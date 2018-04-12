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DATÇA'DA SANATSAL EYLEM PANKARTLI ÇIĞLIK KÖSTEK OLMA DESTEK OL

HÜLYA ASLAN'ın röportajı için tıklayınız...

DATÇA'DA SANATSAL EYLEM PANKARTLI ÇIĞLIK KÖSTEK OLMA DESTEK OL

HÜLYA ASLAN'ın röportajı için tıklayınız...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:35
176 Okunma
DATÇA'DA SANATSAL EYLEM PANKARTLI ÇIĞLIK KÖSTEK OLMA DESTEK OL

ESKİ HÜKÜMET BİNASI DATÇA BELEDİYESİ TARAFINDAN KÜLTÜR SANAT EVİ YAPILSIN, DATÇA’DA Kİ KÜLTÜR VARLIKLARIYLA BERABER TAŞINMIŞ OLANLAR GERİ VERİLSİN  BU BİNADA  SERGİLENSİN, KORUNSUN , DATÇA SANAT EVİ SANATSAL FALİYETLERE, FESTİVALLERE EV SAHİPLİĞİ YAPSIN İSTİYORUZ. SAYGILARIMIZLA DATÇA HALK.

Tipik Akdeniz Türkmen kültürünün hakim olduğu Muğla’nın güzel ve şirin ilçesi Datça yarımada  tarihte sanat, kültür ve bilim yuvasıymış, Hızırşah Köyü’nde Selçuklular’dan kalma camii, seramik atölyelerinin kalıntıları, Reşadiye Mahallesi’nde Mehmet Ali Bey Konağı, Reşadiye Camii ile Emecik Köyü’ndeki  tapınak kalıntıları, tarihten günümüze kalanların bazılarıdır.Bu şehirde   adım başı Gazeteci, Resam,Şair,Müzik sanatçısı,heykeltraş,sinema sanatçısı,tiyatro sanatçısı ve daha birçok yaşam yansıtıcılarıyla karşılaşmanız mümkün bu yüzden ben bu kente  SANAT LİMANI  diyorum.

Herşey aslına dönermiş Datça  dün Sanat merkeziymiş  günümüzde de eski statüsünü kazanabilmek için  sanatın sesini yükseltmiş, tabiri caizse bam telini devreye sokmuştur. Bu kentin bam teli ‘SANAT’ olduğuna göre Datça ‘nın muhteşem  9-B  ‘sayısına SANAT(Bam Teli) ‘I yazmak gerek
(BELEDİYE- BAL-BADEM-BALIK-BÜK, -BAYKUŞ- BEGONVİL-BOZDAĞ- BURGAZ ) +BAM TELİ.
Günümüzde  Datça Sanat Limanı kentimizde sanatsal eylemler yapılmakta. Datça  meşhur 9-B (Belediye,Bal,Badem,Balık,Bük,Baykuş,Begonvil,Burgaz ,Bozdağ )En’leriyle  sanat fırtınaları estirmekte,çeşitli  festivalllerle  dünyayı sallamaktadır.
Datça’nın bakir  doğasının katledilmesine, kültür varlıklarının kılıflar altında kaçırılmasına, tarihe tanıklık etmiş antik varlıklarının harabe olmasına göz yumuyorsanız, kısaca ,Datça’nın sanat çığlığına kulak vermiyorsanız, işte; BU  SESSİZ KENTİN BAM TELİNE BASMIŞSINIZDIR .
Sonuç;  günümüzde ki sanatsal eylemler zinciridir,canhıraş sanat çığlıklarıdır.
Önce Vatan Gazatesi  bu sese kayıtsız kalmamış ve Datça da yaşayan  değerli üstad,emekçi gazeteci ,doğa dostu ,güzel yürekli adam, Gazeteci Sedat KAYA,ile iletişime geçerek  sorunların  sanatsal sesini güncellemiştir.

Hülya ASLAN- Sn KAYA  oluşumunda sizin de yer aldığınız DKSD nedir, neden?  

Gazeteci-Yazar  Sedat KAYA-Neden DKSD   çünkü;  her şeyin alt üst olduğu, her alanda iyinin ve güzelliğin tahrip edildiği, gasp edildiği günleri yaşıyoruz. Bireysel çıkışlar yetersiz kalıyor,kötümser düşünmek de çözüm getirmemekte,acilen dayanışma zorunluluğumuz doğmuştur.
“Datça Kültür Sanat Dayanışması” DKSD, Datça'da yaşayan, çağından, çevresinden, insani olan her şeyden sorumluluk duyan kültür sanat insanlarının bir araya gelerek kurduğumuz bir oluşumdur.DAHA GÜZEL BİR YAŞAM, BU  GÜNLER VE YARINLAR  İÇİN  DATÇA  SANAT DKSD(Datça, Kültür Sanat Dayanışması)

Hülya ASLAN- Sn KAYA Datça (DKSD’nin düzenlediği organizasyonda sizin de yer aldığınız ilk iş ne oldu?

Gazeteci-Yazar  Sedat KAYA-Datça Kültür Sanat Dayanışması (DKSD);

   •    ‘’CAN YÜCEL KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ’’Nİ  DÜZENLEMEKTEDİR   11-13 MAYIS 2018.
  -” KÖSTEK  OLMA  DESTEK  OL ‘’ SLOGANIYLA İMZA KAMPANYASI SÜRDÜRMEKTEDİR.
     Datça eski hükümet binasının Datça Belediyesi’ne devredilmesi ve belediyenin bu binayı   “Kültür Sanat Merkezi” yapması için    çok geniş çaplı imza kampanyası başlatmıştır.
    •     Devam eden bu kampanyamızda;
Vatandaşlar imza kuyrukları oluştururken, Sivil toplum kuruluşlarının ,yerel ve ulusal basının,sosyal medyanın yoğun ilgi gösterdiği kampanyamız büyük destek görmüş  ve hızla devam etmektedir.
Kampanya da  Datça Kent Konseyi ,sivil tolum kuruluşları ile  sosyal medya da geniş katılımlı ‘Datça Şivesi Grubu’nun da aktif olarak yer aldığı  ilk gün 1000’e yakın imza atılmış,
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da her zaman Datça’ya desteklerini vereceklerini, konağın içindeki çöplerin çevreye koku yayması üzerine Datça Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından  temizlendiğini ;
‘’-Konağı bize devretseler binayı restore ederiz  ,Datça’ya yakışır bir kültür sanat merkezi haline getiririz. Bunu yapacak gücümüz var. Böylece halkın isteğini de yerine getirmiş oluruz. Yeter ki, hazine binayı belediyeye devretsin’’ demeciyle destek vermişlerdir.
-CHP Muğla Milletvekilleri Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan da Datçalılar’ın eylemine destek olmuşlar.
-CHP Muğla Milletvekili  Akın Üstündağ,  Datça eski hükümet konağının Datça Belediyesi’ne verilmesi ve halka açık kültür sanat evi yapılması konusunda TBMM’ye soru önergesi vermiş olup ilgilenmişlerdir.
Öncelikle tüm Datçalılara ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.
Datça tüm bu çalışmalarıyla ve duyarlılığı iler Türkiyemize  örnek olmuştur.
Yetkililerin Datça’nın sesini hatta  imdat çığlığını duyacaklarını ümid ediyorum.

Hülya ASLAN-Sn-KAYA Datça’mızı sanatla özdeşleştirmek onun nasıl harikalar diyarı olduğunu anlatsa da  sizden de bir Datça tanımı alabilirmiyiz?

Gazeteci-Yazar  Sedat KAYA-3000  yıl önce Datça Yarımadasında  en güzel tanrıçası  için kurulmuş. Ege ve Akdeniz’in   görkemli harikalar diyarı Knidos ;
 İki Denizin Yitik Kenti  KNİDOS ;
-Bu görkemli kent zaman içinde harabe olmuş,
-Yüzlerce heykel, sunak, sütun, seramik, mozaik, altın takı, sikke gibi tarihi eser talan edilmiş. Terk edilmiş.
Şimdi yıkık ve bitik.Sessiz ve sahipsiz.Datça Belediyesi ile DKSD   en kısa zamanda ortaklaşa projeler üreterek, hayata geçirmeyi kararlaştırmıştır.

Hülya ASLAN-  Sn KAYA , bizim ülkemizde Medyada basın yayında  ve birçok alanda  yerel den ulusala doğru hedef koyulur. Oysa ki sorunların yerinde gerçekçi olarak görülüp, yazılıp çözümler üretilebilmesi açısından , yerel basın çok  önemlidir. Ayrıca   her dem güncel basın özgürlüğü tartışmalarımız var, siz üstad ve emekçi bir gazeteci olarak bu konuda  neler söylersiniz?

Gazeteci-Yazar  Sedat KAYA-Türkiye'de basın özgür değil.Yereli de ulusalı da egemen güçlerin elinde.
Yüzden fazla meslektaşımız  cezaevinde, binlercesi işsiz.Çalışanlar susturulmuş durumda.
Gazete patronları gazeteci değil.Hepsinin devlet kurumlarıyla ticari ilişkisi var.
Patronun menfaatine uygun haberler gazetecilik değildir.
Gazeteler ;gazeteciler tarafından çıkarılırsa özgür olur.

Hülya ASLAN-Sn KAYA  Datça da yapılan sanatsal eylemleri düzenleyerek, gerek haberlerinizle, gerek imza kampanyaları başlatarak  bir sanatçı duyarlılığı ile çalışıyorsunuz.

Datçalı olmadığınızı fakat kendinizi Datçalı gördüğünüzü  tecrübe ve  bilgi birikiminizle, bu kentin sanatının kurtulması , doğasının korunması ve daha birçok sosyal sorunların dile getirilmesi hususunda canla başla, özveriyle çalıştığınızı görüyoruz. Siz çalışmalarınız ve  duruşunuzla   Datça’  da  yaşanan yerli- yabancı tartışmalarına da ışık tuttunuz. Türkiye’nin hatta dünyanın neresinde doğmuş olursa olsun , Datça için çalışan,üreten,yaşatan koruyan kollayan tüm insanlar Datça’lıdır yabancısı değildir, dememize sebepsiniz. Gazeteci Sedat KAYA olarak  bu kente  gösterdiğiniz ilgi sevgi emek ve sahiplenmek konusunda İnsanlara örneksiniz,
Bizler de size bu çalışmalarınız için yurdum Datçası ve sanatı için verdiğiniz emeğe gönülden teşekkür ediyoruz,saygımla.

Gazeteci-Yazar  Sedat KAYA –Sanata Datça’ya ve şahsımda gazetecilerin emeklerine göstermiş olduğunuz duyarlılık için size ve Önce Vatan Gazetesi’ne  ben teşekkür ederim.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.04.2018 12:35
Anahtar Kelimeler:
Datça
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Sedat Kaya 2018-04-12 12:05:37

Çok teşekkürler Hülya hanım.
Çok teşekkürler Önce Vatan.
Desteğiniz, duyarlılığınız bizlere güç veriyor.
İyi ki varsınız.

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