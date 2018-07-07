Diyarbakır’ın Eğitim Üssü: Bahçeşehir Koleji

Diyarbakır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Kurucusu Zeki Esen

Eğitiminin yarınlara ve tabii ki geleceğe yatırım olduğunu hiç şüphesiz herkes gibi ben de biliyorum. Bilginin güç olduğu şu dünyada zaman ve mekan farketmeden öğrenilen herşey gelişmek için çok önemli. Birey gelişecek böylece toplum da değişecek çünkü. Geçen aylarda henüz Türkiye'deyken eğitim denilence akıllara gelen isim Enver Yücel’i ziyaret etmiştim. Konumuz Türkiye’deki eğitimin dünü ve bugünüydü. Bahçeşehir ve Uğur Eğitim Kurumları olarak sadece batıya değil tüm yurda yaptıkları yatırımları anlattı.

Babamın görev yaptığı yıllarda yaşadığımız Diyarbakır’a kısa süreliğine gideceğimi ve gitmişken oradaki okulları da görmek istediğimi belirtince beni Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Diyarbakır sorumlusu Zeki Esen’e yönlendirdi. Zira Diyarbakır'daki okul 55 milyon TL’ye mal olmuş ve bölgenin en çok tercih edilen önemli okullarından biri haline gelmişti.

Bu vesileyle buluştuğumuz Zeki Esen Bey ile Bahçeşehir Koleji’nin tüm kampüslerini gezdik. Açıkçası böyle bir yer beklemiyordum. 25 sene önce bulunduğum Diyarbakır elbette değişecekti. Tabii ki burası da çağa uyacak değişecek gelişecekti. Anaokulu bahçesinde bildiğiniz küçük çaplı bir hayvanat bahçesi vardı mesela. Geyikten, midilli atına, köpekten ceylana kadar pek çok hayvanın bahçede olduğunu düşünün. Çocukların küçük yaşta hayvan sevgisiyle büyüdüğünü düşünmek bile mutlu olmaya yetiyor...Hele bir de Bahçeşehir Koleji’nin Hevsel Kampüsünü görünce.. Dışarıdan herhalde burası üniversite, bizim daha yolumuz vardır dedim. Ama hayır burası tam da aradığımız yerdi.

Bina içerisinde laboratuvarları, spor salonları; restaurant ve cafeleri ve hatta taş sokakları olan koca bir bilim yuvası. Bir de öğrencileri görseydiniz. Nasıl da bilinçliler. Yaptıkları işe öyle bir sarılmışlar ki hevesle yaptıkları robotik çalışmaları anlatmaya kazandıkları derecelerden bahsetmeye can atıyorlardı. Sağolsunlar birlikte ziyaret ettiğimiz Rona Doğan'la, soru-cevap yapabileceğimiz kısa bir konferansı bile uygun görmüşlerdi. Soruları, azimleri, ingilizcileri ve zekaları... Yatırım yapılınca karşılığı kat ve kat alınıyor. Bunu da görmek sanırım bir eğitimcinin tek gayesi...



Öncelikle Diyarbakır’da eğitim ve öğrenci kalitesinden bahsedebilir misiniz?

Diyarbakır geçmişten beri eğitime çok önem veren ve çok sayıda şair, yazar ve akademisyen yetiştirmiş bir şehir olması eğitimin her dönemde kalitesini ortaya koymaktadır. Günümüzde de öğrencilerimiz ve ebeveynleri bilinçli, ne istediklerini iyi biliyorlar. 2008 yılından beri bizde bu bilinçli ailenin içerisindeyiz. Bu alanda Diyarbakır’a ciddi yatırımlar yaparak öğrencilerimizi Dünyanın birçok prestijli üniversite ve okullarına göndermeyi başardık.

Son yıllarda Diyarbakır’a çok fazla özel eğitim kurumları açılmış. Neden bu kadar fazla ve sizce kaliteyi düşürüyor mu?

