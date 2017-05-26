Röportaj: Canan Öner Erol

Bazen pek çok insan yaptığı iş dışında bir arayışa girer... Yenilenmek bilgi birikimini ve tecrübelerini farklı bir alanda deneyimlemek, gelişmek ve geliştirmek ister... Bu hafta ki konuğum bir profesyonel...

Ülkemizin en önemli kurumsal markalarının çatısı altında uzun yıllar boyunca yönetici olarak kariyer yapmış ve zamanla “Devir 2. kariyer devri” diyerek, koç gibi liderler yetiştirmeye, insanlara yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlamış ve bu alanda hedeflerine ulaşmayı başarmış bir eğitmen...

Girişimci, yazar, insan kaynakları ve eğitim uzmanı... Zuhal Gürçimen...

Ve hepsinden önemlisi “İnsan bir kaynak değil,insan bir değerdir” diyen, kendine özgü özgün ve güçlü bir kadın Zuhal Gürçimen… Başarılı iş kadınıyla Yaşam Atölyesini, çok yakında gerçekleşecek 100 ülke ve 4000 nokta da kutlanan Global Wellnes Day kapsamında mezunlarıyla gerçekleştireceği geceyi, hedeflerini ve Koç gibi bir lider olmanın yol haritasını konuştuk..

Zuhal hanım, Merhaba... Şu an Levent Loft'da bulunan Yaşam akademisi merkezinizdeyiz. Çok sıcak bir atmosfer hakim ortama. Çok güzel bir yer ve çok genç dinamik sempatik bir ekibiniz var.

Teşekkür ederiz..

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Tabii... Marmara Üniversitesin de sürdürdüğüm Muhasebe ve Finans eğitimimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Yüksek Lisans Programını bitirdim.

Çok uzun yıllar ülkemizin köklü kurumsal şirketlerinde profesyonel yaşamınıza devam ettiğinizi biliyorum. Okurlarımızın sizi tanımaları için bunlardan bahseder misiniz.

Evet uzun yıllar boyunca 22 yıl devam eden iş hayatımda Koç Holding, Reebok ve son 17 yılında ise Eczacıbaşı Grubunda Finans, Bilgi sistemleri gibi değişik disiplinlerde yöneticilik yaptım... İnsan Kaynakları yöneticisi olarak Eczacıbaşı-Beisdorftaki görevimi yürüttüm.

Eğitim ve Danışmanlık konusunda 4CEO danışmanlık ve yaşam atölyesi çatısı altında profesyonellere destek veriyorsunuz. Bu eğitimcilik sürecinin gelişiminden bahseder misiniz?

Öğrenen organizasyonlar, mavi okyanus stratejisi ve yetkinliğe dayalı performans/eğitim planlamaları sistemlerinin projelendirme ve yönetim çalışmalarında bulundum ve ardından Yaşam Atölyesine partner olarak katıldım.

Ve profesyonel iş hayatına bu çatı altında devam ettim...

Kariyer ve Eğitim Danışmanlığı yapıyorsunuz. Eğitimci ve yazarsınız.

Evet...

Yazarak kendini keşfetmenin gücüne inanıyorum... Yaşamda aradıklarımızı bulabilmek ve iş hayatında istediğimiz kariyeri elde etmek konularında yazdığım makalelerimi daha büyük kitlelerle paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Açık gazetede, Ekonomi Kıbrıs Prestij dergisi ve farklı yayınlarda yazılarımı Profesyoneller ile okurlarımla, eğitimlerime katılan danışanlarım ve geniş kitlelerle paylaşmaya devam ediyorum....

Harika...

İstanbul dışında nerelere ulaştınız?

Biz ilk programımızı ülke dışında ilk kez Kıbrıs'da açtık Lefkoşa'da.. Zaman zaman biz yurt dışında da eğitimler veriyoruz. Yaşam Atölyesi olarak... Bursa, Ankara, Antalya... Haziran ayında ise eğitim programımız İzmir'de açılacak.

''Devir İkinci kariyer devri ''Mottonuz... Neden?

