak bu muhteşem klip ortaya çıktı. Fikir olarak tamamen spontane gelişti her şey. Homles olarak yani evsiz yaşayan insanların klibe emekleri büyük oldu. Klipte gördüğünüz birçok insan sokaklarda hayatını yaşıyorlar ve neden yaşadıklarını sorduğumuzda açıklamaları ise; “dünya bizim evimiz biz dünyanın zemininde en büyük eve sahibiz, mutluyuz” oluyor. Onlara karşı saygımı ve anlayışımı bu bakış açıları daha da arttırdı. Bunun karşılığında para bile almadılar ama hep beraber güzel yemekler yedik.

Albümün tüm reklam bütçesinin sokaktaki canlarımıza gideceğini duydum. Bu ne güzel bir düşünce tebrik ederiz. Nasıl verdiniz bu kararı?

Sevgili Emel Yalçın PR ile yola çıktım. Emel’de benim gibi çok büyük bir hayvan sever. Tuna Arman’ın yıllar önce yasada hayvan haklarının yer alması için düzenlediği 56 günlük imza kampanyasına katılmıştım. Emel bu müthiş fikri buldu. Her albüm tanıtımında radyocu basın ve magazinci dostlarımıza bir lansıman düzenleriz bu gelenek olmuştur. Bu lansmana ayıracağımız bütçeyi onlar adına sokak hayvanlarına mama bağışı yaparak lansmanımızı gerçekleştirdik. “Yedikule Hayvan Barınağı”nı hep beraber ziyaret ederek hem mamalarımızı verdik hem de oradaki hayvanların sevgi ihtiyacını onları severek giderdik. Sosyal medyada da “hepberaberdostlukhareketi” adı altında herkesten bu sıcak havalarda kapılarının önüne bir kap su bir avuç mama bırakmalarını rica ettik. Herkes çok büyük sevgi ile bu kampanyaya destek verdi, teşekkür ediyorum herkese.

Hayvan severlerin sizlere çok büyük tebrikleri var ne söylersiniz?

Tüm hayvan severlere şunu söylemek istiyorum, Maddi durumu herkesin iyi olmayabilir mama bağışı yapamayabilir. Ama hayvan barınağında ve sokakta yaşayan hayvanların en büyük ihtiyaçlarından biride sevilmek... Onları 5 dakika taramak başlarını okşamak gerçekten çok önemli. Bir de ne olur bakamayacağınız hiç bir hayvanı alıp beslemeyin gördüm ki barınaklar terkedilmiş yüzlerce hayvanla dolu ne olur onlar alıştıkları sevgiden sonra terk edilme duygusu ile nasıl yaşarlar? Bu vicdansızlığı yapmayın yapanlara da engel olun.

Aşka Geldik sinema filminin saund şarkısını siz yaptınız değil mi? Nerden çıktı bu filmin müziğini üstlenmek?

“Aşka Geldik” şarkısı söz ve bestesi bana ait olan bir eser. Aşka Geldik, bir komedi filmi ve bu sezon ekimde vizyona girecek. 90’larda Çanakkale’nin bir köyünde geçen sıcak bir hikaye. Bu filmde benimde önemli bir rolüm var. Yapımcı özellikle benden Ankara havası eğlenceli bir şarkı bestelememi istedi ve “Aşka Geldik” şarkısı çıktı.

Bu şarkıya bir klip çekmiştiniz ve erkek gelinler vardı. Bu bir tepki yarattı mı?

Erkek gelinler filmin içinde olan bir espri aslında tepkiden çok merak ve komik geldi insanlara.

Biraz geçmişe dönmek istiyorum. Faruk K, nasıl bir çocuktu?

Çok çalışkan, düzenli, bazen sinirli, mahallede herkesi güldüren eğlendiren, disiplinli ve azimli bir çocuktum.

Yapı Meslek Lisesi mezunusunuz ve tiyatro bölümü mezunusunuz değil mi?

İstanbul Yapı Meslek Lisesi mezunuyum, hatta Şevval Sam ve Yonca Lodi dönem arkadaşlarım, beraber mezun olduk. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Modern Dans Bölümü mezunuyum. Devlet tiyatroları ve özel tiyatrolarda oynadıktan sonra müzik kariyeri yapmaya karar verdim. Hala faaliyette olan “Faruk K Çocuk Kulübü Çocuk Tiyatrosu” oyunları ile sahnelerdeyim.