Bu durum sadece Diyarbakır’da böyle değil Türkiye’nin bütün şehirlerinde söz konusu. Özel okulların sayısının artması bir bakıma iyi, standartlar ne kadar yükseltilirse öğrencinin aldığı hizmet o kadar kaliteli olur. Fakat, Diyarbakır’da ve Türkiye’de fiziki koşulları uygun olmayan birçok kurum bulunuyor. Fiziki özellik ve verilen eğitimin niteliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı kurumların bu yapıdan uzak olması biz eğitimcileri derinden üzüyor.

Diyarbakır’ın en iyi eğitim kurumlarının başındasınız. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarını diğer kurumlardan ayıran farkı nelerdir?

Bahçeşehir Koleji, küresel bir okul. Üniversitemizin ve eğitim fakültemizin olması biz eğitimcileri sürekli besliyor, çünkü eğitim fakültemiz sürekli programlar geliştirip, araştırmalar yapıyor.

Bahçeşehir Koleji, 2017–2018 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye’nin 48 ilinde 101 kampüsüyle eğitim veriyor. BAU Global şemsiye altında; Washington DC, Berlin, Batum Kıbrıs Üniversiteleri ve dil okullarıyla yüz elli binden fazla öğrenciyi kaliteli eğitimle buluşturuyor.

Bu nedenle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi sık sık yurt dışına gönderebiliyoruz. Şu anda Kanada’da Hazırlık tamamlama programına katılan öğrencilerimiz var.

Türkiye'de eğitimin öncülüğünü yapıyoruz. Çocuklarımızı geleceğin söz sahibi bireyleri olarak yetiştirmek için geleceğin eğitimini uyguluyoruz. Eğitimin öncüsü olma yolunda STEM, Master 6, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), robotik ve kodlama gibi yenilikçi eğitim modelleri ve uygulamalarıyla çocuklarımızı buluşturuyoruz.

Bahçeşehir kurumları olarak Türkiye genelinde ilk defa Apply Fen Tek ile öğrencilerimizi kendimiz seçmeye başladık. Diyarbakır Doğu ve Güneydoğunun eğitim merkezi olması sebebiyle birçok ilden öğrencimizi mülakata aldık.

Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi’nde STEM eğitimi 10 yıldır uygulanıyor ve öğrencilerin aldığı akademik başarılar, gerçekleştirdikleri projeler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri STEM eğitiminin doğru uygulandığında ne kadar başarılı sonuçlar alındığını gösteriyor. STEM eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesi yer alıyor. Diyarbakır Kampüsümüze de STEM laboratuarlarımızı kurduk.

Kodlama Eğitimi ile Türkiye’de ve Dünyada dereceler alıyoruz. Okullarımız da, teknolojik ve sosyal yatırımlar üst seviyede. Kampüsümüzde, Drone alanımızda ilk, orta ve lise kadememizdeki her öğrenciye İHA’ ları kullanmayı ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etme fırsatını veriyoruz.

İnovasyon Laboratuvarımızda model uçak yapıyor ve bunları gökyüzüne uçuruyoruz.

Uçak simülatörümüzle, Uçuşun keyfini ve inceliklerini öğretiyoruz.

Anaokulundan üniversiteye yaşam boyu eğitim veren okulumuzda, uyguladığımız uluslararası eğitim anlayışıyla bilgiye ulaşmayı bilen, teknolojiyi araç olarak kullanan, kendini sürekli geliştiren ve en önemlisi iletişim kurabilen “Dünya İnsanı” gençler yetiştiriyoruz

Geçtiğimiz aylarda Bahçeşehir’in 4. Kampüsü Hevsel açıldı. Bizler de gezdik mükemmel. Bu kampüs ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Kampüsümüz anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerinden oluşmakta. Her kademenin kendine ait laboratuarlarının ve sosyal alanlarının bulunduğu üniversite kampüsleri modelinde her köşesinin öğrencinin ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde düzenlenmiş bir yerleşke. Tüm Diyarbakır’daki velilerimizi ziyaret için bekleriz.

