“Büyük Türkiye için; güçlü sivil toplumsallaşma gerekir.”

Gerçekleştirdiği projeleri ve gelenekselleştirdiği etkinlikleri ile dikkatleri çeken bölgemizin etkin ve etkili sivil toplum kuruluşlarından olan BESAM-Bilgi, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği 8. yılını doldurdu. Yeni faaliyet dönemine yönelik açıklamalar yapan BESAM Başkanı Mehmet Nuri KAYNAR sorularımızı yanıtladı.

BASIN: Sizce sivil toplum kuruluşları ile demokrasinin güçlenmesi arasında nasıl bir bağ var?

KAYNAR: Sivil toplum kuruluşlarının gerek iktisadi gerekse de toplumsal hayatta genişlemesi, güçlenmesi devleti zayıflatan değil aksine güçlendiren, köklendiren olgulardır. Sivil alanların güçlenmesi her türlü toplumsal gelişmenin ihtiyaç duyduğu sosyal sermayeyi de geliştirir. Sosyal sermayesi zayıf olan toplumların iktisadi yönden sahip oldukları en yüksek kaynakları bile verimli değerlendirmeleri mümkün değildir. Güçlü, etkili bir TÜRKİYE: İktisadi ve sosyal hayatın dengeli düzenlenmesiyle sağlanabilir. Küreselleşmenin ortaya çıkardığı tehditler ve imkânlar sivil toplum kuruluşlarının da yerelden küresele ulaşan bir zincir içerisinde dayanışmasını zorunlu hale getirmektedir.

Toplumsal anlamda çok önemli işlevleri olan sivil toplum kuruluşları, toplumda demokrasi kültürünün ve bilincinin yerleşmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Demokrasinin gelişmesine paralel olarak sivil toplum kuruluşları da gelişmekte ve sivil toplum kuruluşlarının gelişip güçlenmesi demokrasiyi sağlamlaştırmaktadır.

BASIN: Sivil Toplum Kuruluşları ile yerel yönetimler ve siyasal iktidar arasında nasıl bir ilişki olmalıdır?

KAYNAR: Çok değişik alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve güçlenmesi için sivilleşmenin önü açılmalı, sivil toplum tarafından dile getirilen sosyal problemlere duyarlı olunmalı ve sivil toplum kuruluşların topluma yararlı faaliyetleri yerel yönetimler ve siyasi karar alıcılar tarafından desteklenmelidir. Önümüzdeki dönemde sivil toplum kuruluşlarının öneminin daha da artacağını düşünüyorum. Yakın gelecekte sivil toplum kuruluşları, toplumsal sorunlara çözüm bulmada ve siyasal iktidarı etkilemede önemli aktörler olacaktır.

BASIN: Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda sivil topluma bakış açısından durumumuz nedir?

KAYNAR: Bir ülkede demokrasinin kurumsallaşmasının ve yaşamasının başta gelen unsurları arasında o ülkede sivil toplum kuruluşlarının varlığı, yaygınlığı ve etkinliği önemli bir yer tutar. Batılı ülkelerde sivil toplum katılımı ülkemizle kıyaslanmayacak derecede yüksektir. Bir örnek verecek olursak; nüfusu 8 milyon 875 bin olan İsveç’te yaklaşık 36 milyon Sivil Toplum Kuruluşu üyesi bulunmaktadır. Bu rakam ( 15 yaş ve üstünü temel alırsak ) bize ortalama bir kişinin en az 6-7 farklı sivil toplum kuruluşuna üye olduğunu göstermektedir. Ülkemizde ise sivil toplum kuruluşlarına katılma oranı değil nüfusumuzu birkaç kez katlamak, mevcut nüfusun % 10 ‘una bile karşılık gelmemektedir.

Toplumda cereyan eden her sorun hepimizin sorunudur. “Bana değmeyen yılan bin yaşasın” deme lüksümüz yok. Toplumsal sorunlarımız karşısında takındığımız tavır aslında bizim şahsiyetimizin, kişiliğimizin yansımasıdır. Bir sorun karşısında sorunun mu bir parçasıyız yoksa çözümün mü? Çok genel manada yaşanan her toplumsal sorun bizim de sorunumuzdur. Sorunlar karşısında bireysel ve toplumsal olarak yapabileceklerimiz mutlaka vardır. Onun için sivil toplum kuruluşları içerisinde yer alarak çözüme yönelik inisiyatif almalı, gayret göstermeliyiz.

