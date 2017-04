Çiçeği burnunda şampiyon: CKFA

Röportaj: Yasemin Göktepe

2015 Yılının son dönemlerinde kurulma hazırlıklarını yapan ancak kendi anlatımları ile federe olma aşamasında bir çok zorlukla karşılaşan CKFA (Cevat Köprübaşı Futbol Kulübü) 2016 yılının ilk dönemlerinde 2. Amatör ligin başlama tarihi ile birlikte liglere katılmaya başladı. Bu süreçte de ilk önce yaşadıkları karşısında hayrete düştüklerini belirten CKFA (Cevat Köprübaşı Futbol Kulübü) Başkanı Sayın Selin Bayar bir yılda yaşadıklarını bize anlattı.

Ligin başlamasına 5 gün kala federe olan Cevat Köprübaşı FK, liglere katıldığı ilk senesinde şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Sezon başında federe olamayan Cevat Köprübaşı liglere sadece U16, U14 ve U13 ligleri ile 2. Amatör lig A takımında sahalarda yer aldı. Kulüp Başkanı Selin Bayar Federe olma süreci ve lig süreci içinde yaşadıkları olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Selin Hanım ilk önce şampiyonluklarınızı kutluyorum. Liglerin başlamasına beş gün kala federe oldunuz ama ilk yılda hem A takımda hemde U16 liginde şampiyonluk yaşadınız.İlk önce CKFA nedir? Onunla ilgili bir bilgi alalım sizden.

"Çok teşekkürler öncelikle. CKFA, Cevat Köprübaşı Futbol Spor Kulübü olarak kurduğumuz fakat en az 7 yılda Futbol Akademisi olarak çocuklara spor oynattığımız bir kulüp. 2010 yılında biz 8 yaş grubu çocukları sokakta değil de toplayalım bir arada futbol oynatalım diye başladık. Gittikçe büyüdük. İlk zamanlarda özellikle lige katılmadık. Çünkü bu çocuklar illa hayatları futbolla geçsin isteyen çocuklar değildi. Ama futbolu çok seviyorlardı. Lİglerde futbol oynama şansları olmadığı için onları mümkün olduğunca hem yurt içinde hem yurt dışında özel turnuvalara götürdük. Fakat bir gün geldi ki artık hem çocuklar büyüdü hem rakip bulmakta zorlanmaya başladık. Geçen sene bu sebeple federe olmaya karar verdik."

- Cevat Köprübaşı Futbol Akademisi olarak kuruldu. Peki bu çocuklar başlangıçta nasıl bir araya geldi?

"Önce belli bir okulla başladı. Hafta sonları bir araya gelip arkadaşları yani tamamıyla 8-9 çocuğun arkadaşlarıyla bir araya gelip stres attıkları bir ortam olarak başladı. Fakat hocamız Cevat Köprübaşı çok ileri görüşlü olduğu için bunun çocuklara yetmeyeceğini, bizim diğer spor okullarından biraz daha farklı olmamız gerektiğini söyledi. Ve bizi ilk senenin sonunda Londra'ya götürdü. Orada özel maçlar yaptık. 2. sene artık bir takım hüviyetine bürünmüştük yurt dışında turnuvalar bulmaya başladık. Hollanda ya gittik, İtalya ya gittik, 2 kere İspanya ya gittik. Son 3 senedir Avusturya da United World Games adı altında çok büyük bir turnuva ya katıldık.

Sadece futbol değil 10 farklı spor branşının beraber yürütüldüğü müthiş bir turnuva. Biz bu organizasyonlara sadece bir takım ile katılıyorduk. Yani o sene başlayan çocuklar, bu sene U16 da oynadılar. Şİmdi U16, U15, U14, U13 takımlarımız var. Bunun yanında yine 10-12 yaş spor okulu ve hatta 5 yaştan başlıyoruz 5-8, 8-10 spor okullarımız da var. Gittikçe büyüyoruz. Tabii bunun yanında bir de A takımımız oldu."

- İlk olarak A takımla bir üst lige çıkarken, hemen arkasından bir yaş kategoriniz de daha şampiyonluk yaşadınız?

Evet U16 takımımız şampiyon oldu. Bu yaş kategorimiz, bu takımında kurulması aşamasında lokomotif rol oynayan yaş grubumuz. Bundan 7 sene önce bu çocuklar bir araya geldiğinde benim çocuklarımda bu grubun içindeydi ve topa vurmayı dahi bilmiyorlardı.Bir kısmı top üzerilerine gelirken kaçıyorlardı. Hocamız tüm çocuklarla tek tek ilgilendi, onların her şeyden önce birer sporcu olmasını sağladı. Gerek yurt içi gerek yurt dışı bir çok organizasyonda yer aldık. Hiç unutmuyorum bundan 7 sen önce 2010 yılında Cevat Hoca bizi ilk başladık ve kısa bir süre sonra Fenerbahçe altyapı, daha sonra Bursa altyapısı maç yapmak için götürmüştü. Bu iki maçta birinde 18-0 diğerinde ise 20-1 mağlup olarak sahadan ayrılmıştık. Ogün çocuklarımız soyunma odasına ağlaya ağlaya girmişti. Cevat hocamız o zaman çocuklara eğer böyle ağlamaya devam edecekseniz ben şu andan itibaren yokum, sizin gibi bir grupla çalışmak istemiyorum, başınızı kaldırın ve benimle yola devam etmeye var mısınız diye sormuştu. O zaman tüm çocuklar varız demişlerdi. Bugün gelinen noktaya baktığınızda her çocuğun yetiştirilebileceğini görüyorsunuz. Her çocuğun dönüştürülebileceğini görüyorsunuz. Futbolcularımızın bu sene aramıza katılan iki tanesi hariç tamamı öz kaynaklardan gelen futbolcular, okul bahçesinden hocamızın çalışmaları sonunda yeşil sahalarda kupa kaldıran futbolculara dönüşen çocuklar. Biz çocuklarımıza tek bir şey söylüyoruz. Yaptığınız işten keyif alın. Bu futbolsa, futbol oynamaktan keyif alın, takım arkadaşlarınızla birlikte olmaktan keyif alın. Bu günler hiç bir zaman geri gelmeyecek anı yaşamaktan keyif alın. Hepsini başarılarından ötürü tek tek tebrik ediyorum ve kucaklıyorum.

- CKFA Spor kulübünün temelleri yurt dışı turnuvalarında mı atıldı?

Kesinlikle. Sanıyorum bizim çocukların yurt dışı tecrübesi bir çok profesyonel kulüp alt yapısına göre daha fazladır. Yani hiç birinde birincilik aldığımızı söyleyemeyeceğim ancak onları tecrübe kazanmasında fazlaca faydası oldu.

Bizim yaptığımız kendi turnuvalarımızda oldu. Burada Türkiye'de, CKFA Cup adıyla 4 sene üst üste uluslararası turnuva gerçekleştirdik. İlk ikisini İstanbul da diğer ikisini Antalya da yaptık.

Bu organizasyonlarda biaz farklı bir politika izledik. Sadece futbol oynamak değildi burada hedefimiz aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdik bu organizasyonları. Birinde Van Depremini yaşamış çocuklarımızı konuk ettik. Bir diğerinde yurt dışına gidemeyen çocukları misafir ettik. Bu sporcuların tespitinde eğitim kurumları ve spor okulları ile organize bir şekilde çalıştık. Amaç hiç bir zaman sadece sportif başarı olmadı. O kültürü yaratmak. Herkesin bir arada rahat rahat oynayabileceği, arkadaş olabileceği bir ortam yaratmaktı. Bence çok başarılı oldu. Bunun devamını da inşallah getirmek istiyoruz tabii.

Bu 8 yılın dayatması mı oldu federe olmak? Yani artık biz federe olmak zorundayız mı dediniz, yoksa bu kadar yıldır uğraşıyoruz biz de federe olalım mı dediniz?

Yok gerçekten hani bir yere geldik tıkandık. Çünkü çocuklar büyüdüler. 16 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Rakip bulamaz olduk, oynayacak saha bulamaz olduk. Halı sahada çalıştık 8 sene boyunca. Çocuklar artık oraya sığamaz oldular. Yurt dışında turnuvalara gidiyoruz. Halı sahadan büyük sahaya geçmek onlar için çok korkunç oluyordu yani. Kendilerini çölde hissediyorlardı

Hani bunu aşmak istedik. Başka bir seçeneğimizin olmadığına karar verdik. Onun için bir spor kulünü hurmaya karar verdik. Aynı isimle devam ettik zaten

Tek takım olduğunuzu söylemiştiniz. Ancak bir kaç yaş grubunda lige katılım sağladınız.

Esas bizim çocuğumuzun olduğu grup U15 yaş grubu idi. Ama maalesef kurulum aşamasında bir takım sorunlar yaşadığımız için U15 i kaçırdık. O yaş grubu U16 da oynadı. Ondan sonra U13 ve U14 te oynadık. Bu sene hedefimiz U17, U16, U15, U14, U13 te oynamak. ;Tabii inşallah A takımımızla da 1. Amatörde oynamak.

