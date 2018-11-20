Cengiz Ateş Unutturmam İddasında

Bursa’da verdiği konserler ve aldığı sahneler ile adından sıkça söz ettiren yakışıklı sanatçı Cengiz Ateş, ilk çalışması “Unutturmam” ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Bizlerde kendisi ile bir araya geldik. Sanata, müziğe ve şarkılara dair konuştuk. Şimdi sizlerleyiz…

Merhaba Cengiz nasılsın?

Teşekkürler Elif’ciğim, çok iyiyim.

Geçtiğimiz aylarda ‘Unutturmam’ diye sözleri oldukça iddialı şarkınla karşımıza çıktın. Nereden geldi şarkının hikâyesi?

Sağ olsun sevgili Onur Koç’a ait bir şarkı. Çok şarkı araştırdık diyebilirim Elif ama ilk dinlediğim de “budur dediğim şarkıydı Unutturmam”!

Şarkıyı sen yazmadın ama sürekli senden duyup o hisle söylüyoruz sende yaşattığı nedir?

Çünkü çok severek okudum. İleri de kendi şarkılarımı da yazıp, besteleyip insanların beğenisine sunma gibi bir düşüncem var.

Klip çekimlerine değinelim istiyorum nasıl geçti çekimler?

Şile yakınlarında çektik klibimizi. Çok eğeleneli bir çekim oldu. Yönetmenim Evren Arasıl’a ve ekibine tekrar tekrar teşekkür ederim.

“MOTOSİKLET BİR TUTKUDUR”

Klipte dikkat çeken en büyük detay motor kullanıyor olman. Motosikletlere merakın var mı?

Var var J “Dört teker bedenini 2 teker ruhunu taşır “diye bir motorcu sözü var gerçekten çok doğru. Motosiklet tutkudur ve kolay kolay vazgeçilmez.

Şarkının geri dönüşleri nasıl? Beğeniliyor mu şarkı?

Harika dönüşler oluyor. Dijitalde hızla yükseliyoruz. Spotfiy da ilk 5 içindeyiz ve tamamen organik kendi kanalımdan çıkardım zaten şarkıyı.

Peki, bu ilgiyi basın ve radyolardan da görebiliyor musun?

İkisi de şuan için iyi gidiyor zaten daha 1,5 ay oldu. Tepkiler çok iyi ekip olarak çalışmaya devam ediyoruz.

Biraz seni tanıyalım istiyorum. Müzikle yolların nasıl kesişti?

Cengiz Ateş yaklaşık 20 senedir profesyonel olarak şarkı söyleyen İTÜ devlet konservatuarı ses eğitimi mezunu ses sanatçısıdır.

Bursa’da yaşıyorsun, orada sahne alıyorsun. Bursa'da müziğe ilgi nasıl?

Kısacası “Bursa sanatın her dalını seviyor” diyebilirim.

Biliyorsun ki müziği piyasaya çıkarmak için İstanbul'a ihtiyacın var. Peki, ilerleyen süreçler için İstanbul’a taşınırım diyebilir misin?

Her ne olursa olsun demiyorum çünkü İstanbul bana yabancı bir şehir değil. Hayatımın 10 yılı orada geçti. Fakat mümkün olduğunca Bursa’da yaşamaya devam etmek istiyorum. Zaten artık İstanbul- Bursa çok yakınlaştı.

Yıllardır sahne alan biri olarak şarkını neden bu kadar geç çıkardın?

Yaklaşık 20 senedir sahnede gecen bir zaman var buda size tecrübe katıyor ve insanları daha iyi çözüyorsunuz. Sizi dinlemeye gelen insanları çözdüğünüz zaman da onları şarkılarla nasıl mutlu edeceğinizi biliyorsunuz. Sizi dinlemeye gelen insanları mutlu ederseniz onlardan sizin hakkınızda hep iyi şeyler konuşurlar. İnsanın kendini geliştirmesi için kesinlikle risk alması gerekir. Fakat ben bunu bir risk olarak görmüyorum hatta bunca zaman Bursa seyircisine şarkı söyleyerek onların gücünü ve desteğini arkamda hissediyorum. Bursa insanı Bursa’dan yetişmiş sanatçılarına ve sporcularına her zaman destek vermişlerdir. Hiç korkmuyorum çünkü bu çok uzun bir yolculuk. Bu yolda sizi üzecek ve planlarınızın aksine giden olumsuzluklar olabilir. Fakat yılmadan, kendinize olan inancı kaybetmeyerek yola devam etmek gerekir.

Artık müzik sektörünün içine girdin ve davulun sesi uzaktan hoş geliyor da peki yakından desem?

Çok çalışmak ve üretmekten gelir diyelim Elif’ciğim.

“BURSA’MIN HER YERİ GÜZELDİR”

Bu kadar Bursa demişken bir Bursalı olarak Bursa’ya gidecek biri için mutlaka yapmanız gerekenler desen bir kaç maddelik ne sıralarsın?

İskender – Mudanya- Tophane- Kültür parkı her yeri güzeldir Bursa’mın.

Oğuzhan Koç, İrfan Özata ve birçok popüler ismin arkadaşların olduğunu biliyoruz. Şarkını çıkardığında kendilerinden destek gördün mü?

Hepsi paylaştı. Çok teşekkürlerimi iletiyorum tekrardan.

Birlikte bir projede sizleri görür müyüz?

Fettah Can, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İrfan Özata gerçekten her zaman destekleri yanımda hissettiğim özel insanlardır benim için. Ortak proje hedefi şuan yok fakat zaman ne gösterir bilinmez.

Geçtiğimiz sene Oğuzhan Koç'un başrollerini İbrahim Büyükak ile paylaştığı Yol Arkadaşım filmi büyük ilgi görünce yakın zamanda ikisini çekip vizyona koymuşlardı. Sen de filmleri izledin mi? Neler söylersin?

Kesinlikle gidilsin, harikaydı.

İki kız babası evli bir sanatçı olarak, sanatçı bir eşin sorumluluklarından bahseder misin?

Açıkçası ben mesleği ne olursa olsun her evli çift ve her anne-babanın birbirlerine ve evlatlarına karşı sorumluluklarının aynı olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı sevgi, saygı ve güven ilişkisi üzerine kurulu ilişkilerde sorumluluk bilinci zaten bu temelle birlikte kendiliğinden gelişiyor. Bizler gibi yoğun çalışan ve çalışma saatleri esnek bireylerin asıl dikkat etmesi ve özel çaba harcaması gereken kısmın, eşlerine ve çocuklarına kaliteli ve yeterli zaman ayırması olduğunu düşünüyorum. Zaman insanların birbirine verebileceği en büyük ve en değerli hediye çünkü.

Peki, sence evli ve başarılı ünüler arasında kimler örnektir?

İlk aklıma gelen Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çifti.

Günümüzdeki yeni çıkış yapan genç yetenekler hakkında neler söylersin?

Malum günümüzde insanların bilgiye ulaşması ve yaptıklarını kitlelere ulaştırması artık çok daha kolay. Elbette yakından takip ediyorum; çok yetenekli arkadaşlarımız var ve güzel işler üretiyorlar. Ama asıl önemli olan güzel işlerin sürekliliğini sağlayabilmek ve bunun için doğru planlama yapabilmek. Maraton koşan bir sporcu nasıl ki enerjisini ve nefesini doğru ayarlamak zorunda ise sanatçılar için de benzer planlama yapabilmek kalıcı olmanın anahtarı diye düşünüyorum.

Sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde olması ne kadar doğru?

Aslında yakın geçmişe kadar çok faal bir sosyal medya kullanıcısı değildim, son zamanlarda buna daha fazla zaman ayırdığımı söyleyebilirim. Sosyal medyanın çok önemli bir iletişim mecrası olduğunu inkâr edemeyiz elbette. Beğenileceğini düşündüğü şeyleri paylaşmak ve akabinde paylaşımlarına aldığı olumlu reaksiyonlar insana haz veriyor. Her şeyde olduğu gibi- sosyal medyayı da kararında kullanmayı becerebilirsek nimetlerinden etkili şekilde faydalanıp sanal yanılsamalardan kendimizi bir nebze olsun uzak tutmuş ve en azından sağlıklı bir denge kurmuş oluruz.

Sahneler nasıl gidiyor? Bizimle paylaşmak istediğin ilk aklına gelen bir sahne hikâyeni anlatır mısın?

Sahne benim kendimi en iyi ifade ettiğim yer. Mutlulukla dans ettiğim de oluyor duygulu bir şarkı söyleyip o yoğunlukla gözlerimin dolduğu da. Aslında sahnedeyken o kadar ‘akışında’ oluyor ki her şey benim için, seyirci de bu elektriği alıyor sanıyorum ve müthiş bir enerji doğuyor. Bunun kimyasını kelimelere dökmem mümkün değil gerçekten, yaşayan bilir diyelim. Kimi dinleyici kutlamaya gelmiş oluyor kimisi ise efkârlı ve kafa dağıtmaya... Aynı ortamda iki farklı ruh haline de hitap edebiliyor olmalısınız. Bu da işimizin zor ama zevkli yanlarından birisi aslında…

Şu sıralar dinlediğin ilk beş şarkı desem neleri söylersin?

Bruno Mars -Versace On The Floor

Simge Sağın-Aşkın Olayım

John Cafferty(Rocky Soundtrack) Hearts On Fire (Spor Yaparken İyi Oluyor )

Müslüm Gürses -Nilüfer

Kenan Doğulu -Vay Be

Yakın zamanda ne tür projelerle karşımızda olacaksın?

Ocak ayında çıkacak ikinci singlemızı hazırlıyoruz. Umarım o şarkımızda çok beğenilir.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Müzik gerçekten tılsımlı bir şey... İnsanların şarkılarımı dinleyip kendilerinden bir şeyler bulması, benimle birlikte hep bir ağızdan şarkılar söylemesi tarifsiz bir duygu. İşte bu yüzden diyorum ki ‘Bana kulak verin, size anlatacağım daha çok şey var’...

Doğum tarihi: 05.09.1982

Burcu: Başak, yükselen aslan

Sevdiği huyu: işimde titiz olmam

Sevmediği huyu: İşimde çok titiz olmam

Uğurlu sayısı: Yok aslında ama şuan 3 geldi içimden

Uğurlu günü: Cumartesi

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jerry

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Yağmur Tanyıldız