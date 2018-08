Evgeniya Lyalina Yayikoglu ile İç Mimari , Online Okul ve Medya Üzerine

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Evgeniya Lyalina Yayikoglu , Rusya Federasyonunda doğdum. Ural bölgesinde. Eğitimimi Moskova’da aldım. Önce Lomonosov Üniversitesinde Pazarlama ve İşletme okudum, sonra Moskova’da Design Akademisi’nde İç tasarım . İç tasarımcı olarak çalışmaya başladım. 2 sene içerisinde 3 ülke değiştim (kocamın İşi dolayısıyla) Bosna Hersek, Azerbaycan ve Türkiye. Her ülkede Mimar bürolarında çalıştım , Müslüman kültür ve sanatı ile tanıştım ve çok sevdim. Son 10 Senedir İstanbul`da yaşıyoruz. Son 5 senedir Rusça olarak Resim ve İç tasarım kursu veriyorum. Şimdi online okulu açıyorum.

Resim nasıl başladı ?

7 yaşından beri resim okula gidiyordum, 7 senedir. İkinci egitim olarak İç tasarım düşündüm, çünkü sanatsız hayatımı hayal edemiyorum.

Neden İç Mimarlık ?

İç tasarım hayat için çok pratik bir meslektir. Sanat içinde yaşam gibi böyle görüyorum. Hem de İç tasarımı modern dünyada her kadının bilmesi gerekiyor, çünkü evin düzeltmesi ile kadın ilgileniyor.

İç mimarlığa ilk adımı nasıl attınız?

Her zaman ilgim vardı. Etrafımda her zaman güzellik görmek istiyordum. Erken yaştan beri fark ettim, bazı evlere giriyorsun ve orada kalmak istiyorsun. Bazı yerlere giriyorsun hemen çıkmak istiyorsun. Her zaman bunun nedenini çözmek istedim.

Mimari ve resim dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Son 3 senedir resim sergileri organize ediyorum. Önce öğrencilerle beraber, sonra birkaç tane solo sergi açtım. Sonra profesyonel Rus sanatçılarla “İstanbul’u dinliyorum” adında bir projeye başladık ve birkaç sergi açtık. Amacımız: yabancı gözlerle İstanbul’un güzelliğini göstermek. İstanbul inanılmaz güzel bir şehir. Bu şehir sürekli insanlara ilham veriyor..

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rekabet her zaman var. Ama eğer etrafımda yetenekli insanlar görüyorsam ben onunla işbirliği yapmayı tercih ediyorum. O zaman performans artırıyor ve birbirimizden çok şey öğrenebiliyoruz.

Sanat dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Sanat dünyasında hiçbir şey değiştirmek istemiyorum, çünkü her insanın istekleri ve tercihleri farklıdır. Ben pozitif sanat seviyorum. Eger benim resimlerim insanlara enerji ve mutluluk veriyorsa, o benim icin en önemli şeydir. Bu benim tercihimdir.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce güzel sanatlar mezunu olmak gerekli midir ?

Bence genel olarak eğitimli olmak şarttır. Her iş için temelleri öğrenmek çok önemli. Ayrıca, gerçek hayatta iç mimarlık yaparken proje gerçekleşince çok şey öğreniyoruz. Aynı şekilde sanatçı resimler yapa yapa kendisi ve tekniklerini cok geliştiriyor. Sanatçılar ne kadar çok teknik sahibi olursa daha iyi demektir.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Sabırlı olmak isterdim. Aynı zamanda çok şey yapmak istiyorum ve sonucunu hemen görmek istiyorum. ( Gülüyor )

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medya(internet) hem çok büyük fayda hem de zarar getirebilir. İnsanlara göre, nasıl görmek istiyorlar ve nasıl kullanıyorlarsa. İnstagram, Facebook çok kullanıyorum, hem benim kursumun tanıtım ve bilgilendirmelerini yapıyorum hem de zaman zaman sosyal medyadan faydalı şeyler öğreniyorum.

