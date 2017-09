Elif soruyor: "Sence Aşk?"

Merhaba Elif’ciğim nasılsın?

Teşekkür ederim. Yeni şarkım "Sence Aşk" çıkmak üzere onun heyecanını yaşıyorum.

'Sence Aşk' hakkında kısaca bahseder misin, hikâyesi var mı?

Elbette, sözü müziğini Ozan Gülek'in, aranjesini Çağrı Telkıvıran'ın yaptığı bir şarkı. Bildiğiniz üzere ikisi de çok başarılı işlere imza atan kişiler. Yaklaşık bir buçuk ay önce hazırlandık ve stüdyoda kolayca çıkardığımız bir şarkı oldu. Klibini genç ve yetenekli yönetmen arkadaşımız Baturalp Bekâr çekti. Beykoz Konakları'nda ve stüdyoda gerçekleştirdik. 20 kişilik bir ekipti güzel ve eğlenceliydi. Klibimiz bitti, bir kaç güne kadar da şarkımız çıkmış olur.

Bundan sonra ne olacak peki?

Bundan sonra bir slow şarkı yaptık. Ya o şarkıya ya da Sinan Ceceli ile yaptığımız şarkıya klip çekmek istiyorum. Yani hangisi olursa kısmet diyelim. Şarkılarımda çapraz yöntem uyguluyorum. Kışın hareketli, yazın slow (yavaş) şarkı çıkarmak istiyorum. İnşallah böyle çapraz bir döngüyle giderim. İnsanların kulağına biraz daha aşina olduktan, ismim biraz daha duyulduktan sonra bir albüm çıkarmayı düşünüyorum.

Sinan Ceceli muhteşem bir albüme imza attı. Sen de bu albümde şarkı söyledin. Bu teklif sana nasıl ulaştı?

Evet Elif Hanım, harika bir proje oldu. Ece Seçkin, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, İrem Derici, Bengü, Reha Bilimler, ben ve birkaç sanatçı daha albümde bir aradaydık. Ben her şeyin kısmet olduğuna inanıyorum. Gelme'yi kendi albümüm için çıkaracakken, Sinan Ceceli'nin albümünde söylemiş oldum.

"Şarkı sanatçısını seçer"

Ben bu söze çok inanıyorum. "Gelme" şarkısı ilk başta İdo Tatlıses'in elindeydi. Fakat şarkı sevgili Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal'ındı. O kadar çok beğenmiştim ki... 'Gelme'yi, almak için 1 yıl uğraştım. Sonra şarkıyı Hande'den aldım. Dediğim gibi şarkı sanatçısını seçer o da benimmiş döndü dolaştı benim oldu. Sinan'a kendim çıkartmak için dinlettim. "Elif bizim albüme alıyoruz" dedi ve heyecanlanarak yaptık. Şu an albüm piyasada klibini de inşallah daha sonra çekeceğiz.

Aslında bizler seni "Eşim Benzerim Yok" şarkısıyla tanıdık. Nasıl bulundu şarkı klibi nasıl çıktı. Nasıl bir aşaması oldu?

‘Eşim Benzerim Yok’, ben başka bir şarkı çıkarmaya hazırlanırken Cenk Alptekin'in getirip dinlettiği bir şarkıydı. Çok ilgimi çekmişti hemen okumak istedim. Ozan Gülek şarkının sahibiydi "Hemen demo yapalım!" dedim ve şarkı çıktı. Şarkıda birçok insanın emeği var, başta sosyal medya danışmanım Yusuf Keskin (sosyal medyada 1 numara bence!), Cenk Alptekin, Özlem Duygu Yaşar, Aziz Güveli, Banu Perçim, Çağrı Telkıvıran ve sevgili Hüseyin Emre'nin tatbikinde yapıldı. Klibi Hilal Saral çekti. 100 kişilik bir ekip vardı klipte. Beykoz Kundura Fabrikası'nda sabah 08'00de başlayıp akşam 20.00'de bitti. Murat Ünal'a, sevgili Cast oyuncularına, dansçılar ve başrol oyuncumuza kısacası emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Peki, kimler eşim benzerim yok der?

