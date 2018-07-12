Dilek Pehlivan ile Şarkıcılık ve Yazarlık Üzerine

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Ben Dilek Pehlivan baba tarafı Yunanistan göçmeni Drama ve anne tarafı Arnavut Piriştine göçmeniyim.2010 yılından bugüne İstanbul’dayım. İstanbul’ a dışarıdan gelip tutunmaya çalışanlardanım. Müzikle uğraşıyor ve yazarlıkta yapıyorum. Sizler beni daha çok 2014 yılında Zayıf Bedenlere Yüktür Aşk kitabım ve 2015 yılında Bana Ne Kısmetler Var albümüm ile tanıyorsunuz. Fakat 2010 yılından bu yana sanat sektöründeyim. Ve öncesi de bir eğitim öğretim aşamasından geçtim. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi radyo sinema televizyon eğitimi. Ayla Algan oyunculuk dublaj eğitimleri ardından İstanbul Müzik Akademisi şan müzik eğitimi ve şuan üniversitede akademik kariyerime tamamlamak için uğraşmaktayım müzik üzerine yüksek lisans yapıyorum. Doktora planlarımda var. Eğitim öğretime son derece önem veren biriyim yeteneğin yanında eğitimde olmalı. Müzik ve kitabımın dışında dizi ve filmlerde oyunculuk yaptım televizyon programı yaptım adıma Dilek Pınarı.

Müzik dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Müzik dışında yine aldığım eğitimler ve yeteneğim doğrultusunda.Oyunculuk teklifleri geliyor oyunculuk yapabilirim hatta Eylül ayı başlayacak yeni projeler ile görüşülüyor. İkinci kitabım Ağustos gibi çıkacak üç yıllık büyük bir emeğim var kitabımla ilgili bu sefer ilk kitabım dışında şiir dışında deneme ağırlıklı bir kitap oldu kişisel gelişim kitabı da diyebiliriz. Tam 250 sayfa dolu dolu bir kitap oldu okuyucuyu sürekleyecek kendinden bir şeyler bulacak aydınlanıp aynı zamanda duygulanacağı bir eser oldu. Sanat edebiyat derken yine müzikle bağlantı olarak kendi iş yerimi kafemi açmak ve haftanın belli günleri kendi yerimde sahne almak gibi bir çalışma yapma düşüncem var. Hem kafe hem müzik aynı zamanda bir kütüphane kitapçı gibi insanların gelip kitapta okuyabileceği nezih mütevazi bir yer açmak isteğim. Özellikle İstanbul Balat Fener muhitinde açmak istiyorum şuan röportaj yaptığımız çekim yaptığımız yerde Balat Fener buralar hem tarihi olarak hem güzellik olarak öne çıkmasını istiyorum canlanması için kaktım olacaksa çok sevinirim.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Ben müzik sanat yapıyorum rekabet ortamı oluşabilecek bir ortam olamaz kendi ürettiğim müziğimi halka beni sevenlere sunuyorum. Yeni biri değilim on yıldır bu sektördeyim dinleyicim belli sevenlerim belli kendimi kanıtlama gibi bir çabamda yok. Rekabet ortamı oluşması için rakipte olmalı akademik bir süreçten geçip tüm donanımlarım eğitimlerim yeteneğim ile bugün sahnede olduğumdan dolayı rakip göremiyorum rekabet oluşturacak.

Müzik dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Keşke diyebilirim ticari kaygılar olmasa herkes duygularını içinden gelen müziğini rahatla yapabilse albümleştirebilse . Müzik eski çağlardan beri resme mimariye dansa göre hep zor ilerlemiştir. Eski çağlardan bugüne kadar müzik söz sanatımı şiir mi yoksa müzik mi enstrüman mı insan sesimi sadece hep bu ikilemler ve birçok nedenler dolayısı ile zor ilerledi güç bir süreçten geçti yeri geldi yasaklandı. Müzik duygu işidir. Rahat bir şekilde herkes müziğini yapmasını isterim ama müzik kuralları içinde uyan bir şekilde ve adaletli olarak.Günümüz popüler kültürün etkisi ile çabuk tüketim anlayışı ile yapılan işler hemen unutuluyor x sanatçı çıkıyor y sanatçı ardından geliyor sürekli yeni isimler yeni şarkılar klipler kalıcılık çok önemli kitlen olması seni tutan saran dinleyicin olmalı. Her yıl birileri moda oluyor ve moda gelecek yıl yine değişiyor. Bugün müzik şirketlerinin de albümler satmıyor düşüncesinden artık herkes müzik şirket sahibi oldu. Yurtdışındaki gibi bir menajerlik anlayışı yok herkes kendi kendini bir yere taşıma peşinde. Elden tutup starlaştıran bir prodüktör menajer şirket anlayışı yok o vizyonda yok zaten.Önce bakışlar anlayışlar değişmeli müzik dünyası zamanla değişecektir böyle gitmeyecek. Ben ayrı duranım herkesin bir duruşu var sevdiğim işi yapıyorum yapmak istiyorum üretiyorum.Dinleyenlerimde var bir kitlem oluştu şükür onlar ve müzik adına her şey.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Değiştirmek istemezdim bazen bir şeyleri değiştirmek düzeltmeye çalışmak tam tersi etkide verebiliyor. Böyle iyiyim insan olduğu kadarıyla olanıyla iyi hissetmeli. İçinde bulunduğun en iyisidir nerden bilebilirsin ki yakındığın beğenmediğin belki en iyin güzelin.

Son dönemdeki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Yeni klibimiz gelecek Temmuz ayında onun aranjesi bitmek üzere ve klip için hazırlık yapıyorum. İkinci kitabım çıkacak onunla aynı zamanda ilgileniyorum kitabım çıkmadan oldukça talep aldı sosyal medya duyurmamız ile çıkacağını hemen almak isteyenler sıraya girdi. Kendi adıma şahsi kafemi açmak istiyorum ama henüz bir yer bulamadım gönlüme göre yer bakıyor ve nasıl bir iç dizayn mimari uygularız diye araştırma yapıyorum. Sürekli çalışma yeni bir şey üretme ve kendi sektör alanımı genişletme ile uğraşıyorum. Albüm ve kitap ile başlayan üretimime açacağım kafemi de ekleyerek adıma Dilek markama daha çok şeyler üretmek yapmak istiyorum.

Yeni single çalışması olacak mı ?

Albüm düşünüyorum tek bir şarkı ile sınırlanmış oluyorsunuz. Söz müzik yazdığım beste yaptığım için çok fazla üretimim var bunları bir on beş şarkılık albümde toplamak istiyorum. Ve bu albümde yüksek lisansım süresince araştırmış olduğum derleme türkülere de yer vereceğim. Onbeş şarkılık albümün hepsi birer inci gibi kıymetli uzun zamandır beklemede onların hepsine klip çekmek istiyorum.

Klip çalışmalarınız ses getiriyor..Kliplerde nelere dikkat ediyorsunuz ?

Kliplerimi kendim çekiyorum senaryo fikir yönetmenlik sanat yönetmenliği hepsiyle kendi ilgileniyorum şarkılar benim olduğu için şarkıyı yazarken senaryo ve klip zaten gözümde canlanıyor ikisi aynı anda çıkıyor bir artım daha radyo sinema ve televizyon mezunu da olmam. Her şeyimle dik dik kendim ilgilenirim işim konusunda çok titizimdir.Son dokunuş hep bende olma. Kıyafetim makyajım kliplerin montajını da giriyorum hatta yapıyorum da. Kimsenin yapmadığını yapmak istemiyorum farklıyım zaten ama taklitleri oluyor yaptığım işlerin.

Yeni klip olacak mı ?

Yeni klip bu ay geliyor Temmuz ayı dj projemiz var eskilerden bir şarkıyı tekrar yorumluyorum. Klip tam bir yaz klibi oluyor yaza yakışan ben yine çekiyorum klibi senaryosu sanat yönetmenliği styling her şeyi ile ilgileniyorum.

İyi şarkıcılığı nasıl tarif edersiniz ?

Önce iyi bir sese sahip olmalı.Her şarkıyı yorumluyor olabilmek ve akademik bir süreçten geçmek eğitim alınmalı. Ses müzik şan eğitimi ve şarkıcının duygusu olmalı okuduğu şarkının ifadesini kitlelere hissettirmeli ve beste yapmalı. Konuşuyor gibi şarkı söylememeli sesiyle oynamalı adeta dans ettirmeli .

Yurtdışında da ses getirdiniz bize biraz onlardan bahseder misiniz ?

Geçen sene bir mail geldi tatil dönüşüydü Ağustos ayı İngilizce bir mail Amerika’dan şaşırdım çünkü hiç yurtdışı ile bağlantı kurmadım ve planımda yoktu tamamen kendiliğinden gelişti. Newyorkta bulunan Complusive dergisi benimle röportaj yapmak istediler daha önceki sayılarında Rihanna ve birçok dünya starı kapakları olmuş.Benim sesimi ışığımı çok beğenmişler Avrupayi bulduklarını ve tanıtmak dünyaya açmak istediklerini söylediler. Röportaj yaptık fotoğraflarım yer aldı çok güzel tepkiler aldım derginin tüm dünyada dağıtımı oluyor. Amerika’da Fransa’da Dubai’de hiç tanımadığım ülke insanlarının elinde dergi ve röportajımı gördüm çok hoşuma gitti. Ardından beni Amerika’ya davet ettiler işlerim dolayısı ile yoğun tempomdan onlar bu yıl geldi .Dergi Türkiye’yi İstanbul’u ziyaret etti albümümü aldılar.Amerika’ da bir starla proje yapacağız single çıkaracağız. Yakında konsere de gideceğim.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı ?

