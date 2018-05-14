Eli'nin Öyküsünü Kendisinden Dinliyoruz

'Bu Benim Öyküm' şarkısı ile gündeme bomba gibi düşen genç yetenek Eli Türkoğlu, son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor.

Sözü ve Bestesi Tuğçe Kandemir'e ait olan 'Bu Benim Öyküm' şarkısını Tuğçe ile düet şeklinde çıkaran Eli, sosyal medyada da en çok takip edilen isimler arasında.

Aslen Azerbaycan Türk’ü olan Eli ile biz de bir araya geldik. Kendisine, müzik yaşamına, sevenlerine ve Türkiye sevdasına dair bilgiler aldık. Şimdi sizlerle...

Merhaba Eli nasılsın?

Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız?

Tuğçe Kandemir ile ‘Bu Benim Öyküm’ adlı muhteşem bir düetle karşımıza çıktın. Şarkı Tuğçe’ye ait. Peki sana nasıl geldi şarkı?

Aslında ilk önce yapım şirketim Dark’n Dark music benimle irtibata geçti. Biz bir yola çıkmamız gerektiğine karar vererek anlaştık. Sonrasında Tuğçe’nin şarkısını projemize dâhil ettik ve ‘Bu Benim Öyküm’ şarkısına güzel bir düet yaptık. Kısacası ilk önce ben anlaştım, şarkıyı daha sonrasında projemize dâhil ettik. Çok beğendik şarkımızı. Zaten sosyal medyada da çok beğenilmiş, viral olmuş bir şarkıydı. Biz de hayata geçirmiş olduk.

Şarkıyı dinlediğinde “kesin tutacak bu şarkı” dedin mi?

Tabii ki. Şarkı profesyonel anlamda çıkmadan sosyal medyada bu kadar beğenilmiş bir şarkı oldu. Klibimizi çekince de kesin patlayacak dedik. Ve öyle de oldu…

Herkes “Bu benim öyküm” diyor. Senin öykün nasıl? Biraz bahseder misin?

Benim öykümün içerisinde ailem var, müzik var, samimi dostluklar var. Türkiye vardı benim öykümün içerisinde ki ben şuan da aslında tam da ‘benim öykümü’ yaşıyorum diyebilirim. Türkiye’ye geldim. Âşık olduğum memlekete ve öyküye başladım…

Yaralı öykülerin içerisinde neler vardır?

Aşk var; acı var, ölüm var, mutsuzluk var, hasret var, üzüntü var… Kısacası olumsuz her şey var diyebilirim Elif Hanım.

Sosyal medya öyle bir yer ki artık. Dün başka bir yerdeyken yarın bambaşka biriyim diyebiliyor musun?

Açıkçası benim hayatımda çok büyük değişiklikler olmadı. Yine rutin ve günlük işlerimi yapıyorum. İşime yoğunlaşmış durumdayım. Tabii Türkiye’ye geldim. Buradaki yaşantımda çok iyi gidiyor. Fakat çok büyük bir değişime girmedim. Yoğun çalışıyoruz sadece. İnşallah daha büyük projeler yaptığımızda o zaman belki hayatımız daha da değişebilir. Sizlede o zaman bir daha röportaj yaptığımızda diyebiliriz ki; “çok şey değişti”.

Azerbaycanlısın değil mi?

Evet, Azerbaycan Türküyüm. 17 yaşına kadar orada yaşamış oldum. Artık bu saatten sonra Türkiye’deyim ve burada yaşayacağım. Üniversite yaşamıma Türkiye’de devam edeceğim. Orası da bir Türk toprağı burası da aslında çok büyük bir değişiklik yok. Ama artık Türkiye’deyim.

Orada da çok tanıyor muydun?

Toplumun bir kısmı beni çok yoğun takip ediyor. Özellikle gençler… Şarkılarımı sosyal medyada paylaşınca orada çok ciddi beğeniler alıyordum.

Şarkıyla ilgili çok fazla paylaşım var. Senin de çoğuna baktığını düşünüyorum. Peki, seni en çok etkileyen videolar hangileri oluyor?