Medyayla ilgili de çalışmalar yaptınız.. Medya çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Ben bir sene Türkiye’de haber kanalda 6news kanalında çalıştım, 4 dilde yayın yapan bir kanaldı. (Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça). 50 dakikalık canlı yayınlar yaptım, o dönem ben çok şey öğrendim ve o deneyim çok faydalıydı.

Şu anki projenizde çok ilginç ve özel bu videolu program projenizden bahseder misiniz ?

Şimdi İç tasarım online okulu başlatıyorum. Şu an Rusça olarak, ilerde baska dillere çevirmeyi planlıyorum. Yaşadığım deneyimleri toplayıp insanlarla paylaşmak istiyorum.

Tekrar haber spikerliği ve sunuculuğu düşünüyor musunuz ?

Şimdi benim okulumda haber spikeri gibi oldum, sadece politika değil, sanat, sanat tarihi ve içmimarlığı anlatıyorum.

Mimari ve resimle ilgili bir televizyon programı yapmak ister misiniz ?

Televizyon programı açıkçası düşünüyorum. (Gülüyor ) yeni teknolojiler gelişiyor, ilerde her şey olabilir..

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Spikerliğin stresli yanları neler ?

Haber spikerliği tabii ki stresli bir meslektir. Her gün dünyada olaylar oluyor ve spiker her gün bunlarla karşılaşıyor.. Ama iyi tarafları da var: dünya politikası öğrenmek ve bütünü görmek bence çok faydalı.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Ekranda olmak icin güzellik gerekiyor. Çünkü insan psikolojisine göre insan 10 saniyede karar veriyor bir şeyi izleyip izlemeyeceğine onun için sunum çok önemli.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Tahmin edemiyorum bile, her ün her şey değişiyor. Her gün bizim hayatımıza yeni teknolojiler geliyor.

Yeni medyayı siz nasıl kullanıyorsunuz ? Yeni medyadaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Biz önce dersleri kayıt ediyoruz. Özel programları var, orada dersleri paketliyoruz ve hazır şekilde müşterimize email olarak yolluyoruz, orada giriş var ve o programlara insanlar giriyorlar ve dersleri izliyorlar.

Türkiye’de ve İstanbul’da sanat algısını ve mimariyi nasıl yorumlarsınız ?

Türkiye`de insanlar cok yetenekli. Osmanlı İmparatorluğundan kalan işçilik, ustalık ve vizyon müthiş. Modern sanatçılar çok orijinal vizyona sahipler.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Boş zamanda sürekli bir şey öğreniyorum, kitaplar okuyorum, ve eğitim olarak kendimi geliştirmek için internet kursları satın alıyorum ve bazen farklı workshoplara katılıyorum

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Bu dünyayı ve geçmis tarihi ben motif ve desen olarak görüyorum. O bir şifredir benim için.

Kitap olarak bir Fransız motif ve desen kataloğu L'Ornement Polychrome (1869–73) Albert Racinet Orada sıkı sistematizasyon bütün dünyada geçmiş sanat tarihimizde hep kültüre ait motifler var.

Orada İslam sanatını keşf ettim ve aşık oldum. Yalnız Rus sanatı ve Kafkas, Orta Asya sanatı orada hiç yoktu. Şaşırdım kaldım. Onun icin benim okulda ben hem de dünya sanatı anlatıyorum, hem de bizim coğrafyamızdan sanatı anlatıyorum.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Kadın sanatçılara destek verdiğiniz icin çok teşekkür ederim! Başarılar diliyorum.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Şu anda cok memnunum, planlarım ve hayallerim tabiki var, ama onu açıklamayacağım.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Herkes başarılı olsun! Gelecek kendisini gösterecek, ama biliyorum, her zaman yeni şeyler öğrenmek çok çalışmak lazım.