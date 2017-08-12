Elit başarılarda ‘Tuğba Özay’ imzası

Mankenlikten oyunculuğa, yazarlıktan sunuculuğa, şarkıcılıktan besteciliğe kadar birçok alanda başarılı işlere imza atan, 10 parmağında 10 marifet kadınlardan Tuğba Özay. Şimdilerde Altı Üstü Komedi ve Kocamın Nişanlısı tiyatro oyunları için turneden turneye koşan Özay’la oyunculuğu, aşkı, güzellik sırlarını, müziği, tabiat sevgisini, kısacası hayata dair her şeyi konuştuk.

Röportaj: Aziz Kartaaş

Türkiye sizi Aynalı Tahir’deki Bıldırcın Sevda rolü ile tanıdı. Oyunculuğa nasıl başladınız?

Oyunculuğa 7 yaşında tiyatro kurslarına giderek başladım. Küçükken çocuk tiyatrolarında rol alıyordum. İlkokul 3’üncü sınıfta tiyatro oyunları yazmaya başladım. 14 yaşına kadar da devam ettim. 16 yaşında ilk kez Sonradan Görmeler dizisinde rol aldım. Sonrasında Mahsun Kırmızıgül’le çekmiş olduğumuz Hemşerim dizisi geldi. Ardından da 97 yılında Aynalı Tahir’de Bıldırcın Sevda karakteri ile yer aldım. Türk halkı tarafından, Bıldırcın Sevda karakteri çok beğenildi. Fenomen oldu. Çok ilginçtir bana hala Bıldırcın Sevda diyorlar. Aradan yıllar geçmiş, Bıldırcın Sevda karakteri insanların hafızalarında yer etmiş. Bu çok güzel bir şey. Sonrasında tabii birçok dizi oldu. Türker İnanoğlu ile çalıştım bir dönem. 5 tane diziyi arka akaya çektim. Zehirli Çiçek, Yapayalnız, Bizim Otel, Çiçek Taksi gibi dizilerde de rol aldım. En son oynadığım dizi Ahmet Kural ve Murat Cemcir’le birlikte rol aldığımız İşler Güçler oldu. Ardından Saddam’ın Askerleri, Daltonlar ve Laz Kit, Avanak Dedektör sinema filmlerini çektim. Bu yıl Borda Bereliler Suriye ve Nefrin adlı sinema filmlerinde oynadım. İkisi de 7 Nisan’da vizyona girdi. Nefrin, Arda Kural’la karı kocayı canlandırdığımız bir korku filmi. Aynı zamanda son 3 yıldır Ahmet Çevik tiyatrosundayım. Oyunculuk tam gaz devam ediyor. Çok seviyorum oyunculuğu.

Tiyatro sizin hayatınızın neresinde?

Tiyatro insanlarla bire bir ilişki içerisinde olduğunuz bir sanat dalı olduğu için daha çok reaksiyon alıyorsunuz. Sahneyi çok seviyorum. Çünkü tiyatro insanı, insana insanca anlatma sanatıdır. Tiyatro tüm sanatların anasıdır. Geçtiğimiz günlerde Berlin’de sahneye çıktığımda beni yetiştiren tiyatro yönetmenim de oyunu izlemeye geldi. Finalde sahneye çıkıp “Tuğba’nın tiyatro IQ’su inanılmaz yüksektir, daha küçük yaşlarda bu işe başladı. Bugün onu izlerken o kadar gururlandım ki gözlerim doldu” dedi. İyi ki tiyatroya başlamışım.

Yeni single çalışmanız var mı?

Müzikle ilgili çalışmalarım devam ediyor. 6 ay önce 9 şarkıdan oluşan Pes Etme adlı 3’üncü albümümü çıkardım. İlk klibimi de Pes Etme adlı şarkıma çektim. Albümdeki tüm şarkıların sözleri ve 7 şarkının da müziği bana ait. Şu anda Turkcell insanları en çok mutlu eden şarkılar listesinde 1’inci sırada. Bu beni çok mutlu etti. Kötülükler Kraliçesi adlı şarkım ise önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan Nefrin’in film müziği oldu. İlk kez bir şarkım bir sinema filminin müziği oldu. Albümün ikinci klibini Survivor’da yazıp bestelediğim Bir Şey Söylemek İstiyorum’a çekeceğiz. Güzel sürprizler sevenlerimi bekliyor. Tankut Manas ile düet çalışmam da var. Sürpriz!

