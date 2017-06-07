Röportaj: Aziz Karataş

BİZE KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ? DEMET BÖLÜKBAŞ KİMDİR?

1992 yılında Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde doğdum. Lise eğitimimi meslek lisesi, çocuk gelişimi bölümü olarak tamamladım. Ardından Üniversiteye başladım. Üniversite de Türk dili ve Edebiyatı bölümü ile hayatıma “Merhaba” dedim. Üniversiteye başladığım yıldan itibaren kitap okumam ve yazmam gittikçe sıklaşmaya başladı. Her gün bir kitap okumaya başladım ve bir şeyler karalayarak daha ciddi adımlar atmaya karar verdim. Ardından ise köşe yazarlığı yaparak başladım. Bu süreç içerinde yabancı dil eğitimi aldım. Ardından, Gümüşhane, Kelkit, Şiran ‘in internet sitelerinde yazılarım yayınlanmaya başlandı. Bir süre sitelerde yazmaya başladım. Yazıya ilk öykü ile başladım. Sonra şiir, roman, deneme ve makale olarak ilerlemeye devam ettim. Öğrencilik yılımın 2.senesinde senaryo yazarlığına merak sardım ve onun üzerine eğitimler aldım. Kısa kısa senaryolar yazmaya bu alanda da kendimi geliştirmeye çalıştım. Daha sonra bu gittikçe ilerlemeye başladı. Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, İstanbul gibi şehirlerde bulunan dergilerde de yazılarımı yayınlamaya devam etti. 1yıl gibi bir süre yayınevlerinde editörlük yaptım. Daha sonra bir kitabım çıkmalı dedim ve ilk kitabımı Araf rüzgârını çıkardım. Kitabın çıkma süreci biraz yoğun geçti.

Yeterli kitleye sahip olmadığımdan bir sponsor bularak kitabımı çıkardım. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile iletişime geçtim ve kültür bakanlığından onay aldıktan sonra kitabımı çıkardık. Yardımlarından dolayı Gümüşhane Belediyesi Sayın Ercan Çimen’e Teşekkürlerimi sunarım.

Süreç bu şekilde başladı. Küçük yaşta olan merakım ve okuma isteğim böyle sonuçlandı. Şuan ikinci kitabımı yazıyorum ve bu kitap polisiye ve aksiyon dolu bir roman olacak.

Şuan Edebiyat bölümünde son yılım ve bir yıldır ilköğretim okulunda çalışıyorum. Son olarak kitabımın reklamı kanal 7 de yapıldı.

YAZMAYA NE ZAMAN BAŞLADINIZ? İLKYAZIN ANINIZI PAYLAŞIR MISINIZ?

Yazmaya küçük yaşta karar verdim ve başladım. Lakin bu kadar ciddiyete döküp bir şey yapma düşüncem yoktu ilk etapta. İlk yazıyı yazdığım an Annemden 1 ay gibi bir süre ayrı uzak kaldığım anda başladı aslında. Belki klişe olacak ama babamda askerlik döneminde yazıyormuş. Beni yazmaya iten bir sebep de her şeye fazla duyarlı olmam.

AYNI ZAMANDA BİR ŞAİRSİNİZ. SİZCE ŞİİR NE DEMEK?

Şiiri ifade etmenin en iyi yolu; gökyüzüne, denizin maviliğine bakıp martıların kulağına fısıldamak aslında. Sayısız tanım vardır şiir ile ilgili. Ama benim söyleyebileceğim en keskin ifade hayal ile gerçek arasındaki her şeyi anlatan, ifade etmemizi sağlayan türdür. Zaten yazılan her imge ,ifade ve yazı ifade etmeye yetiyor.

HANGİ TÜR ŞİİRLER YAZIYORSUNUZ?

Ben sadece bir türe bağlı kalmıyorum. Bana göre bir yazarda tam da bunu yapmalı. Ne bir türe ne de konuya kısıtlama yapılmamalı. Bu şiirlerimi ve yazdığım birçok yazıyı empati kurarak yazarım. Elimden geldikçe her konuya yönelirim. Kitaptaki konuları yazarken gerçek olaylardan olması taraftarıyım. Olmayacak duygu ve hayalleri yazıya aktarmak doğru değildir. Okuyucu kitapları okuyarak etkilenir ve kendine bir yol çizer. Yazılan her kitap doğru ve yerinde yazılmalıdır.

YAZARLARIN TOPLUMDA Kİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Yazarın toplumdaki yeri ve görevleri o kadar fazla ki…

Sizi sıkmamak için sadece en önemli olanlara değineceğim.

1-Yazar, para kazanmak için kitap yazmamalı

2-Yazar, sırf bu kategoriye ulaşmak için de kitap yazmamalı

3-Yazar, okuyucu beğenir mi düşüncesine de kapılmamalı.

Bunları yapması, üzerindeki yükün biraz hafiflemesine ve gerçekçi yazmamasına delalet eder. Tüm bunları kısaca açıklayacak olursak, her okuyucu için bir yazar ve kitap modeli vardır. Her okur okuduğu kitaptan ve yazardan esinlenir ve bazı düşünce davranışlarını kendisine örnek alır. Bazen bu farkında olarak olur bazen de tam tersi. Yazar olmak, kitap yazmak meşekatli ve uzun uğraşlar gerektiren bir yoldur. Bu yolda yazarın, topluma yarar sağlayacağı bir şeyler olmalı. Yanlışları eksilten doğruları çoğaltan bir yol olmalı. Gerçekleri ifade eden, insanları kendine kendine getiren, bir amaç ve gaye izlemeleri gerekiyor.

SİZ NE TÜR KİTAPLAR YAZIYORSUNUZ?

Şuan sadece şiir türünde çıkan Araf Rüzgarı adlı kitabım var. Ancak her türde yazı yazma yeteneğine sahibim. Yakında polisiye ve gerilim dolu bir roman çıkarmayı planlıyorum. Araf Rüzgarı adlı kitabı UĞUR TUNA Yayınları’nda çıktı. Bu yayınevi de birçok yayınevine göre çok iyi ve kaliteli. Birçok şehirde düzenlenen fuara katılıyor ve yazarların okuyucu ile buluşmasını sağlıyor.

BİRAZ KİTAPLARINIZDAN BAHSEDELİM… BİZE KİTAPLARINIZIN İÇERİĞİNİ ANLATIR MISINIZ?

Kitabımın içeriğine gelecek olursak, bu ince ve ayrıntılı bir konu aslında. Her konu ile ilgili bir çok şiire ulaşabilirsiniz. Bilhassa da gerçek yaşamdan her kareye. Kitabımı kısaca anlatmak gerekirse şu şekilde başlayabilirim.

‘Araf Rüzgar’adır şiir kitabı, arada kalmışlığın beynimize oynadığı oyunlardandır. Yaşanan sayısız olaylar, bizleri şuursuzluğa sürükleyerek beynimizi uyuşturmaya neden oluyor. Bende olduğu gibi…

Kitap bittikten sonra kararsız kaldığım anlarda buldum kendimi. Saatlerce kitaba vereceğim adı düşündüm ve şu anımı yaşatmalı dedim ve o an hangi ruh halindeysem ona karar vererek ‘Araf’ da karar kıldım. Ardından bir ‘oh’ çekerek beni yansıtan en keskin isim olduğuna karar verdim. Eminim ki sizin de iki arada bir derede kaldığınız zaman dilimleri o kadar fazla ki. İşte bu yüzden yazarken gerçeği yansıtmalı, yaşatmalı diyorum her defasında.

KİTAPLARINIZA İLGİ NASIL OLDU. BEKLENEN İLGİYİ BULABİLDİNİZ Mİ?

Kitaplarıma ilgi iyiydi. Zaten ilk baskı olduğu için ve yeni bir yazar olduğum için yeterli ve dozunda bir ilgi oldu. İkinci baskı yapılmamasının nedenlerinden biri de sözleşmenin bir yıllık olması ve başka yayınevlerini de araştırmamdı. Tabi bu yolculukta yazarın bilinirliği ve yeterli bilinirliğe sahip olması da önemli bir etken.

İMZA GÜNLERİ VE ETKİNLİKLER DÜZENLİYORMUSUNUZ?

Evet, imza günleri ve etkinlikler oluyor. Hatta ocak ayında Ankara Ticaret Odası(ATO) da düzenlenen imza günlerine katıldım.

OKUYUCULARINIZ KİTAPLARINIZI NEREDEN BULABİLİRLER?

Okuyucularım, kitaplarıma bulundukları ilde bulunan kitap evlerinden,, www.kitapyurdu.com dan veya uğur tuna yayınlarından temin edebilirler.

BUNDAN SONRA Kİ HEDEFLERİNİZ NELER?

Bundan sonraki hedefim, her kitabımda daha fazla okuyucuya ulaşmak, kitap okuyanların sayısını yukarı çıkarmak ve iyi ürünler ortaya koyabilmektir. Eğitimimi tamamlayarak üniversitede akademisyen olmak istiyorum.

AİLENİZ, SİZİN ŞAİR/YAZAR OLMA YOLCULUĞUNUZDA YER ALDI MI? ONLARIN BU KONUDA SİZE YANSIYAN FİKİRLERENİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Ailem, yazarlık serüvenimde fazlasıyla yanımda oldu. Hatta, babam geçmiş yıllarında şiirle yazdığı için benim yeteneğimin de oldan geldiğini ifade ederler. Sadece küçük bir ilçede yaşadığım için tüm bunları yapmak, kendimi geliştirmek uzunca bir süremi aldı.

ŞAİR/YAZAR OLMAYA NASIL KARAR VERDİNİZ?

Şair/Yazar olmaya arkadaşımın bir gazetede köşe yazarlığı yapmasıyla başladı ve içimdeki yazma ve okuma aşkını daha fazla gün yüzüne çıkardı.

SİZİ YAZMAYA ÖZENDİREN ŞEYLER NEDİR?

Şiir yazmaya özendiren şey aslında yazarları çok iyi takip etmem oldu. Örnek aldığım ve çok iyi olduğuna inandığım insanların ilk etapta şiir kitabıyla yazarlığa merhaba dediğini keşfettim ve ilk şiir kitabım ile okuyucular ile buluştum.

KONULARINIZI NASIL SEÇİYORSUNUZ? KONU SEÇİMİ TESADÜFİ Mİ OLUYOR YA DA HAYATTA KARŞILAŞTIĞINIZ BAZI OLAYLARDAN MI ETKİLENİP YAZIYORSUNUZ?

Konu seçimlerini çoğunlukla hayattan ve gerçek yaşamdan aldım ve o şekilde ilerledim. Her şiiri empati kurarak yazdım. İnsanların unuttuğu konulara yönelmeye gayret ettim.

KİMSENİN OKUMAYACAĞINI BİLSENİZ BİLE YAZAR MIYDINIZ?

Kimsenin okumayacağını bilsem dahi yazar mıydım? Sorusuna kesin cevap olarak yazmazdım diyerek bitirirdim. Çünkü bin bir emekle yazdığım ve doğru ifadeler, konular kullandığıma inandığım yazıyı, kitabı kimse Okur’a aslında ben aslında bunların farkına yeni vardım, çok doğru’ demeyecekse yazmanın bir önemi var mı ki? İnsanların sürekli hayal dünyasında yaşamasını doğru bulmuyorum. Yazar da okuyucuyu sadece bir çerçeveden bakmaktan kurtararak hayatın içine kazandırmalı.

İLK KİTABINIZI ÇIKARTMAYI NE ZAMAN VE NASIL DÜŞÜNDÜNÜZ? BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK SİZİN HAYALİNİZ MİYDİ?

İlk kitabımı çok daha erken yaşta çıkarmayı düşünmüştüm. En büyük hayallerimdendi aslında. Hâlbuki şuan en doğru kararın ve zamanın olduğunu düşünüyorum. Aceleyle verilen kararlar hatalar, yanlışlar ve geri dönüşü olmayan bir yola girmemizi sağlar. Bunu biliyordum ve 1 yıl önce ilk kitabımı çıkardım.

KİTABINIZI YAZMAYA BAŞLARKEN KURGUYU ÖNCEDEN Mİ BELİRLERSİNİZ? YOKSA BÜTÜN OLAY ÖRGÜSÜ SİZ YAZDIKÇA MI GELİŞİR?

Kitabı veya herhangi bir yazıyı yazarken öncesinden kurgulayarak yazmıyorum. Elime kağıdı ve kalemi her aldığımda o kendiliğinden akıyor ve devam ediyor.

BİR YAZAR OLARAK OKUDUĞUNUZ VE BEĞENDİĞİNİZ YAZARLAR KİMLERDİR?

Tabi ki beğendiğim ve büyük bir keyifle devam ettiğim yazarlar var.

Bunlar: İskender pala, Ali Haydar Haksal, Kaan Murat Yanık, Ahmet batman, Ümit Ziya Atlı, Seçil oğuz, Elif Şafak, DR. Engin kavak

İNSANLARIN ÇOĞU ‘HAYATIMI YAZSAM ROMAN OLUR’ DER. SİZCE HERKES KİTAP YAZABİLİR Mİ? YAZMAK BİR YETENEK MİDİR?