Enver Yücel Bey’in ‘’ DİYARBAKIR EĞİTİMDE İYİ OLDUĞU TAKDİRDE TÜRKİYE İYİ OLACAKTIR. ‘’ sözü var. Kendisi Diyarbakır’a nasıl bakıyor?

Diyarbakır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, birçok şair ve yazar yetiştirmiş medeniyetler şehridir. İpek yolunun buradan geçmesi sebebiyle eskiden kalma bir sözü hatırlatmak isterim ‘’Medeniyet yolu Diyarbakır’dan geçer’’günümüzde de Diyarbakır’ın eğitimde gelişmesi her alanda Türkiye’nin gelişimine büyük katkı sunacağını bildiği için Diyarbakır’a büyük yatırımlar yaparak;

2008–2009 Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampüsü,2009- 2010 Bahçeşehir Anaokulu Kampüsü, 2013–2014 eğitim-öğretim yılında Bahçeşehir Koleji Diyarbakır (Vadi Evleri) Kampüsü ve 2016–2017 eğitim öğretim yılında Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi kampüslerinin açılmasına öncülük etti.

Enver Yücel demişken kendisi çok başarılı vizyoner bir eğitimci. Kendisi hakkında görüşleriniz nelerdir?

Enver Yücel, insan ve eğitim odaklı, vizyon sahibi bir lider, hiçbir zaman olanla yetinmeyen ve her zaman daha ileriye gitmeyi düşünen bir eğitimci. Yılın büyük bir kısmını yurt dışında geçiriyor ve güçlü isimlerle eğitim adına bağlantılar kuruyor. Ben bu anlamda gerçekten çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum.

Uçan arabalar, robotlar ve dijitalleşme. Artık gelecek çok fazla uzakta değil ve farklı bir bakış açışı. Diyarbakır Uğur ve Bahçeşehir olarak nasıl bir eğitim sisteminiz var?

Bilgi ve bilişim çağının hızla geliştiği bir dönemdeyiz. Dünya hızla değişiyor ve dönüşüyor. Endüstri 4.0 devrini yaşıyoruz. Yapay zekanın hayatın her alanına girmesiyle geçmişteki eğitim-öğretim anlayışıyla, bugünün bilim ve teknoloji gelişmişliğini yakalamanın mümkün olmadığı bir yüzyıldayız. Bu nedenle öğrencilerimizi yetiştirirken modern çağın gereklerine uygun bir eğitim sistemi uygulamaktayız. Tüm gelişmiş ülkelerde eğitim politikası olarak kabul edilen STEM + A okullarımızda da uygulanmaktadır, böylece öğrencilerimize farklı disiplinleri ortak kullanma becerisini kazandırmaya çalışmaktayız.

Yapay zeka eğitim öğretimin içinde ve farklı mesleklerin içinde yer alıyor. Artık meslekler değişiyor meslek grupları yeniden kodlanıyor yapılan işlerin bir kısmı robotlar tarafından gerçekleştiriliyor. Farklı bakış açısına ve yeniliğe entegre bireyler iş sahalarında yerini almaya başladı.

Örneğin 2000 doğumlu bir öğrenci 2018’ de üniversiteye girdiğinde 2022 yılına mezun olacak. Bu süreçte teknoloji gelişmeye devam edecek. Biz Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak yazılım, teknoloji, bilim, sanat ve spor alanlarında öğrencilerimizi geliştiriyoruz. Sadece sınav odaklı değil teknolojiye uygun eğitim veriyoruz. Z kuşağının meslek seçimi teknolojiyle iç içe olacak biz eğitim modelimizle buna entegre olarak hızla ilerliyoruz.

Sadece kitap kurdu ve robotlaşma da yetmiyor. Alibaba Kurucusu Jack Ma spor ve sanata alanında öğrencileri yönlendirin diye geçenlerde açıklama yaptı. Siz neler yapıyorsunuz?

Çocuklarımıza sadece matematik, tarih öğretmiyoruz müzikten spora her alanda başarılara imza atıyoruz.