Yani bir sene içinde hiç beklemediğimiz bir şeyi yakaladık. Bu işte bize yardım eden veliler var, antrenörlerimiz var, idarecilerimiz var, hani herkes bu işi bu çocuklar mutlu olsun diye yaptı. Ama bence Türkiye'de herksin sağlaması gereken bir uyum sağladık.

Spor camiasının hiç alışık olmadığı bir kulüp oldunuz birden. Liglerin başlamasına 5 gün kala bir kulüp çıkıyor ve sonradan tüm ezberleri bozuyor. tüm her şeyi ters çeviriyor. Yani en azından kendi maçlarında. Türkiye'de değil ama kendi maçlarında farkındalık yaratmaya başladı. Kaybettiğiniz tüm maçlarınızda rakiplerinizi başarılarından dolayı kutlayan bir sporcu profiliniz var. Teknik ekiplerinizin hepsi bu anlayışta bu böyle devam edecek anladığım kadarıyla bunu bir misyon olarak mı belirlediniz?

Evet bizim misyonumuz bu, bunu eğer ilerletebilirsek 20 kişiye 100 kişiye arkasından 1000 kişiye bunu gösterebilirsek belki bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyoruz. Siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz milli takımımızı seyrettik çok güzel manzaralar değil, çok mutlu olduğumuz şeyler görmedik bu sene.

Sırf futbol adına konuşmuyorum burada. Sporculuk adına eleştiri adına güzel şeyler yok işte. Bu sene ilk defa A takımının maçlarına gittim. Tribünlerin hoş olmadığını söylüyorlardı. Açıkçası abarttıklarını düşünüyordum. Yani rakibimizin taraftarının neredeyse ellerinde bıçaklarla bize saldıracak şekilde olması, seyircinin benim gibi birine hakaret ve saygısız şekilde ifadeler kullanması, bir iki kez müdahale etmek zorunda kaldım. Hani bana ne yapıyorsun dediler. Ben de kadınlığıma saygı duyarlar bir susarlar dedim hani küfürler falan ama maalesef hayal kırıklığına uğradım.

Bunların gerçekten değişmesi lazım, bizim küçücük çorbada tuzumuz olursa biz mutlu oluruz, bizim tek sorunumuz bu.

Cevat Köprübaşı FK bir çok insanın kafasında farklı bir imaj yarattı. Camialarda da öyle isminden bahsedilen bir kulüp haline geldi. Siz şimdi sporcularınız üniversite öğrencisi olmak zorunda A takımında olması için ya da üniversite mezunu olmak zorunda. Peki burada diyelim ki başarılı bir çocuk ve Cevat Köprübaşı FK'da oynamak istiyor ama sizin kriterlerinize uymuyor.

Şimdi biz başlangıç olarak böyle bir başlangıç yaptık. İleride tabii bu değişecektir. Önemli olan bize uyum sağlayabilecek biri olması. Yani biz aile gibiyiz ve onu aileye katabilmemiz için bir takım kriterler koymak zorundasınız. Yani uyumsuzluk katacak biriyle biz ne kadar iyi olursa olsun katamayız. Biz şu anda böyle başladık, ama biz daha ileriye gideceksek daha farklı sporcu profillerine de bakmak zorundayız. Ama ilk günden beri bunu düşünüyorum A takımıyla ilk karşılaştığımda da bunları söyledim. Sizden birincilik beklemiyorum, ama bizim ismimizi taşıyacaksanız karşındakine sevgi, arkadaşlarına sevgi saygıdan vazgeçmemelerini söyledim. Ancak bu şekilde onlara saygı gösterebileceğimizi söyledim. Onlar da bütün bir yıl boyunca bize layık bir şekilde davranarak şampiyon oldu.

A takımımızın bir üst lige çıkmasını belirleyeceği Ferahevler müsabakası , aynı zamanda alt yapı takımlarımızın da Avusturya'da katılacağı turnuvanın yolculuk saati ile aunı zamana denk geldi. Burada size teşekkür ediyoruz, bizim o koşullarda maçı izlememizi sağladınız. Sanki sahada onlarla birlikteymişiz gibi duyguları aynı şekilde yaşadılar. Maç bitiminde hava alanı adeta tribüne döndü. O zaman bir takım olduğumuzu daha çok anladım. Birde uluslararası perondasınız, çevrenizdekiler ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor.

CKFA sesleriyle bağrış çağrış indik.

Cevat Köprübaşı Spor Kulübü olarak yapmak istedikleriniz var mı? Ne kadar kriterleriniz de olsa futbol içinde rekabet bulunduran bir oyun. Siz yarışma sanız karşınızdaki sizinle yarışacak. Siz diyemezsiniz ki siz yarışmayın. Yönetim olarak şunu hedefliyorum dediğiniz bir şey var mı?

