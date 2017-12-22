ERSİN KORKUT İLE ÇOK ÖZEL

Çok Güzel Hareketler Bunlar’da sergilediği başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü komedyen Ersin Korkut ile 29 Aralık’ta vizyona girecek olan Parayı Bulduk filminden, 16 Aralık’ta Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Dostlar Mahallesi Dizisine ve özel yaşamına kadar her şeyi uzun uzun konuştuk.

Ersin Korkut; İzleyicilerimizle yeni yıla gülerek, eğlenerek gireceğiz. “Parayı Bulduk filmimiz izleyenlere şans, mutluluk, başarı ve zenginlik getirsin” temennimizle gösterime çıkıyoruz. İnşallah geçmiş yılların tüm olumsuzluklarını silsin. 2018 yeni umutlar yeni ufuklar getirsin” dileklerinde bulunduktan sonra muhabirimizin sorularını yanıtlıyor ve özel Röportajımıza başlıyoruz.

Sinema filminiz “Parayı Bulduk” 29 Aralık’ta, “Dostlar Mahallesi” isimli Diziniz ise 16 Aralık’ta başlıyor. Yeni yıla hem sinema filmi, hem de Dizi ile giriş yapıyorsunuz. Bu konuda duygularınızı alabilir miyiz?

Ersin Korkut: Evet… İkisinin de aynı zamana ve Yılbaşına denk gelmesi benim için de çok güzel bir tesadüf oldu. İki projede izleyicinin keyifle izleyeceği projeler… Biz çekimde çok keyif aldık, umarım izleyiciler de izlerken keyif alırlar.

Filmde BKM oyuncularından Gülsüm Alkan ve Metin Keçeci’de yer alıyor. Ekibe nasıl dahil oldunuz. “Parayı Bulduk” maceranız nasıl başladı?

Ersin Korkut: Daha önce “Çok Güzel Hareketler Bunlar” projesinde birlikte çalıştığımız Metin Keçeci’nin vasıtasıyla teklif geldi bana. Kendi aramızda konuştuğumuzda Gülsüm Alkan’ın da projede olduğunu duyduktan sonra daha senaryoyu bile okumadan, gözü kapalı teklifi kabul ettim ve ekibe dahil oldum. Çekimlerdeki sıcak ortamı ve yönetmenimiz İhsan Taş’ın samimiyetini gördükten sonra iyi ki de teklifi kabul etmişim dedim. İhsan’ın enerjisi çok yüksek, tüm ekibiyle yakından ilgilenen ve çok ta cana yakın biri… Sette başlayan Dostluğumuz set dışında da devam ediyor. Yeni projelerde de birlikte çalışacağımızı umuyorum.

Filmi nerede çektiniz?

Ersin Korkut: Filmi İstanbul’un değişik semtlerinde çektik.

Çekimler kaç gün sürdü?

Ersin Korkut: Çekimler 8 gün sürdü…

8 gün, bir sinema filmi için çok kısa bir süre değil mi?

Ersin Korkut: Tabi ki öyle… Günümüzde bir klip bile nerdeyse bir hafta da zor çekiliyorken, ekip arkadaşlarımız o kadar hızlı ve profesyonellerdi ki 8 günde resmen bir mucizeye imza attık diyebiliriz… Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık diyorum.

Parayı Bulduk filminde seyirci nasıl bir komedi filmi izleyecek?

Ersin Korkut: Biraz eğlenceli, biraz da Draması olan bir iş oldu. Benim için güzel bir deneyim oldu…

Filmdeki rolünüzden biraz bahseder misiniz?

Ersin Korkut: Daha önce hep komedi oynuyordum. Burada biraz daha farklı bir karakteri oynuyorum. Bir Komiseri canlandırıyorum ve filmin sonunda izleyiciyi ters köşe eden bir karakter.

Bugüne kadar sizi hep komedi de gören hayranlarınız, yeni rolünüzü nasıl karşılayacaklar acaba? Tepki gösterirler mi sizce?

Ersin Korkut: Oyuncu dediğin değişik roller oynayarak kendini geliştirmeli. Ancak o zaman ben gerçek bir oyuncuyum diyebilir… Bende komedinin dışında da roller oynayabileceğimi ispatlamak istedim ve çok ta güzel oldu bence… Ben büyük bir keyifle oynadım, umarım izleyiciler de beğenir.

Bu filmden sonrası için ne düşünüyorsunuz, var mı yeni film projeleriniz?

Ersin Korkut: Filmimiz kısmet olursa 29 Aralık’ta vizyona giriyor. Dizimizde 16 Aralık’ta yayına giriyor. Şu an, yeni proje konuşmak için çok erken.

Geldiğimiz noktada Türk sineması hakkında ne düşüyorsunuz?

Ersin Korkut: Türk sineması her geçen gün daha da güçleniyor diye düşünüyorum. Bu mesleğe gönül vermiş, çok yetenekli kardeşlerimiz var. Kendi imkanları dahilinde güzel işler çıkarıyorlar. Şartlar ve imkânlar biraz daha sağlanırsa ülkemizi yurt dışında da gururla temsil ederler diye düşünüyorum.

Filmin fragmanında kullanılan efektler çok dikkat çekici. Kullanılan efektler ve animasyonlar filme bir artı sağladı mı sizce?

Ersin Korkut: Tabi ki…. Ben filmi izlerken o efektli sahnelerde çok güldüm. Filmin Görsel efektlerini yapan arkadaşımızı yönetmenimiz İhsan Taş buldu. İkisi birlikte uzun süre filmin üzerinde çalışma yaptıktan sonra filmi bize izlettiler… İkisinin de emeğine sağlık…

Bugüne kadar keyifle yer aldığınız projeler hangileri?

Ersin Korkut: Çok Güzel Hareketler Bunlar benim ilk göz ağrım ve özelim, Kutsal Damacana, Organize işler, Neşeli Hayat, Kolonya Cumhuriyeti ve tabi ki son filmimiz Parayı Bulduk…

Daha önce Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şafak Sezer gibi başarılı oyuncularla aynı projelerde yer aldınız. Onlarla yer aldığınız projeler size bir artısı oldu mu?

Ersin Korkut: Olmaz mı? Hem oynayarak çok keyif aldığım, hemde olumlu geri dönüşler aldığım işlerdi… İyi ki yer almışım diyorum…

Sizi pek magazinlerde göremiyoruz. Neden acaba?

Ersin Korkut: Aslında pek bir nedeni yok. Muğla’da yaşıyordum uzun zamandır. Şu an Dizi çekimleri için yeniden İstanbul’a yerleştim. Birde özel hayatımı göz önünde yaşamayı sevmiyorum. Gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorum.

Son olarak 29 Aralık’ta vizyona girecek “Yılın son komedi filmi” Parayı Bulduk ile ilgili sinemaseverlere ne söylemek istersiniz?

Ersin Korkut: Kesinlikle hem oynamaktan büyük keyif aldığım, hem de sonuna kadar arkasında durduğum bir iş oldu. Sinemaseverlerin de, böylesine emek harcanan bir filme sahip çıkacağını düşünüyorum.

Başarılı oyuncu son olarak, ekibin samimiyeti ve içtenliği filme de yansıdığını belirterek, filmin sinemaseverler tarafından da beğenileceğini söyledi ve 29 Aralık’ta herkesi filmimize bekliyoruz” diyerek sinemaseverleri filmi izlemeye davet etti.

Röportaj: KIVANÇ TERZİOĞLU