Diyarbakır Bahçeşehir Kolejinden iki grubumuz ‘’2018 Fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasında’’ bizleri başarıyla temsil etti.

Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu ‘’2018 Liseler Arası Tiyatro Şenliğinde’’ Dünya klasiklerinden ‘’Bernarda Albama’nın Evi ‘’ isimli oyunla vizyonumuzu ortaya koyduk.

FLL Robotik Ankara Turnuvasında ‘’İlham Verici Takım’’ ödülü,

FLL 2018 İstanbul ‘’Robotik Turnuvaları’’ şampiyonluğu ödülü,

FLL 2018 İstanbul ‘’Robotik Turnuvası Duyarlı Profesyonellik’’ ödülü,

FLL 2018 JR turnuvası ‘’ Akıllı Modelin İnanılmaz Hareketi’’ ödülü,

‘’2018 Çim Hokeyi’’ takımımız bölge birinciliği ödülü,

‘’2018 Diyarbakır Yüzme Bayrak Yarışması’’ birinciliği ödülü,

‘’2018 Kort Tenis Genç Kızlar Bölge Şampiyonası’’ grup ikinciliği ödülü,

‘’2017 -2018 Genç Kızlar Voleybol Turnuvası’’ bölge birinciliği ödülü,

Birçok alanda lideriz. Geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte temsil edecek, teknoloji liderleri arasında konumlanacak genç bilim insanları yetiştirmek temel hedefimizdir.

Türkiye’de eğitim sorunlarımız nasıl çözülür?

Türkiye geneline bakacak olarsak eğitim anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Müfredatta değişiklikler yapıp öğrenme odaklı ve öğrenciyi başarılı oldukları alana yönlendirebileceğimiz, bir sistemi hayata geçirmeliyiz. Kaliteli erken çocukluk eğitimi verilerek, ilkokuldan üniversiteye kadar her aşamada yeterli donanımlarla hizmet vermelidir. Örneğin; fen dersleri için laboratuarlar, beden eğitimi derleri için spor salonları, resim dersleri için atölyeler yer almalı, öğrencilerin yeteneği doğrultusunda yönlenebilecekleri tüm imkânlar verilmelidir. Yeteneklerine uygun meslekler seçmelerine yardımcı olmalıyız. Her okulda kariyer günleri ve meslek tanıtımları yapılmalı.

Öğretmenlerimize bu konuda büyük görevler düşmekte öğrencilerini iyi tanıyıp ve soru sormaya çekinmeyen bireyler yetiştirebilmeliyiz. Düşünce yapısını geliştirici metotları en iyi şekilde kullanıp, öğrencilere kendi kültürleri ve bunun dışındaki kültürlerin de tanıtımını yaparak, teknolojiyi yakından takip edip uygulama alanları açarak, dünya genelinde rekabet edecek nitelikte nesiller yetiştirecek güce ulaşmalıyız.

Zeki Esen kimdir?

Diyarbakır doğumlu olan Zeki ESEN, ilk, orta ve lise eğitimi ardından, fiziğe olan ilgisinden dolayı, Dicle Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olarak, eğitimci kimliği kazanmıştır.

2004 yılında, Diyarbakır Uğur Dershanelerini açarak her yıl ortalama 6000 öğrenciyle çalışmalarını sürdürdü. 2008 yılında Diyarbakır Bahçeşehir Kolejini kurarak, 4 kampüsü ile kaliteli eğitimin öncülüğünü yapmaya devam ediyor.

Bahçeşehir Üniversitesiyle yapılan görüşmeler sonucunda önümüzdeki yıl Diyarbakır’da Yüksek Lisans programları açmayı planlamaktadır. Eğitimdeki gelişmeleri yakından takip edip ve bu gelişmeleri Diyarbakır’la paylaşmayı sürdüren Zeki ESEN görevini Diyarbakır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürmektedir.

Röportaj: Anıl Sural

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Fotoğraf: Rona Doğan