Ekran için güzellik olmalı evet bu sizi izleyen insanlara saygınızı da gösterir güzel görünmek ben dikkat ederim nasıl göründüğüme sonuçta ekrana çıkıyorsan özenli ve biraz farkın olmalı. Evet güzellik olmalı ama neye göre güzellikte dış görünüş olarak eli ayağı düzgün olmak evet ama içten gelen bir güzellikte vardır insanı sevdiren en kalıcı güzellik o diye düşünüyorum.Tek güzellikte yetmez eğitimli kültürlü olmakta yaptığınız işte iyi yetenekli olmak zeki olmakta önemli bunlar bir bütün.Nice güzel insanlar vardır bir duruş tavır bir söz yanlış yerde bulunuş ile o güzelliği iyiliği mahvedebilirlerde.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Hepsinin yeri ayrıdır gazeteyi eline alıp okuduğundaki aldığın hissiyat keyif ile internetten okuduğun haber aynı olabilir mi? Aynı kefeye konuluyorsa ne üzücü ama elmalar ile armutlar. Bende medya mezunu eğitimi almış biri olarak radyonun ayrı bir güzelliği keyfi vardır ona keza televizyon içinde radyoyu bitirdi gibi söylemeler oluyordu.Sosyal medya şuan sadece popüler olduğu için tercih ediliyor ama klasikçi bir insan topluluğu da var herkes internet sosyal medya ile o kadar da barışık değil. Artık sıkıldık diye uzak duranlar da var. Değişmeyen tek şey değişimdir sosyal medya gündemini kaybeder başka bir şey popüler olur ama radyo ve tv gazete başka yeri var bu değişmez

Kitap çalışmanız olacak mı yeni kitap ne zaman ?

Kitabım üç yıllık çalışmam sonucu bu yıl Ağustos ayı çıkacak. Kişisel gelişim deneme tarzında ikinci kitabım ilk kitabım şiirdi çok sevildi halen alımı oluyor özellikle sosyal medyadan talep yoğundu. Ben şuan üçüncü kitabımı bile kafamda oturttum o akademik bir kitap olacak mastarım bitiyor ve tez çalışmamı kitaplaştırma düşüncem var.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Araştırmalar yapıyorum işimle ilgili çalışmalara bakıyorum dünyada neler oluyor bitiyor fikir almaya çalışıyorum işime uygun yeni alanlara bakıyorum. İş dışında spor yapıyorum fitness ve vücut geliştirme ile ilgiliyim ve tenis çocukluğumdan beri sevdiğim bir spor.Boks merakım oldu devam edeceğim tekrar boksa da. Kendime zaman ayırmaya çalışıyorum alışveriş seyahat olur yeni yerler görme keşfetme kitap okuma.Ruhumu da doldurmaya çalışıyorum sanatla uğraşıyorum yazıyorum sonuçta hayal gücüm yaratılıcılığımı tetikleyecek ilham olacak tarihi yerleri gezerim film izlerim doğa benim hep ilhamımdır.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Hayatımın diyemem ama aklımda kalan kitap Gorki Benim Üniversitelerim kitabı orta okulda okumuştum. Üniversitede öğretim görevliliği yapan komşumuz hediye etmişti bana. Gorki, okuma aşkıyla yanıp tutuşan on altı yaşında yersiz yurtsuz biri, üniversiteler kenti Kazan'a geliyor ve yaşam üniversitesinin çetin sınavlarından geçerek kendi kendini yetiştiriyor. Yaşamı acı ve yoksulluk içinde geçiyor ve ilerde yazar olmasında da bu yaşadıkları baş neden oluyor mücadelesi ve azmi beni etkilemişti.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Gelecek planlarım kendi bestelerim olan bir albüm çıkarmak ve yüksek lisansım süresince araştırdığım türküleri de albümüme katmak istiyorum. Adıma kafe açmak planım var hem insanların kitap okuyabileceği kahve içeceği haftanın belli günleri müzik konser dinleyeceği mütevazi bir yer açmak.Kitaplarımı çıkarmak yine deneme ve kişisel gelişim kitabımı ve akademik alandaki tezimi kitaplaştırmak. İngilizce müzik projesi yapmak dünya çapında bir single çıkarmak. Şuan kendi yapabileceğimin çeyreğini gösterdim daha fazlasını Allah nasip ederse yapmak isterim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Bu ikinci röportajımız için çok teşekkürler ediyorum. Nice bu yolda beraber ilerlemeler diliyorum.Beni takip eden değer veren seven tüm herkese güzel dileklerimi ve sevgilerimi yolluyorum. Onlara hayata devam ettiğim sürece hep güzel şeyler sunmaya devam edeceğim ve onlarda beni hayatlarında tutukları sürece…