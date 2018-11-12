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''Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz ama bu ülkenin potansiyeline hep inanıyorum''

Türkiye’nin önemli iş insanlarından Sadettin Saran, Göktürk dergisinden Hakan Kanburoğlu’na açıklamalarda bulundu. 

''Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz ama bu ülkenin potansiyeline hep inanıyorum''

Türkiye’nin önemli iş insanlarından Sadettin Saran, Göktürk dergisinden Hakan Kanburoğlu’na açıklamalarda bulundu. 

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:56
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''Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz ama bu ülkenin potansiyeline hep inanıyorum''

HAKAN KANBUROĞLU

İş adamı Saran bugünlere gelmesinde sporun önemli olduğunu, “Hayatım boyunca spor yaptım. Sporla kazandım. Sporla da topluma geri vermeye çalışıyorum. Her şeyimi spora borçlu olduğumu söylesem abartı olmaz. “ cümleleriyle belirtti. 


 

''Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz ama bu ülkenin potansiyeline hep inanıyorum''

Türkiye’deki ekonomik süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Saran, “Zor günlerden geçiyoruz. Ancak ben bu ülkenin potansiyeline hep inandım, inanmaya da devam ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ertesi hafta 75 milyon euroluk yatırım kararı aldık ve televizyon kanalımız S Sport’u kurduk. Bugün de birçok iş kolunda küçülmeler yaşanırken biz ikinci televizyon kanalımızı S Sport 2’yi kuruyoruz. Bugünler de geçecek.” İfadelerini kullandı.

Enflasyonla Topyekun Mücadeleyle ilgili Saran, “En önemlisi piyasalara ve topluma güven telkin etmek. Mali anlamda alınabilecek acil önlemler alındı. Eğer yapısal reformlarla ve üretimi arttırmaya yönelik stratejiler geliştirerek hareket edilirse, 2019’un ikinci çeyreğinden itibaren olumlu sonuçlarını milletçe görebiliriz. Biz bu süreçte çalışanlarınıza ara zam yaptık. Şöyle düşünüyoruz: Biz hangi noktaya geldiysek çalışanlarımızla birlikte geldik. Her zaman söylediğim şey, en önemli yatırım insana yapılandır. Biz de zor günler geçirirken çalışanlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Aidiyet ve takdir bakımından çok güzel geri dönüşler aldık.” cümlelerini belirtti.


''Atatürkçülük vizyondur, medeniyettir.''

10 Kasım Atatürk’ün vefatıyla ilgili de konuşan Saran, “Atatürkçülük, vizyondur, medeniyettir, ilim, bilim ve teknolojiyi takip ederek sürekli gelişmek ve ileriye gitmektir. Yerinde sayan toplumların yok olmaya mahkum olduğunu bilen dünya çapında bir lider, devlet adamıydı Atatürk. Onun izinden gitmeyi de Atatürkçülük olarak kabul ediyorum.” dedi. 


 

''Fenerbahçe'nin durumuna hepimiz üzülüyoruz ama Ali Koç kulübü daha iyi noktalara getirecektir. ''

Fenerbahçe’deki gidişatla ilgili de konuşan Saran, “Hepimiz üzülüyoruz. Ancak Ali Koç’un sadece beş aylık bir başkan olduğu ve kulübü ekonomik olarak adeta batma noktasında, çok zor şartlarda teslim aldığı unutulmamalı. O da hatalarından ders çıkartarak kulübü daha iyi noktalara getirecektir.” dedi. 

Türkiye’de genç sporcuların yetişmemesiyle ilgili Saran, “Ne ekersen onu biçersin. Türkiye’de yetenek çok ama rol model yok, spor kültürü yok. Donanımlı yöneticiler, donanımlı antrenörler ile doğru vizyonu kısa, orta, uzun vadeli planlama ile hayata geçirdiğinizde başarılı olmamanız mümkün değil. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Almanya’ya, Belçika’ya, İngiltere’ye baksınlar ne yapılması gerektiğini görürler.” cümleleriyle fikrini belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

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