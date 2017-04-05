Esma Bahadur ile Spikerlik, Sunuculuk ve Medya Üzerine

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

1988 İzmir doğumluyum. İlkokul ve lise eğitim hayatımı İzmir'de tamamladım, daha sonra üniversite için Karabük'e gittim, orada da radyo tv yayıncılığı okudum. Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleştim ve 6 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Sektörümle ilgili birçok alanda çalışma fırsatım oldu. Şimdi de KRT Kültür Televizyonu'nda haber spikeri ve editörü olarak çalışıyorum.

Neden Spikerlik ?

Aslında başlarda ekran arkasıyla ilgili hayallerim vardı. Ancak bana esen rüzgar yüzümü kameraya çevirmemi sağladı. Başladıktan sonra gördüm ki aslında bu iş bir bağımlılık. Çok sevdim ve işimi aşkla yapıyorum. Sanırım bundan sonraki hayatımda haberin dışında bir iş yapmak istemeyeceğim.

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

Radyo tv okuduğumu söylemiştim. Üniversiteyi tamamladıktan sonra iş başvurularım sektöre yönelik oldu. Farklı alanlarda da çalıştım. Bu sayede kendimi geliştirme fırsatı buldum. Çok yönlü olmak ve çözüm odaklı çalışmak size birçok kapı açıyor aslında. Sonra bir baktım ekrandayım :)

Örnek aldığınız isimler var mı ?

Örnek aldığım takip ettiğim birçok isim var ama sadece beğendiğim isimleri takip etmiyorum herkesi izlemeye gayret ediyorum.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

En net haliyle içinde haberin geçtiği her işte yer almak istiyorum.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de bir rekabet var, bunu olabildiğince olumlu yöne çevirmek gerekir. Eğer olumlu yöne çevirmeyi başarabilirsek bu durum başarıyı da beraberinde getirir.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Siyah beyazdan renkli yayına 80’lerde geçtik, keşke bu renkli sıfatını programların içeriği için de kullanabilsek. Birçok programın üslubu bile çok kötü. Gerçekten faydayı ya da eğlendirmeyi bir kenara koyun aksine zarar veren yayınlar olduğunu düşünüyorum. Gerçekten eğlendiren ve eğiten programların yapılmasını sağlamak isterdim.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için iletişim mezunu olmak gerekli midir ?

Bu sektörde aldığınız diploma, size teori dışında pek bir fayda sağlamıyor ne yazık ki. Eğer kurs imkanınız varsa tavsiye ederim, faydalı olduğunu düşünüyorum. Spikerlik hayatıma başlamadan önce diksiyon spikerlik-sunuculuk ve seslendirme eğitimi veren bir kurumda çalışmıştım. Masa başında öğrenmem gereken her şeyi öğrendim diyebilirim. KRT'de spiker olarak başladığımda da uygulamada olan açığımı kapatma fırsatı buldum. Ancak hala öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Kendimi olduğum gibi seviyorum. Bünyemde bulunan her şey beni ben yapan şeyler.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Evde olduğum süre boyunca sadece haber bazlı programlar izliyorum. Vakit buldukça başarılı prodüksiyonu olan filmleri de izlemeye çalışırım ancak gazete ve köşe yazısı her gün okuyorum. Sosyal medyayı da yakından takip etmeye çalışıyorum.

KRT’dekiçalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Her şeyden önce KRT benim için çok özel bir kurum. Çok şey öğrendim burada, öğrenmeye de devam ediyorum. Bizim işimiz özünde merak barındırıyor. Hayatım boyunca hep meraklı oldum. Her işi öğrenmek istedim. KRT'de de işim sadece ekrana çıkmak değil. Aynı zamanda editörlük yapıp perfore de seslendiriyorum. Konuk ya da telefon bağlantısı aldığım zamanlar yayına hazırlanmak ayrı bir emek istiyor tabi. Aynı yapımcılık da yapmış oluyoruz.

Türkiye’de medyayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Malcolm x diyor ki: eğer, dikkatli olmazsanız, gazeteler, mazlumlardan nefret etmenizi, zalimleri ise çok sevmenizi sağlar.

En dikkatinizi çeken konuğunuz kimdi?

Aslında aldığım bütün konuklarım benim çok değerli. Bu konuda birini diğerinden ayıramam ama Abdüllatif Şener'le bir telefon bağlantısı gerçekleştirmiştim. Sosyal medyada oldukça izlenmişti. O yayının benim için özel bir yeri vardır.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gezmeyi çok severim, vakit buldukça arkadaşlarımla program yapmaya çalışıyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Stefan Zweig’in satranç romanını çok beğenmiştim, beğendim birçok film var bir isim veremem sanırım…

Kırmızıtürk hakkında neler söylersiniz?

Spikerleri böyle bir platformda buluşturmanız gerçekten çok hoş. Teşekkür ederim.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Gündemi takip eden değil de gündeme yön veren bir isim olmak istiyorum.

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA