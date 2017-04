Dönerin adresi Bediroğlu Döner

Röportaj: Funda Akosman Erman

Merhaba Zeynel Bey, sizi tanıyabilir miyiz?

Biz tekstilciyiz ve tekstilden bu sektöre gıda sektörüne geçiş biraz zor tabii ki ama biz bunu bir anda yapmadık.

Gıda sektörüne atılma fikri nasıl oluştu?

Bu beş yıllık bir projemizdi hep düşüncelerimizde vardı. Gıda olarak. Gıda içerisinde mutlak o beş yılın ilk yılında döner dedik. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu süreç hep araştırmayla geçti ve tekstil firmamız Özak Tekstil olarak kumaş üretimi yapıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet AKDOĞAN, piyasada Özak Tekstil Ahmet AKDOĞAN denildiğinde bir markadır. Yönetim kurulu başkanımız Ahmet beyin tekstilde başarısının yanında şirketin genel müdürü olarak çalışan biri olarak bu işte de çok başarılı olduğunu bu bir ay içerisinde kendim de gördüm.

Yönetim kurulu başkanımız Ahmet AKDOĞAN Malatyalı ben de Malatyalıyım. Bir araya gelmemiz tamamen tesadüf. Mesleğe ben geçmiş dönemde çok yabancıydım. Ailem de bu sektörün içerisindeydi. Herhalde onlardan biraz bulaştı.Yönetici olarak da baktığımda hiç yabancılık çekmiyorum geçmiş dönem mesleğimiz olduğu için.

Gıda sektörüne atıldık diye tekstili de bırakmadık. Tekstil sektöründeki işlerimiz de devam ediyor tabii.

Dönerin kalitesi nasıl olmalı?

Dönerin kaliteli olması için %100 yaprak olması ince kesilmesi gerekir. Dönerin sert olmaması için etin pembeliğini kaybettiği zaman kesilmesi gerekir. Dönerde %75 dana but, %25 kuzu eti kullanılır. Bizdeki terbiye bize özel olup Osmanlı saraylarında kullanılan şekliyle eti marine ediyoruz. Sadece süt ve meyve kuruları kullanıyoruz, onun haricinde asla Soya bulyon MSG (çin tozu) vs katkı malzemeleri kullanmıyoruz.

Döneri nasıl hazırlıyorsunuz?

Etin kesimi yapılıp getirdikten sonra burada eti soğuk hava deposunda 48 saat kaldıktan sonra kemikle birlikte ikinci günü kemikten ayırdığımızda etin üzerindeki en ufak bir sinir ile onları tamamen ayırıyoruz. Çünkü o sinir yediğiniz an sizin ette bir sinir kalmışsa mideye gerçekten çiğnemeyi sertleştiriyor o en ince ayrıntısına kadar o sinirler alınıyor. Sosuyla 24 saat kalıyor. Daha sonrasında ocağa çıkarılıyor.

Dönerin yanında başka hangi ürünleriniz var?

Dönerin yanında biz ek olarak özel piyaz şeklinde çekilmiş soğanımız Afyon(dan getirmiş olduğumuz patates burada getiriyoruz doğruyoruz kendimiz kızartmamızı yapıyoruz dönerin yanında hafif ve onun kızartma yağı da özel. Günlerce kalan yağın içerisinde değil. Bunun yanısıra salatamız var. Salatayla turşu biberimiz var. Buna yakın zamanda ise bir de salatalık turşusu dediğimiz turşuyu da ekledik. Bu gelen müşterilerimizin tamamen görüşlerini alarak dikkatini alarak o şekilde eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Şu an müşteri kitlesine sorduğumuzda mevcut olan dönerin yanında bir eksiklik var mı? Bazen şu olsa daha iyi olur bu olsa daha iyi olur. Ama etin lezzetini tamamlayacak şeyler soğan patates salata ve turşu olarak düşünerek ikram ediyoruz. Bunlar tamamen dönerin ikramıdır bizde.

Tatlılarda da iddialısınız sanırım?

Bizim bir havuç dilim tatlımız var. Antep’ten getirtiyoruz. Bir de özellikle sütlacımız var. Biz dönerde olduğu kadar sütlaçta da iddialıyız. Neden diyecek olursanız bunun nedeni de şu: Biz sütlacı tamamen inek sütü, keçi sütü değil manda sütüyle yapıyoruz. Manda sütü daha fazla lezzet katıyor sütlaca. Burada onu ustamız yaptıktan sonra güzelce fırına veriyoruz. Bu da lezzetine lezzet katıyor.

Ekmeğinizin özelliği var mı?

Ekmeğimizin unu, doğal un olup, İç Anadolu Bölgesinden temin edilmektedir. Ekmeğimizin hamuru yapıldıktan sonra belli süre dinlendirlir.Özel olarak yapılmış tandırda odun ateşinde lavaş ekmeğe benzer şekilde pişirilir. Ekmeğimiz, döner servisi ile birlikte sıcak sıcak hemen hazırlanıp, servise dahil edilir.Ekmeğimizin lezzetine çok güveniyoruz, zaten bu konuda da müşterilerimizden beğeni alıyoruz.

Sizce döner yağlı mı olmalı?

