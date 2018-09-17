Farklı Dünya Lisanlarında Eserlerin Yorumcusu Ödüllü Sanatçı: Çilem Duman

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Merhabalar Çilem Duman aslen Sivas doğumlu, bir çok kişinin İzmirde büyümüş bir Ege kızı diye bildiği, küçük yaşlardan itibaren müzik serüvenine başlayan ve müzik okul eğitimlerini İzmir de tamamlamış, sahnelerde birçok lisanda 14 lisana kadar çıkıyor şarkılar söyleyebilen, uluslararası arenada da ülkesini birçok yarışma ve festivallerde temsil eden ülkesine ödüller kazandıran müziğe hayatını adamış bir müzik insanıdır diyebiliriz

Son dönemde müzik dışında çeşitli sosyal sorumluluk ve özel projelerde de yer aldınız bize bunlardan bahseder misiniz?

Birçok sosyal sorumluluk projeleri oluyor.. Sanatçı kimliğimle birçok dernek ve vakıfla projeler yapmaktayım... Ama son donemlerde yeni bir gelişme olarak ülkemiz Yeşilay kurumuyla yeni çalışmalarım olucak.Bu benim için çok onemli çünkü bağımlılıklardan sigara vs gibi maddelerin bedenimize bizlere verdiği zararları herkese anlatmak ve gençliğe örnek olmak amacında düşüncesindeyim...

Yeni dönemde çeşitli müzik projeleri de olacak bunlar neler?

Tabiki müziğin bir sonu yok. Hep daha yeniye yol alma var... Sinerji tekli çalışmam 2017 de dinleyiciyle buluştu.. Şimdi yeni şarkılar için kolları sıvadık... Bir tane de yabancı Bosnakça şarkı olmak üzere yeni türkçe şarkılarımla da dinleyicimle buluşacağım.

Eğitiminde içindesiniz bu anlamda müzik eğitimini nasıl yorumlarsınız ?

Öğretmek benim için ayrı bir onur... Bilgilerimi birikimlerimi paylaşarak yetiştirdiğim öğrencilerimin başarılarını görmek büyük mutluluk kaynağı oluyor. Müzik dünyada insan için duyguları için var olan yegane bir sanat dalıdır... Müzik ögretmek demek müziği duyguları anlatmak demek...

Birçok farklı dilde şarkılar söyleyen bir sanatçısınız bunu nasıl yorumluyorsunuz farklı dillerde şarkı söyleyebilmenin zorlukları neler?

İyi bir müzik kulağım olduğu için çok zorluk çekmiyorum ama telafuz çok önemli.. Benim çok iyi ingilizcem var biraz da italyancam... Diğer lisanlarda ise garip bir yetenek bu aynı o ülkenin lehcesiyle söyleyebilme gibi bir durum söz konusu... Mesela Bosna Hersek te 2016 yılında Kültür Elçiliğim görevimde birçok Boşnakça şarkıyı oranın tv programlarında soylediğimde bana Boşnak mısınız diye soru yönelttiler hiç unutmam bu anımı...

İyi şarkıcılığı nasıl tarif edersiniz?

Melodileri hissederek şarkılar söyleyebilmektir... Müziği anlatmak hayatı anlatmak icin bir elçidir güzel iyi bir şarkıcı diyebilirim...

Son dönemde şarkıcıların sunuculuğa geçiş yaptığını görüyoruz sizin böyle bir düşünceniz var mı?

Bu anlamda benim deneyimlerim oldu... Hatta özelbir kanalda Çilem Duman la Dost Ziyaretleri adlı bir program sundum ve bircok ünlü konuğu ağırladım... Tabi beni sahne enerjim sanırım ekranda güzel yansıyor ve ayrıca diksiyon ve Şan egitimi veren bir ögretmen de oldugum için ekranda guzel bir deneyim oldu... Tabi ben herkesin emek verdigi iste en iyi yerde olmasını dilerken benim için bir deneyimdi diyorum... Yetenekleri olan ve kendini gelistiren şarkıcı arkadaşla da yapabilirler tabi başarabileceklerse yapmalılar...

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek?

Tamamiyle internet üzerinden gelişmekte olduğunu düşünüyorum... Teknolloji o okadar ilerliyor ki hızına yetişmek mümkün değil... Ama yine bence gazetenin okuma keyfi de ayrı bir keyif hala benim için... Radyo yine oyle... Tv eskisi kadar izlemiyorum açıkçası bunun en önemli sebebi de cep telefonlarının ve sosyal medyanın yerini aldığını düşünüyorum

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son iki yıldır özellikle Milli Bilinçle biraz da Sanatçı kimliğimle siyasi arenada özellikle seçim sürecinde yer aldım. Almaya da devam edeceğim Bu anlamda bir çok Sanatçı bunu söylemekten geri dursa da ben hükümetimiz ve devletimizden yönetimimizden yana olan tavrımı açıkça ortaya koymaktayım... Biz sanatçılar örnek olan kitlelere hitap eden insanlarız... Ay Yıldız lı Bayrağımın ve Vatan Sevdam benle son nefesime kadar varolacak...

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Elbette var Hakan Mengüç Ben Ney'im sufi yaklaşım ve anlatımıyla çok yol gösterici diye düşünüyorum... Flim Olarak ise Avatar ise çok anlamlı bir senaryo ve film olmuştur benim için

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

Spikerlik ve Spikerleri onların dünyasını anlatan özel bir platform olduğunu düşünuyorum.

Birçok bizler gibi sanatçılar siyasetçiler bilim insanlarıyla yaptığınız özel röportajlarla da daha renklendiğini söyleyebilirim.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Hayatımda birkere hep müzik olacak. Müziksiz bir yaşam düşünemiyorum... Ülkem adına yapılacak birçok projede yeralmaya da devam edeceğim... Bizim mesleğimizd durmadan çalışmak var bu yüzden başardıklarım beni bulunduğum konuma getirdi azimle çalışarak güzel yepyeni projelerle durmak yok benim için… Müzikle harmanlanmış guzel eserler yorumlamış örnek bir Sanatçı olmak isterim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Beni takip eden sevgilerini sunan çok değerli bir kitlem var... Onlara sevgilerini bana layık görrdükleri için şükranlarımı sunuyorum.. Her zaman en doğal mütavazi azimli ruhumla müzik serüvenime devam edeceğim diyorum sizlere de bu güzel röportaj için teşekkürlerimi sunuyorum.

Röportaj: Cengizhan KAYA