Diyarbakırlı Şaban Yoldaş ile rüyalar alemine yolculuk

Röportaj: Dilek Köroğlu

ÖNCELİKLE ŞABAN YOLDAŞ KİMDİR, BİRAZ OKURLARIMIZA BAHSEDER MİSİNİZ?

1976 Diyarbakır doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Diyarbakır’da tamamladım. Başarısızlıkla sonuçlanan 2 evliliğimden, 2 kızım ve bir oğlum var. Bir dönem bölgede yerel yayın yapan özel bir TV kanalı ve gazetede farklı alanlarda çalıştım. 2000-2004 yılı arası Kültür Bakanlığına bağlı Diyarbakır Klasik Türk Müziği korosunda geçici işçi olarak görev yaptım. Daha sonra 1 yıl Aydın’ın Didim ilçesi Müze Müdürlüğünde görev yaptım. Bu işlerden ailevi nedenlerle ayrıldıktan sonra, yine bölgede yerel yayın yapan bir gazetede idari işler müdürlüğü ve köşe yazarlığı yaptım. Tabi bunların yanında, 2004 yılından beri Kur’an-ı Kerim, Hadis-i Şerif, Tasavvuf ve Rüya ilmiyle yakından ilgilenmeye başladım. İşim dışında bütün zamanımı bu ilimlere adadım. Değişik zamanlarda farklı TV ve yayın organlarında, sosyal medyada programlar yapıp, insanların gördüğü rüyaları tabir ettim. Halen farklı ortamlarda profesyonel anlamda rüya yorumu yapmaya devam etmekteyim.

RÜYA YORUMLAMAYA NASIL BAŞLADINIZ?

Ben, genelde rüya gören biriyim. Gördüğüm rüyaların çoğu da gerçek çıkıyor. İlk zamanlar, gördüğüm rüyaları farklı kaynakları araştırarak yorumluyordum. Daha sonra yakın çevremdeki insanların gördüğü rüyaları yorumlamaya başladım. Külli iradenin de takdiri ile, bu ilme kendimi adamaya karar verdim. 13 yıldır milyonlarca insanın rüyasını yorumladım.

AİLENİZDE RÜYA YORUMLAYAN BAŞKALARI VAR MI?

Ailemde benim dışımda, rüya ilmiyle ilgilenen kimse olmadı. Ancak yakın çevremde bu ilmi sürdürmem konusunda büyük destek aldım. Şu an 12 yaşındaki küçük kızım Elif Şeyma bu ilme merak duymaya başladı. İnşallah o da ileriki zamanlarda babası gibi bir rüya ilmi uzmanı olacak.

RÜYA YORUMLARNIZ SONUCU İNSANLAR TARAFINDAN NASIL TEPKİLER ALIYORSUNUZ? BİR ÖRNEKLE AÇIKLAR MISINIZ?

Peygamber efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Kıyamet yaklaştığında, Müslüman’ın rüyası ekseriye yanlış çıkmaz.” Günümüzde hemen herkes rüya görüyor. Görülen rüyaların büyük bir bölümü gerçek çıkıyor. Kişi, gördüğü rüyayı bana anlatmadan önce, farklı kaynaklardan araştırıyor. Bana gelip anlattığında ise, yaptığım yorum, anlattığı rüya daha gerçekleşmeden kalbini tatmin ediyor. Kişi, “Benim rüyamın yorumu kesinlikle budur” diyor. Genellikle olumlu tepkiler alıyorum. Allah’a hamdolsun ki, Milyonlarca kişinin rüyasını yorumladım ancak bugüne kadar hiç olumsuz tepkiyle karşılaşmadım.

RÜYA YORUMLAMAK İÇİN BİR YETENEK SAHİBİ OLMAK GEREKİYOR MU?

Rüya yorumlamak, ilim ve feraset işidir. Yüce Allah Yusuf Suresi 6. Ayette şöyle buyurur: “Rabbin seni seçecek ve sana rüyaların tabirini de öğretecek.” Yine başka bir ayette ise, “Biz ona rüyaların tabirini de öğrettik.” Buyurulur. Yüce Allah seçkin Peygamberine rüya ilmini öğrettiğini açıkça beyan ediyor. Ancak, bu işi yapabilmek için, sadece bu işin ilmini bilmek yetmiyor. Çünkü rüyada görülen nesnelerin birden fazla anlamı vardır. Aynı nesne hem iyi, hem kötüyü işaret edebiliyor. Görülen nesnelerin hangi anlama geldiğini daha sağlıklı çözebilmek için, feraset sahibi olmak gerekir. Peygamber efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Müminin feraseti vardır. Müminin ferasetinden korkun. Çünkü o, Allah’ın nuru ile bakar.” Feraset nedir? Büyük İslam Alimi İmam Gazali, feraseti şöyle açıklamıştır: “Feraset, Allah’tan gelen bir alametle, olayların sırrını çözmektir.”

RÜYA BİR İLİM MİDİR? RÜYA NEDİR?

Yüce Allah şöyle buyurur: “Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.” (İsra/85) Rüya, ruhla alakalı bir durumdur. Ayette de belirtildiği gibi, Yüce Allah ruh ile ilgili detaylı bilgi vermediğini açıkça beyan etmiştir. Bu yüzden, rüyanın gerçek mahiyeti henüz gizliliğini korumaktadır. Uyku halinde gördüğümüz garip hallere, rüya diyoruz.

