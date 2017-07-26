Ezgi Turaneli ile Medya Dünyası Üzerine 

Kendinizden bahseder misiniz?

2013 MYO RTV programcılığı İngilizce burslu bitirdim. 2010 girişliyim ve 7 senedir bu sektörün içindeyim. Okul dönemlerinde de birçok medya alanında faaliyet gösterdim. Kurgu, reji, kamera önü doğaçlama tiyatro kursları peşi sıra geldi. RTV bitirdikten sonra medyanın durumunu da gördükten sonra sürekli is bulamamamın verdiği kötü enerjiyle 4 yıllık başka bir bölüm daha okudum. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anadolu Üniversitesi’nde. Bu sektörün sıkıntılı bir dönemden geçtiğinin göstergesiydi aslında benim insan kaynaklarına kaçışım.1991 doğumluyum. Çok genç yaşta yardımcı yönetmenliğe kadar geldim. Önce reji stajyeri olarak başladım. Sonra reji3 reji 2 reji 1 sonra yardımcı yönetmen. Şimdi yönetmenlik yapacağım2 aya kadar TRT’de dış yapım olarak TRT müzik düşünüyoruz. Sizi medyaya yönlendiren neydi? İnsanlara açıklamak zorunda olduğum bit şeyler vardı çocukluğumdan beri .kendimi farklı görüyordum. Ben insanlara bir şeyler öğreteyim onlar bundan ders alsın ya da insanlara farklı bir bakış açısıyla bir şey sunayım insanlar bir de o şekilde düşünsün.

Beni medya ya çeken bu oldu. 90’lı yıllarda müzik 2000’lerde oyunculuk ön plandaydı son yıllarda da özellikle tv haber kanallarının artmasıyla haber spikerliği sunuculuk gibi meslekler ön plana çıktı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu işi yapmak için radyo TV iletişim eğitimi almak gerekli midir? Eğitim alınmalı çünkü eğitim olmazsa hiçbir şey olmaz. Benim en temel düşüncem eğitim. Eğitim siz bir insan bir yere kadar gelebilir ama bir yerden sonra mutlaka kırılma noktasında eğitimli onu aşıyor. Mesela büyük kanallara halktan kişiler alınıyor Şu an en ünlü ve en çok izlenen kanal yöneticisi halktan bazı kişileri topluyor ama kanal yöneticisinin böyle isimlerle çalışmasının nedeni RTV mezunu olmasıdır. Halktan gibi görünüyor ama RTV mezunlarını tercih ediyor ....

Ders almış birisi. eğitim herkes için önemli. Haber spikerliği, sunuculuk düşünür müsünüz?

Şu ana kadar hiç sunuculuk düşünmedim. Kamera arkasında olmak beni çok mutlu etti. İnsanları yönlendirip onlara doğru olanı yaptırmak aslında onlara istediğimi yaptırmak. Çünkü biz yönetmenler karsımızda neyi istiyorsak onu görürüz. İyi hiçbir şeye kapalı değilim büyük konuşmak lugatımda yok. Olabilir eğitimini alırsam neden olmasın. Geçmişte radyo dinleyicisi, tv dinleyicisi gibi kitleler vardı. Günümüzde sosyal medya ve internet hayatımızın bir parçası haline geldi.

Yeni medyanın geleneksel medyayı yavas yavaş yok edeceği gibi tartışmalar var siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Rtv okumuş biri olarak...

Bu önümüzdeki yüz yılda olacak bir şey değil. Çünkü insanlar geleneklerinden kopmuyorlar. Türk insanı gelenekselcidir. Ne kadar çağdaş olutsa olsun bunlar az bir kitle çoğunluk gelenekselci ve bazı şeyler den kopamıyor. Şu an çok tutulan bir internet dizisi bile kanala satmak amaçlı yapılmış bir dizi bu yadsınamaz bir gerçek. Her internet dizisi bir gün kanala geçmesiyle ilerliyor şu anda.

Yönetmenlikle ilgili projeniz müzikle mi ilgili ?

Evet. Türk sanat ve Türk halk müziği olarak 2 başlık altında. 2 saatlik bir canlı yayın olacak. Eski ve yeni her zaman hayatımızda var olacak. İleriye dönük tasarladığınız bir program mevcut mu? Uzun metrajlı bor film istiyorum. Senaryosu şu anda yazılıyor. Sinema yapmak en büyük hayalim. İnsanlara farklı bakış açıları getirmek insanların en derinine inmek .. Bu masumiyet, korku, ızdırap olabilir farklı birçok duyguyu içinde barındırdığı bir film yapmak istiyorum.

Siz sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz?

Sosyal medya doğru kullanıldığında çok güzel insanlarla tanışmak, onlarla arkadaş olmak, iş kapılarının açılması amaçlı kullanılırsa muhteşem bir şey. Ama günümüzde bu çok daha farklı bir şekilde kullanılıyor. Ben iş anlamında kullanıyorum. Yönetmenlerim ve medya sektöründen insanlarla daha sık iletişim halindeyim ama onun dışında normal kişilerle görüştüğüm zaman insanların genelde aşk sıfatını çok aşağıya indirdiğini görmekteyim. Bu tarz muhabbetlerden kaçınıyorum çünkü benim için en önemli şey kariyer ve iş.bazı insanların işi aşkıdır benim de öyle.

Yaptıklarınız arasında en hoşunuza giden iş hangisiydi?

Mimar selimin yaptığı dekorasyon programındaydım bundan keyif aldım. Çünkü insanlara hiçbir bedel ödetmeksizin onları 1 günlüğüne de olsa mutlu ediyorduk. Onların yüzündeki tebessüm yorgunluğumuzu alıyordu. O işte günde 22 saat çalışmıştım haftada 5 gün hiç zorlanmadım.

Geleceğe dair planlarınız neler?

Gelecekte yurtdışına açılmak istiyorum. Hedeflerim büyük.

Neden biz de Hollywood da bir program yapmayalım?

Bir araya gelirsek yaparız.

Röportaj: Cengizhan Kaya