Eşi benzeri olmayan bir tek Allah'tır, bence kimse de dememeli. Şarkının sözlerine de bakılınca kandırılma söz konusu, “Eşim benzerim yokmuş, güya!” anlamında. Şarkının sözlerini dikkatli dinlediğinizde anlayacaksınız.

2015 senesinde “Sende Gurur” diye bir şarkıyla çıkış yapmıştın değil mi? O şarkıdan bahseder misin biraz?

Şarkının sözü müziği sevgili Çağrı Telkıvıran'a aitti. Aranjörlüğü de Çağrı Telkıvıran yaptı. Çağrı gerçekten de çok başarılı. Ona işimi teslim ettiğimde hiç arkama bakmıyorum. İlk single çalışmamdı. Mahmut Döğer sevgili patronum çok destek vermişti. İlk heyecanım ilk göz bebeğimdi. ☺

İki senede neler değişti hayatında?

Birçok şey değişti. Bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ama hayata olan bakış açım tertemiz.

2012 yılında “O Artık Yok” ve “Bir İhtimal” şarkılarını internette paylaşmıştın değil mi? Çok fazla duyurabildin mi bu şarkıları?

Onlar benim bebeklerim diyorum. Tamamen benim bestelerimdi. Tabi ki biraz üzerinde durmam gerekiyordu fakat talihsizlikler diyelim. Çok fazla duyuramamış olsam da çok emeğim var onlarda.

Elif senin kendi adın mı?

Evet, Arabistan’da yaşayan teyzem ben doğduğumda “Bebeğin adını Elif koymanızı istiyorum” demiş ve gerçekten ismim Elif. ☺

Elif nasıl biridir?

Elif içine kapanık biridir. Gizemli bir tarafım vardır benim, uzunca beklerim beklerim beklerim ve beklediğim şeyi bir anda ortaya çıkarırım. Yapacaklarımı dışarıya vurmam, sabrederim yapana kadar. Arkadaşlar arasında ise komik, enerjik birisiyim çok sevdiğim ağabeylerim, dostlarım; moralleri bozuk olduğunda direkt beni ararlar.

Müzik yaşamını seçtiğinde ailenin tepkisi nasıldı?

Başta şaşırsalar da destekleri çok oldu. Allah razı olsun hepsinden. Babam, annem önümü hiç kesmedi. Ailem benim her şeyim.

Hayatımda iyi ki müzik var diyor musun?

Hayatımın her anında iyi ki müzik var! Her saniye her dakika hayatımda hayallerimde müzik var. Müzikle aşk yaşadığım doğrudur.❤

Bundan 5 yıl sonra kendinizi nasıl bir yerde görmek istersiniz?

Bunda 5 yıl demeyelim de 30 yaşında İnşallah kariyerimde iyi yerlerde olmak istiyorum. Bunun için çabalıyorum ve İnşallah iyi yerlerde de Allah'ın izniyle, birliğiyle, azmimle geleceğim.

Sence ülkemizdeki en başarılı kadın sanatçı kimdir?

Birden çok var tabi ki... Sezen Aksu'yu herkes biliyor zaten sonrasında sevgili Ajda Pekkan var. Ama gönlüm Gülşen’den yana, Gülşen daha da başarılı yerlere gelip daha başarılı işlere imza atmalı bence.

Yeni çıkış yapmış kişiler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Çok başarılı olma yolunda bir kaç arkadaşımız var İnşallah herkes istediği ve dilediği yerde olsun. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor.

Aynı zamanda bestecisin. Ünlü isimlere verdiğin besten var mı?

Ünlü pek yok ama verdiğim bir kaç kişi var. Bu aralar isteyen kişiler de oldu. Ara ara çıkıyor yeni şeyler ortaya ben de akabinde hemen besteci ve şarkıcı dostlarıma dinletiyorum.

