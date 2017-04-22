DEMET AKTAŞ’la “O KEDİ”leri getirdik

Merhaba Demet Hanım, nasılsınız?

Teşekkür ederim bomba gibiyim Elif’ciğim, sen nasılsın?

Teşekkür ederim bende iyiyim. “O Kedi” diye harika bir şarkı çıkardınız. Bu şarkı kimin şarkısı?

“O Kedi”, sözleri Ayşen Şimşekyay'a, müziği Kemal Şimşekyay ve düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait bir şarkı. Şarkımın vokal koçluğunu Cihan Okan yaptı. Ve şarkım DGL & DMC etiketiyle dijital müzik platformlarında yayımlandı. Çok sevildi güzel gidiyor.

“O Kedi”ye rengarenk bir klip geldi, kliple ilgili detay verir misiniz?

Klibimiz Murad Küçük yönetmenliğinde çekildi. 3 model oynadı klipte ve 16 saat sürdü çekimler. Fakat hiç yorulmadık. 4 farklı kostüm kullandık. stylingimi sevgili Rabia Yaman yaptı. Her şey o kadar içime sindi ki, fotoğrafımızdan klibimize, saçımdan makyajıma kadar herkesten tam not aldık, diyebilirim Elif.

Şarkıda Ozan Doğulu'nun büyük emeği olduğunu biliyoruz. Albüm detayıyla yeni imajınızda Ozan Bey'e ait değil mi?

Evet. Ozan Doğulu sadece aranje yapmadı. Albüm kapağımı bile o seçti. Kıyafetleri, stylingin nasıl olması gerektiğini, klip yönetmenimi yani kısacası her şeye dahil oldu ve bu beni çok mutlu etti. Kendisine sizin aracılığınız ile de teşekkürlerimi sunuyorum.

Sosyal medyada büyük- küçük herkes “O Kedi” videoları paylaşıyor. Bu paylaşımlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sizi en çok etkileyen video hangisidir?

İnsanların şarkımla ilgili videolar çekmesi çok mutluluk verici. Binlerce video geldi, arada gelen bazı videoları fırsat buldukça da paylaşmaya devam ediyorum. Beni en çok etkileyen videolar ise çok küçük çocukların televizyon karşısında benim şarkımı söylemesi oluyor. Her birinden çok etkileniyorum. Çocukların kitlesine ulaşabilmek büyük başarıdır. Bu beni çok mutlu ediyor.

Çocuklar demişken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında ne dersiniz?

Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm kalbimle kutluyorum. Hepimizin içindeki çocuk hiç bir zaman ölmesin. Ve onları çok seviyorum.

Böylesi güzel bir şarkı çıkartmışken konserler nasıl geçiyor demem çok yerinde olacaktır. Yazın da böyle gider, diyor musunuz?

Şu anda şarkımızın tanıtım aşamasındayız. Konserler başladı yurt dışı turneleri de gelmeye başladı. Yaza daha yoğun olacak gibi görünüyor. Çok yoğun bir tempoya her zaman hazırım.

İki sene önce “Yol Ver” adında 6 şarkılık albümle karşımıza çıktınız. Albüme çok kısa değinelim istiyorum. Süreçle ilgili söylersiniz?

Benim en büyük hayallerimden biri Sezen Aksu şarkısı okumaktı ve ilk albümde bunu gerçekleştirdim. Her şeyden önce bunun için çok mutluyum. Ersay Üner, Hakkı Yalçın, Zeyno, Derya Yılmaz imzası taşıyan çok güzel şarkılarımız var. Kısacası çok değerli müzisyenlerle çalıştım. Bunlar kliplenmese de herkesin dikkatini çekiyor.

Albümünüzün de adı olan “Yol Ver” şarkısını kliple çıkardınız. Geri dönüşleri nasıl oldu? Klip ve şarkıdan istediğiniz başarıyı yakaladınız mı?

Evet, “Yol Ver” çok güzel bir şarkı. 2 farklı düzenleme ile çıktık bu şarkıya. Şarkının bir remix’i (remiks) de vardı. Bunun yanı sıra ülkede yaşanan bazı talihsizliklere denk geldi şarkı. Aslında çok da istediğim gibi devam edemedik. Maalesef.

Albümünüzde bir şarkı vardı ki Sezen Aksu’nun şarkısı ‘Onu Alma Beni Al’ harika bir cover (cower) ile karşımıza çıkardınız bu şarkıyı. Cover’lar bir bakıma da risktir ama size şans getirdi, diyebilir miyiz?

Kesinlikle. Sezen Aksu’nun uğuru bu bence! Bu şarkıyla herkes beni tanıdı. Şarkı çok beğenildi. Şarkıya çektiğimiz klipte çok renkli bir klipti. Herkesten tam not aldı.

Kliplerinizdeki kıyafetlerinizi kendinizin tasarlayıp diktiğinizi duyduk. Stiliniz size mi ait?

