EGE'nin İNCİSİ İZMİR'de SEVGİ ANNELERİ ATÖLYESİ…

Röportaj: Nezahat Göçmen

Sayın Cihan Tınaz kurumunuzu ne zaman kuruldu? Hangi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

Kurumumuz 7 Haziran 2011 tarihinde dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından yapılan açılışla faaliyete geçti. İzmir Atatürk Stadyumu Kampüs Alanı içerisinde yer alan kurumumuz da yaklaşık 7 yıldır engelli bireylere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. İşitme, Zihin, Bedensel, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dil Konuşma Güçlüğü alanlarında uzman ve deneyimli kadromuzla yaklaşık 500 öğrenciye bireysel ve grup destek eğitim hizmeti sunuyoruz. Bunun yanı sıra Tam Zamalı Grup Eğitimi, Bireysel Yaşam Koçluğu gibi alternatif faaliyetlerimizde var. Gerek fiziki olanakları gerek eğitim kalitesi olarak ülke çapındaki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri arasında özel bir yere sahibiz. Daha fazla bilgi için Kurumumuzun web sitesini (www.sevgitohumlari.com.tr) ziyaret edebilir, bilgi alabilirsiniz..

Kurumunuzu bu alanda faaliyet gösteren diğer rehabilitasyon merkezlerinden farklı kılan nedir?

Kurumumuz Ege Bölgesinin en geniş alana kurulu özel eğitim kampüsü. Yaklaşık 8 dönüm üzerine inşa edilmiş engellilere uygun olarak düşünülmüş tek katlı ortak bir bahçeye bakan birbirinden bağımsız dört bina, bir adet açık yüzme havuzu ve oyun parkına sahip. Etrafı ağaçlarla çevrili içerisinde çeşitli evcil hayvanlar için yaşam alanlarının ayrıldığı gerçek anlamda bir rehabilitasyon merkezi. Yaklaşık 2000 öğrenci kapasitesine sahip oluşu ve fiziki koşulları göz önüne alındığında bölgenin en büyük ülkenin sayılı Rehabilitasyon Merkezlerinden biri. Tüm engel gruplarına hizmet verebilme yeterliliğine sahip oluşu da kurumumuzu diğer kurumlardan ayıran önemli bir özellik.

Öğrenci velilerine yönelik neler yapıyorsunuz?

Her Rehabilitasyon Merkezinin yapmak zorunda olduğu Aile Eğitim Seminerleri ve Aile Danışmanlığı faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun yanında velilerin çocukları dersteyken başka velilerle sohbet edebilecekleri dinlenebilecekleri kapalı bir veli bekleme salonumuz var. Bu yıl hizmete soktuğumuz daha çok velilerimizin aile bütçesine katkı sağlamalarını ve burada geçirdikleri zamanı daha nitelikli kılmayı hedeflediğimiz bir el sanatları atölyemiz var.

Atölyenizden biraz bahseder misiniz?

Aslında atölye fikri tam zamanlı gruplarımızda yürüttüğümüz el sanatları dersinden çıkı diyebiliriz. Çocuklarımızla haftanın bir günü el sanatları dersi yapması için öğretmen ararken uzun yıllar halk eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapmış Dilek hocamızla tanıştık. Haftanın bir günü çocuklarımızla başladığı çalışmaları bir günde velilerimize taşımaya karar verdik. Kendisinin velilerle kurduğu samimi diyaloğ ve alanına dair birikimi kısa sürede veliler arasında ilgi odağı olmaya başladı. Şu anda hocamızla bir gün öğrencilerle 4 gün velilerle olmak üzere hafta içi her gün tam zamanlı çalışıyoruz. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz atölye faaliyetinde veliler hem keyifli vakit geçiriyor hem de üretim yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Çocukların rehabilitasyonuna olumlu katkı yapması için 10 adet tavşan, 7 tavuk, 3 horoz, 10 güvercin ve 3 bıldırcınımız var.

