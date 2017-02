Derya Demir ile gazetecilik, habercilik ve müzik üzerine

Röportaj : Cengizhan KAYA

Neden Haber sitesi ?

İnternet çağını yaşıyoruz. Bilginin bu kadar hızlı dağıldığı bir çağda gazeteciliğin sanal ortama taşınması artık bir gereklilik. Cep telefonu artık bir gereklilik. E bakıyoruz akıllı telefonlarla yaşayan bir milletiz. Dolayısıyla insanlar haberi her yerde takip etmeye başladı. Önceden günün tüm gelişmelerini ya sabah bayiden, marketten aldığımız gazetelerle ya da akşam ana haber bültenlerinden öğreniyorduk. Bugün ise her yerde her an habere ulaşabiliyoruz cepten, tabletlerden.. İletişim bilimcilerinin de öngörüsü bu yöndeydi. Bundan 10 yıl önce bugün geldiğimiz noktayı üniversitede (iletişim fakültesi) hocalarımız anlatıyordu, öngörüde bulunuyorlardı. Kağıda basılan gazete formatı tükeniyor, yıllar sonra kalmayacak bile. İnternet üzerinden habercilik anlayışı gelişiyor ve ileride çok daha etkin bir görev üstleneceklerini düşünüyorum.

Haber sitesi için ilk adımı nasıl attınız?

Kökeni gazeteci olan biri olarak aklımın bir kenarında hep vardı. Harekete geçmem bu yıla kısmetmiş.

Örnek aldığınız isimler veya çalışmalar var mı ?

İnternet haberciliği anlamında örnek aldığımı söyleyemem. Rakip olarak görmeyi tercih ediyorum. Bu beni kamçılıyor.

Haber sitesi dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Yapılacak çok çeşitli uğraşlar olabilir elbette. İnsan hayatı çok yönlü ve renkli, sürprizli olmalı diye düşünüyorum. Bende sürprizler bitmez. Yapım bu. Yeniliği ve üretmeyi, çalışmayı seviyorum. Hayata gelişimin nedenini topluma yönelik işler yapıp, bir renk katabilmek olduğunu düşünüyorum.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Hayır baskı hissetmiyorum. Rekabet kimi insanı yorar, ağır bir yüktür aslında rakiplik durumu. Rahatına çok düşkün olan insanlar için zor bir durum. O topa girmezler. Kimi insanı kamçılar, ben de o kamçılanan insanlar arasındayım. Rakip olarak bir hedef ya da hedefler seçmediğim taktirde rehavete kapılıyorum ve keyif almıyorum, hatta yaptığım iş anlamsız geliyor. Her zaman kendime bir rakip ya da rakipler yaratırım, hedef alırım daha doğrusu ve yarış atı gibi görüyorum kendimi o anda...Hayatın bir yarış olduğuna inanıyorum. O yüzden zafer her zaman tatlı gelmiştir bana. Rekabet iyidir. Her yönüyle olumludur rekabet..

İnternet medyası dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Sadece internet medyası alanında değil genel anlamda medya düzeninin alt üst olması gerektiğine inanıyorum. Eskiden olduğu gibi medya gazetecinin elinde olmalı, sermaye sahiplerinin değil. Böyle olunca sermaye sahibinin çıkarları doğrultusunda haber anlayışı gelişiyor, reklam verenlerin çıkarları doğrultusunda bir anlayış hakim kılınıyor. ben mektepli bir gazeteci olarak kendi kurduğum haber sitesinin yayın anlayışında tamamen bağımsız, tarafsız bir çizgiye yer veriyorum. Çünkü ben gazeteciyim. Gazetecilik etiğini çok iyi bilen ve bunu baz alarak ilerliyorum. Keşke tetikçiliği gazetecilik ya da maşa olmayı gazetecilik olarak görmekten herkes vazgeçse. Her haber sitesi bir partiye yakın duruyor. Niye? Neden? Ne gerek var? Güven problemi mi yaşıyorlar anlamıyorum.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ?

