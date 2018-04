DATÇA'DA SANATSAL EYLEM PANKARTLI ÇIĞLIK KÖSTEK OLMA DESTEK OL

ESKİ HÜKÜMET BİNASI DATÇA BELEDİYESİ TARAFINDAN KÜLTÜR SANAT EVİ YAPILSIN, DATÇA’DA Kİ KÜLTÜR VARLIKLARIYLA BERABER TAŞINMIŞ OLANLAR GERİ VERİLSİN BU BİNADA SERGİLENSİN, KORUNSUN , DATÇA SANAT EVİ SANATSAL FALİYETLERE, FESTİVALLERE EV SAHİPLİĞİ YAPSIN İSTİYORUZ. SAYGILARIMIZLA DATÇA HALK.

Tipik Akdeniz Türkmen kültürünün hakim olduğu Muğla’nın güzel ve şirin ilçesi Datça yarımada tarihte sanat, kültür ve bilim yuvasıymış, Hızırşah Köyü’nde Selçuklular’dan kalma camii, seramik atölyelerinin kalıntıları, Reşadiye Mahallesi’nde Mehmet Ali Bey Konağı, Reşadiye Camii ile Emecik Köyü’ndeki tapınak kalıntıları, tarihten günümüze kalanların bazılarıdır.Bu şehirde adım başı Gazeteci, Resam,Şair,Müzik sanatçısı,heykeltraş,sinema sanatçısı,tiyatro sanatçısı ve daha birçok yaşam yansıtıcılarıyla karşılaşmanız mümkün bu yüzden ben bu kente SANAT LİMANI diyorum.

Herşey aslına dönermiş Datça dün Sanat merkeziymiş günümüzde de eski statüsünü kazanabilmek için sanatın sesini yükseltmiş, tabiri caizse bam telini devreye sokmuştur. Bu kentin bam teli ‘SANAT’ olduğuna göre Datça ‘nın muhteşem 9-B ‘sayısına SANAT(Bam Teli) ‘I yazmak gerek

(BELEDİYE- BAL-BADEM-BALIK-BÜK, -BAYKUŞ- BEGONVİL-BOZDAĞ- BURGAZ ) +BAM TELİ.

Günümüzde Datça Sanat Limanı kentimizde sanatsal eylemler yapılmakta. Datça meşhur 9-B (Belediye,Bal,Badem,Balık,Bük,Baykuş,Begonvil,Burgaz ,Bozdağ )En’leriyle sanat fırtınaları estirmekte,çeşitli festivalllerle dünyayı sallamaktadır.

Datça’nın bakir doğasının katledilmesine, kültür varlıklarının kılıflar altında kaçırılmasına, tarihe tanıklık etmiş antik varlıklarının harabe olmasına göz yumuyorsanız, kısaca ,Datça’nın sanat çığlığına kulak vermiyorsanız, işte; BU SESSİZ KENTİN BAM TELİNE BASMIŞSINIZDIR .

Sonuç; günümüzde ki sanatsal eylemler zinciridir,canhıraş sanat çığlıklarıdır.

Önce Vatan Gazatesi bu sese kayıtsız kalmamış ve Datça da yaşayan değerli üstad,emekçi gazeteci ,doğa dostu ,güzel yürekli adam, Gazeteci Sedat KAYA,ile iletişime geçerek sorunların sanatsal sesini güncellemiştir.

Hülya ASLAN- Sn KAYA oluşumunda sizin de yer aldığınız DKSD nedir, neden?

Gazeteci-Yazar Sedat KAYA-Neden DKSD çünkü; her şeyin alt üst olduğu, her alanda iyinin ve güzelliğin tahrip edildiği, gasp edildiği günleri yaşıyoruz. Bireysel çıkışlar yetersiz kalıyor,kötümser düşünmek de çözüm getirmemekte,acilen dayanışma zorunluluğumuz doğmuştur.

“Datça Kültür Sanat Dayanışması” DKSD, Datça'da yaşayan, çağından, çevresinden, insani olan her şeyden sorumluluk duyan kültür sanat insanlarının bir araya gelerek kurduğumuz bir oluşumdur.DAHA GÜZEL BİR YAŞAM, BU GÜNLER VE YARINLAR İÇİN DATÇA SANAT DKSD(Datça, Kültür Sanat Dayanışması)

Hülya ASLAN- Sn KAYA Datça (DKSD’nin düzenlediği organizasyonda sizin de yer aldığınız ilk iş ne oldu?

Gazeteci-Yazar Sedat KAYA-Datça Kültür Sanat Dayanışması (DKSD);

• ‘’CAN YÜCEL KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ’’Nİ DÜZENLEMEKTEDİR 11-13 MAYIS 2018.

-” KÖSTEK OLMA DESTEK OL ‘’ SLOGANIYLA İMZA KAMPANYASI SÜRDÜRMEKTEDİR.

Datça eski hükümet binasının Datça Belediyesi’ne devredilmesi ve belediyenin bu binayı “Kültür Sanat Merkezi” yapması için çok geniş çaplı imza kampanyası başlatmıştır.

