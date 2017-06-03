Efe'yle "Tanrım" dedik

Efe’ciğim merhaba nasılsın?

Teşekkür ederim Elif Hanım. Sizi sormalı.

Hayırlı olsun ilk çalışmanı çıkardın. Nasıl karar verdin single çıkartmaya?

Üniversite son sınıftayken piyanonun başında çalıp söylüyordum. Sonra Aranjörüm Burakcan Güneren geldi ve “ben bu parçayı düzenlerim. İr şarkı çıkar artık” dedi. Neredeyse 1 senelik emeğin ürünü diyebilirim.

“Tanrım” sana ait bir şarkı mı? Kimlerin emeği geçti şarkıda detay verir misin?

Evet, sözü müziği bana, aranje kayıt mix mastering ve tuşlu çalgıları da Burakcan Güneren’e ait. Zaten Burakcan’ın emeği çok büyük. Ayrıca bir sürü müzisyen arkadaşım bana eşlik etti.

Tanrım'ın hikayesi nedir?

Aslında parçamda, İlahi bir aşkı betimliyorum. Her şey boş “ilahi aşkın”dışında…

Çok güzel bir klip olmuş. Klip nerede çekildi, fikir nereden çıktı?

İstanbul 15 Temmuz Otogarı’nın karşısında çekildi. Kendiliğinden gelişti klip. Onur Oğuz Emre Koçbıyık ve Kamer Can İzvermez üçlüsünün ortak çalışması bu klip. İzleyen herkes çok beğeniyor. Güzel yorumlar alıyoruz. Teşekkür ederim.

Sevgili Ersan Er'in şarkısı olan “Tanrım” sanılıyor mu ilk başta?

Piyasada ‘’TANRIM’’ adlı çok şarkı var aslında. İsim benzerliği sadece ama bazı kişiler karıştırabiliyor evet.

Söz yazdığını biliyorum elinde kaç söz var? Kendi sözlerinle mi çıkaracaksın şarkıları?

Elimde tür fark etmeksizin 70-80 tane eser var. Tabii bunların hepsinin sözünü müziğini kendim yazıyorum. Bir tanesi istisna o farklı, çok farklı…

Peki, her hangi bir sevilen sanatçı için özellikle yazdığın şarkı var mı? Bu şarkıyı şu isim okumalı dediğin şarkıların var mı?

Sanatçı bana gelip, ‘’Benim tarzım bu. Bana bu tarz besteler yapar mısın?’’ derse (ve benim de karşı tarafla anlaşmam lazım enerjilerimizin tutması lazım) herkese beste yapabilirim. Lakin 15 Temmuzdan önce Yavuz Sultan Selim için sözü müziği bana ait olan bir marş yazmıştım. Bunu Cimer’e de yollamıştım lakin yaşanan menfur olaylardan sonra köprü açılışına yetiştirmek istediğim bu proje başka bahara kaldı. İnanıyorum inşallah bir gün “Yavuz Marş”ım duyulacak.

Efe’ciğim nasıl bir çocuktun?

Çok yaramazdım çok. Sayfalar yetmez Elif Hanım.

Ne zaman müzikle hayatın kesişti?

Çok sevdiğimiz bir aile dostumuz Türkiye’den aldığı bağlamayı Bulgaristan’a götürmeyerek ilk etapta “sen dene bir bakalım” dedi ve ilk gittiğim kurstan “Çayırda buldum seni” türküsünü öğrenek geldim. Evdekilere çalıp söylediğimde evde şaşkınlık ve gülüşmeler olmuştu.

Ailenin müziği seçiyorum dediğinde tepkisi ne oldu?

En büyük destekçim Valide Sultanım. Bu kadar ilgilenmeseydi benimle ne olurdum bilmiyorum.

Çok güzel arkadaş bağlarınız var özellikle lise arkadaşlarınla sana her süreçte destek oldular mı?

Zaten aranjörüm de benimle beraber aynı lisede okudu. Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesini bitirdik. Arkadaşlarım gerek dinleyerek, gerek dijital platformlardan indirerek, gerekse sosyal medyada parçamı paylaşarak destek oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Keşke kalkışmasaydım bu işe dediğin oldu mu?

Bu tekli çalışmamızı çıkarırken hedefimiz insanlara güzel müzik sunmak ve ekmeğimizi kazanmaktı. Bismillah dedik yola çıktık. Gerisi Allah Kerim.

Bildiğim kadarıyla İstanbul dışında yaşıyorsun. Bu zor olmuyor mu?

Kırklareli’nde yaşıyorum. Evet, çok zor oluyor ama artık alıştım. Bu ağır tempoyu herkes kaldıramaz. Lakin ben liseden beri alışığım.

Şimdilerde ne yapmayı planlıyorsun?

Şimdiki hedefim öğretmen olarak atanmak inşallah. Haberleri bekliyorum.

Sosyal Medya’yı aktif kullanıyor musun?

Aktifim. Facebook ve Instagram en çok bu ikisini kullanıyorum.

Herhangi bir ünlüyle aklına gelen ilk hikayen nedir desem bana ne anlatırsın?

Serkan Kaya’ya back vocal olduğum dönem, ‘’Abi sen Arabeskin Messisin.’’ demiştim ve bu muhabbete çok gülmüştü. Ayrıca Taksim’de Sokak müzisyenliği yaptığım zamanlar Murat Kekilli yanıma geldi ve cebindeki tüm paraları çıkarıp “bu kadar param var” deyip bana vermişti.

Senin yaşlarındaki çoğu genç yaptığı bir kaç şarkı tutulmayınca kenara çekilebiliyor. Senin buna dair planın nedir?

Albüm çıkaracak kadar parçam hatta daha fazlası var. Lakin ekonomik şartlar ne gösterir bilemem. Hayırlısı diyelim. Ben gene bir şeylerin mücadelesini vereceğim.

Konserler var mı? Sahnelere çıkıyor musun?

Konser teklifi geldi ancak sesimi biraz dinlendirmeye ihtiyacım var. Ekstralar olsun, düğün dernek ve cemiyet programları olsun çıkıyorum ama artık sahneye çıkarken daha seçici olmaya özen göstereceğim. Keyif almadığım alamadığım ortamda durmak istemem.

İdolün desem?

Bekir Sıdkı Sezgin. Bu röportaj vasıtası ile belki bir sürü kişiye adını duyurmak nasip olacak. O bambaşkaydı. Bülbül bile onun yanında şarkı söylemeye utanır. Allah rahmet eylesin.

Yakın gelecekte bizlerin neler bekliyor Efe?

Gaybı bilemem. Kısmet diyelim. Güzel şeyler olacağına inanıyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Yazan üreten çizen bir şeylerin mücadelesini verenlere saygı gösterelim. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle Elif Hanım. Herkese sevgiler selamlar…

Doğum tarihi: 01.08.1992

Burcu: Aslan

En sevdiği huyu: Bağlılığım

En sevmediği huyu: Bazen düşünerek hareket ediyorum. Aceleci davranırım.

En sevdiği renk: Turkuaz

Uğurlu sayısı: 3

Uğurlu günü: 29 Mayıs

En sevdiği hayvan: Kartal

En sevdiği söz: Elhamdülillah

Röportaj:Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir