Doğu ‘Hayat Yeni Başlıyor’ dedi

Doğu ‘Yaktım Gemileri’ dedikten 13 yıl sonra ‘Hayat Yeni Başlıyor’ dedi

Ünlü şarkıcı Doğu 13 yıl ara verdiği sahnesine yeniden döndü. 13 yıl önce başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Doğu ailesinden birçok kişiyi kaybetmiş ve âdeta müziğe küsmüştü. Müzik dünyasından bir türlü ruhunu alamayan ünlü şarkıcı 13 yıl sonra ‘Hayat Yeniden Başlıyor’ ile müzik dünyasına merhaba dedi. Biz de önceki gün Önce Vatan Gazetesi olarak Ünlü şarkıcı ile bir araya geldik. Ünlü şarkıcı Doğu’nun müzik serüvenini, müzik hayatında kaybettiği yılları ve bundan sonra neler olacağını sorduk. Çok keyifli bir söyleşi oldu.

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Müzik serüveniniz nasıl başladı?

Kendimi bildim bileli müziğin içindeyim. Küçükken odasının dört duvarına hoparlör asan bir çocuktum. Ailem de müziğe olan düşkünlüğümün farkındaydı ve destekçi oldular her daim. Ordu'da yaşıyordum ve Ordu'luyum. 22 Yıl önce Ordu'dan İstanbul'a geldim genç yaşta, profesyonel olarak müzik hayatına başlamak için, radikal bir karardı. Albüm yapmak için stüdyoya gireyim derken kendimi aranjör ve onlarca star çıkarmış olan bir Prodüktör olarak buldum. 2005 Yılında ise kendi albümümü yaptım ''Yaktım Gemileri'' ve bu kadar büyük bir ses getireceğini tahmin etmemiştim. Birden Ülke gündemine oturmanın büyüsüyle iç içe kalmıştım. Kendime 2 albüm yapıp başkalarına yüzlerce albüm yaptım.

Müzik yolculuğunuzda ailenizin tepkisi ne oldu?

Her zaman destekçim oldular. İlk albüm ''Yaktım Gemileri'' çıktığı zaman diliminde büyük abimi kaybettim. O süreçte biraz duraksayıp stüdyoya kapattım kendimi. Sürekli müzik yaptım.

Türkiye'nin Romantik Prensiydiniz,Aşk şarkılarının ve hüzünlü şarkıların adamı oldunuz birden?

Evet. Akuistik ve insan ruhunu okşayan eserler yapmayı ve seslendirmeyi seviyorum. İnsanlar dinledikleri şarkıların içinde bulmalı kendini. Üzüntülerini, sevinçlerini, hayatın içinden yaşadıklarını bulmalı şarkılarda. Bu noktada sanat başlıyor. Kalplere dokunmanın mutluluğunu milyonlarca sevenlerim bana yaşattılar. O kadar güzel bir duygu ki ne kadar teşekkür etsem de az kalır.

Çok zor bir süreçten geçtiniz. Üzecekse eğer devam etmeyebiliriz? Anlatmak ister misiniz?

Evet, yaradanın bir imtihanıydı belki de. Hayatın en acı oyunuydu ya da. İnsanoğlu bir sevdiğini kaybedince bile dayanılmaz bir girdap içine girebilirken 13 yılda hayatımın en önemli 5 parçasını kaybettim. 3 abim, babam ve ardından annemi kaybettim. Anlatılması zor bir durum. Keşke hayat sadece mutluluktan ibaret olsa. ''Yaşamak için bir neden söyle?'' deselerdi o zaman bu sorunun cevabını veremezdim. Ama müzik yaşamak için bir nedendi.

Birçok ünlü isme albüm yaptınız ve eserlerinizi seslendirdiler. Biraz söz eder misiniz?