Sayın Fatma Dilek Ergün “Sevgi Tohumları Sevgi Anneleri Atölyesi”nin kurucusu ve yöneticisi olarak Sizi tanıyabilir miyiz?

Emekli dikiş öğretmeniyim. Çanakkale doğumluyum. Çanakkale de uzun bir süre yaşadım ve orada emekli oldum. Şu an İzmir’de yaşıyorum. İzmir’de yaşamaya başladığım dönemlerde bisiklet grubumla Morris Benjio Otistik okulunda bisiklet, resim ve folklor dersleri veriyordum, emekliliğimde boş zamanlarımı böyle değerlendiriyordum.

Halen Sevgi Tohumları Rehabilitasyon Merkezinde El sanatları öğretmeni olarak çalışıyorum.

Atölye fikri nasıl doğdu ve gelişti, amacı nedir?

Bu projeyi düşünmemin sebebi, öğrencilerin derste olduğu zamanlarda, velilerin ders bitimine kadar beklediklerini gördüm. Velilerimiz için bu geçen bekleme süresini daha verimli ve kaliteli hale getirmek için bu projede yer aldım.

Velilerimizin de görüşlerini aldıktan sonra okulumuza bu projeyi sundum. Bu projenin amacı; Velilerimizin boş vakitlerini değerlendirmek ve aile bütçesine katkıda bulunmalarını sağlamak.

Velilerimizin bu çalışmalarda geçirdikleri vakitlerin onlar için aynı zamanda bir terapi olduğunu ve daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlaması bizim için bir sevinç kaynağıdır.

Bekleyen annelerden üreten annelere yolculuğunda sizi kutluyorum.

Teşekkür ediyoruz biz de üreten kadınlarımızla gurur duyuyoruz.

Sevgi Tohumları Sevgi Anneleri Atölyesine yürekleriyle katılan çok sayıdaki velilerden iki anne ile röpörtajımızı devam ettiriyoruz. Sizleri tanıyalım…

Ben, öğrenci Velisi Sercan Şahin, 40 yaşında engelli bir çocuğu olan bir bayanım. 4 – 5 Yıldır “Sevgi Tohumları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi”ne geliyorum. Son derece güzel bir ortamda faaliyet gösteren Merkezimizin böyle bir faaliyette bizlere yer vermesi gerçekten çok güzel bir girişim. Buradaki faaliyetlere katılarak, hem yeni şeyler öğreniyoruz, hemde üretici olarak çalışma yaşamına katkı yapıyoruz. Ortam oldukça samimi, Hocamız ve okul yönetimiş oldukça ilgili. Burada çok mutluyuz. Çocuklarımızın eğitim aldığı süre içinde boç olarak oturacağımıza buradaki biçki, dikiş, nakış vb. becerilerimizi burada bulunduğumuz süre içinde çocuklarımız derste iken bizde burada terapi oluyoruz. Sonuç olarak çok memnunuz.

Ben öğrenci velisi Nilgün Şahin yaklaşık 4 yıldır “Sevgi Tohumları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi”ne geliyorum. Veli bekleme odasında beklemek yerine kesinlikle böyle faydalı bir faaliyette yer almak istedim. Burası, önceki biraz tereddüt etmeme ragmen, ortamın sıcaklığı, hocamızın bilgi, beceri, ve ilgisi ile bu tereddütümü kısa zamanda attım. Daha da ötesi, yeteneklerimin farkına vardım ve yeteneklerimi burada geliştirme, tüketici olmak yerine üretici olma imkanı buldum. Burada bulunduğum süre içinde sorunlarımdan uzaklaşıyorum. Tıpkı çocuklarımızın aldığı terapi gibi geliyor. Sevgi Tohumlarının biz veliler için ücretsiz olarak sunduğu bu hizmet için kendilerine müteşekkiriz. Bu tür hizmetlerin ülke içindeki diğer kurumlarda da yaygınlaşmasını diliyoruz…

Sevgi tohumları, üretmeye devam ederken; tüm ekibi yürekten kutluyorum. Şahane anneler sizlere de başarılar başarılar…