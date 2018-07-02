"Estetik cerrahinin sınırları, hastaların dokularının sınırlarıdır"

Merhaba doktor bey. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Merhabalar. İsmim Şener Küçük. Plastik cerrahi uzmanıyım. Evli ve 1 çocuk babasıyım. İstanbul Nişantaşı'nda kendi kliniğimde hastalarıma hizmet vermekteyim.

Bu işe başlamanızın hikayesini bizimle paylaşır mısınız? Neden tıp? Neden estetik?

Tıp fakültesindeyken plastik cerrahi stajı alırken aşık oldum işime. O zamanlar kafam karışıktı, hangi bölümde uzman olacağıma karar verememiştim. Plastik cerrahi stajindan sonra karar verdim ve büyük bir tutkuyla istediğimi hatırlıyorum şimdilerde. Daha sonra tıpta uzmanlık sınavını kazandım ve Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ihtisasıma başladım. İhtisasım sırasında sayısız el cerrahisi, estetik ve rekonstruktif cerrahi ameliyatı yaptım ve izledim.

Hastalarınızla estetik bir operasyona karar verme aşamasında neler yapıyorsunuz?

Ön görüşmeler yapar ve sohbet ederek hastalarımızı anlamaya çalışırız. Mesela burun ameliyatı yapacaksak fotoğraf üzerinde değişiklikler yaparız. Ameliyat sürecini anlatırız. Sonrasında nelere dikkat etmesi gerektiğini söyleriz. Olası riskler, komplikasyonlar hakkında bilgi veririz.

Bildiğimiz kadarıyla hastalarınızın büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Kadınların güzellik konusunda toplum baskısı altında kaldığını düşünüyor musunuz?

Hayır. Kendi hür iradeleriyle karar verip geliyorlar.

Bize biraz bu işin psikolojik yanlarından da bahseder misiniz?

Bizim işimizde tıbbın diğer branşlarından farklı olarak hastalık ve ameliyat tanısını hastalar koyar. Ameliyara karar vermek zor bir iştir. Ameliyata gelene kadar olan süreci bilmek kolay değildir. Ameliyat sonrası kişi kendisiyle barışık hale gelirse bu bir kazanımdır. Bu, tabii hastalarımızın psikolojisine olumlu yansır. Olumsuz yansıyanlar da olabilir. Bu durum, hastanın ameliyat öncesinde isteklerinin iyi bilinmesiyle ve anlaşılmasıyla minimize edilebilir.

Genelde kadınlar size ne için geliyorlar? En çok ne yaptırmak istiyorlar?

En çok meme ameliyatı, liposuction, burun, botoks ve dolgu için geliyorlar.

Liposuction için neler söylersiniz? Zayıflamak isteyenler için doğru bir tercih midir

Liposuction; kilo verdirme değil, şekil verme operasyonudur. Liposuction için başvuran kilolu hastalar belirli sınırların üzerindeyse ameliyata uygun değildir. Bunu hasta muayenesiyle görüyoruz. Uygun hastalarda Liposuction etkili bir yöntemdir. Zayıflamak isteyenler öncelikle spor ve diyet denemeliler.

Liposuction ve Lipoliz arasında ne fark var?

Liposuction vücuttan yağ alma işleminin adıdır. Lipoliz ise kabaca vücuttaki yağın eritilmesidir. Liposuction öncesi Lipoliz yapılabildiği gibi sadece Lipoliz veya Lipolizsiz Liposuction da yapılabilir.

Minik dokunuşlar her şeyi değiştirir diyoruz. Peki insan bu minik düzeltmeleri yaptırınca, bambaşka biri mi oluyor? Aynaya baktıklarında eskisine göre daha mı mutlu oluyorlar?

Minik dokunuşlar her şeyi değiştirmez ama çok şey değiştirebilir. Kişi yine kendisidir. Başka biri olmaz. Ama güzelleştiğini görünce daha mutlu olur. Belki kafasındaki sonucun yansımasını merak ediyordur. Onu görünce de sevinir. Son derece doğal bir durum bu. Mutluluk da göreceli bir kavramdır. Estetik cerrahinin sınırları, hastaların dokularının sınırlarıdır. Bu unutulmamalıdır.

Erkek hastalarınız var mı?

Elbette.

Erkek hastalar genelde ne için geliyorlar?

Burun, liposuction ameliyatlari ve botoks için geliyorlar genel olarak.

Botoksun hiç anlaşılmayanı mı makbuldür? Botoks için neler söylersiniz?

Botoks genelde anlaşılmaz. Hızlı ve etkili bir yöntemdir. Kırışıklıkların oluşmasını engeller. Uzun vadede ciltteki hasarları onarır ve kırışık olan yerler düzelir. Bazen koltuk altına da terleme için ve böylece sosyal sorunları da çözer. Mimikleri çok etkikemez. O nedenle anlaşılması zordur.

Estetikte de moda var mı? Yani "Şunun kaşını, şunun gözünü, şunun dudaklarını istiyorum, aynısı yap" diyen oluyor mu? Sizce bu ne kadar doğru?

Bazen oluyor ancak bunu pek sağlıklı bulmuyorum. Kişinin en güzel hali kendi halidir. Kendi halindeki yüzüne ise ufak dokunuşlar yapılıp yaşlanmanın ve başka faktörlerin bir miktar önüne geçilebilir. Bazen dudak hacmi artırılıp dolgunlaştırılır, bazen elmacık kemikleri artırılıp daha genç görünüm elde edilir. Bazen ameliyatlarla bunlar yapılabilir. Kişinin karnındaki eritemediği yağ dokusu Liposuction ile alınır ve kişi kendisini daha rahatlamış hissedebilir.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Bu keyifli röportaj için teşekkür ediyor, herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum...