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Cengizhan Kaya’nın röportajı için tıklayınız...

Çilem Duman ile Müziğe Dair 

Cengizhan Kaya’nın röportajı için tıklayınız...

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:45
56 Okunma
Çilem Duman ile Müziğe Dair 

Röportaj: Cengizhan Kaya

Öncelikle bize Kendinizden bahseder misiniz?

7 yaşından itibaren piyano müzik eğitimlerine başladım. Flüt bölümü okudum mezun oldum lise döneminde sahneye olan sevda başladı. Sadece okul ile ilgili değil 17 yaşlarında İzmir’de okul okumama rağmen burada Klasis otelde sahneme alarak tek 7 yıldızlı otelde sahne almaya başladım. Üniversite şan bölümünden derece ile bitirdim. Birçok dilde şarkılar söylemeye başladım, merak oluşunca da zaten 14 15 dilde eser seslendiriyor olmam bana yol açtı. Ruşen Özben bana hocalık etti hem yurt dışı hem de Türkiye’de konser ve program yaptım hem para kazandım hem okul okudum hem tecrübe kazandım Sivas doğumluyum Anadolu’nun derin kültürü ve Ege’nin sıcaklığı ile İzmir’den İstanbul’a  maceram başladı. İstanbul’a geldikten sonra söz yazmaya ve beste yapmaya başladım öğretmenliği bırakmadım burada da iki büyük kolejde öğretmenliğime devam ediyorum projeler önüme gelmeye başladı. Mine Mucur Bestesi Aşk Gitmez Benden ödüllü şarkısını ilk single çalışmam Ne Demek Lazım çıkmadan önce Trt Altın Anten Beste Yarışmasında canlı  yayında yorumladım. Yaptığımız etkinlikler devam etti  Yurt dışında uluslararası festivallerde Avrupa’da aşk gitmez benden isimli eseri Love Will Stay İngilizce yazıldı ülkemizi temsil ettik en orijinal beste ödülünü aldık. Bütün dünyanın en iyileri oradaydı. Türkiye için söylenen söz çok özeldi bizim için siz gerçekten şarkıcı değil aktris getirmişsiniz dediler gittik döndük çok özel gecelerde program ve öğretmenlik devam ediyor. Bosna Hersek’e gittik özel resepsiyonda konser verdim eserler seslendirerek Bosnalı kardeşlere güzel bir esinti yaşattık. Müzik yapan söz yazan bir sanatçı olarak değil ülkeyi temsil ettim birçok dilde eser seslendirmem ismimi yüceltti. Türkiye’de ve yurt dışında güzel bir ekip ile çalışıyorum.

Sinerji şarkısından bahsedersek? 

Sinerjinin sözünü müziğini ben yaptım.

Özellikle müzik dünyası dönüşüm içerisinde dijital platform üzerinden ilerliyor siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

80 Kuşaklı olduğum için Cd yi de  radyoyu da gördüm teknoloji ile beraber buna uyum sağlamak lazım kağıt tüketimi az oluyor doğaya zarar vermiyoruz. Dijital platformda bütün dünyaya servis ediliyor her şey doğru bir şekilde değerlendirilirse birçok kitleye ulaşmış oluyoruz bizde .

Müzik Rekabetin yoğun olduğu bir alan siz neler düşünüyorsunuz?

Rekabet ben olumlu etkiliyor özel hayatımda gündemde olmayı pek tercih etmedim daha fazlasını pek yapan bir insan değilim sürekli işim davetler oluyor . Onun dışındaki zamanda da düzenlemeye vakit ayırıyorum işimle gündeme gelerek şans faktörü de var emin adımlar hem para kazanabilmek hem de ilerleyebilmek yatırım yapabilmek emeğe saygı duyabilmek çok önemli. Müzik bir aşktır yapıp başarılı olan herkese helal olsun derim .

Tvlerde son dönemde müziğin dışlamasını nasıl buluyorsunuz?

Artık kendini anlatabilmek için tv ekranında platform bulamıyoruz sosyal medyadan sosyal projelerden yer almak gerek bende  seve seve bu tarz projelerde yer alıyorum.  MS Derneği Down sendromu gibi derneklerlerle  çalışmalar yaparak manevi tarafımı doyurup doğru kitlelere ulaştığımı düşünüyorum. Hem sevgi hem sevap hem de kitle kazanmış oluyoruz. Hem merak hem de sevgi vardı . Şarkı ile birleşen şeyi anlamam kolay oluyor. 

Aksan ile ilgili ülkeyi temsil etmek garip bir yetenek ve yıllardır çalışıyorum sözü ve anlamını bilmek çok önemli.  Çalışarak telaffuzu doğru yaparak bu insan ne diyor dememeli

Proje olarak neler var? 

Sinerji şarkısı çok güzel kitlelere ulaştı yaz klibini yazlık mekanlarda sunacağız dernek çalışmalarım anfi tiyatro ve diğer  konserlerim olacak ilki Menemende Sanat resim şenliği. Şarkımızı bir filmde söyledik Bakkal gazi komedi filminde benden rica ettiler Sinerji ile sahne bölümünde çok büyük bir deneyimdi seslendirdik beyaz perdede izleyici ile buluşacak.

Son olarak eklemek istedikleriniz neler?  

 Sinerji şarkısının remix ini yepyeni yetenek Emre Ergun düzenledi. Genç jenerasyonla çalışmak ve onlara bu imkanı tanımak beni çok mutlu ediyor. Sinerji remix şarkımızın klibini Can Varol yaz neşesi tadında  çekecek... Sanatçı Koçum ByDaca ve Menajerim Sibel Toker ile yepyeni projelere imza atarak müzikteki sevdama devam edeceğim teşekkürlerimle....

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Anahtar Kelimeler:
Çilem DumanMüzikşan BülümüFlüt BölümüTrt Altın Anten Beste Yarışması
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