Biz yaşam atölyesi olarak bunu çok önemsiyoruz. Çünkü; Aret ve ben, Biz 2. kariyer yolculuğuna çıkmış ve yaşamda kendine yeni bir yol açmak isteyen insanlardık.Kurumsal hayatlarımızı bırakıp, yıllar önce bambaşka bir çalışma alanında yer aldık... Bu konuda ki ilk kuruluşlardan biriydik...

Zuhal hanım son dönemde önemli bir oluşum içerisindesiniz. Kadir Has Üniversitesi ve Yaşam Atölyesi arasında bir iş birliği doğdu. Siz bu şekilde bir ciddiyetle meseleyi geliştirip Türkiye’nin ilk Danışmanlık, koçluk ve Eğitmenlik programının mimarı oldunuz. Kadir Has Üniversitesi ile ortaklaşa bir işbirliği yapıyorsunuz. Bu eğitimden bahseder misiniz?

Belli bir alanda sektöründe, mesleğinde, kariyerinde kendini belli bir noktaya getirmiş olan, bütün o biriktirdiği yaşam deneyimiyle ve iş deneyimi ile kendine yeni bir uzmanlık alanı yaratmak isteyen, bir eğitim alanı danışmanlık alanı yaratmak isteyen tüm profesyonellerin tercih ettiği bir Program oldu bu...

Ne kadar süredir devam eden bir program bu?

4. Yılımıza giriyoruz...

Yalnızca profeyonellere yönelik bir eğitim süreci mi bu?

Bizim hedef kitlemiz buydu... Toplamda 150'nin üzerinde tamamlayan var programımızı... Biz onlara mezun desekte onlar zaten hayatta bir çok şeyi başarmış “kariyerlerini bununla zenginleştiren insanlar...”

Eğitim sürecinden de bahseder misiniz bizlere?

Tabi... Eğitimler 6 ay sürüyor ve 15 kişilik guruplar halinde gerçekleştiriliyor. 9 ayrı eğitmen ve danışman çalışıyor bu programda...

Eğitmenler Kimler?

Her biri kendi konusunda kannaat önderi olan isimler...

Değerlendirmeler nasıl yapılıyor?

Bu program ölçme ve değerlendirme sistemlerinin olduğu ve başladıktan sonra vereceğiniz eforla beraber maksimum başarıyı yakalayacağınız bir program...

Bu sebeple eğitimin başlangıcında herkesle öncelikle bir tek tek görüşüyoruz. Bu programın vaat ettiği dünyayla vaat ettiği hizmetle kişinin içine girmek istediği dünya aynı mıdır? Önce onda bir mutabık oluyoruz...

Herkes için ayrı bir yol haritası belirliyoruz böylece...

Uzmanlık alanları belirliyorsunuz, peki bunda bir şart var mı?

Tek bir şartımız var.Uzmanlık alanlarında, o kişinin bütün deneyimini yansıtması.

Özel ve tek olması önemli. Bu çok önemli. Bir satış eğitimi de verse özgün bir tasarım ve başlıkla çıkıyor.

Fikri mülkiyeti kendisine ait patentine sahip olabileceği bir eğitim konusu geliştiryor. Sıfırdan bir tasarım yaratıyor. Yani bir teksi yazılmış bir şeyi sunmuyor.

Çok güzel...

Evet... En temel farkı budur.Özgün bir tasarım ortaya çıkarmak...

Tüm bunların dışında birinin bence insanlara danışmanlık ve koçluk yapabilmesi için zaten özgün ve özel olması gerek diye düşündüm ben Zuhal hanım...

Evet bir Profesyonel olabilir ama her profesyonel de eğitim alıp bu işi yapamaz değil mi? Liderlik özellikleri ve kültürel birikimi ve yüksek bir iletişim kabiliyeti gerektirir diye düşünüyorum...

Eğer kişilere, kitlelere yön vermek istiyorsa bu kişi değil mi?

Evet eynen ...

Bunların dışında genç kalemler için açtığınız yazarlık atölyesi de var. Bundan da bahseder misiniz?