Hayır, stylingle çalıştım. İlk albümde BY Coşar yapmıştı, bu albümde fotoğraflarda Derya Balkan, klipte Rabia Yaman’la çalıştık. Fakat kıyafet tasarlamayı seviyorum. Kendi diktiğim şeyler var onları kombinlerimde kullanıyorum. Sadece kendime dikiyorum ama:)))

Sizi görenler büyüleyici bir güzelliğiniz olduğunu söylüyor. Işıltı ve alımlılık… Bunu neye borçlusunuz? Güzellik sizce nedir?

Teşekkür ederim Elif’ciğim. Böyle düşünen herkese de teşekkür ederim. Sanatçı olduğum için hayatıma çok dikkat ediyorum. Gece hayatım yok, uykuma çok dikkat ediyorum, spor yapıyorum. Alkol ve sigara hayatım da hiç bir zaman olmadı. En büyük etken bunlar olsa gerek J

Nasıl bir çocuktunuz?

Erkek çocuğu gibi yetiştim. Saclar kısa her zaman, zayıf ve her işini kendi yapan bir çocuktum. Annem bana hiç elbise almazdı. Bütün çocukluğum boyunca pantolon giydim. Kendime elbiseler dikmemin nedeni de herhalde ondan J

Müziği seçtiğinizde ailenizin tepkisi ne oldu?

İlk gündeme geldiğinde çok sıcak bakmasalar da her zaman arkamda oldular. Şimdi tam destekler bana. Klibimi, kıyafetimi, şarkımı ilk onlar görmek istiyorlar. Benden daha çok heyecanlanıyorlar bazen:)

Neden müzik?

Aşığım sahneye! Şarkı söylemeye bayılıyorum. Çocukluğumdan beri tek hayalim buydu diyebilirim. Ben bu işi yapmalıydım, başka bir iş yaparken düşünemiyorum kendimi. O yüzden işime adadım kendimi. Evlenmiyorum, çocuk yapmıyorum, benim hayatım işim!

Eğer hayatınızda müzik olmasaydı ne olurdu?

Müziksiz bir hayat düşünemiyorum bile:)

Büyük sahne şovlarına imza atmak gibi düşünceleriniz var mı?

Olmaz mı? Hayallerim çok büyük. Daha önce Hülya Avşar ve Gökhan Özen’e vokaller yaptım. Ve bir gün albümüm çıksın çok istiyordum. Ama çok şükür ki Allah’ıma ne hayal ettiysem verdi bana. Hala vermeye de devam ediyor. Ben de hep en büyüğünü istiyorum.

Dünya starlarından kimleri beğeniyorsunuz?

Madonna, en büyük idol…

Günümüzde çokça yeni çıkan şarkıcılar var neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir piyasa var insanların görmediği?

Her gün biri çıkıyor, sektör büyüyor. İyiler de var kötüler de var. Fakat halk iyiyi de kötüyü de ayırt edebiliyor. Artık yeni nesil çok seçici. Her şeyi çok çabuk kabul etmiyorlar. 90’lardakı gibi değiliz.

“Her hangi bir ünlüyle aklınıza gelen ilk hikayeniz nedir” desem benimle neyi paylaşırsınız?

Kıbrıs’ta Kayahan’dan önce sahne yapmıştım. Beni sahne arkasında dinlemiş ve sahneden indiğimde "Çok güzeldi, çok beğendim herkese de söylemem bunu. Aynen devam yola" demişti. Böylesi büyük bir ustadan bu sözleri duymak beni çok duygulandırmıştı. Hala da unutmuyorum. Nurlar içinde uyusun. İlk aklıma bu geldi Elif :)

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz var?

En yakın gelecekte tabi ki yeni bir sıngle var. İsrail’de bir konser yapacağım. Ve dev bir isimle düetim olacak. Şimdilik sürpriz olsun, isim vermiyoruz J Çok yakında göreceksiniz.

Hayalinizde neler var?

Hayallerim hep müzik üzerine. Yurt dışında bir şeyler yapmak, dünyaya açılmak en büyük hayalim. Doğru adımlarla, doğru ekiple her hayalimi gerçekleştireceğime inanıyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Okuyucularımız aynı zamanda dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz oldukları için yapılan projelerde doğru ve yanlışı ayırt etmelerini istiyorum. Müzik konusunda seçici olmalarını ve yapılan doğru işlerin desteklenmesini diliyorum. Başarılı bir işi ortaya çıkarabilmek için onların desteğine ihtiyacımız var. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam etsinler. Herkesi seviyorum.

Doğum Tarihi:12 Kasım

Burcu: Akrep

En sevdiği huyu: Her daim güçlü ve ayakta

En sevmediği huyu: inatçılığı

Uğurlu sayısı:7

Uğurlu günü: Salı

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Şirinler

En sevdiği söz: Gittiğin yola inandıysan, attığın adımlardan korkma!

Röportaj: Elif Günay