Bir sanatçı nasıl olmalı?

Bir sanatçı öncelikle işine sonrasında insanlara, doğaya, hayvanlara tüm Allah'ın yarattığı varlıklara, yaşadığımız bu gezegene; saygı duymalı, sevmeli korumalı temiz bakmalı. Bütün herkese örnek olmalı. Şükretmeli, sahip çıkmalı.

Elif aşk kadını mı?

Güzel soru... hayatımda 2 belki de 1 defa aşık oldum. Benim için kalbime gönlüme aldığım kişi çok ama çok özel olmalı. Tertemiz sevmeliyim ve sevilmeliyim. Ona bakınca dünyam değişmeli. Zor aşık oluyorum ben. Gerçekten yıllardır arkadaşlarımda söylüyor “Sevgili yap ve aşık ol” ahh kalbim! O kadar hassas ve özel ki herkesi alamıyorum içine bunu bir bende birde beni yaratan Allah biliyor.

Şuan kariyerinizin en önemli zamanlarındasınız. Peki bir anda evlilik kararı alabilir misiniz?

Evlilik zor: Tabi ki hayat ne getirir önümüze bilmiyorum ama evlilikten yana değilim ben.

Herhangi bir ünlüyle aklına gelen ilk hikayen nedir desem benimle hangi anını paylaşırsın?

O kadar çok oldu ki... Ama benim için değerlisi bir solist ve sanatçı olan sevgili Enrique Iglesias'la 5 dakikalık yaşadığım anım. Çok seviyorum kendisini 5 dakika boyunca onunla baş başa konuştum ve menajeri dışında hiç kimse yoktu yanımızda hep dua etmiştim bir gün bende tanışıp konuşacağım sizinle diye ve İnan'ın ettiğiniz duayı asla şüphe ederek meleklerinize teslim etmeyin “Şüphesiz o duam olacak” dediğiniz an teslimi edin ve inanın. Kalbinizi hep temiz tutun...

Asla içine girmem dediğin bir tarz var mı?

Asla demiyorum. Asla dediğim şey genelde hep başıma gelir. Ama Rap albümü istemem diye düşünüyorum. Şarkımın içinde Rap okunsun isterim fakat ben Rap okumak istemem. Türkü okumak isterim mesela, türkü albümünün içinde olmak isterim. Fantazi, jazz, pop hepsinde olmak isterim.

Sosyal medyayı aktif kullanıyor musun? Bir sanatçının ya da bir ünlülün sosyal medya aracılığı ile ulaşıla bilinirliğinin olması sence nasıl bir durum?

Sosyal medya şuan en önemli mecradır. Dışarıda herkesin her saniye elinde telefon var ve herkes sosyal medyada sizce nasıl bir durum? Bence dehşet verici.

Yakın tarihte ne tür projelerde seni göreceğiz?

Bir proje albümü olan Sinan Ceceli albümünde "Gelme" şarkısını seslendirdim çok iyi yorumlar alıyorum. Yakın zamanda da klip çekmeyi düşünüyoruz. Bunun dışındaki planlarım zamanla olacak şeyler. Geldiği zaman sosyal medya üzerinden de bildireceğim.

Okuyucularımıza son olarak neler söylemek istersin?

Röportajı kaçırmasınlar derim. Gerçekten ilk defa; hiç gerilmeden bu kadar iyi enerjiyle röportaj verdim. Size çok teşekkür ederim Elif Hanım. Dinlemede, izlemede ve her zaman takipte kalsınlar.

Doğum tarihi: 23. 05. 1990

Burcu: ikizler

En sevdiği huyu: İyimser olmam

En sevmediği huyu: Sinirli olmam

Uğurlu sayısı:7

Uğurlu günü: Salı

En sevdiği renk: Turkuaz

En sevdiği çizgi film: Şakir

En sevdiği söz: Allah daima razı olsun

Röportaj: Elif Günay

Fotoğraf: Zeynep Aydın