Tabi ki herkes kitap yazamaz ve gerçek anlamında yazar olamaz. Günümüzde bu tam tersi bir durumda maalesef. Önüne gelen parayı bastırıyor ve kitap çıkararak yazar kategorisi sınıfına girdiğini zannediyor. En büyük hatalar birbirinin devamı gibi. Öyle yayınevleri var ki kitabının, yazdıklarının iyi olup olamadığı ile ilgilenmeksizin her kişiye yer veriyor. Hep böyle kişiler yüzünden kaybediyor ve bocalamıyor muyuz zaten. Bana soracak olursanız, yazarlık yetenek işidir. Doğuştan geldiğini inanırım. Kişi çok kitap okuyarak yazı yazabilir ama hangi türde ne kadar yetenekli olup olmadığını bilmeden bir yola çıkamaz. Ben her ne kadar yetenek işidir desem de yaratıcı yazarlık ile ilgili bir çok ajans var. Dileyenler oralara başvurarak şanslarını deneyebilir. Öyle bir zamandayız ki çok basit yazılar aktaran kişiler hep en üst sayfada oluyor. Bu da sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarıyor.

YAZMA RİTÜELİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ? ÖRNEĞİN HANGİ ORTAMDA, HANGİ MATERYALLERLE, HANGİ MÜZİKLE, NASIL BİR COĞRAFYADA YAZMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ?

Öyle olmazsa olmaz ritüellerim yok aslında. Sadece o anki yazma isteği ve duygusunun gelmesi gerekiyor. Lakin çoğunlukla huzur veren hayatı tam anlamıyla yansıtan yerler olmasına gayret ediyorum. Bazen de bir kalabalık içine giriyor ve insanları gözlemliyorum. Sokaktaki nabzı yokluyor en doğu şekilde yansıtmaya gayret ediyorum.

YAZMAK SİZİN İÇİN HAYAT BOYU SÜRECEK BİR SERÜVEN Mİ YOKSA YAZMAYI BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ BİR ZAMAN VAR MI?

Bırakmayı düşünmüyorum. Şunu dile getirmek istiyorum. bir yazar her yıl bir eser verecek diye bir kural yok. İnsanlarımızın kuralmış gibi görülen bu saçma fikri yok etmesi gerekir. Ne zaman hangi eserinin çıkması gerektiğine karar verecek kişi kuşkusuz yazarlardır.

GELECEK İLE İLGİLİ PROJELERİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Geleceği bilme gibi bir şansımız yok. Düşüncelerim, beklentilerim değişebilir. Ancak şunu söyleyebilirim ki; yazar olmak hafife alınacak bir durum değildir. İleriki hayatımda radyo ve televizyon da bir edebiyat programı ile görünmek gibi bir düşüncem var.

Edebiyatı en baştan başlayarak öğrenmek gibi bir amacım var.

ZAMANI GEÇMİŞE ALMA İMKÂNINIZ OLSA TEKRARDAN YAZAR OLMAK İSTER MİYDİNİZ? NEDEN?

Evet, yine yazar olmak isterdim. Sebebi ise gerçekleri gösteren insanlar gerekli. Hayat, toz bulutu gibi değil. Bazı kitaplarda tam da böyleymiş gibi okuyucuları uyuşturuyorlar.

EDEBİYAT DÜNYASINDA BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRME ŞANSINIZ OLSA NELERİ DEĞİŞTİRİRDİNİZ?

İnsanların düşünce yapısını değiştirmek isterdim, biraz daha gerçek edebiyata yönelmelerini dilerdim.

TÜRKİYE DE KİTAP YAYINLATMAK ZOR MUDUR?

Aslında Türkiye de en iyi yayınevleri dışında kitap yayınlatmak çok kolay. Yayınevlerinin büyük çoğunluğu işi paraya döktüğü için istedikleri parayı veren herkesin kitabını basıyorlar.

SON OLARAK, YAZAR/ŞAİR OLMAK İSTEYENLERE TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?

Bulunacağım tavsiye; çok kitap okumaları, sadece yazar olmak için adı için değil de gerçekten iyi ürünler verebileceğine düşünen kişiler yazarlığa ve şairliğe yoğunlaşsın.

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Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…