Mektepli ve alaylı tabiri vardır gazetecilikte. Mektepli etik kurallara karşı daha hassas davranır. Mektep görmek gerekir elbette.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Bir iletişimci olarak her araçtan yararlanıyorum. Sosyal medya olmazsa olmazımız. Hatta kimlik kartımız diyebilirim.

Neden San Haber bu ismi seçmenizin nedeni nedir ?

San kelime anlamı itibar, ün, şöhret demek. İtibarı olan bir haber sitesi, ünü olan şöhreti olan bir haber sitesi burası..

San Haber ile ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz ? San Haber’de başka neler olacak ?

Daha çok yeni. Elbette büyük yenilikler, çeşitlilikler yer alacak zamanla. Çok uzun soluklu bir haber sitesi olacak.

San Haber’i farklı kılan nedir ?

Tarafsız sloganı her yerde kullanılıyor, klişe olmuş gerçeği yansıtmayan bir anlama geliyor artık. Gülünç bir durum hatta trajikomik..Biz o noktada değiliz. Hiç bir partiye yakın değiliz her partiye eşit mesafede duruyoruz. Haberi olduğu gibi yorumsuz veren, tamamen insanların haber alma ihtiyacına hizmet eden bir anlayışa sahibiz ve yorumu da insanlara bırakıyoruz. Her bireyin kendi penceresinden gördüğü farklıdır. İnsanlara saygı duyuyoruz. Onlar nasıl istiyorlarsa öyle yorumlasınlar.

Müzikle ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Müzik hayatımın vazgeçilmezi. Bambaşka bir aşk müzik. Şehir, fena fena, buz adlı şarkılarıma çektiğimiz kliple birlikte müzik sektöründe bir yer buldum kendime. Çok önemli aranjörler, söz yazarları ile çalıştım. Müzik her zaman var hayatımda. Doğru zaman çok önemli. Doğru şarkı daha çok önemli. Bu koşulları bir araya getirdiğiniz an zaten güzel bir iş çıkıyor ortaya. Acele etmemek gerekiyor. Ben de onu yapıyorum şu aşamada.

İyi şarkıcılığı nasıl tarif edersiniz ?

Onun tarifini yapmayı doğru bulmuyorum, çünkü çok değerli,yıllarını bu işe vermiş büyük sesler var ülkemizde. Bu tarifi onlar yapmalı. Ben daha yolun başındayım.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Boş zaman bulamıyorum desem.. Ben hayatta her şeyi bir iş olarak görüyorum. Kitap okumakta bir iş bana göre. Gezmekte öyle çünkü ben nedensiz hiçbir şey yapmam. Kitap okuyorsam bir bilgiye ihtiyaç duymuşumdur onu öğrenmek için okuyorumdur. Bir yere seyahat ediyorsam kesin bir işim vardır o yüzden gidiyorumdur. Yoksa tatil diye, gezmek için bir yerden bir yere gitmeye üşeniyorum. Anlamsız geliyor. Amaçsız olmak kötü bir his. Çalışmayı çok severim ama bir taraftan çok üşengeçimdir. Tamamen nedensiz bir şey yapacaksam eğer öyle bir vakit bulursam televizyon karşısında uzanıp uyumayı tercih ediyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Etkilendiğim filmler var. Piyanist filmi, Schindler's List, Titanic..

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Çalışmalarınız çok iyi gidiyor, giderek artan bir yükselişle ilerliyorsunuz.. Tebrikler..

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Gelecekle ilgili çok kesin net ifadeler kullanmamayı tercih ediyorum, çünkü hayat sürprizlerle dolu. Kısa vadede şu an için haber sitesi için bir çalışma planı ve programı içerisindeyim. Bu benim işim mutluyum..

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Sevgiyle takipte kalsınlar..