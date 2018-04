Duayen gazeteci araştırmacı yazar: Orhan KARAVELİ

Sevgili duayen gazeteci, ayaklı tarih, araştırmacı usta yazar, yıllardır dostumuz olan, aydınlık Türkiye’nin asil yüzü, saygın kalemi Sayın Orhan Karaveli ile on yılın ardından tekrar röportaj yapma şansına eriştik. Galatasaray Lisesinin 150. Yılından, Türkiye’nin devlet büyükleri, ünlü şairleri, özel şahsiyetlerle yaşadığı anıları ve yeni projelerine kadar çok konuyu konuştuk, ne zaman yetti ne doyabildik tatlı diline, öz Türkçesine esprili anlatımına. Kibar entellektüel bir beyefendi, Atatürk aşığı da olunca ayrı bir zevk oluyor sohbet ve donanımından feyz alıyorsunuz. Galatasaray’ın elit duayenler camiası bizleri her zaman bağırlarına bastı çok teşekkürler ve birbirlerine olan bağlılıklarına, dostluklarına, şeker muzipliklerine, paylaştıkları dehalarına, vatan sevdalarına hep hayran kalmışımdır, belki de bu nedenle daima sıcak samimi bir ilişkimiz oldu saygı, sevgi çerçevesinde Sayın Orhan Karaveli’yi anlatmaya sayfalar yetmez, sizinle gurur duyuyoruz, Atatürk’ün ışığını taşıyan bize örnek değerli bir büyüğümüzsünüz, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyecek kadar da övünçlü, tüm eserleriniz takdire şayan, bazı insanlar vardır onlar ekoldür, her hareketi, davranışı ve sözü devrim yaratır, siz de onlardansınız, var olun.