Gönül ister ki biz sonuna kadar gidelim. Tabii büyüdükçe sıkıntıları var, gerekleri var, ihtiyaçları var, yani biz bunları sağlayabildiğimiz müddetçe devam ederiz. Yani büyüdükçe masraflar da büyüyor. Bütün bunları bilmiyorum şu anda sağlayabilir miyiz sağlayamaz mıyız? Yani bir sene içinde geldiğimiz nokta bir sene bile değil 6 ay içinde geldiğimiz nokta hiç beklemediğim bir şeydi. Hani şimdi bile önümüzdeki sene tabii ki de çocuklar da oynamak istedikçe elimizden geleni yapacağız bunu ileriye götürmek için inşallah olur diyorum.

- Bu sezon başında sıkıntılar yaşadınız, kulüp kurulurken sıkıntılar yaşadınız. Bir hayal kırıklığı yada kırgınlık oldu mu?

Hayal kırıklığı ya da kırgınlık yok maalesef bu işler böyle hani ilk gün böyle bir şok yaşadım ben beklemiyordum. Ama açıkça söylemek gerekirse onlarda beklemiyorlardı. Karşılarında benim gibi birini ve iyi niyetli birini görmeyi beklemiyorlardı. Yani herkes bana defalarca siz niye bu işin içindesiniz, ne yapıyorsunuz, amacınız nedir diye sordular. Kendimizi anlatabildiysek ne mutlu bize. Onlarda bize inandı bu izni verdilerse ne mutlu bize, inşallah böyle devam ederiz. Ama sonuna kadar direndiler.

- Siz bir de bu takımı 5 gün kala yaptınız. peki bu sene tesisle ilgili sorunlar çözüldü mü?

Tabii ki büyüklerimiz bize bu sözleri verdiler. Önümüzdeki sene önümüze bu pürüzleri çıkarmayacaklarını söylediler. İnşallah diyorum yani. Onlar verdikçe, biz daha çok vereceğiz. Dönem sonunda gerçekten iyilikleri yerleştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın düzgün ortamlarda spor yapmalarını yerleştirmeye çalışıyoruz. Buna destek olacak herkese kapımız açık. Dediğim gibi onlar verdikçe biz veririz. İnşallah bu diğer takımlar diğer şehirlere de yayılır. Ve hani çıkmaz da demek istemiyorum ama hani görüntü olarak çok kötü olan Türk futboluna birazcık katkımız olsun. Bunu istiyorum.

- Bir de Kadın takımı kurdunuz. Bu fikir nasıl oluştu?

Çocukların neler hissettiğini öğrenelim diye girdik fakat çok eğlendik. Sadece zevkine. Bu sene kızlar sahada diye bir turnuva oldu. Takımını kur gel'e şirketlerin takımlarının olduğu biz de öncelikle takımımızda oynayan çocukların annelerine sorduk oynamak ister misiniz diye. Bir çoğu da evet dediler. Tabii hiç birimizin ayağına top değmediği için o ana kadar daha önceden futbol oynamış bizden daha tecrübeli bizden daha genç üç dört arkadaşımıza da rica ettik. Bir tanesi şu anda anımda olan billur. Antrenmanlara başladıkça her gün biraz daha b,raz daha üzerine koyduk ve turnuvada da 3. olduk. Takımını kur gel kategorisinde. Cevat Hoca sağ olsun bize harika bir forma yaptırdı. Formamız en iyi forma ödülünü kazandı. Tek sorun yaştı yani bizim anneler olarak yaşımız bayağı çok fazlaydı. Diğer gençlerle oynamak bayağı zor oldu. Rakiplerimizde gençler vardı, önceden futbol oynamış kızlar. Bizimle birazcık eğlendiler öyle söyleyeyim.

- Peki siz sahada eğlenebildiniz mi?

En çok biz eğlendik.

O zaman lige katılma kararı aldık fakat ligde 30 yaş üstü en fazla 3 kişi olabilir dediler. Dolayısıyla o sevdadan vazgeçtik ama bırakmadık. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu kızlar sahada ekibi de sağ olsun aynı şekilde bir lig programı yapıyorlar. Eylülde onun ligi de başlayacak. Biz aynı takım inşallah buna da katılmayı hedefliyoruz.

- Peki CKFA'nın ileriki dönemlerde böyle bir katılımı olacak mı?

İnşallah olacak yani biz başlangıcı yaptık gençler bizi takip ederler.

İnşallah her şey aynı anda olmuyor ama neden olmasın.

- Kadın takımı da akademi gibi mi başlar?

Evet, akademi gibi başlayıp takım olarak devam eder.

Selin Hanım bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Gelecek sezonda da takımınıza başarılı bir sezon diliyorum. Teşekkür ediyorum.