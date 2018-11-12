Ersoy Dinç ‘Leyla Mecnun Aşk Görsün’ diyor

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Yıldız Tilbe’nin ‘Leyla Mecnun Aşk Görsün’ şarkısına single çeken Şarkıcı Ersoy Dinç ile önceki gün Önce Vatan Gazetesi adına bir araya geldik. Müziğin hayatına değdiği günden bu yana geçen zamanı bizimle paylaşan başarılı sanatçı Ersoy Dinç’in özel röportajını sizler için derledik.

Bize kendinizden bahseder misiniz, Ersoy Dinç’in kimlik oluşum süreci nasıl gelişti?

Elazığ da doğan Ersoy Dinç, Ankara da Yetişip uzun süre yurtdışında yaşadı. Üniveristeyi yurtdışında bitirdim ve ticarete atıldım. 2000 yılından beri Türkiye ABD ve Avrupa arası Ticaretle uğraşıyorum.

Müzik yaşamına nasıl başladınız?

Yurt Dışında Tahsil hayatimin yani Sira amatörce yapmis oldugum Müzik gelen olumlu tepkiler üzerine profesyonel bir hal almaya başladı.

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Annem ile Babamın sesi güzeldir. Onlar hep sarki söylerdi. Sanirim Genetik bi sey. Seviyorum. Kendimi bildim bileli Sarki söylüyorum. Bu Allah tarafindan bana bahsedilen bir lütufdur

İlk albümünüzü çıkartmayı ne zaman ve nasıl düşündünüz? Bunu gerçekleştirmek sizin hayaliniz miydi?

1999 Yılında bir Müzik Sirketi ( Akbas Müzik ) bana bir Albüm teklifinde bulundu. ‘ Son bir Kez ‘ isimli Albümüm sadece Yurt disinda cikti ve 150.000 üzeri satildi. Ben Hayalperest bir Insan degilim. Hedefim bir Albüm cikarmakti.

Yıldız Tilbe imzalı ‘Leyla Mecnun Aşk Görsün’ şarkısını seslendirdiniz. Bu değerli eser sizde ne tür bir iz bıraktı?

Sevdiğim ve örnek aldığım bir Bestecinin şarkısını okumak bana Müzik Hayatima güzel Seyler katacağına inandim ve çok sevilen bu eseri kendime yakıştırdığım için okudum. Yani fena da olmadı.

Yıldız Tilbe ile yakın zamanda bir düet düşünüyor musunuz? Öyle bir proje var mı?

Öyle bir proje yok henüz ama tabii ki düşünüyorum. Yıldız Hanım da düşünürse güzel olur.

Aileniz, sizin müzik yolculuğunuzda yer aldı mı? Onların bu konuda size yansıyan fikirlerini öğrenebilir miyiz?

Anne baba rızası olmadan hiç bir iş yapmam.

Sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Halka güzel yapıcı Mesajlar vermek. Örnek olmak. Benim Misyonum Kardeslik, Baris ve Sevgi. Halkımızın duygularına tercüman olmak. Her Ruh hallerinde dinleyebilecekleri eserler üretmek.

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Tek başıma olduğum zamanları. Bir kagğıda dökerim duygularımı. Sonrası HOMESTUDIOM da güftelerim bestelerimi.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir? Sıralar mısınız?

Funda Arar, Yıldız Tilbe, Kibariye, Sezen Aksu, Muhlis Akrasu, Asik Mahsuni Şerif, Aşık Veysel, Musa Eroğlu ve İbrahim Tatlıses. E tabi Tarkan’ı da dinlerim.

Zamanı geçmişe alma imkânınız olsa tekrardan sanatçı olmak ister miydiniz? Neden?

Tabii ki olmak isterdim. Sahnede olmak şarkı söylemek benim en mutlu olduğum anlardan birdir.

Sanat dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Benim değiştirecek gücüm yok ki. Olsada ben nasip kısmete inanan biri oldugum için, herseyi olacağına bırakıyorum.

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Aktör olmak isterdim. İyi bir oyuncuyumdur.

Türkiye de sanatçı olmak zor mudur?

Zor denen hiç bir şey yok. Doğru şarkı, doğru ekip, doğru düzgün insan olursan başarı er veya geç gelir.

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Var tabii ki. Düğünlerimiz ve konserlerimiz oluyor.

Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz? Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Kalıcı ve halkın sevdiği sanatçı olmak.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Sağlık huzur ve başarı olsun, bunlar sahip olabileceğimiz en güzel değerler değil mi?

Başarının en büyük kuralı dediğimiz altın kural sizce nedir?

Dürüstlük ve Doğallık!

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Azim ve sabırla.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Benim özümü ve kişiliğimi hiç bir şey değiştiremez.

Düzenli olarak yaptığınız halde size bir şey katmayan 3 şey nedir?

İnsanlara inanmak, güvenmek ve iyi niyet.

Yeni albüm çalışmalarınız var mı?

Evet, yeni yılda 14 şarkılık bir Albüm çıkıyor.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Sevenlerimden gelen olumlu tepkiler bana her zaman en iyisini ve kalitelisini yapmaya tesvik ediyor. Beni takip etmeye devam etmelerini ve eleştiri bile olsa biribirimize karşı açık ve net olmalarını diliyorum.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…