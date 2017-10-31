DOKTORLUK VAZGEÇİLMEZİM MÜZİK RUHUM

"Ben müzikte farklı türleri bir araya getiren projelerde olmayı seviyorum. Ancak kendimi dünya müziğine yakın hissediyorum. Sting ile bir projede olmak isterdim mesela. Çünkü Sting etnik soundu Batı normları içinde harmanlayıp geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan kişidir bence…"

Klasik olacak belki ama insanlar hep merak eder, müzik hayatınız nasıl başladı?

Ama yanıtım “küçük yaşlardan beri” gibi klasik olmayacak... Ben müzik yapmaya geç başladım. Ondan önce daha çok edebiyatla uğraşıyor ve kısa öyküler yazıyordum. Ancak okul orkestralarının değişmez solistiydim tabii... Bu öykü yazma daha sonra şarkı yazmaya çevrildi. Bu arada şarkı yazma deyince Türkçede sadece şarkı sözü yazmak anlaşılıyor, oysa songwritingdenilen şey ikisini birlikte yapmak, bende zaten ya ikisi birlikte çıkıyor, ya da hiçbiri çıkmıyor. Önce İngilizce şarkılar yazdım, Birisi Ortadoğu barışı için yazdığım Middle East, 2014’de single olarak çıktı. Bu şarkının girişinde Ezan, Çan ve Musevi borusu ilk kez birarada kullanıldı.Memleketim Antakya’ da Sinagog, Kilise ve Cami’ de klip çektik.

Usta müzisyen GoranBregovic ismi sizde nasıl bir anlam buluyor?

GoranBregovic’le tanışmam müzik hayatımda bir dönüm noktası oldu diyebilirim. 2015 yılında Radyo Voyage aracılığı ile tanıştık. Benden şarkılarımı göndermemi istedi, MiddleEast’i gönderdim, kendisi de o sırada önümüzdeki ay piyasaya çıkacak olan Three LettersfromSarajevo albümü üzerinde çalışıyordu. Birlikte toplantılar yaptık, Belgrad’daki stüdyosunu ziyaret ettim. Ederlezi’yi Hıdırellez olarak uyarladım. Çok beğendi ve onu Çeşme konserinde birlikte seslendirdik. Müzikte bana bir çeşit mentorluk yaptı diyebilirim. En son bu albümde uyarladığım Avare de GoranBregoviç’in bestesi, ben sözlerini yazdım.

Albümdeki diğer şarkıların söz ve müziği size ait değil mi?

Evet, albümdeki Avare dışındaki Ahmet,Sensizliğe Dayanabilirim ve Ayrılık şarkılarının söz ve müziği bana ait, düzenlemeler ise Çağrı Kodamanoğlu imzasını taşıyor.

Albümdeki Ahmet şarkısı dikkatimi çekti, kim için yazdınız?

Bunun hep sorulacağını tahmin ediyordum ama, Ahmet özel birisi için yazılmadı. Herhangi bir delikanlı olabilir. Aslında bir akşam metroda şimdi yüzünü bile hatırlamadığım, omuzuna ceketini atmış bir delikanlı yürüyüp geçti hızlıca. Birkaç dakika sonra telefona nakaratı kaydediyordum:

“Ahmet Ahmet yok mu sende merhamet ” Yani şarkı Levent-Hacıosman metro hattında ortaya çıktı. Bir de Ahmet ismindeki “Ah” tınısını müzikal olarak vurgulamaya çalıştım.

Tıp mı müzik mi desek ne cevap verirdiniz?

İkisi de. Çünkü kendimi yalnızca birisini yaparken hayal edemiyorum. Doktorluğum ve akademisyenliğim benim için çok önemli. Müzik ise hayatımdaki tutkuyu simgeliyor.

Müzikteki pek çok kazanımımda da mesleğimin çok büyük etkisi oldu. Akademisyenliğimin sahnede çok faydasını görüyorum. Örneğin Seattle konserimde Amerikalı senatörler falan var, heyecanlanmamak için kendimi öğrencilere sunum yapıyor varsaydım, hatta sahnede havaya girip laptop açmışlığım ve slayt göstermişliğim vardır.

Solist olmanın yanında, söz ve müziği size ait birçok eseriniz var. Hatta, İngilizce şarkılarınızda var değil mi?

Aslında ben İngilizce şarkılar yazarak başladım müziğe ve başta yapımcılar olmak üzere herkes “Neden İngilizce yapıyorsun, bu ülkede tutmaz!” dediler, bence bu çok yanlış, tam tersi bir gün çok kişi İngilizce şarkı yapacak bu ülkede, hatta gençler yapıyor zaten. Şu an İngilizce Maxi single’ım CaféAfrica da dijital platformlarda bulunuyor.

Etkilendiğiniz müzisyenler?

KatieMelua, Hindi Zahra, RifCohen müzikte yapmak istediklerim için örnek aldığım müzisyenler. Bir de Avustralyalı arkadaşım Adam’ın (Adam Dunning) dinlendirici müziğini beğeniyorum.

Birlikte çalışmayı hayal ettiğiniz biri var mı?

Ben müzikte farklı türleri bir araya getiren projelerde olmayı seviyorum. Ancak kendimi dünya müziğine yakın hissediyorum. Sting ile bir projede olmak isterdim mesela. Çünkü Sting etnik soundu Batı normları içinde harmanlayıp geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan kişidir bence…

Avustralyalı bossa nova sanatçısı Adam Dunning’le de çalıştınız değil mi? Biraz bahseder misiniz?

Evet, Adam’ın Ordinary şarkısında düet yaptık, Kasım ayında single olarak çıkacak, video klip çekmeyi bekliyoruz. Benim Gallipoli şarkımda da birlikte çalışmıştık. İstanbul’dabirlikte konser vermiştik. Avustralya’da da pek çok röportajımız çıktı.

Tarzınızı, tavrınızı ve çizginizi hep koruyan bir sanatçı olarak tanınıyorsunuz. Tarz ve tavır olarak Türkiye’de Dünya müziği sanatçısı olmak sizce zor mu?

Türkiye’nin ve Anadolu’nun müzikal zenginliği dünya müziğinde hak ettiği yeri bulamadı bence. Tıpkı Türk mutfağı gibi. Müziğimizi yeni jenerasyonun zevklerini de dikkate alarak yeniden yapılandırmalıyız. Bunun en güzel örneği Selda Bağcan, herkesin söylediği türküleri gitarı ve kendine özgü yorumuyla seslendirdi ve dünya dinledi. Türk sanat müziğimiz de öyle... Yabancı müzisyen arkadaşlarım İstanbul’da sokakta çalınan kanunun sesini duyduklarında çok etkilenmişlerdi mesela. Gerçekten biz müziğe gönül verenlerin yapacağı çok iş var bu ülkede. Taklit değil özgün işler çıkarmak lazım.

Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsiniz, özel bir hobi ve alışkanlıklarınız var mı?

Tıp ve müzik yeterince vaktimi alıyor, ama yine de her vakit bulduğumda sinemaya gitmeyi seviyorum. Hatta genellikle yalnız gitmeyi tercih ediyorum ve o karanlık salonda geçirdiğim iki saat bir çeşit meditasyon etkisi yaratıyor bende…. Onun dışında doğada yürümeyi ve yüzmeyi seviyorum. Ha, bir de öyle boş boş oturmaya bayılırım.

Biz de Önce Vatan Gazetesi olarak bizimle yaptığınız samimi ve içten röportajdan ötürü sanat yüreğinize teşekkür eder, gelecek çalışmalarınızda başarılar dileriz…