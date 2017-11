Emir Tuzlu: "Şarkı da Yaparım Yastıkta Satarım"

''Parfüm'' şarkısıyla başarılı bir çıkış yakalayan Emir Tuzlu, müzik piyasası ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.



Merhaba Emir Bey nasılsınız? Özledim o hoş sohbetinizi. İlk röportajımızdan sonra hayatınızda neler değişti?

Merhabalar, evet ilk röportajımızın arasından uzun bir zaman geçti. Hayatımda birçok şey değişti aslında. Ev, iş değişikliği gibi...

Adana’dan İstanbul’a uzanan bir hayat hikâyeniz var, bulunduğunuz noktaya gelirken neler yaşadınız?

Evet, Adana'dan İstanbul'a gelmem yaklaşık 10 sene öncesine dayanıyor. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum, hayat bizi bazen öyle şeylerle karşılaştırıyor ki ya da bize öyle sürprizler yapıyor ki her zaman her şeyin bir zamanı olduğunu düşünüyorum. O yüzden sabretmek benim en büyük özelliğim ve yaşadığım her acı olaydan bir ders çıkarılmasına inancı olan biriyim. İstanbul benim vazgeçilmez tutkum diyebilirim. O yüzden acısıyla tatlısıyla seviyorum bu şehirde nefes almayı. Her ne kadar İstanbul serüvenimin başında en yakın dostumu bu şehirde kaybetmenin acısıyla yaşasam da... Biliyorum ki o bir yerden beni izliyor ve hedeflerine koş diyor.

Şarkıcısın aynı zamanda farklı bir sektörde bulunuyorsun zorlandığın zamanlar oluyor mu?

Evet, "Şarkı da yaparım yastıkta satarım'' zorlanmıyorum, sadece özel hayatıma kısıtlı vakit ayırıyorum.

Parfüm şarkınız hakkında çevrenizden en sık duyduğunuz sözler neler?

Aslında bir kokunun ne kadar şey anlattığını şarkımda ne kadar doğru anlattığım.

Müziği seçtiğinizde ailenizin tepkisi ne oldu?

Ailem küçük yaştan beri benim müziğe ve sosyal aktivitelere olan ilgimi bildiği için çok güzel karşılayıp hep destekçim olmuşlardır. Ailem benim yaşam ilacım.

Sanatçıların toplumdaki görevleri nelerdir?

Bence sanatçılar sanatlarını icra etsinler. Özel hayatlarıyla topluma kötü örnek olmasınlar yeter!

Türkiye'de şarkıcı olmanın ne gibi zorlukları var?

Türkiye'de şarkıcı olmak, inşaat işçisi olmak, satış danışmanı olmak... Bence Türkiye'de maalesef birçok şeyin zorluğu var. Şarkıcı olmak bence bir bütün işi ve insanın doğuştan gelen bir aura’ya sahip olması gerekiyor. Eğer bu yoksa dünyanın en iyi sesli sanatçısı da olsan her şey boşa gidiyor.

Herhangi bir ünlü ile aklınıza gelen ilk hikayeniz?

Gülşen büyük hayranlık duyduğum bir şarkıcı. İstanbul'a geldiğim ilk yıllarda bir avm'de onunla sohbet edip kısa da olsa vakit geçirmek beni çok heyecanlandırmıştı.

Hayallerinize ulaşabildiniz mi?

Benim hayallerim gerçekleşince hemen bir yenisi başlıyor. O yüzden ölene kadar hayallerimle yaşayacağım. şimdiye kadar birçok hayalime kavuştum. İnşallah kavuşmaya da devam ederim.

Özel bir yaşam şekliniz var mı?

Evet var. Her zaman dert dinler, dertlerimi kimseye söylemem. İnançları olan biriyim ve bunu asla belli etmem. Çünkü inançlarını gösteren kişilerin inançlarından her zaman şüphe ederim. Her zaman kendi doğrularım vardır. O doğrular hislerime göre oluşur ve beni yanıltmazlar. Her işimin ardından şükretmeyi bilirim.

Yakın gelecekte ne tür projeler bizleri bekliyor?

Yakın gelecekte demesek de yakın zamanda projeler var. Gerçekleşmesini bekliyorum ben de heyecanla. Çok güzel sürprizlerle ekranlarda ve sahnede olacağım.

Aşk mı mantık mı?

Aşk dışında her şeyin mantıklıca olmasını düşünüyorum. Tabii ki de aşk! Mantıkla yapılan her şey parayla satın alınan bir eşyadan farksız bence.

Günümüzdeki ilişkiler samimi geliyor mu, anlaşmalı evlilikler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bence medyada gördüğümüz her evlilik anlaşmalı ve samimiyetsiz. Örneğin ünlü biri ünlü biriyle evlenince daha da ünlü oluyor. Bir şekilde birbirlerine reklam yapıyorlar. Ünlü biri normal biriyle evlenince pek bir şey değişmiyor.

Sporun hayatınızda ki önemi nedir?

Spor bence spor salonlarında zaman öldürmekten öte bir yaşam şekli olmalı. 2 adım öteye koşamayıp, kas kütleleri üst seviyelerde olan çok insan tanıyorum. Çevremde şişme balon gibiler, havası sönünce 90 yaşına gelmiş bir insan tenine dönüyorlar ya da yüzlerindeki botoks ve estetikleri unutmamak lazım. Çok şükür her yerim orijinal ve yapay hiçbir şey kullanmıyorum.

Arkadaş seçimlerinizi neye göre yapıyorsunuz?

Arkadaş seçmem dost seçerim. Çünkü tanıştığınız herkes bir şekilde arkadaş konumunuza bulunuyor isteseniz de istemeseniz de ama dostlarımı seçmedim onlar bir şekilde hayatımda dost olarak kendi konumlarına geldiler iyi ki varlar.

Fotoğraflardaki gibi züppe görünümlü ukala biri misiniz?

Züppe ya da ukala olmak bence çoğu zaman insanlara seksapalitelik katar. Bu benim düşüncem tabi ama ben öyle miyim sorusuna cevabım: Bence asla öyle biri değilim. En büyük özelliğim samimiyetim ve sıcakkanlılığım olduğunu söylerler.

Ayrıca fazla fotojeniğim. Bazen fotoğraftaki sen misin sorusuyla çok karşı karşıya kalıyorum herkes gibi tabi en iyi çıktığımı düşündüğüm fotoğraflarımı paylaşıyorum. Bazen fotoğraflardan daha tatlı ve sempatik olduğumu duyuyorum. Bu hoşuma gidiyor.

Son olarak okuyucularımıza söylemek istedikleriniz?

Bugün mutlu olmayı asla unutmamalılar, batan güneş için ağlamayıp, yeniden doğduğunda ne yapacaklarına doğru karar vermeliler. Hayallerimizin bazen umut ettiğimiz minicik şeylerle bile gerçekleşeceğini bilmeliler...