Evet o dönemler albümüm patlamış albüm başarımın gölgesinde kalmıştı aranjör yönüm. Albüm yaptığım ve eserlerimi okuyan birçok ünlü isim oldu. Birçok ünlü isim kazandırdım sektöre. Benden şarkı istediklerinde besteci değilim çok şarkım yok diye hep mütevazı davranıyordum. Zaten utangaç bir yanım var. Ama çalıştığım kişi yüreğime değince eserimi hediye ediyordum. Kader-Gururlu ol, Azer Bülbül-Duygularım, Zerrin Özer, Serkan Kaya, Hatice'nin Doyamıyorum şarkısının da mimarı oldum... Ve birçok ünlü isim daha. İlk Kral Dergisine kapak oluştum. Hayalimi sormuşlardı Zerrin Özerle bir çalışma yapmak istiyorum demiştim. Zerrin Özer Duygularım şarkımı okumuştu. Güzel bir gururdu.

2006 Yılında albüm yaptığınız için herkesin size tepki gösterdiği isim kimdi?

Serkan Kaya. İlk albüm yaptığımda her şeyini karşılayıp Prodüktörlüğünü yapmıştım. Um albümü yaptıktan sonra haklarını devretmiştim. O dönem birçok insan tepki göstermişti. Bazen inandığınız bir proje ve isim için uğraş göstermeniz gerekir. İyi ki de yapmışım. Serkan Kaya diye bir gerçek var müzik adına şu an.

13 yıl boyunca insanlar sizin müziği bıraktığınızı düşündü. Müziği bıraktınız mı?

Müziği asla bırakmadım. Ard arda yaşanan üzücü olaylardan sonra sadece bir virgül bırakıp müziğin mutfağında devam ettim.

Günümüz Sanatçılarını nasıl buluyorsunuz?

Sanatçı sayılacak kadar az, çoğu şarkıcı. Her şey digital, her şey sosyal medya, sosyal medyada da her şey maalesef fake. Düşünsenize Jennifer Lopez bir dünya starı ve Papi klibi 312 milyon tıklanıyor ama ülkemizde yeni yetme isimler 400 milyon tıklanıyor. Nasıl bir dünya oluşturup içinde yaşamaya inanmışlarsa. Sadece gülüp geçiyorum acıyarak. Sanatın sanat olduğu dönemde var olduğum için çok mutlu hissediyorum kendimi. Sanatçı ve Şarkıcı arasındaki ayrımın lezzeti bambaşka.

Bugüne kadar özel hayatınızla hiç gündeme gelmediniz? Neden?

Adı üstünde özel hayat. Dünya tatlısı bir evladım ve ömrümü beraber geçireceğim bir eşim yani diğer yarım var. Aile kutsaldır. Sanatçı toplumun aynası olmalı. Bu nedenle hiçbir magazinsel olayla göremediler beni. Lakin eserlerim dillerde ve yüreklerde. Bu da benim için yeterli.

13 yıl aradan sonra yeni albümünüzü çıkardınız. Neden bu kadar ara?

Aslında ilk albümden sonra şarkılar hazırdı. Sadece üzücü olaylar ve kader. Önce Yaktım Gemileri demiştim yıllar sonra bu geçmiş yaralarına merhem olmak için Hayat Yeni Başlıyor dedim.

Hayat Yeni Başlıyor. Albümden söz eder misiniz?

-Toplam 5 eserden oluşuyor. Hayat yeni başlıyor adlı eserimi başarılı yönetmen Muhammed Çiftçi ile kliplendirdik. Albüm Seyhan Müzik'ten çıktı. Bir de Sevenlerime sürpriz yapıp karaoke ve akustik olmak üzere Yaktım Gemileri eserime de yeni versiyon yaptım. Hayat Yeni Başlıyor yeni bir dans şarkısı. Yıllardır aynı şarkılarla dans eden çiftlere armağanım olsun. Hayat yeni başlıyor. Şimdiden herkese sonsuz mutluluklar diliyorum.

Son olarak resimlerde çok ciddi çıkıyorsunuz diyorlar?

Müzik uğruna tüm ailemi kaybettim. Gülmek yakışmaz.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…