BASIN: BESAM ‘ın kuruluşundan bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

KAYNAR: BESAM-Bilgi, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneğimizin kuruluşunun 8.yılını tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 8 yıl önce 2010 yılında tüzel kişilik olarak kuruluşumuzu yaptık. Tam sekiz yıldır, kuruluş amaçları doğrultusunda eğitimli, bilgili insanlar yetiştirme gayreti ile faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Faaliyetlerimize bugüne kadar yaklaşık 35.000 kişi katılmıştır. Gündem oluşturan etkinliklerimizle düşünce hayatımıza çok önemli katkılar sağladığımızı düşünüyoruz. Her geçen gün etki alanını genişleten BESAM, siz gönül dostlarımızın da destekleriyle daha etkili ve güçlü olacaktır.

BASIN: BESAM’ın kuruluş amaçları ve faaliyetleri ile ilgili neler söylemek istersiniz?

KAYNAR: BESAM ile amacımız; bireysel ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılmasında bilgiye dayalı çözüm önerileri oluşturmak, bilimsel düşüncenin gelişmesine katkı sağlamaktır. Faaliyetlerimizle, eğitimli insanlar yetiştirmeyi, toplumun “bilgi temelinde kalkınması” nı, gelişmesini hedeflemekteyiz. Çağın ve geleceğin gerekleriyle donatılmış, milli, ahlaki ve evrensel insani değerlere bağlı, üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü ve görgülü insan yetişmesine yönelik faaliyetlerimiz bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. BESAM, yerel yönetimlerin gelişmesi ve kalkınması için yapılan ekonomik, kültürel, sosyal ve bilimsel çalışmalara destek olmayı ve öncülük etmeyi; faaliyet alanlarıyla ilgili birimlerinde üretilen projeler ve araştırmalar doğrultusunda ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmayı hedeflemektedir. 2010 yılında başlattığımız “Gelecekle Randevu” toplantılarımızla amacımız ülkemizin geleceğine projeksiyon tutmaktır.

Toplantılarımız “İlham Veren Öğretmen”, “İlham Veren Liderlik”, “İletişimin Pin Kodları” başlıklarında İstanbul da devam etmekle birlikte Türkiye’nin dört bir tarafında başta öğretmenlerimiz, imamlarımız, emniyet mensuplarımız, belediyeler, bütün yerel yönetimler ve her meslek grubunca beğeniyle takip edilmektedir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında proje paydaşı olarak 2014 yılında birincisini gerçekleştirdiğimiz ‘Küçük Hayaller, Büyük Projeler’-Hayalden, Patente Teknoloji Yolculuğu- yarışma ve sergisi geleneksel hale getirilmiştir.

“Bilgili Toplum, Aydınlık Gelecek” vurgusu ile tüzüğümüzde ifade ettiğimiz amaçlar doğrultusunda faaliyetlerine her geçen gün yenisini ekleyen derneğimiz 2014 yılından itibaren BESAM AKADEMİ ile dernek faaliyetlerine yeni bir boyut getirmiş üye ve üye yakınlarının yanı sıra sektörel gelişime de katkı sağlamak amacıyla kurum ve kuruluşlara eğitim desteği sağlamaya başlamıştır.

BASIN: Yeni faaliyet dönemi ile ilgili neler planlıyorsunuz?

KAYNAR: Yeni faaliyet dönemimizi ekim ayında gerçekleştirmeyi planladığımız dönem açılış programı ile başlatacağız. Yeni dönemde gelenekselleşen etkinliklerimizin yanı sıra yeni aktivitelerde planlamaktayız. 2018-2019 faaliyet döneminde BESAM’ın adını daha sık duyacaksınız.

BASIN: Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

KAYNAR: Faaliyetlerimize katılan, etkinliklerin gerçekleşmesinde emek harcayan ve etkinliklerimize maddi destekleri ile katkı sağlayan dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz kıymetli basın mensuplarımızın da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da etkinliklerimizin kamuoyuna duyurulmasında katkılarınızın artarak devam edeceğine olan inancımla teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

BESAM'ın faaliyetlerinden haberdar olmak için www.besam.org.tr yi ziyaret edebilirsiniz.