Video paylaşımlarından öte yapılan her yorumu, her mesajı tek tek okuyoruz. Özellikle Twitter’da çok ilginç paylaşımlar oluyor. Yapımcım Serkan Özdemir’de içinden tek tek seçiyor bu paylaşımları. Hatta bazı akşamları oturduğumuzda yorumlar üzerine konuşup eğlene biliyoruz. Çok ilginç, çok komik yorumlar da gelebiliyor.

Bu kadar sosyal medya demişken sosyal medyanın hayatımızın içinde bu kadar olmasıyla ilgili ne söylersin?

Elbette ki haddinden fazla kullanıyoruz. Ben de sosyal medyayı çok yoğun kullananlardan biriyim. Bu kadar olmaması gerekiyor. Kendimizi iyice kaptırdık gidiyoruz.

“BEN KENDİ YOLUMDAYIM”

Çağatay Akman’a rakip olarak gösteriliyorsun. Bununla ilgili ne söylersin?

Ben kendi yolumda ilerliyorum. Bir yola çıktım ve devam ediyorum. Çok güzel projeler çıkarmaya da devam edeceğim. Allah’ın izni ile de sürekli üretmeye devam edeceğiz. Herkese başarılar diliyorum. Allah, herkesin gönlüne göre versin.

Aldığın en olumsuz tepki ne mesela?

Öyle çok rahatsız edici olumsuz tepki almadım. Beni gerçekten herkes bağrına bastı, beni çok seviyorlar.

Piyano ve gitar haricinde enstrüman ( çalgı aleti) çalıyormusun? Piyano ve gitar için eğitim aldın mı?

Yok. Ama hayalimde klarnet, bateri, gibi enstrümanlar çalmak var. Ama şuanda bildiğim gitar ve piyano üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Eğitim almadım. Çocukluğumdan beri meraklıydım, kendi kendime de öğrendim.

Klip çekimleri nasıl geçti?

İki gün sürdü. Mustafa Özen yönetmenliğinde Honeybee stüdyolarında çektik. Şarkımızı anlatmaya, klibimizle yaşatmaya çalıştık. Gayet güzel, eğlenceli geçti. İzleyenler de çok beğendi.

“GENÇ YETENEKLER DESTEKLENSE…”

Genç yetenekleri nasıl buluyorsun?

Türkiye’de ve Azerbaycan’da ciddi anlamda çok güzel sesler ve genç yetenekler var. Özellikle sosyal medya da kendi şarkılarını söyleyip paylaşan arkadaşlar var. Ben onlarında desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. İnşallah onlarda iyi yerlere gelirler. Çünkü gençler ne kadar desteklenirse, yeni nesil de o kadar daha kaliteli ve güzel olur.

Günümüzdeki şarkılarla ilgili neler söylersin nasıl buluyorsun?

Bütün şarkıları dinliyorum. Kulağıma güzel gelen tüm şarkıları takip etmeye çalışıyorum. Biraz kulağım fantezi müziğe aşina. Yeni bir şarkı çıktığı zaman hemen o şarkıyı dinliyorum ve “bu şarkıda neler var neler alabilirim” diye bakıyorum. Projeleri de takip ediyorum. Türk müziğinin iyi yerlere geldiğini düşünüyorum.

Aynı zamanda türküye de merakın var diye biliyorum doğru mu?

Türküden ziyade arabesk müziği seviyorum. Şimdilik gündemi yakalamaya çalışıyoruz. Gündemde en çok hangi tarz şarkılar seviliyorsa onları yapmaya çalışıyoruz. Ama kendi çıktığım sahnelerimde ve programlarda mutlaka arabesk şarkılar söylüyorum.

Bir cover şarkı ile karşımıza çıkar mısın peki?

Olabilir ileride neden olmasın. Bu benim tek verebileceğim bir karar değil. Yapım şirketim Dark’n Dark Music ile birlikte karar veririz. Ama sahneme gelenler mutlaka bir Cengiz Kurtoğlu şarkısını muhakkak benden duyacaklardır.

“BEŞ YILLIK PLANIMIZ HAZIR”

Önünde uzun bir süre var ve sen şu an çok güzel bir şarkıyla adından söz ettirdin. İlerisi için endişelerin var mı?

Hiç bir endişem yok. Şöyle ki bizim gelecek projelerimiz belli, tarihleri de belli. Biz bu yola ilk defa çıkıyor olabiliriz ama ciddi anlamda bilinçli şekilde ilerliyoruz. Bizim ilk beş yılda ne yapacağımız şimdiden belli. O yüzden hiçbir tedirginliğim yok.

Aşk insanı mısın?

Tabii ki. Müzik yapıyorum. Şarkı söylüyorum. Nasıl olmayayım?

Örnek aldığın isim var mı?

Türkiye’nin bütün büyük sanatçılarını örnek alıyorum. Karakterli, kişilikleri düzgün olanları elbette örnek alıyorum. Yani kısacası düzgün olan her şeyi örnek alıyorum aslında. Olumsuz olan her şey benden uzak olsun istiyorum.

Nasıl bir rota çizdin kendine?

Dark’n Dark Music ile çalışıyorum. Yapım firmamın yetkilileri ve başında olan insanlar da beni gerçekten bir kardeşleri olarak sahiplendiler. Onlar benim için zaten çok güzel bir rota çiziyorlar, ben de kendimi onlara teslim etmiş durumdayım. Herkes izlesin beklesin.

Sence popülerlik nedir?

Popülerlik hakkında pek bir bilgim yok. Şu anda işimi yapıyorum. Bir gün popüler olursam onu da birlikte görürüz.

Konser takvimin nasıl?

Ramazan ayı malum yaklaştı, (çok kısa bir süre kaldı) ramazanın hemen ardından AVM ve yazlık mekanlarda inşallah sahnelerimiz olacak.

Bir oyunculuk teklifi gelse kabul eder misin?

Daha çok erken bu sorular için. Şuan gerçekten de müzik oldaklıyım. Ama tiyatro eğitimim var.

İsmin bu kadar duyulmaya başlayınca seni en çok kim şaşırttı?

Türkiye’den gelen mesajlar. Beni Türk halkı çok sevmeye başladı. Bilmiyorlardı ki ben de onları çok seviyordum. Türkiye’den gelen mesajlar önce şaşırttı, sonra sevindirdi. Yakınlarımda benim müzik sektöründe başarılı olacağıma inanıyordu. Ama tabi bu kadar iyi bir yükselişi beklemiyorlardı. Onlar da tebrik ettiler.

Ailenin müziği seçtiğinde tepkisi nedir?

Babam zaten müzisyen. Annem çok iyi piyano çalıyor. Ailem hep yanımda oldu ve hep destekledi. Her şeyden önce onların verdiği destekle ben buraya geldim. Onlara minnettarım.

ATATÜRK’E MİNNETTARIM”

Bu kadar çok gençler demişken bir kaç gün sonra 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayacağız. Neler söylemek istersin?

Yine Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür edeceğiz. Bizleri bayramlarla gururlandırdı, onurlandırdı. O yüzden biz gençleri düşünerek bizlere armağan ettiği bu güzel bayram için kendisine minnettarım.

Yakın gelecekte ne tür projelerin olacak?

Takipte kalın. Çok kısa süre sonra yaz ortasında inşallah yeni bir proje ile karşınızda olacağım.

Yine tek şarkı mı yoksa bir albüm gelir mi?

Albüm yapmayacağız, single çıkaracağız. Çok değişik isimlerle düetler yapma planlarımız da var. Ama şu an bomba gibi bir şarkıyla herkesin diline dolanıp, pelesenk olacak bir şarkıyla geliyoruz.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin Eli?

Hepinizi seviyorum. Beni desteklemeye devam edin. Beni izlemeye devam edin. İnşallah ben de sizler için güzel projeler yapacağım. Size de teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbetti…

Doğum Tarihi: 13. 09. 2000

Burcu: Başak

En sevdiği huyu: Ilımlı olmak

En sevmediği huyu: Tembel olmak

Uğurlu sayısı: 7

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Kayyu

En sevdiği söz: Hayırlısı

Söyleşi: Elif Günay