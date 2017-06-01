Duyarlı Ressam Safiye Mine

Funda Akosman Erman; 41. sanat yılınızda 41 kere maşallah diyelim size Safiye Hanım. Bu serginizden bahsedelim mi?

Safiye Mine; Bu sergimde dönemsel eserlerin örnekleri de var, ayrıca son yaptığım kumaşlar üzerine olan eserlerim de var. Kumaşlar üzerinde çalışıyorum. Kumaşın rengine göre ipe göre her şey elde dikiliyor yapılıyor örülüyor ve tasarımını yapıyorum. Ama tabi boya vazgeçilmez. Tabii yılların da birikimiyle belli bir yaşa gelince insan sağlığına da daha dikkat ederken bu şifa arayışları içinde burada gördüğünüz şifa çubuklarını oluşturduk. Bir çaput var üzerinde. Aslında nazarlık gibi düşünün.

Erman; Nedir bunların özelliği?

Mine; Bunlar bildiğiniz doğada insanlar kesip atıyor ya, ağaçlar budanıyor. Ben topluyorum onları, boyuyorum. Mesela biri İspanyol bir kadını anlatıyor, biri parkı anlatıyor. Bunları asabilirsiniz de aynı zamanda.

Benim diğer projem de insanların kartvizitleri üzerine. İnsanlar bir meslek ediniyor ve kart bastırıyorlar. Ben alıyorum ve onları renklendiriyorum. Mesela bir otel kartvizitini alıp renklendirip tamamen değiştiriyorum. 99 yılından beri yaptığım bir proje bu… İnsanlar için onlar kartvizit ama benim için küçük tuvaller…

Erman; Örerek de resim yapıyorsunuz sanırım…

Mine; Evet, örerek de yapıyorum. Kış döneminden beri çalışıyorum bunun ilgili de. Baktım ki ip konusunda da uzmanlaşmaya başlamışım zamanla. Artık yünlerle çalışıyorum.

Erman; Burada Cep Cafe’de müzik çalışmalarınız da var galiba değil mi?

Mine; Ben ayrıca burada çok sesli koroya devam ediyorum. 1 yıldır stajyer kargadan gümüş kargaya geçtim. Sonunda platine kadar gidiliyormuş ama kargalığımız değişmiyormuş (gülüyor). Müziği de çok seviyorum. Candan Erçetin harikalar yaratmış burada ve ben de kendisini çok severim. Burada bizler yetişip ulusla ası festivallere katılıyoruz. En son yüksek gümüş ödülü alındı ve yarıştığımız dal ise türkülerin çok sesli halleri. Bütün dallarda şarkılar söylüyoruz, İngilizce, Arapça, Sırpça... Müzik insanı gerçekten besliyor...

Bir eleştirmen bana “Safiye yine bir ilk yaptın” dedi. Neden diye sordum. Müzik eğitimi alan bir yerde sergi yaptım. Ben salonları seviyorum ama galerilerin dışına da çıkmalı bir sanatçı. Parklara, sokaklara, farklı yerlere çıkmalı ve oralarda insanlarla buluşmalı. Hatta evin müsaitse evinde bile bir sergi yapabilirsin…

Erman; Piyasayı nasıl buluyorsunuz?

Mine; İstanbul piyasasında büyük bir hareketlilik var. Yerli ve yabancı sanatçılar çok fazla. Ama belirli insanlara yönlendiriliyor. Aslında çok zenginiz bu konuda ve biraz fark edilmek istiyoruz. Mesela ben üreten bir insan olarak daha çok insana ulaşmak istiyorum. Ne kadar çok insana ulaşırsam o kadar çok mutlu oluyorum.

Erman; “Safiye’nin Kirli Çarşafları”

Mine; Parasızlık bizim sanatçılarımızın vazgeçilmez özelliğidir. Tuval alamadığım zamanlar oldu.

