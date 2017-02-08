En zoru karar vermek

Murat Günhan: Burun estetiğinde uzman olduğunuzu biliyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?

Ümit Hardal: Asistanlığımdan beri burun estetiği hep ilgimi çekmiş olup o dönemde bu konu ile ilgili kongre, seminerlere katılarak başladım. Eğitim hayatımda mesai dışı zamanlarımda bu konu ile ilgilenen uzmanların cerrahilerini izleyerek devam ettim. 2008’de uzmanlığımı aldıktan sonra bu işi yapmaya başladım ve ozamandan beri aktif olarak bu işe mesai harcamaktayım.

Günhan: Neden burun estetiği?

Hardal: Tamamen sevmekle alakalı. Burun hem görsel olarak hemde fonksiyonel olarak önemli ve cerrahisi özellikli ve zor bir organ ve bende zor olanı severim. Bundan diye düşünüyorum.

Günhan: Başka estetik ameliyatlar yapıyor musunuz?

Hardal: Gerekli hallerde çene estetğiği, bazen kendi hastalarıma botox ve dolgu yapıyorum ama genellikle burun estetiği yapıyorum.

Günhan: Hastalarınız genelde sağlık problemlerinden dolayı mı geliyor size?

Hardal: Benim hastalarımın %95’i sağlık sorunları ile geliyor. Bunların bir kısmına cerrahi olarak ben öneriyorum; burundaki kemik eğriliğini burun estetiği ile düzeltmek uzun vade de daha sağlıklı olacağı için. Bir kısım hastamda burun kemiği eğriliği ameliyatı olmuşken burun şeklinde rahatsızlık duydukları bozuklukların düzeltilmesinin aynı anda olmasını istiyorlar. Çok az bir kısım hastamda tamamen estetik kaygıyla burun şeklinin düzeltilmesini istiyorlar.

Günhan: Her gelen hastanın burnunu estetik yapıyor musunuz?

Hardal: Her gelen hastama burun estetiği yapmıyorum. Öncelikle gerçekten bir cerrahi ihtiyacı varmı onu değerlendiriyorum. Ardından genel tıbbi durumunu değerlendirip tıbbi bir engel varmı diye değerlendiriyorum. Enson da hastamın benden istetiği ile benim ona yapabileceklerim arasında bir uyumsuzluk var mı diye değerlendirip o na göre ameliyat kararı veriyorum.

Günhan: Erkek hastalarınız çoğunlukta. Erkek burnu yapmak kadın burnu yapmaktan daha mı kolay?

Hardal: Aslında daha zor ama benim hastalarımın çoğunun çok ileri derecede burun kemiği eğriliği olduğunu belirtmiştim. İleri derecede burun kemiği eğriliğinin en önemli nedeni de buruna alınan travma, travmada erkeklerde daha fazla oluyor bu yüzden erkek hastamın daha fazla olduğunu düşünüyorum.

Günhan: Horlama burun estetiği ile gideriliyor mu?

Hardal: Horlama çok faktöre bağlı bir olay, öncellikle horlama hastasını çok iyi değerlendirmek lazım. Horlama ile gelen ve burun estetiğide isteyan hastalarıma öncelikle beraberinde bir uyku apnesi de varmı diye değerlendirip. Epworth Skalası dediğimiz bir grup sorudan oluşan ön değerlendirme formunu doldurtuyorum. Bu skaladan sonra basit horlama olduğunu değerlendirdiğim hastalar bu ameliyattan fayda görüyorlar. Diğer hastalarıma daha ileri testler ve gerekirse başka ek horlama cerrahileri uyguluyorum.

Günhan: Ameliyat ne kadar sürüyor?

Hardal: Ortalalama 2 saat civarı sürüyor bazen daha uzun bazen daha kısa ama net bir zaman konuşmak çok yanıltıcı. Estetik burun ameliyatları kişiye bağlı olarak değişiyor. Benim için süreden ziyade o ameliyatın istedğim gibi olup olmaması ile ilgili. Ne zaman aklımdan geçenleri yaptığım zaman bitiriyorum.

Günhan: Ameliyattan sonra hastalara neler önerirsiniz?

Hardal: Bu ameliyat sonrası durumlar doktoruna göre değişmekte önerim hastaların mutlaka kendi doktorunun önerilerini dinlemeleri. Benim kendi hastalarıma önerilerim; hastalarımın ön planda bir ameliyat olduğunu düşünerek işlerini, izinlerini ve zamanlarını buna göre ayarlamaları. Mutlaka dinlenmeleri, bir salgın hastalık kapmamaları için kalabalıktan uzak durmaları, aspirin benzeri ilaçları öncesinden ve sonrasında kullanmamaları. Ameliyat sonrası hekimlerinin önerilerine uymaları.

Günhan: Sizce her isteyene estetik yapmak mantıklı mı?

Hardal: Bence mantıklı değil. Bu tamamen kendi şahsi görüşüm. Hekim ön planda hastasının ve hastasının burnunu değerlendirmeli gerçekten ortada güzel nefes alan ve şekil olarak da güzel bir burun varsa, ameliyat sonrası yeni burnu eskisine göre belirgin şekilde farklı olmayacaksa bu hastasıyla paylaşmalı sırf hastası istiyor diye o ameliyatı yapmamalı.

Günhan: Kaç yaşında burun estetiği olmak gerekir?

Hardal: İdeal olanı 18 yaşından sonra yapmak ama eğer hastanın yüz gelişimi belirgin şekilde ileri ise ve burunda sağlık problemini etkileyecek kadar ileri bir kemik eğriliği var ise 16 yaş dan itibarende yapılabilir.

Günhan: Neden insanlar estetik yaptırmak ister?

Hardal: Tabi ki kişilerin kendilerinde var olan yada var olduğunu düşündükleri kusurların düzeltilmesini istediklerinden. Daha da açaçak olursak; daha iyi görünmek, geçmişinde var olan travmanın izlerinden kurtulmak, daha iyi nefes almak, daha karizmatik bir yüz ifadesine kavuşmak için

Günhan: Ameliyattan sonra beğenmeyen oluyor mu?

Hardal: Mutlaka oluyordur, kimse şunu diyemez ben mükemellim ve benim yaptıklarım kusursuzdur. Kaldı ki siz kusursuz bir iş yapsanız bile eğer hastanızın istediği değilse yaptığınızın bir anlamı yok. O yüzden bu işte bana göre hastanızın istediğini cerrahi kurallar içinde yapıyorsanız beğenmeme olayını minimalize edersiniz.

Günhan: Estetik olmak için mevsimlerin bir önemi var mı?

Hardal: Önceden vardı. Neden önceden hastanelerde iklimlendirmenin olmadığı dönmelerde. Şu anda gelişen teknolojiden dolayı bu olay çok azaldı. Bana göre mevsimlerin hasta üzerine olumsuz etkisi yok denecek kadar az.

Günhan: Baktığınız zaman estetikli bir burnu anlayabilir misiniz?

Hardal: Ben genellikle anlıyorum. İşim bu olduğu için ister istemez dikkatimi çekiyor. Bazen kim yapmış olabileceğine dair içinde fikir bile yürütüyorum.

Günhan: Estetik olmak isteyenlerde psikolojik sorunlar olabilir mi?

Hardal: Olabilir ön planda değerlendirme yaparken hastamın psikolojisi nedir diye içimde kendimce bir değerlendirme yapıyorum. Eğer sıkıntılı bir durum düşünürsem uygun ortamda hastam ile bu durumu paylaşıyorum ve bu konuda psikolojik destek aldıktan sonra yapmayı planladığımız ameliyatı tekrar değerlendimeyi öneriyorum.

Günhan: Estetik harikası dediğiniz kişiler oluyor mu?

Hardal: Oluyor. Öncesinden bildiğim kişilerin eğer anatomik yapılarıda uygunsa bir estetik ameliyat sonrası değişimi belirgin şekilde fark ediyorum.

Günhan: Ne kadar sürede burun iyileşiyor?

Hardal: Ameliyat sonrası ortalama 7 ile 10. günde gündelik hayatına dönecek kadar iyileşiyor. 1. ayda kaba ödemler dokuya bağlı olarak inmiş oluyor. Burnun tam olarak oturması 1 yılı buluyor hatta bazı dokularda daha uzun bile olabiliyor.

Günhan: Bu işin en zor kısmı nedir?

Hardal: En zor kısmı karar vermek. Karar verdikten sonra uygun hekim seçmek. Ameliyat sonrası ilk 2 günü atlatmak.

Günhan: Birkaçkez ameliyat olup beğenilmeyen burunları düzeltiyor musunuz?

Hardal: Ben çok revizyon yapıyorum ama bunlar kendi revizyonlarım değil. Nerdeyse yaptığım ameliyatların yarısı ama bunu yaparken dikkat ettiğim en önemli kriter hastamın beğenmemesi değil, hastamın gerçekten bir düzeltmeye ihtiyacının olup olmaması. Eğer beğenmiyor ama burnun tıbbi olarak gerçekten bir düzeltilmeye ihtiyacı yoksa bu ameliyatı genelde kabul etmiyorum.

Günhan: Burun estetik olmak için ne kadarlık bir bütçe ayırmak gerekiyor?

Hardal: Bütçe açıklamak yasal olarak uygun değil ama ülkemizde geniş bir rakam aralığı mevcut. Ben kendi fiyatmın uygun olduğunu düşünüyorum ama sonuç da herkesin kendi bütçesi var. Hastalar bu konuda gayet iyi araştırmacılar kendi fikrim.

Günhan: Bu işi yapmasaydınız ne olmak isterdiniz?

Hardal: Sakin bir şehirde barista olmak isterdim herhalde. Kahve içmeyi ve kahve ile ilgilenmeyi seviyorum. Bana huzur veriyor.

Günhan: Yaptığınız işi yapmak isteyenlere ne gibi önerileriniz olur?

Hardal: Bu işin düşünüldüğü kadar kolay ve basit olmadığını bilmelerini isterdim.

Günhan: Estetik doktoru olmak için üniversitelerin hangi bölümüne gitmek gerekiyor?

Hardal: Öncellikle Tıp Fakültesi’ni bitirmesi ardından Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek ilgili bölümlerde uzmalık eğitimini tamamlamaları gerekiyor.

Günhan: Gördüğüm kadarıyla erkek estetik doktorları daha ön planda. Bunun sebebi nedir?

Hardal: Kadın meslektaşımın cerrahi branşlardan daha çok dahili branşlara yönelmeleri nedeniyle bu oran daha az.

Günhan: Sayın Ümit Hardal Bey, bu kadar yoğun iş temponuzda bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.

Hardal: Ben de bana bu güzel sayfayı ayırdığınız için teşekkür ederim.