Sizin de dediğiniz gibi genç kalemler için Aret'in yürüttüğü tüm bu iler içinde zaman zaman keyif almak için zaman ayırmak istediği çok sık açmadığımız fırsat buldukça devam ettiği bir program.

Hem ilham kaynağı olmak hem teknikleri öğretmek ancak bura da önemli bir detay var dijital mecrada nasıl yapabileceği? Dijital dünya da kendini duyurmak ile ilgili de tercih edilen bir program bu yani yazar olmak dışında Blogger'ların da tercih ettiği bir program oldu.

Oradan çıkıp yazılarını kitap haline getirip, eğitimlerine seminerlerine devam eden katılımcılarımız da var. Eylül'den sonra tekrar bir gurup yapmayı Planlıyoruz...

Onun dışın da bireysel danışmanlık faaliyetleri yürütüyoruz...

Bunlar ortağım Aret beyin kişiye özel seanslarından oluşuyor... Fakat asıl hedefimiz eğitim programımız ve kitlesel projelerimizdir...

Peki bireysel danışmanlık faaliyeti nedir açar mısınız konuyu?

Psikolojik destek gibi bir şey mi veriliyor? Burada ki durum?

Hayır... Hayır...

Öyle bir durum var ise danışanlarımızı yönlendirdiğimiz psikiyatr ve psikologlarımız var... Tavsiye edebileceğimiz... Ama spesifik bir konu varsa mesela işini değiştirmek istiyor ona bir yol haritası çizmek, kafa kafaya verip anlamak ve kendi yöntemlerimizi kullanmak.... Belirtmek isterim özellikle spesifik konularda....

Çıkıp da özgüvenimi yükseltmek istiyorum diyorsa mesela danışan o zaman onu sınıf çalışmalarına yönlendiriyoruz.Ama bizim ayrıştığımız şey şu en temelden başlıyoruz biz...

Kişisel dönüşüm de sadece nefes alıp vermekle sadece bir yöntemle aradığınızı bulmanız mümkün olmuyor...

Pozitif düşünmek önemli bir kavram ama pozitif düşünmek için doğru nefes almaktan, doğru beslenmeye doğru egzersize kadar onlarca parametre var...

Bunlardan biri aksıyor ise mümkün değil pozitif düşünmek.. Uzun soluklu ve genel bir çerçeve de sürdürüyoruz...

Bizim asıl hedefimiz şu an kitlesel projelerimiz, eğitimlerimiz...

Kitlesel Projeler nedir? Neyi içeriyor?

Mesela Doğuş Üniversitesiyle yaklaşık 11 bin öğrenciye 7-24 bir destek verdik...

Hayat Kimya ile birlikte yola çıktığımız bir kadın platformumuz var. Yine kadınlara 7-24 destek veren bir platform gibi...

Ama tüm bunlar çok büyük bütçeli ve ancak sponsor bulunarak sürdürebileceğimiz işler bunun için çalışıyoruz...

Çok yakında Kadir Has Üniversiyesi ile işbirliği içersinde olduğunuz, Türkiyenin ilk üniversite çatısı altında verilen Danışmanlık ve Eğitmenlik mezunlarınız bir proje içinde olacaklar. Bu etkinliğin heyecanı içersindesiniz neler yapacaklar?

Nerede olacak bu etkinlik?

Evet bunun ayrı bir heyecanı içersindeyiz hakikatten. Şöyle ki: Kadir Has Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz eğitim programımızın mezunları bu gece de sahne de olacaklar.

Adım adım birlikte hareket ettiğimiz mezunlarımızn work shoplarını Global Wellnes Day'de izlemek çok büyük bir mutluluk olacak.

Global Wellnes Day 10 Haziranda 100 ülkede ve 4000 noktada kutlanıyor... 10 Haziran'da Küçükçiftlik parktaki buluçmaya her kezi bekliyoruz...

Teşekkür ediyorum size Zuhal Hanım. Tüm bu çalışmalarınızda içtenlikle başarılar diliyorum.... Umarım hep çoğalır, artar tüm bu başarılar ve mutluluklarınız...

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Heyecan ve gururla diyorum ki “Yaptığın işi sevmek gibisi yok...”

Teşekkür ediyorum...