RÜYALAR GELECEKTE YAŞANILACAK OLAN HADİSELER İÇİN BİR MESAJ MIDIR?

Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Rüya üç kısımdır. Bir kısım Ademoğlunu üzmek için şeytandan olan korkulardır. Bir kısım kişinin günlük hayatta kafasını meşgul ettiği şeylerdir ve bunları rüyasında görür. Bir kısım rüya da vardır ki, peygamberliğin 46 cüzünden birini teşkil eder. Yani rahmani rüyalar. Rahmani rüyalar kimi için bir ikaz veya uyarı, kimi için ise, geleceğiyle ilgili müjdeyi temsil eder.

RÜYALARIN ASTROLOJİ İLE BİR BAĞLANTISI VAR MIDIR?

Öncelikle halk arasında tabir edilen astrolojinin ne olduğunu birkaç cümleyle açıklayalım. Asrtroloji, yıldızların yer olayları üzerindeki etkisini belirtmeye ve bu etkileri göz önünde tutarak geleceği önceden bildirmeye dayanan falcılık sanatıdır. İslam dininde astrolojinin yeri yoktur ancak, burçların yeri vardır. Yüce Allah şöyle buyurur: “And olsun sema dolu burçlara” (Buruç/1), “Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil (güneş) ve nurlu bir Ay barındıran Allah, çok yücedir.” (Furkan/61)

Yıldızların kümelenmiş haline burç diyoruz. 12 adet burç vardır. Yüce Allah, kainattaki herşeyi, bir ölçüye göre yaratmıştır. İnsanları yaratırken bazı karakteristik özelliklerini bu burçlarla ölçülemiştir. Her insanın kendi burcuna ait bazı özellikleri, diğer insanlara nazaran daha kuvvetlidir. Nasıl ki bir kilometre uzaktaki yangının insan üzerinde bir etkisi yok ise, milyonlarca kilometre uzaktaki yıldızların da insan üzerinde direkt olarak hiç bir etkisi yoktur. Yani rüyaların Astroloji ile bir bağlantısı yoktur.

RÜYA VE ASTRAL SEYHAT ARASINDA FARK VAR MI, VARSA NEDİR?

Rüya ile astral seyahat arasında fark tabi ki vardır. Salih rüyaları iki şekilde görürüz. Yüce Allah, insanların lehvi mafuzdaki durumunu bilen bir grup meleği rüya işi ile görevlendirmiştir. Bu melekler, insanların hayatlarıyla ilgili bazı bilgileri lehvi mafuzdan alıp, değişik hallere sokarak, kişinin kalbine yerleştirir. Bizler de bunları rüya olarak görürüz. Bu rüyaların yoruma ihtiyacı vardır. Bir de aracısız olarak, Allah-u Teala tarafından gösterilen rüyalar vardır. Bu rüyaların yoruma ihtiyacı yoktur ve görüldüğü gibi çıkar. Rüya gördüğümüz zaman bilincimiz kapalıdır. Rüyayı ruh görür. Uyandığımız zaman veya daha sonradan ruhun beyine verdiği sinyaller ile rüyayı hatırlarız. Astral seyahatte ise, bilinç açıktır. Duyu organları hareketsiz kalarak, ruh bedenden ayrılır ve kontrol edilir. Kesinlikle çok tehlikelidir.

ŞEYTANİ RÜYALARI NASIL TANIMLARSINIZ?

Şeytani rüyalar, sıkıntılı ve korkutucu olanlardır. Daha çok, kişinin en zayıf olduğu yönlerinden beslenir.

ŞEYTANİ RÜYALAR GÖRÜNCE NELER YAPMAK GEREKİYOR?

Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Sizden biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse, uyandığı zaman diğer yanına dönsün. Sol omzuna 3 kez tu diye tükürsün, rüyanın şerrinden Allah’a sığınsın ve kimseye anlatmasın. Bu taktirde, rüya kendisine zarar vermez.” Şeytani veya tatsız rüyalar gördüğümüz zaman, bu Hadisi uygulamalı ve bir sadaka vermeliyiz.

YAŞANILACAK OLAYLARI YAŞARKEN ÖNCEDEN RÜYADA GÖRMEK İÇİN KALP GÖZÜNÜN AÇIK OLMASI MI GEREKİYOR?

Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “En doğru rüya, seher vakti görülen rüyalardır.” Kalbi temiz, Allah’a yakın Salih olan her insan, yaşanacak olayları kalp gözü açık olmadan, rüya ile görebilir.

BİLİNÇ ALTI RÜYALAR İLE MESAJ VEREN RÜYALARI BİRBİRİNDEN NASIL AYIRIRIZ?

Bilinç altı rüyalar, karışık ve parça halinde görülen rüyalardır. Hiçbir anlam ifade etmez. Salih rüyalar ise, açık ve net görülen rüyalardır.

TV PROGRAMI YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Farklı zamanlarda TV programı yaptığım dönemler oldu. Tabi ki böyle bir teklif gelirse geri çevirmem. İnsanların rüyalarını yorumlayarak, kendilerini aydınlatmayı kendime vazife edindim.

SON OLARAK TAKİPÇİLERİNİZE NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Günümüzde rüya yorumculuğunu şöhret malzemesi yapan birçok kişi var. Takipçilerime tavsiyem, bu tür insanlardan uzak durmalarıdır. Çünkü, yapılan yanlış yorum, psikolojiyi olumsuz etkiler. İşin ehli olmayan kişilere rüyalarını yorumlatmasınlar.