Esin Moralıoğlu

Röportaj: Murat Günhan

Sevgili Esin öncelikle bu değerli vaktini bana ayırdığın için çok teşekkür ederim. Esinciğim ilk soracağım sorular senin mankenlik mesleğine adım atmanla ilgili olacak.

Kaç yaşında başladın mankenlik mesleğine?

Mankenliğe 19 yaşında başladım.

Neden manken olmak istedin? Ya da birileri mi teşvik etti seni?

Sürekli seyahat edebilmek, (Tebdil-i mekanda ferahlik) bu devinim mankenlik mesleğini seçmemdeki en önemli etkendir.

Türkiye ve dünya genelinde almış olduğun ödüller oldu mu?

1980 Venüs Güzeli, ardından 1990 Best Model of Turkey oldum ve ülkemi Best Model of World’de temsil ettim.

Mankenliği kaç sene yaptın?

15 yıl boyunca aktif olarak modellik yaptım.

Manken olmasaydın hangi iş ile uğraşırdın?

Mankenlik yapmasaydim aile büyüklerimin bazılarının seçtiği avukatlık mesleğini seçerdim.

Bir dönemin en çok aranılan mankeniydin. Günde kaç defileye çıktın?

Fuarda 1 günde 8 ayrı expozisyona çıktığımı çok net hatırlıyorum.

Mankenlik mesleğinin sana avantajları ve dezavantajları nedir?

Mesleğin avantajları başta da belirtiğim gibi, dünyanın pek çok ülkesine seyahat etme şansı. Gelen işlerin arasından istediğimizi seçiyor olabilmek ki Başak Gürsoy gibi işini iyi yapan bir ajansla çalıştığımız için, ekibimiz süzgeçten geçirerek bize işleri sunma avantajını sağlamışlardır. Dezavantajlarına gelince sadece çalışma saatlerinin olumsuzluğundan ve uykusuz geçen haftalardan söz edebilirim.

Neden seni artık podyumlarda göremiyoruz? Mankenliği bıraktın mı?

Artık podyumda değilim, çünkü ticaretle uğraşıyorum ve 15 yıl boyunca yeterince keyfini çıkarttım.

Ailen bu mesleği seçmende destek oldu mu?

Mankenliğe teşvik eden kişi, annemdir. Belirli kurslara giderek öncelikle makyaj, doğru vücut diliyle oturma, kalkma, ceket çıkarma, giyme, topuklu ayakkabıyla dengeli yürüme vs... Tüm bu öğretileri barındıran bir kursla işe başlamak, annemi kızları adına (kardeşimle birlikte) heyecanlandırmıştı. Dolayısıyla ilk adimim Ertan Kayıtken’le, bu kurslarla, annemin desteğiyle olmuştur.

Herhangi bir tv dizisi ve sinema filminde görev aldın mı?

Tatar Ramazan ve Romantik isimli iki sinema filmim,13 tane de dizi projem oldu. Bunun haricinde canlı yayın sunumlarım ve tv programlarim (yarışma, magazin programı vs)o ldu.

Türkiye'de örnek aldığın mankenler oldu mu?

Türkiye’de örnek aldığım mankenler, başta ajansım sahibesi Başak Gürsoy, Merih Akalın ,Sezin Topçuoglu ve daha ismi aklima gelmeyen bu işi adabıyla yapan büyüklerimiz.

En çok hangi manken arkadaşınla podyumda olmaktan keyif aldın?

Podyumda kendi dönemimdeki tüm manken arkadaşlarımla çalışmaktan keyif aldım.

Genç manken adaylarına önerilerin nedir?

Genç manken arkadaşlarıma önerilerim; doğru ajansla, yaptıkları işin ciddiyetinin bilincinde olmaları, bedenlerine ve ruh sağlıklarına özen göstermeleri.

Çok sık Miami’ye gidip geliyorsun. Orada başka bir sektörde mi çalışıyorsun? Miami’ye gitmen nasıl oldu?

Miami’de yarı zamanlı yaşama sebebim, evliya ruhum. Kış günlerini minimalize etmek ve Amerika üzerinden pek çok ülkeyi daha ziyaret edebilmek.

Dünya genelinde podyumunda yürümek istediğin bir modacı var mı?

Dünya çapındaki pek cok modacıyı elbette takdir ediyorum. Ancak Türkiye’deki değerlere daha cok sahip çıkılması gerektigine inanıyorum.

Türkiye’deki mankenkerle yurtdışındaki mankenleri kıyaslamaya kalksan neler söylersin?

Yabancı ve Türk mankenler arasındaki fark. (Top modellerden soz ediyorsak) TÜrk manken çok çalışır az kazanır. Yabancı mankenin çalışma saatleri ise sınırlıdır ve çok kazanır.

Esin'in ev hayatı nasıl?

Esin’in ev hayatı durmamak üzerine kuruludur. Uyandığı andan, kafasını yastığa koyduğu ana kadar üretir.

Yemek yapmayı seviyor musun?

Yemek konusunda sınıfta kaldığımı ifade etmek zorundayım, masayı hazırlamak, alış-veriş ve her türlü dekorasyon harici mutfak işinden hiç anlamam.

Çocuk sahibi olmak istedin mi?

Çocuk sahibi olmamayı daha çocuk yaşlarda kafama koymuşum ve bunu ailemle o yaşlarda paylaşmışım.

Hedeflerinin peşinden koşar mısın?

Hedeflerimin peşinden, gerçekleştirene kadar koşarım.

Burcun nedir? Özelliklerini taşıdığına inanıyor musun?

Ben bir Aslan kadınıyım ve tüm özelliklerini taşıyorum. Lider, neşeli, inatçı, sevgi dolu, paylaşımcı ve en önemlisi çalışkan.

Kıskanç mısın?

Her insanın bir miktar kıskanç olduğuna inanırım. Ama denge herşeyi tahammül edilebilir hale getirir.

Aşk mı? Mantık mı?

Ask mı? Mantık mı? Tabiki Aşk. Allaha, insana, doğaya.

Tanıdığım kadarıyla pozitif bir insansın. Hayat görüşün nasıl?

Bardağın dolu tarafını gören biri olarak pozitifimdir. Olayların, insanların enerjimi düşürmesine kolay izin vermem. Hayat görüşüm beklentisizlik.

Spor yapıyor musun?

Haftada 3 gün Gym’de spor yapıyorum, bunun yanı sıra doğa sporlarına da zaman ayırırım.

Herhangi bir bakım kremi kullanıyor musun?

Kullandığım tek tip bir cilt bakım ürünüm yok. Ama ürünlerimin medikal olmasına önem veririm ve klinik ya da eczanelerden alırım.

Olmazsa olmazların var mı?

Olmazsa olmazlarım ailem, işim, okumak, seyahat etmek. Eğer soru çantamdan ayırmadığım ürünler hakkındaysa, sadece dudak nemlendiricimi ve kitaplarımı söyleyebilirim.

Seni en çok ne sinirlendirir?

Beni en çok samimiyetsızlik sinirlendirir.