Cama Hayat Veren Ressam : Yıldız Parmaksız 

Çalışmalarını ağırlıklı olarak cam vitray ve mozaik tekniği ile gerçekleştiren ressam Yıldız Parkmaksız ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Bize kendinizden bahseder misiniz?

Malatya Darende doğumluyum. Çocukluğum Gelibolu’da geçti. İlk ve ortaokuldan sonra Edirne Yatılı Kız Öğretmen Okulu’ndan 1970 yılında mezun oldum. İlkokul öğretmeniyim. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde, köylerde ve illerde öğretmenlik yaptım. 1993 yılında emekli oldum. Evli ve iki erkek evlat sahibiyim.

Sanatla ne zaman tanıştınız? Ne zamandır resimle uğraşmaktasınız?

Sanata karşı daima ilgi duymuşumdur. 2004 yılında Erdoğan Seçil hocanın dersler verdiği atölyeye katıldım, 2 yıl ders aldım. Uzun zaman yağlıboya çalışmaları yaptım.

Size ilham veren şey nedir?

Daha çok doğa resimleri yapmaktan zevk alıyorum. Camlar ve renklerle uğraşmak bana keyif veriyor ve çok severek çalışıyorum. O küçük parçalardan bir bütün sağlamaktan ve bu uğraştan büyük haz alıyorum. Yaşantımda doğa, deniz, güneş, yeşil, bana heyecan ve mutluluk veriyor.

Camla tanışma serüveninizi anlatır mısınız?

Son yıllarda sergilerde gördüğüm mozaik çalışmaları ilgimi çekti. İki yıl mozaik dersleri veren kurslara katıldım, teknik konularda yeterli bilgiler kazandım. Mozaik çalışmalarına bu şekilde başladım. Şu an evimin bir odası çalışma odam.

Eserlerinizin tekniği konusunda bilgi verir misiniz ve bu tekniğe nasıl başladınız?

Mozaik küçük parçaların yan yana getirilmesi ile resim oluşturma tekniğidir. Resim ve süsleme sanatı olarak da tanımlanabilir. Mozaik çalışmaları çeşitlidir. Bahçelere, duvarlara, binalara yapılan mozaik çalışmaları beton zemine yapıştırılır. Diğer bir çalışma şekli ise küçük cam vb. parçaların tutkal ile sert ve düz zeminlere yapıştırılmasıdır. Benim kullandığım teknik de budur. Mozaik taşları, cam, mermer, seramik ve renkli camlardan oluşmaktadır. Küçük parçalar oluşturmak için malzeme cam makası (zakzak) ile gelişigüzel kesilir. Yapıştırılacak zemin sert ve düz olmalıdır. Yapıştırmak için tutkal kullanılır. Ben çalışmalarımda genellikle renksiz düz camları cam boyasıyla boyayarak kullanıyorum. Camları rastgele değişik boyutlarda kesiyorum. Mozaik parçalarının rastgele dizildiği düşünülebilinir ancak belli bir tekniğe göre dizilmektedir. Bu küçük cam parçalarını mdf tahtası üzerine figür veya desenlerin renk uyumuna göre yapıştırıyorum. Aralıksız yapıştırdığım için derz dolgu yapmıyorum. Peyzaj çalışmalarında derinlik ve ışık konularına önem veriyorum.

Daha önce sergilere katıldınız mı?

Evet, Nişart Galeri ile birlikte çeşitli karma sergilere katıldım.

Çalışmalarınızın boyutları genelde nasıldır?

Çok farklı boyutlarda çalışmalarım var. Peyzaj çalıştığım zaman daha büyük boyutlarda çalışırken, desen veya figür çalışmalarında daha küçük çalışmalarım var. En büyük çalışmam 50’ye 70’dir.

Seyircilerin tepkisi nasıl oluyor?

Çalışmalarım ilgi ile izleniyor ve beğeniliyor. Bir sanatsever, ‘Bu iş deli işi!’ diye yorum yapmıştı. Gerçekten sabır isteyen bir uğraş. Fakat zevkle çalışıyorum. Genellikle ne kadar sürede bir tabloyu tamamladığım soruluyor.

Canlı renkleri seçtiğiniz görülüyor. Renk seçiminizi anlatır mısınız?

Camları kendim boyadığım için renkler çok canlı oluyor ve her tonu elde edebiliyorum. Mozaik çalışmalarımda cam kullandığım için canlı renkler camın parlaklığını pekiştiriyor ve daha çarpıcı bir resim oluşmasını sağlıyor.

Son olarak, sanat insanlara huzur, keyif ve dinamizm hissettirir. İnsanlar bir sanat ile uğraşarak hayatlarına renk katabilirler. Bu söyleşi için sizlere de çok teşekkür ederim.

Fikriye Kesti ÜNKER & Yusuf Tolga ÜNKER