Muhabbet 92 sahnesinde sevgili Şener Şen ve Emel Sayın ile aynı sahneyi paylaştınız ve bu sizin ilk profesyonel oyununuz muydu?

Aynen öyle Elif’ciğim. Sahne ile 1992 senesinde çocuk garson rolü ile “Şener Şen Emel Sayın Muhabbet 92 Müzikali” ile profesyonel olarak tanıştım. Şener Şen büyük üstad büyük hoca. Ondan çok şey öğrendim. O müzikal benim hayatımdaki dönüm noktamdır. Çok azimle büyük özveri ile o sahneyi hak ettiğimi söyleyebilirim. Şimdi oyuncular gibi şanslı ve sosyal medya kolaylığında değildik. Ya yetenekliydik; ya değildik. Ben YETENEKLERİMİN STARIYIM!

Ardından uzun bir süre dansçılık yaptınız. Ve dansçılığa ilk Yonca Evcimik ile mi başlamıştınız?

Yonca Evcimik’le 9 yıl dans ettim. Yoncada benim meslek annemdir. Dansın bir yaşam biçimi olduğu disiplinin duygularla en çok savaştığı alandır. Dans ederken kendimi çok özgür çok hür çok başka hissediyorum o duyguda sonradan kazanılan bir şey değil ölene kadar dans edeceğim.

Allah rahmet eylesin muhteşem kadın Aysel Gürel sizinle ilgili dünyanın en yakışıklı insanı olduğunuza inandığını söylemişti. Duymuş muydunuz bu açıklamayı?

Aysel benim en büyük dostumdu, tüm sırlarımı paylaştığım deliliğimi keşfettiğim bir yanımdır. O benim kalbimi çok yakışıklı bulur ama hep dedi ki sen yıllar geçtikçe çok yakışıklı olacaksın derdi. İleriyi görüyormuş bence dünyanın olmasa da kendine has bir enerji ile yakışıklı olduğumu kabul ediyorum Nur içinde yatsın Aysel’im.

1996 yılında "Bir Kaç İyi Adam" grubu ile ilk tekli çalışmaya imza attınız. Nasıl bir gruptu?

Bomba gruptu :))) Önce 4 sonra yetmezmiş gibi 5 olarak üreyen farklı kültürlerde farklı tiplerde ama aynı saygı ve sevgi için de ve aynı fakirlikte gençler. Evet ya bunlar “BİR KAÇ İYİ ADAM”dı. Çok ses getirdi proje, bir anda ekranların en eğlenceli grubu olduk ama sadece o kadardık. Müzik bilgisi kültürü yoksunuyduk. Ben o zaman karar vermiştim müzik öğrenilecek değer verilecek üretilecek ve bir gün milyonlar seni dinleyecek çok şükür buda oldu. Daha iyisi olsun diye her gün bir şeyler üretmeye devam.

Neden devamı gelmedi?

Edemezdi Elif’ciğim zaten çünkü dediğim gibi müzik bilgimiz yoktu. Hiç birimiz sesi mükemmel değildi o renkli bir gruptu dünyada da örnekleri vardı. Proje olarak yapıldık proje olarak ta kaldık.

Sanat yönetmenliği ve koreografi üzerine ne tür projeleriniz oldu?

Hakan Yonat, Kemal Başbuğ, Deniz Akel, Gürsel Aksun yönetmenliğinde yaklaşık 60 tane klipte hem sanat yönetmeni hem de koreograf olarak çalıştım. Onlardan edindiğim bilgiler ve tecrübelerden bir kaç sanatçı arkadaşıma klip çekme imkanı buldum. Bunlardan bir kaçı Demet Akalın, Zeynep Dizdar, Cevher, Yelda Başaran diyebilirim.

Sizin en büyük çıkış yaptığınız şarkı "Azar Azar" diyebilir miyiz?

Yorumcu olarak “AZAR AZAR”, söz ve besteci olarak Pınar Aylin’in seslendirdiği “ADAM OLAYDIN” diyebilirim.

Sonra çıkardığınız “Honki Ponki” ve “Enerji” şarkıları bu başarıyı götürdü mü?

“Azar Azar” çok başarılı oldu ama para kazanamadım. “Honki Ponki” bana para kazandıran şarkımdır. “Enerji” albümdeki “Bom Bom Bombalarım” şarkısı da tam olarak doyum noktamdır.

