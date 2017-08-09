Demet Hoşman: “Her Günüm Astroloji ile Geçiyor!”

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Beni kısaca anlatmak gerekirse yüzü iyiliğe, barışa, sevgiye ve astrolojiye dönük biri olarak tanımlayabilirim kendimi.

Neden Astroloji ?

Kendimi ve insanları tanımak adına başladığım ilim.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Kendimiz dışında hiç bir şeyi değiştiremiyoruz zaten bu nedenle sürekli kendimle uğraşan biriyim. Hayat içinde birçok olumsuz özelliğimden sıyrıldığıma inanıyorum ve daha fazlası içinde uğraş veriyorum.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medya ile aram oldukça iyi, sonuçta astroloji ile alakalı paylaşımlarımı iletişim araçlarının yardımı ile daha fazla kişiye duyurabiliyorum.

Astroloji ile ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Her günüm astroloji ile geçiyor. Online gazete ve dergilerde günlük ve haftalık yorumlar yapıyorum. Bir astroloji gurubum var orda sürekli online olmaya çalışarak meraklılara bilgiler veriyorum. Ayrıca kişisel danışmanlıklar ve harika öğrencilerimle online derslerim devam ediyor.

En çok karşılaştığınız sorular neler ?

Kadınlar aşk ve evliliğe yönelik sorular soruyor, erkekler ise iş ve para.

Bugüne kadar astroloji ile ilgili en dikkatinizi çeken olay hangisiydi ?

Astroloji ile alakalı dikkatimi çeken olaylar artık olağan geliyor. Bir tahminde bulunuyorum ve bir süre sonra gerçekleşiyor. Bu durum benim için dikkat çekici değil ama takipçiler açısından dikkat çekici oluyor.

Astroloji rekabetinde olduğu bir alan bunla ilgili neler söylersiniz ?

Rekabet iyidir kaliteyi arttırır fakat bazı zamanlarda tam bir kurtlar sofrası haline geliyor. Bazı kişiler kendi ünleri ve daha fazla para kazanmak için bir başkasının sırtına basıyor, arkasından hançerliyor ve ruhunu kirletmekten kaçınmıyor. Bu camia da çok zarar gördüm. Yardım edip evimi, kalbimi açtıklarımda hiç tanımadıklarımda üstüme basarak yükselmekten çekinmediler. Ama ben her kötülükten bir ders çıkaran biriyim onların ruhları kirleniyor, benimki değil. Ben işime bakar ve her zaman daha iyi insan olmayı hedef koyarım.

Yeni Medyanın ( Sosyal medya ve internet ) mesleğinize olumlu / olumsuz etkileri nelerdir ?

Olumlu etkileri daha fazla büyük kalabalıklara sesinizi daha kolay duyuruyorsunuz. Olumsuz etkileri ise insanlar sahte hesaplarla emek verdiğiniz bir konunun altına demoralize edici yorumlar yapabiliyorlar. Eskiden üzülürdüm şimdi okumuyorum bile veya okumak zorunda kalmışsam onlara acıyorum.

Astroloji ile ilgili proje ve çalışmalarınız var mı geleceğe dair ?

Çok yakında 2 kitap birden çıkacak, derslerimi arttırmayı düşünüyorum. Gözlerim gördüğü, aklım yettiği sürece astrolojinin içinde olmaya devam.

Medyada da pek çok farklı çalışmalarınız var hangi gazete ve tv çalışmalarınız söz konusu ?

Yılda birkaç kez posta gazetesi ile çalışıyorum. Onun dışında cumhuriyet online ve elele online da uzun yıllardır haftalık ve günlük yorumlar yapıyorum. Davet edildiğim tv programlarına da katılmaya çalışıyorum. En son Beyaz tv deydim.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Her şeyden önce ben bir anneyim ve dünya güzeli venüs adında bir toruna sahibim. Yoğunluğum nedeni ile onları da bazen ihmal ediyorum ama onlar bu konuda bana çok yardımcılar. Sitem etmeden astroloji ve hayata dair her konuda yanımda oluyorlar. Bende boş vakitlerimin bir çoğunu onlara ve sevdiklerime harcıyorum. Tam bir kitap kurduyum sürekli okurum. Astroloji dışında rüya yorumları, numaroloji ve isim analizinde de kendimi geliştirmek adına çalışmalar yapıyorum vakit buldukça.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Schindler in listesini defalarca gözyaşları ile izledim.

KırmızıTürk- spiker dünyası hakkında neler söylersiniz ?

Her tür meraklısının ilgi gösterdiği, bir çok güncel kişi ile alakalı bilgiler edinmek isteyenler için olması gereken bir site diye düşünüyorum. Daha fazla gelişip, ilerleyeceğine de inanıyorum.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Ben her zaman şükreden biriyim rabbime binlerce kez şükürler olsun bana bir misyon vermiş ve bu misyonu iyi bir şekilde taşımak istiyorum. Hangi makam ve mevkide olursak olalım birilerinin elinden tutabilmek tüm amacım ve şartlarım iyileştikçe daha fazla yetim çocuğa yardım etme çabalarındayım. Kendi ihtiyaçlarımı karşıladıktan sonra kazancımın büyük bir bölümünü muhtaç olanlara harcamaya çalışıyorum ve dilerim bu daha da gelişir ve çok kişiye ulaşırım. Sıkı takipçilerim var ve onlar ben bir şey istediğim zaman asla duyarsız kalmıyorlar. İşsiz olana iş bulmaya, yetim çocuklara burslar vermeye çalışıyorum ve bu konuda insanlar arasında aracılık yapıyorum. Müşkül durumda olanla durumu iyi olanı buluşturup iyilik zincirini büyütme çabalarındayım ve tek dileğim bunun artması. Kendimle alakalı belki 10 yıl sonra ege de bir sahil kasabasında yaşama isteğim var.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Üstte de söz ettiğim gibi güzel yürekli insanları çekiyorum etrafıma ve hepsine çok teşekkür ederim sizin aracılığınızla. Beni takibe devam diyorum.

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA