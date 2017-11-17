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DUDAK UÇUKLATAN BİR GÜZELLİK

Dilek Köroğlu'nun röportajı için tıklayınız...

DUDAK UÇUKLATAN BİR GÜZELLİK

Dilek Köroğlu'nun röportajı için tıklayınız...

17 Kasım 2017 Cuma 11:43
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DUDAK UÇUKLATAN BİR GÜZELLİK

Yeni bir ses yeni bir soluk sıradışı güzellik Büyük çıkış yakalayan RABİA  Biraz Yakından Tanıyalım İşte sizlerle;

Okuyucularımızın sizi daha yakından tanıyabilmesi için kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? 

Tabii ki de. Ben Rabia Tunçbilek. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim ve 22 yaşındayım. Aslan burcuyum ve burcumun çoğu özelliğini taşıyorum diyebilirim. Özellikle sanatla ilgili yönlerini.  Hem mühendis hem sanatçı olacağım ama devamlılık göstereceğim. Meslek olarak müzik yolculuğunu seçeceğim. Sesimi 12-13 yaşlarımdayken keşfettim. 15 yaşıma geldiğimde ise müziği profesyonel yapmaya çoktan karar vermiştim ve hemen ardından şan&solfej ve nota eğitimime başlayarak bu eğitimimi 5 yıl kadar devam ettirdim.

İlk tekliniz Kime Ne Arkadaşım hayırlı olsun. Şarkı nasıl gidiyor ? Tepkilerden memnun musunuz? 

Gönülden teşekkür ederim. Kime Ne Arkadaşım aslında daha çok yeni bir proje . Yazın sonunda çıktı. Tepkiler çok güzel. Beni çok mutlu eden güzel ve yapıcı bir sürü yorum alıyorum. Bir çok duayen ismin imzasını taşımasının geri dönüşlerini aldığımı düşünüyorum.

İlk projenizde İskender Paydaş gibi başarılı bir isimle çalışmak nasıl bir duygu? 

İlk tekli projemde gerçekten duayen olmuş bir isimle featuring  yapmak benim için atılabilecek en sağlam ve gurur verici bir adımdı. Tabii ki de onunla çalışmak çok güzel  ve ondan çok şey öğrendim, öğrenmeye devam ediyorum.

Klipte dans koreografileri oldukça ilgi çekici. Belli ki bir süre dans üzerine çalışmalar yaptınız...

Evet, dans benim için müzikten ayrılmaz bir parça. Dansa ilgim küçük yaşlarda, 7-8 yaşlarındayken bale eğitimim ile başladı. Lisede halk oyunları dahil bir çok projede bulundum. Üniversite de ise hiphop ve daha çok high heels dansına merak saldım ve eğitimlerine gittim. Bu dans türünü kendime çok yakıştırmam ve sevmem dolayısıyla klibimde de high heels dans türü üzerinde durmak istedim. Klibin koreografisinde sevgili Hülya Yılmaz ile birlikte çalıştık.

İkinci çalışmanız ne zaman gelecek ? Nasıl bir şarkı ile dinleyicilerin karşısına çıkacaksınız?

İkinci projem için çok sabırsızım ve heyecanla ikinci şarkımı arıyorum. Daha arama aşamasında olduğum için tarz konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum. Her şey olabilir. Sürpriz olsun istiyorum. Proje benim içime siniyor mu veya bir önceki projemin üstüne yeni şeyler koyabiliyor muyum gibi dikkat ettiğim noktalar var. Gerçekten kendini tekrar etmekten kaçınan bir yapım var. O yüzden her projemde dinleyicileri şaşırtmak istiyorum ki bence işin heyecanı burada saklı.

Rekabetin yoğun olduğu pop müzik piyasasında kalıcı olmak için neler gerekli sizce ? 

Gerçekten her geçen gün aramıza yeni isimler katılıyor ve bende bu yeni isimlerden biriyim şu an. Müziği kalkındırmak adına bu beni mutlu ediyor açıkçası. Herkesten farklı soundlar duyabilmek mesela.  Fakat işin kalıcılık boyutunda gerçekten tek tavsiyem insanın kendi işine odaklanabilmesi. Bu şekilde olunca başarı zaten geliyor . Ben yeni çıkan her kişiyi, her şarkıyı takip etmeye çalışıyorum ama günün sonunda kendi ilerleyişime odaklanıyorum çünkü unutmayalım ki daha iyi olmamız gereken tek kişi dünkü halimizdir. 

Türkiye'den ve dünyadan beğendiniz sanatçılar kimlerdir ? 

Türkiye’den Sertab Erener ve Şebnem Ferah, dünyadan ise Whitney Houston , Celine Dion ve Mariah Carey idollerim arasında.

İlham kaynağınız nedir? Örnek aldığınız bir isim var mı? 

Yukarıda beğendiğim sanatçıların hepsi benim için birer ilham kaynağım ve tabii ki ailem. Onların bana olan destekleri  büyük ölçüde ilham veriyor.

Şu sıralar kimleri dinliyorsunuz?

Bu sıra en çok Manuş Baba, Kalben ve Mahmut Orhan dinliyorum.

Müzik dışında neler yapmaktan hoşlanırsınız ? 

Müzik dışında dans etmeyi çok seviyorum. Günlük hayatta da hiç yerimde duramam. Bir şarkı çalması yeterli kalkıp dans edebilmem için . Onun haricinde kendime ,yakın arkadaş çevreme ve aileme vakit ayırmayı seviyorum ve düzenli bir şekilde spor yapıyorum.

Son olarak söylemek istedikleriniz...

Buradan Motto Magazin okuyucularına gönülden sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Umarım hem Kime Ne Arkadaşım’ı dinleyip hem de klibimizi izleyip çok beğenmişlerdir ve bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Sevgiler... 

Röportaj: Dilek Köroğlu

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