Çok yönlü başarılı olmanıza çevrenizin bakışı nasıl?

Çocukken herkes çok yönlü olmamla övünürdü. Büyüyünce çok yönlü olduğunuz zaman insanlar nedense kıskançlık besliyor. Çocukken yaptığınız zaman herkes gururlanıyor, alkışlıyor ama büyüdüğünüzde “Ay şimdi bunu da mı yapıyor” diyerek gereksiz kıskanç söylemler içine girebiliyorlar. Söylesinler ben kulak asmam.

Başarının en büyük kuralı nedir sizce?

Çok çalışmak, disiplinli olmak, kendi yeteneklerini keşfedip o doğrultuda hareket etmek. İnsani ilişkiler, beşeri ilişkiler de çok önemli tabi başarılı olmamda.

Survivor maceranız nasıl başladı? Nasıl karar verdiniz?

Hayatımın en güzel deneyimlerinden biriydi Survivor. Oraya giderken çok tereddüt ettim. 2 ay düşündüm gidip gitmemeyi. 2 ay boyunca kabusum oldu. Rüyalarıma girdi oraya gitmek. Açlığa dayanırım ama sevdiklerimden ailemden uzak kalma duygusu, onlarla hiçbir iletişimimin olmayacağı düşüncesi ve adadaki yarışmacıların entrikalarını tahmin edebiliyor olmak, ilk başta tereddüt etmeme sebep oldu. Ama şimdi iyi ki gitmişim, yine olsa yine giderim, diyorum. Çünkü okyanusun ortasında müthiş bir dünyanın içerisindeydim. O entrikaların dışındaki hayatımda o kadar güzeldi ki. Biliyorsunuz lakabım Tabiatın Kızı. Adanın büyüleyici güzelliğinin benim için ayrı bir yeri var. Tabiatla o kadar içselleştim ki. Tabiatla ne kadar içselleşirseniz o kadar özünüzü keşfedersiniz, insanlığınızı anımsarsınız. Dünyaya daha bir sevgiyle bakarsınız. O yüzden biat edeceğiniz tek şey tabiat olmalı.

Yemek ve mutfakla aranız nasıl?

Yemek de yaparım. İçimden geliyorsa her şeyi yapabilirim. Ben kendisini kısıtlayan o konuda sınırları olan bir insan değilim. En basiti açarım bir yemek kitabını şu kaç gram, bu kaç gram bakar yaparım. Bazen bizler bazı şeyleri gözümüzde büyüttüğümüz için hiç iyi yapamayacakmışız gibi geliyor. Motosiklet kullanmayı, bisiklete binmeyi, araba kullanmayı kendim öğrendim. Hep korkusuzluk, risk alma vardı bende. Cesaret önemli bir şey. Mutfakta da cesur olmak lazım.

Sizce aşk nedir?

Aşk her şeye karşı var. En büyük aşkım ailem, annem, babam. Sevdiklerime, sevenlerime karşı çok büyük aşkım var. Sevenlerimden aldığım sevgi dolu mesajlar beni hayata aşkla bağlıyor. Şarkılar yazıyorum, besteler yapıyorum, bütün bunların muhakkak ki bir adresi vardır.

En sevdiğiniz köşemizde en sevdiğiniz şeylerden söz eder misiniz?

En sevdiğim kitaplar Şeker Portakalı, Portobello Cadısı, Sefiller, Nazım Hikmet Şiirleri, İlhan Özay’ın bütün şiir kitapları, Bedel, Montaigne Denemeler.

En sevdiğim yazarlar başta babam İlhan Özay. Onun dışında Maxim Gorki, Tolstoy, Balzac, Qello, Susanna Tamaro’yı.

En sevdiğim film Baba

En sevdiğim şarkılar Ahmet Kaya’nı tüm şarkıları, Sezen Aksu’nun tüm klasikleri ve Çav Bella.

En sevdiğim şarkıcılar Ahmet Kaya, Kazım Koyuncu, Farid Farjad, George Michael, Madonna, Michael Jackson.

En sevdiğim parfüm; Estee Lauder Pleasures

En sevdiğim mekanlar doğa, ev, Maldivler, egzotik yerler, Yuşa Hazretleri tepesi

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…