Bazen öyle şarkı sözleri yazıyorsunuz ki bunlardan biri de 2011 yılında sevgili Zeynep'e verdiğiniz bir şarkıda öyle bir söz vardı ki "öyle kolay mı çelikten bu kalp, yıkamaz gelse Mimar Sinan" bu nasıl bir söz? Yani Mimar Sinan’ın çelik yapı kırıcısı olduğunu da biliyoruz demektir. Aynı zamanda müthiş bir bilgi birikiminizde var diyebilir miyiz?

Beni seven tuz eker sevmeyen karpuz keser ;);) sevgili Aysel’in bana yazdığı bir sözdü. Bu şarkının sözleri aslında bir bilgi birikimi taşıyan olgulardan yazılmış değil! Şarkılar elle tutulmaz sadece hayal gücünüz ve duygularınız sözlerin inandırıcılığını hissettirir ya da hissettirmez. Bu şarkı tamamen kendiliğinden oluştu. Büyük felsefi bir şeyler olsun diye odaklanılmış bir eser. Bazen kalem sizi imkânsızlaştırır bazen de acayip sembolleştirir.

Eğer bir düet yapsanız bu isim ilk kim olur?

Şebnem Ferah.

Bu zamana kadar en çok sevdiğiniz 5 şarkınız desem hangilerini söylersiniz?

1-Bana Geri Dön

2-Sevda Durakları

3-Korkak

4-Azar Azar

5-Hep Beraber

Sizinle ilgili en çok konuşulan konulardan biri elbette ki soyadınız. Soyadınızla ilgili son durum nedir?

“K” yı sattım biliyorsunuz!” Kanser Araştırma Vakfı için bir kampanyada 5 Bin TL toplandı ve Kanser Vakfı’na bağışlandı. Benim soyadım KURUKAYA fakat ilk çıktığım zaman bir popçu olarak nedense biraz kro bulundu soyadım:))) “K” olarak imajlandırıldı. Aslında bakarsanız Kıvanç K, Hakan K, en önemli isim “Tarık Dursun K” var. Benim en çok zoruma giden bir pornocu ile anılmak yani insanların hoş görüsü çok önemli. Sizi benimsemeleri için çok acı ne yazık ki:(

Bunu çok merak ettiğim için soruyorum, seneler önce Petek Dinçöz'ün "Arım Balım Peteğim" programına konuk olmuştunuz. Ve orada “İtalyanlar bizden daha Katolik” demiştiniz. Bu söz yankı uyandırmıştı. Ne demek istemiştiniz?

Dil sürçmesi diyelim Katolikler bizden daha tutucu demek istemişimdir. Çok yankı uyandırmadı Elif sen de yankılanmış :))) Hatta hiç ses getirmedi biraz ağlasaydım belki olurdu.

Konserler nasıl gidiyor?

Çok güzel gidiyor. İstanbul’da sahneye çıkacağım 5 kulüp var. Ağustos ayında geçen yıl konser verdiğim “Yunanistan Gençlik Festivali”ne yeniden davet edildim 6 Ağustos’ta konserde olacağım.

Sosyal Medya’da aktif misiniz?

Evet, aktifim ama samimiyetine inanmıyorum. Sadece eğlenceli geliyor bazen...

Peki, yakın tarihte ne tür projeleriniz var?

Herkesin kalbine SEVGİ üfleyeceğim! İnsanlık çok kötü oldu. En tehlikeli silah insan! Ben, kaybedilmiş sevgiyi inanlara tekrar salgın gibi bulaştıracağım. En büyük projem bu insanlığı tekrar kazandırmak bu kazandırılmadan hiç bir projeniz başarılı olmaz. Size de görev düşüyor 5 kişinin etrafında dönen pop camiasına hak eden 10 kişi daha ilave edin o zaman ego biter haksız kazanç adaletli dağılır, herkes ekmek yer işte o zaman “Büyük Müzikal” dönemini başlatabilirim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Okuyucu değerlidir Elif’ciğim çünkü zaman ayırır okur. Okuyucu özeldir çünkü gerçeği anlar. Okuyucu okur çünkü kendini bulmak ister. Herkesin kendini bulacağı bir satır vardır cevaplarımda sevgiler.

Doğum Tarihi:1973 ila 1977 arası bir yıl

Burcu: Koç

En sevdiği huyu: Azmim

En sevmediği huyu: Sabırsızlığım

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Salı

En sevdiği renk: Mavi

En sevdiği çizgi film: Jetgiller

En sevdiği söz: Ben varsam dünya var, ben yoksam dünya yok; hiç bir şey yok.

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Zeynep Aydın