• Devam eden bu kampanyamızda;

Vatandaşlar imza kuyrukları oluştururken, Sivil toplum kuruluşlarının ,yerel ve ulusal basının,sosyal medyanın yoğun ilgi gösterdiği kampanyamız büyük destek görmüş ve hızla devam etmektedir.

Kampanya da Datça Kent Konseyi ,sivil tolum kuruluşları ile sosyal medya da geniş katılımlı ‘Datça Şivesi Grubu’nun da aktif olarak yer aldığı ilk gün 1000’e yakın imza atılmış,

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da her zaman Datça’ya desteklerini vereceklerini, konağın içindeki çöplerin çevreye koku yayması üzerine Datça Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından temizlendiğini ;

‘’-Konağı bize devretseler binayı restore ederiz ,Datça’ya yakışır bir kültür sanat merkezi haline getiririz. Bunu yapacak gücümüz var. Böylece halkın isteğini de yerine getirmiş oluruz. Yeter ki, hazine binayı belediyeye devretsin’’ demeciyle destek vermişlerdir.

-CHP Muğla Milletvekilleri Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan da Datçalılar’ın eylemine destek olmuşlar.

-CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Datça eski hükümet konağının Datça Belediyesi’ne verilmesi ve halka açık kültür sanat evi yapılması konusunda TBMM’ye soru önergesi vermiş olup ilgilenmişlerdir.

Öncelikle tüm Datçalılara ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

Datça tüm bu çalışmalarıyla ve duyarlılığı iler Türkiyemize örnek olmuştur.

Yetkililerin Datça’nın sesini hatta imdat çığlığını duyacaklarını ümid ediyorum.

Hülya ASLAN-Sn-KAYA Datça’mızı sanatla özdeşleştirmek onun nasıl harikalar diyarı olduğunu anlatsa da sizden de bir Datça tanımı alabilirmiyiz?

Gazeteci-Yazar Sedat KAYA-3000 yıl önce Datça Yarımadasında en güzel tanrıçası için kurulmuş. Ege ve Akdeniz’in görkemli harikalar diyarı Knidos ;

İki Denizin Yitik Kenti KNİDOS ;

-Bu görkemli kent zaman içinde harabe olmuş,

-Yüzlerce heykel, sunak, sütun, seramik, mozaik, altın takı, sikke gibi tarihi eser talan edilmiş. Terk edilmiş.

Şimdi yıkık ve bitik.Sessiz ve sahipsiz.Datça Belediyesi ile DKSD en kısa zamanda ortaklaşa projeler üreterek, hayata geçirmeyi kararlaştırmıştır.

Hülya ASLAN- Sn KAYA , bizim ülkemizde Medyada basın yayında ve birçok alanda yerel den ulusala doğru hedef koyulur. Oysa ki sorunların yerinde gerçekçi olarak görülüp, yazılıp çözümler üretilebilmesi açısından , yerel basın çok önemlidir. Ayrıca her dem güncel basın özgürlüğü tartışmalarımız var, siz üstad ve emekçi bir gazeteci olarak bu konuda neler söylersiniz?

Gazeteci-Yazar Sedat KAYA-Türkiye'de basın özgür değil.Yereli de ulusalı da egemen güçlerin elinde.

Yüzden fazla meslektaşımız cezaevinde, binlercesi işsiz.Çalışanlar susturulmuş durumda.

Gazete patronları gazeteci değil.Hepsinin devlet kurumlarıyla ticari ilişkisi var.

Patronun menfaatine uygun haberler gazetecilik değildir.

Gazeteler ;gazeteciler tarafından çıkarılırsa özgür olur.

Hülya ASLAN-Sn KAYA Datça da yapılan sanatsal eylemleri düzenleyerek, gerek haberlerinizle, gerek imza kampanyaları başlatarak bir sanatçı duyarlılığı ile çalışıyorsunuz.

Datçalı olmadığınızı fakat kendinizi Datçalı gördüğünüzü tecrübe ve bilgi birikiminizle, bu kentin sanatının kurtulması , doğasının korunması ve daha birçok sosyal sorunların dile getirilmesi hususunda canla başla, özveriyle çalıştığınızı görüyoruz. Siz çalışmalarınız ve duruşunuzla Datça’ da yaşanan yerli- yabancı tartışmalarına da ışık tuttunuz. Türkiye’nin hatta dünyanın neresinde doğmuş olursa olsun , Datça için çalışan,üreten,yaşatan koruyan kollayan tüm insanlar Datça’lıdır yabancısı değildir, dememize sebepsiniz. Gazeteci Sedat KAYA olarak bu kente gösterdiğiniz ilgi sevgi emek ve sahiplenmek konusunda İnsanlara örneksiniz,

Bizler de size bu çalışmalarınız için yurdum Datçası ve sanatı için verdiğiniz emeğe gönülden teşekkür ediyoruz,saygımla.

Gazeteci-Yazar Sedat KAYA –Sanata Datça’ya ve şahsımda gazetecilerin emeklerine göstermiş olduğunuz duyarlılık için size ve Önce Vatan Gazetesi’ne ben teşekkür ederim.