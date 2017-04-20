Çiğdem Sonkurt&Bülent Çağlar

Röportaj: Murat Günhan

“Düşeceğimi bilsem de hayallerimin peşinden koşarım keşke demek yerine iyi ki demeyi hep tercih etmişimdir”

Sevgili Çiğdem öncelikle bana bu değerli vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederim. Çiğdem Sonkurt kimdir? Biraz kendinden bahseder misin?

Çiğdem Sonkurt 1983 İstanbul doğumlu eğitimini Milano’da tasarım üzerine almış uzun yıllar tasarım ve sanat yönetmenliği yapmış şimdilerin çiçeği burnunda işletmecisi diyebiliriz:)

Nerden aklına geldi bir meyhane işletme sahibi olmak?

Bu benim devamlı hayalini kurduğum yakın çevreme hep dillendirdiğim birşeydi ve yol arkadaşım, hayat arkadaşım, ortağım Bülent sayesinde gerçek oldu.

Yunan tarzı yiyecekler olmasının sebebi nedir?

Sen de bilirsin gezmeyi, yemeyi, içmeyi çok severim (severiz) biraz dikkatettim ülkemizden Yunanistan’a çok fazla tatile gidiliyor ve seviliyor oranın mutfağı bizde de yapılıyor fakat benim menümdekiler çok az hatta yok denilebilecek kadar özlenen lezzetler olsun klasik meyhanenin dışına çıkalım istedik ve böle bir menü çıktı.

Tüm yemekleri kendin hazırladığını biliyorum. Bu konuda bir eğitim aldın mı?

Hayır:) alaylıyım ben. Küçük yaşlarımdan beri yemek yaparım, yapmayı da severim sanırım bu bir yetenek.

Kendi mesleğin olan tasarımcılığı ve sanat yönetmenliği işini bıraktın mı?

Bırakmadım Muratcığım ama sadece sinema ve reklam yapıyorum artık.

Yemekleri her gün taze taze hazırlamak yorucu olmuyor mu? Nasıl yetişebiliyorsun?

Doğruyu söylemek gerekirse evet oluyor fakat yaparken o kadar büyük haz alıyorum ki birde onları gelen misafirlerimizin afiyetle yemelerini gördüğüm an yorgunluk uçup gidiyor.

Hazırladığın yemeklerin özelliklerinden biraz bahseder misin?

Az önce seninde söylediğin gibi en önemli özellikleri günlük, taze olmaları onun dışımda klasik meyhane o tarz yerlerdeki menünün dışında lezzetler olması üstelik bizde yoğurdumuzdan, ekmeğimize hatta zeytinyağmıza kadar kendi üretimimiz.

Peki menünüz nasıl? Bir de nasıl belirliyorsununuz?

Bizde haftasonları 19 çeşitte yakın meze, 10 çeşit ara sıcak var. İşin aslı manavımda, kasabımda ne tazeyse ona göre ve misafirlerimizin en çok tercih ettikleri yiyeceklere göre belirliyoruz.

Restaurantınızı nasıl tanımlarsınız?

Kendinizi bizim evin salonunda gibi hissedeceğiniz meyhaneyiz ama modern bir meyhane.

Yeni bir mekan açmanın zorluklarını yaşadınız mı? Ne gibi zorluklarını yaşadınız?

Tadilat aşamasında yaşadık ama Bülent’le beraber olunca herşey tabiri caizse tıkır tıkır oldu. Herşey bittiğinde dükkanımıza baktığımızda şunu diyebilmek “her çivisini, taşını biz yaptık” inanılmaz güzel.

İş ortağın Bülent’ten de biraz bahsedelim. Sanırım Bülent’in daha çok bu iş ile tecrübesi var.

Aslında Bülent Bursa Kapalıçarşı’da yıllarca elmas, pırlanta işi yapmış arada Uludağ ve Bodrum’da sezonluk küçük işletmeleri olmuş. Bu mekan ile herşey değişti tabiki işi, şehri yaşamı onun içinde zor bir karar ve riskti işin doğrusu ama benim hayalime destek vermesi onun da hayalime ortak olması herşeyi tetikledi ve son durumumuz burası :)

Nişantaşı olmasının bir sebebi var mı?

Benim ofisim ve atölyem bu sokakta 3 yıldır Nişantaşında Hacı Emin Efendi sokaktayım yani bu dükkanın boşaldığını görünce hemen Bülent’e söyledim fakat Bülent kesinlikle olmaz burası ara sokak dedi tabi o zamanlar daha Bursa’da yaşıyordu:) sonra buraları gezince kafasında canlandırınca ee tabiki birde benim dırdırım :) tamam dedi ve tuttuk.

Nasıl müşteri bulabiliyorsuz? İlk başlarda zorlanmadınız mı?

İtiraf etmem gerekirse ben ilk başta korktum ama Bülent hiç korkmadı benim enerjimi hep yüksek tuttu onun dışında gelen her misafirimiz memnun kalıp sosyal medya paylaşımları ve fısıltı gazetesiyle bir anda yayıldık.

İlerideki hedefleriniz neler?

Bir dahaki yaz sezonunda Alaçatı’da yazlık bir meyhane açmayı düşünüyoruz. Sence de çok güzel olmaz mı:)

Çiğdem hayallerinin peşinden koşar mı?

Kesinlikle evet düşeceğimi bilsemde koşarım keşke demek yerine iyiki demeyi hep tercih etmişimdir.