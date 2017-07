Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan korkuyorum

Röportaj: Murat Fırat

İlk albümü “Multivitamin” ile müzik piyasasına giriş yapan Çağın, albümde yer alan “Bel Altı” şarkısıyla TRT tarafından yasaklandı! Söz yazarı, bestekar, iyi derecede İngilizce biliyor. Sahne dışında öğretmenlik mesleğine devam ediyor. 1 maxi, 2 single albümü yayınlandı. En büyük hayali kendi müzik şirketinde özgürce eserlerini yayınlamak…

Merhaba Çağın nasılsın?

Özledim hoş sohbetini, ilk röportajından sonra hayatında neler değişti?

İlkler unutulmazdır, ben de çok özledim. Her sene bir prodüksiyon ile özlem gidermeye devam ediyorum. İlk röportajımız sayesinde çok mesafe kat ettik, İstanbul’dan çıktık Türkiye’nin dört bir yanına ulaştık. Yeni birçok müzik sever ile tanıştım.

Tekrar şekillendim! İnanılmazdı. Fikirlerim, görüşlerim ivme aldı.İyi ki bir araya gelmişiz iyi ki ilk albüm röportajını yapmışız. Şuanda uluslararası birçok müzisyen ve prodüktör ile tanıştım. Sınırlara bağlı kalmadan müzik yapmaktayım, şükürler olsun. 2017’de yedi kat yakınım her yere (Gülüyor).



Freedom parçasının What a world’den farkı nedir?

2017 de ikinci İngilizce çalışmamız olan Freedom hem teknik hem de içerik olarak tasarladığım hemen hemen her şeyi içerisinde barındırdı. Şuan en kapsamlı temsilimdir. Mix ve mastering konusunda soundu uzun denemeler sonunda daha tecrübeli bir şekilde gerçekleşti ve bir adım ileriye taşıdı işi. Ayrıca vokal açıdan şuana kadar kaydettiğim şarkılar içerisinde bana en çok keyif veren parçam oldu. Oktav olarak ses aralığımı oldukça ileri fırlattık. Daha önceki çalışmalarda ses aralığını sadece göğüsten ibaret kullanıyordum. Freedom sayesinde kafa sesi ve whistle tonlarını “özgür” bir biçimde kullanmış oldum. Multı-vocalızed çok renkli bir kayıt oldu. Verdiği mesaj ise paha biçilemez.

Freedom şarkısının klibi için nerelere dikkat ettiniz?

Müzikte de, kliptede de sıradan ticari bakış açısından hep uzak durmaya çalışıyorum. Hayal gücü ve meta simgeler bana çok keyif veriyor. What a world klibinde görüntüler oldukça mesaj içerikliydi, bazılarına ağır geldi, çünkü 2015’ten sonra sanat yapma amacımın önce kendimi tatmin etmek sonrasında da sadece fikirlerimi anlatmaktı.

Freedom’ın klip kurgusunu görsel tema olarak daha renkli ve serbest tuttuk. Renkler, efektler ve daha parlak görüntülerle fikrimi anlatmak istedim. Freedom’ı izlerken kendinizi daha geniş daha özgür ve daha hafif hissedeceksiniz. 2017 yazına yakışacak zamansız bir iş geliyor.

Gelecekte Türkçe şarkılardan oluşan bir albüm tekrar yapmayı düşünüyor musunuz?

İlk Türkçe albümümüzde TRT’den yasak yemiştim. Bel altı şarkısında da ironi ile hayatı eleştiriyordum ama TRT nedense yasakladı. Hala nasıl yasaklandı anlamış değilim. Kurumlar lütfen sözleri dikkatlice dinlesinler.İnsan daha ilk albümünde, ilk adımında yasak ve ambargo ile karşılaşınca açıkçası hevesini kaybediyor.

“Türkçe şarkı yaparsam yine yasaklanmaktan korkuyorum!” O yüzden İngilizce rahat rahat kendimi anlatmaktan yanayım. Eserlerin sansürlenmediği bir dünya diliyorum…

Yaptığınız en büyük çılgınlık?

Çılgınlıklar nefes keser. Hayatta nefesimizin kesildiği anların değerli olduğunu düşünüyorum. Dünyaya gelme sebebimiz sadece nefes alıp vermek değil bana göre. Nefes kesici deneyimler insanlığı geliştirir, buna inanıyorum. Hayatımda yaptığım birçok çılgınlık var. Daha dün,aranjörüm bu coğrafya’da hala sanat diyorsun ve sanat yapmaya çalışıyorsun, çılgınsın, ver dokuz sekizlik ritmi insanlar kopmaya devam etsin dedi.

Şu an ruhunun olmak istediği yer neresi?

Hazımsızlığın, çekememezliğin, açlığın olmadığı; barış dolu, özgür ve adil bir yerde olmak istiyorum. Tüm niyetim bu. What a world şarkımda da buna parmak basmıştım. Umarım insanlık akıllanır ve kutladığımız bir dünyamız olur.



Hayatta en çok kıymet verdiğin insan?

İnsanlar ile değil, kendi işi ile uğraşan, bir şeyler üreten veya üretmeye çalışan, başkalarının hayatına çelme takmadan kendi yetileri ile “emek veren” insanlara çok kıymet veriyorum. İnsanlık olarak yeterince çoğaldık ve artık dünyaya sığamıyoruz. Freedom şarkısında buna vurgu yaptım. O yüzden Freedom içerik olarak da çok tatmin ediyor beni.

Dünya bilincinde olan ve varlığının ağırlığının farkında olan, huzur ve barıştan yana olan insanlar benim için çok, çok kıymetliler.

Aşk mı mantık mı?

Hayat aşksız yaşanamayacak kadar sıkıcı ve mantıksız yaşanamayacak kadar tehlikeli maalesef ki.

Müzikle uğraşıyorsun ayrıca öğretmenlik yapıyorsun. İkisi birlikte zor olmuyor mu?

Kişisel olarak zor değil ama çevrem için biraz zor oluyor. Bazen arkadaşlarımla stüdyo sonrasında ya da bir yemekte sosyalleşme imkânı bulabiliyorum. Gün içinde iş, gece stüdyo derken 24 saat hemen geçiyor. Özel hayatıma ve sosyal çevreme yetişme konusunda dengeyi bazen kaybede biliyorum. Ne olursa olsun ikisinden de ayrı kalamıyorum. Bazen iş yerinde aklıma çok güzel bir melodi geliyor, akşam gidip hemen onu kaydediyorum. Sanırım bir birlerine el veriyorlar. Mutlu olmasaydım müzik yapamazdım. Öğretmenlik de benim mutluluk benzinim.

En büyük hayaliniz?

Şuana kadar birçok hayalimi gerçekleştirdim. Kariyer, sanat, yurtdışı derken şuan en büyük hayalim kendime ve çevreme iyi bakmak. Somut anlamda da 2018 ve sonrası için kafamda bir kaç gerçekleştirmek istediğim proje hayalim var. Biri en çok istediğim enstrümantal albüm kaydetmeye başlamak, diğeri de kendi müzik şirketimi açıp eserlerimi şahsi şirketimden özgürce yayınlayabilmek.

Piyasada birçok yeni şarkıcı var sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir? İnsanlar sizi neden dinlemeli?

Allah da seni güldürsün murat! (Gülüyor). Adı üstünde tam dediğin gibi piyasa işte..Esmer, kızıl saçını boyayan sarışın her tür insan var piyasada. Rekabet dolu bir piyasa ürününe dönüştüler kendilerini ve beyan ediyorlar kliplerde. Ben piyasa ürünü olmamaya inanılmaz özen gösterdim ve birçok ilginç tekliften uzak durmak zorunda kaldım kendime verdiğim değerden dolayı. Kendi piyasa kurallarımı koydum ve bu beni diğerlerinden ayırarak onlardan koruyan özelliğim oldu. Here ı am to take back my freedom, şarkımda da dediğim gibi. Hayata dair gerçek şeyler duymak isteyen, kendilerini sahici bir yolculuğa layık gören müzik severler içindir tüm eserlerim.



Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Yaziların ve okuyucuların benim için her zaman çok kıymetli. Soruların çok keyifli ve özel. 2015’ten itibaren kemikleşen samimi bir müzik sever ailesine dönüştük bu sayede. Umarım bu samimiyet her yeni işle birlikte daha çok artar. Sosyal medyadan ve müzik mağazalarından takipleşmede kalmayı diliyorum. Spotify, itunes, apple music, vs. Gibi hepsini şuan sayamadığım “tüm global müzik marketlerde” yasal yolları ile takipte kalmayı dilerim. Son sözüm herkes Efreedom!