Döner ne yağlı ne yağsız olmalı çünkü döner ateşin karşısına yani odun ateşi karşısına çıktığı zaman dört saat içerisinde o dönerin tüketilmesi lazım. Neden diyecek olursanız dönerin etleri kat kat aralarına kısmi yağ vuruyoruz. Bu döş yağı dediğimiz ve dönerin yağları çok farklı oluyor. Bizimki ise tamamen saf etten ve o döş etinin kısmi yağlı oluşu ile birlikte bunu bir araya getiriyoruz. Biz bunu bir araya getirirken o dört saat içerisinde tüketilmediği takdirde ette sertleşme yağı çekildiğinde etin tamamen kuruduğunu hepimiz biliriz. O lezzet kalmıyor. O yağ da ona bir lezzet veriyor. Tamamen yağlı da olmamalı bir dengesi olarak tüketilmeli. Ama dört saati geçtikten sonra çoğu yerlerde bakıyorsunuz sönmüş ateşte beklemeye alıyor o ette bir lezzet olmaz. Biz burada günde dört sefer döner takıyoruz. Neden takıyoruz? Azar azar yapıyoruz. Ben 60 kilo 70 kilo 100 kilo tüketeceksem insanlara lezzetli şekilde ikram ediyoruz. Bunu bölüyoruz 15’er 15’er 20-20 bunun takımından kaçınmıyoruz. Bunlar en önemli noktalar, hassas noktalar.

Dönerin eti sosu ve terbiyesi içinde çok fazla kalırsa, beklerse bunu yediğimiz zaman midemizde bir yanma olur. Bir yemeği yedikten sonra bir iki saat sonra mideniz buna evet ya da hayır diyecektir zaten. Hemen cevap veriyor yani.

Biz dönerimize kesinlikle güveniyoruz. Lezzet konusunda iddialıyız. Lezzetimizin arkasındayız, gelen müşterilerimiz de bunu söylüyor on numara diyorlar. Ben diyorum ki; Hedefimiz bu on numarayı daha da ileriye götürmek.

Evlere servisiniz de var mı?

Evlere servisimiz, paket servisimiz var ve paket servisimizin diğer servislere göre ayrıcalığı söz konusudur. Bunu da size şöyle özetleyeyim:

Lokantamızda oturup yediğiniz sıcaklıktaki ürünümüzü hijyenik bir şekilde 15-20 dakika içerisinde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Sıcaklığı korumak adına özel bir makinadan geçirip kapak kısmında hava sızdırmayacak şekilde vakumlu ambalajlar hazırlıyoruz.

Bu konuda servislerimizin dönüşleri olduğu takdirde şöyle deniliyor biz burada yediğimiz gibi bu sıcaklığı bulabildik. Genelde hepimizin bildiği gibi lokantada yediğimiz lezzetle evimizde olan lezzet arasında bir fark oluyor ürün eve ulaşana kadar soğumuş olabiliyor. Biz vakumlu ambalajlarda ulaştırdığımız için dükkanımızdaki sıcaklığı yakalayabiliyoruz. Bu şekilde müşterilerimize servis yapıyoruz.

Başka dönercilerle kendimizi kıyaslamak için söylemiyorum ama biz bu işi daha iyi nasıl yaparız fikriyle yurt içi ve yurtdışında araştırmalar yapıyoruz. İşimizin en iyisini yapmak gibi bir hedefimiz var. Diyoruz ki Bediroğlu Döner lezzetiyle anımsansın. Döner dedikleri zaman Bediroğlu Döner akla gelsin.

Bunların hepsi bir arada olmazsa siz dönerin etini iyi alsanız dahi, terbiye dediğimiz soslarla iyi bir şekilde ayarlayamazsanız onu dengeleyemezseniz bir anlamı kalmıyor. Bunu bir gün fazla sosta yatırıp veya bir gün geç yatırmak bunların hepsi çok hassas noktalar.

Mekanın mimarisini nasıl oluşturdunuz?

Biz bu mekanı mimarımızla birlikte tasarlarken şunu düşündük; Bizim müşteri kitlemize hitap eden, buradaki sıcak atmosferi yakalayabilecekleri, herkesin gelip oturup, yiyebileceği bir yer olsun dedik. Mutlu ayrılabilecekleri bir yer olsun istedik.

Bunun üzerinde 6 ay çeşitli araştırmalar yaptık. Bizim şu an gelen müşterilerimizin %80’i aile. Müşterilerimiz aileleriyle birlikte gelip, ferah ortamımızda ceplerini de yakmayacak şekilde lezzetlerimizin tadına varıp evlerine dönebiliyorlar.

Müşteri potansiyeliniz nasıl? Herkese hitap ediyor musunuz?

Bizim müşteri kitlemiz damak tadı olan kişiler. Burası açılalı bir ay oldu. Bu tadı tattıktan sonra artık değişik simalarla birlikte aynı simaları görüyoruz. Bu da bu lezzeti aldıklarını o lezzetten bir daha alalım diye o simalar geldiklerinde soruyorum: Bizi öyle şımartmak adına söylemeyin eksiğimiz varsa söyleyin biz aldığımız cevap bugün daha iyi. Bize umut veriyor.

Bizim kültürümüzde et kaybedilmemesi gereken bir şey. Yaşantımızda Türkler olarak mutfağımızdan et eksilmiyor. Etin bu konuda son süreçte özellikle her yerde duyuyoruz. Etin şu şekil yapılması şu şekil yapılması derken çok kızgın türk ateşiyle aleviyle odun ateşi ve közünde olsun diyoruz. Çayı demlerken bile közdeki çay çok farklıdır. Artık bir yanda fast food tarzı olurken biz doğal olan şeylerle hareket etmek istiyoruz ve biz Bediroğlu Döner olarak da o çığırda bir adım atıyoruz.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ben okurlarınıza öncelikle eğer damak tatlarına güveniyorlarsa Bediroğlu Döner’den şaşmasınlar diyorum. Bunu reklam olsun diye söylemiyorum kesinlikle bir sefer de olsa mutlaka dönerimizin tadına baksınlar. Teşekkür ediyorum.

Adres: Tahtakale Mahallesi Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi Bizimevler 6 Çarşı No 53 Ispartakule Çağrı Merkezi: 444 32 15