Eski çarşaflarımı gerdim o zamanlar ve onlara resim yaptım. Safiye’nin Kirli Çarşafları dedim isimlerine ve öyle resim yaptım.

Erman; Ne mesaj veriyorsunuz hocam son olarak?

Mine; Hayatımız çaputtan ibaret ama bu çaputlar bazen sandıklarda saklanır ve bazen o sandıklar da o kadar değerlidir ki... Çaputu küçümsemeyin diyorum... 41. sanat yılımda herkese sevgilerimi sunuyorum...

SAFİYE MİNE ERDURAK

1956 yılında Çankırı’da doğdu. 1977 yılında Ankara Gazi Eğitim Resim-İş Sanat dalı Halil Akdeniz atölyesinden mezun oldu. 21 yıl öğretmenlikten sonra 1998 yılında emekliye ayrıldı. İzmir Resim Heykel Müzesi ve Şanlıurfa Müzelerinde eserleri bulunmaktadır. Eserleri yurtiçi ve yurtdışında koleksiyonlara girdi. Anadolu’da sergiler açtı. 11 kişisel ve uluslararası birçok karma sergide yer aldı. İlk öğretim 1. kademe Hayat Bilgisi Kitabı resimledi. Beyoğlu Belediyesi ile sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi. “Görüyormusun, Görmüyormusun’’ projesi Avrupa Birliğinde destekle görme engelli gençlere uygulandı. Danışmanlık yaptı. Fotoğraf ve resim dalında sergilemeleri bulunan sanatçı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) üyesidir. Halen dernek sekreterliği görevinin yanı sıra, Piramid Sanat Merkezinde Bedri Baykam süpervizörlüğünde çocuk atölyesini yönetmektedir. İstanbul’da atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Join Life! Hayata Gel!

SAFİYE MİNE ERDURAK

19 Kasım – 19 Aralık 2011

Safiye Mine’nin boya ile ilişkisi ise daha soyut ve “bu dünyanın dışında” bir uzamı çağrıştırıyor. Birer hayalet olarak, bu ortamda figürler varlığını sürdürürcesine, bu sefer tam aksine varlık ve hiçlik arasında gidip geliyorlar. Burada boya, yalnız bir iletken değil, aynı zamanda konunun ta kendisi, yakından tanıma fırsatı bulduğum Safiye Mine, boya ile sanki “ikinci bahar” tadında bir aşk yaşıyor. Ve aslında günümüz sanatında en zor yolu seçiyor. Ama bu riskli yola bilerek ve severek çıkmış olması, kimi resimlerinde şaşırtıcı sonuçlara, en geleneksel malzemeyle ulaşmasını sağlıyor.

Safiye Mine’nin son işlerinde, içsel bir yaşamın evrenin yapısıyla olan didişmesini izliyoruz. İnsani, hayvansal ve bitkisel bir dünya yaşamının buluştuğu bir cenk alanında yaşanıyor bu “hayata gel’’ çağrısı. cinsellik, hınzırlık, yakarma, sanki yaramaz bir kedinin tırmıkları ile bu kazanın “köpürttüğü’’ yüzeylerde kalıcı ize dönüşüyor.

Safiye, bu hayatın içinde kendi yaşamını sanata adamış gerçekten bir sanat emekçisi.

Bedri Baykam /3 kasım 2011-İstanbul

SERGİLER

1979 - (Grup Ankara) Devlet Güzel Sanatlar Galerisi – Bursa

1986 - Çevre Sanatçıları Sergisi – Balıkesir

1998 - Kişisel Sergi Selim Turan Sanat Galerisi, Tahta Kuşlar Etnografya Galerisi – Edremit

1998 - ÇYYD – 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, Çakınberk Sanat Galerisi – Balıkesir

1998 - Kişisel Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi – Balıkesir

1999 - “Çekirdek Sanat Topluluğu” ile Çağdaş Sanat Sergisi, Deniz Müzesi - İstanbul

1999 - Kişisel Resim Sergisi, Şanlıurfa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi - Şanlıurfa

1999 - Edremit Zeytin Festivali – Akçay - Balıkesir

2000 - Kişisel Resim Sergisi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi - İstanbul

2001 - Kişisel Resim Sergisi, Bolu Belediyesi Sergi Salonu - Bolu

2001 - Kişisel Resim Sergisi, Gölcük Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ordu Evi - Gölcük

2002 - Kişisel Resim Sergisi, Kastamonu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi - Kastamonu

2002 - Kişisel Resim Sergisi, Çankırı Arkeoloji Müzesi - Çankırı

2002 - Kişisel Resim Sergisi, Marmaris Müzesi, Marmaris - Muğla

2004 - Kişisel Resim Sergisi, AsArt Galeri - Ankara

2004 - Kişisel Resim Sergisi, Beyoğlu Belediyesi Sergi Salonu - İstanbul

2005 - Ekim Geçidi Karma Resim Sergisi, Galeri X - İstanbul

2005 - Ekim Geçidi Karma Resim Sergisi, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - MErsin

2005 - İstanbul Bienali kapsamında Görünürlük Projesi Workshop, Galeri X – İstanbul “Korkularına Pencere Aç”

2005 - Extrem-İST Enstalasyon “Korkularına Pencere Aç”, Büyükada – Taşmektep - İstanbul

2005 - Karma Sergi, İzmirli Sanatçılar, İzmir Resim Heykel Müzesi - İzmir

2005 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, “İzmir Kadın Ressamlar” Sergisi, İzmir Resim Heykel Müzesi – İzmir

2006 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Beyoğlu İlçesinden Seçilen 500 öğrenci ile (7-14 yaş) Kasımpaşa Meydanı’nda 60 m’lik resim çalışması

2006 - Karma Sergi Art Gotham Gallery, The Square Foot Show, New York City - ABD

2006 - Workshop “Her Çocuğun Bir Öyküsü Olsun, Beyoğlu ilçesinde yaşayan (7-14 yaş) çocukları ile

2007 - Workshop “Kedin İçin Ne Yapabilirsin?” Beyoğlu Gençleri Sergisi, Beyoğlu Belediyesi Sergi Salonu - İstanbul

2008 - Karma Sergi “Bizans”, Ayla Akyol Sanat Evi - İstanbul

2009 - Uluslararası Karma Sergi – “Taze Kağıt İşler -2”, UPSD Galeri - İstanbul

2009 - “Letters” Projesi, Uluslararası - İtalya

2009 - Gallipoli Mail art, Uluslararası UPSD Galeri - İstanbul

2009 - Karma Sergi “İstanbul Çeşmeleri”, Ayla Akyol Sanat Evi - İstanbul

2009 - Karma Sergi, “Bahara Merhaba”, Türk İslam Eserleri Müzesi - İstanbul

2009 - Karma Sergi, “Aniden”, Play Studio Gallery - İstanbul

2009 - İstanbul “Cezayir Apartmanı”, 11. İstanbul Bienali Paralel Etkinlik Galeri Binyıl İstanbul

2009 - Karma Sergi, “Taze Kağıt İşler –3”, UPSD Galeri - İstanbul

2010 - Kişisel Sergi, “Safiye Mine Kaç zaman yedi”, Çukurcuma Sanat Galerisi - İstanbul

2010 - “A Book About Death”, Mail Art. MOMA WALES – U.K.

2011 - Karma Sergi, “Boya Sen Nelere Kadirsin” Piramid Sanat - İstanbul

2011 - Kişisel Sergi, “Hayata Gel” UPSD Sanat Galerisi - İstanbul

2012 - Dünya Sanat Günü Sokak - Yerleştirme - Enstalsayon - Nişantaşı İstanbul

2016 - 41 Çaput - Kişisel Sergi